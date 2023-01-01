Telecharge هي الشركة الرائدة في بيع تذاكر برودواي والأحداث المسرحية الأخرى في مدينة نيويورك وخارجها. باعتبارها جزءًا من منظمة شوبيرت الأسطورية، كانت شركة Telecharge من أوائل الشركات التي باعت تذاكر برودواي عبر الهاتف، ثم عبر الإنترنت. نحن المطلعون على برودواي، ونتيح لك الوصول إلى أفضل المقاعد في المنزل، مباشرة من شباك التذاكر في المسرح.

الموقع الإلكتروني: telecharge.com

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