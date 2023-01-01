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Telecharge

Telecharge

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الموقع الإلكتروني: telecharge.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Telecharge على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Telecharge هي الشركة الرائدة في بيع تذاكر برودواي والأحداث المسرحية الأخرى في مدينة نيويورك وخارجها. باعتبارها جزءًا من منظمة شوبيرت الأسطورية، كانت شركة Telecharge من أوائل الشركات التي باعت تذاكر برودواي عبر الهاتف، ثم عبر الإنترنت. نحن المطلعون على برودواي، ونتيح لك الوصول إلى أفضل المقاعد في المنزل، مباشرة من شباك التذاكر في المسرح.

الموقع الإلكتروني: telecharge.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Telecharge. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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