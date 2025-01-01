بدائل - TealBook

QuickBooks Online

QuickBooks Online

intuit.com

QuickBooks Online هو برنامج محاسبة سحابي يساعد الشركات في إدارة الشؤون المالية، مثل تتبع النفقات والفواتير والرواتب بشكل فعال.

Rippling

Rippling

rippling.com

تطبيق Rippling يجمع إدارة الموارد البشرية، تكنولوجيا المعلومات، والمالية في منصة واحدة، مما يسهل التحكم في جميع أنظمة القوى العاملة.

Mercury

Mercury

mercury.com

Mercury هو تطبيق مصرفي رقمي يوفر خدمات حسابات مصرفية للشركات الناشئة مثل حسابات التوفير والفحص والبطاقات الائتمانية. ينظم المعاملات المالية ببساطة.

Ramp

Ramp

ramp.com

تطبيق RAMP يساعد الشركات في إدارة الإنفاق، بطاقات الائتمان، المدفوعات، وتقارير النفقات بطريقة مبسطة وآلية.

ZoomInfo

ZoomInfo

zoominfo.com

زووم إنفو هو منصة لجمع البيانات وتحليلها لدعم أنشطة المبيعات والتسويق، تساعد الشركات على تحديد العملاء وتحسين استراتيجيات البيع.

SqlDBM

SqlDBM

sqldbm.com

SQLDBM هو أداة لتصميم قواعد البيانات على الويب، تدعم إنشاء مخطط ERD وتعمل مع قواعد بيانات متعددة مثل SQL Server وMySQL وPostgreSQL وSnowflake.

Rydoo

Rydoo

rydoo.com

Rydoo هو تطبيق لإدارة النفقات يساعد الموظفين على تتبع وإرسال النفقات بسهولة، ويعزز من السيطرة والامتثال في العمليات المالية.

SAP

SAP

sap.com

تطبيق SAP هو نظام لإدارة الأعمال يدعم العمليات التجارية المتعددة مثل المالية والموارد البشرية وسلسلة التوريد لتحسين الكفاءة واتخاذ القرارات.

Navan

Navan

navan.com

Navan هو تطبيق لإدارة السفر والمصروفات للشركات، يقدم حلاً متكاملاً لتخطيط وحجز السفر ومتابعة النفقات بشكل فعال.

Sprinto

Sprinto

sprinto.com

Sprinto هي منصة لأتمتة الامتثال الأمني، تساعد المؤسسات على مراقبة وإدارة الامتثال عبر معايير مختلفة وتبسيط عمليات التدقيق.

Airwallex

Airwallex

airwallex.com

Airwallex هو تطبيق لتسهيل المدفوعات الدولية وإدارة العمليات المالية للشركات، مع دعم لأكثر من 150 عملة وحسابات متعددة العملات.

dbt

dbt

getdbt.com

DBT هي أداة لتحويل البيانات، تسمح للمستخدمين بتحويل البيانات إلى رؤى باستخدام SQL، مع دعم التعاون والتوثيق والتحكم في الإصدار.

Pleo

Pleo

pleo.io

PLEO هو تطبيق لإدارة نفقات الشركة يوفر بطاقات ائتمان ذكية للموظفين، ويساعد في تتبع النفقات والفواتير والإيصالات بشكل فعال.

Pipefy

Pipefy

pipefy.com

Pipefy هي منصة لأتمتة سير العمل تساعد الشركات على تبسيط العمليات المعقدة دون الحاجة إلى برمجة، مع ميزات لتحسين الأداء والتكامل مع التطبيقات الأخرى.

Planhat

Planhat

planhat.com

Planhat منصة لإدارة بيانات العملاء وتحسين تجربة العملاء، توفر أتمتة وتكامل مع أدوات متعددة لتحليل الأداء وتحسين النجاح.

Coupa

Coupa

coupa.com

تطبيق Coupa لإدارة إنفاق الأعمال، يبسط عمليات المشتريات ويوفر رؤى حول المصاريف ويعزز التعاون مع الموردين.

DATEV

DATEV

datev.de

تطبيق DateV هو أداة لإدارة البيانات المالية تشمل الفواتير ومسك الدفاتر، مع دعم الامتثال الضريبي والتكامل مع أنظمة محاسبية أخرى.

Segment

Segment

segment.com

Segment هو منصة لجمع بيانات العملاء تساعد الشركات على جمع البيانات مباشرة من العملاء، وتوحيد سجلاتهم، وإرسال البيانات إلى الأنظمة المختلفة.

Scrut Automation

Scrut Automation

scrut.io

Scrut Automation هو منصة لجمع وتحليل بيانات الامتثال، تراقب وتدير الأمان وتبسط الالتزام بالمعايير التنظيمية مثل GDPR و ISO 27001.

Spendesk

Spendesk

spendesk.com

Spendesk هو نظام إدارة شامل للإنفاق يساعد الشركات على مراقبة ومراقبة نفقاتها من خلال بطاقات الشركات، الفواتير، وتعويض النفقات.

Brex

Brex

brex.com

Brex هو تطبيق لإدارة النفقات يساعد الشركات على التحكم في النفقات عبر بطاقات الشركات وإدارة المصروفات ومدفوعات الفواتير في نظام موحد.

Airbase

Airbase

airbase.io

Airbase هي منصة لإدارة الإنفاق للشركات، تجمع بين أتمتة المدفوعات وإدارة النفقات وبطاقات الشركات لدعم العمليات المالية المتكاملة.

Payhawk

Payhawk

payhawk.com

Payhawk هو تطبيق لإدارة الإنفاق يساعد الشركات على تبسيط المدفوعات والتتبع المالي من خلال بطاقات الشركات وإدارة النفقات والميزانية.

Source Intelligence

Source Intelligence

sourceintelligence.com

تطبيق Source Intelligence يعزز الامتثال للمنتجات، والتوريد المسؤول، والاستدامة، ورؤية سلسلة التوريد، من خلال جمع البيانات وإدارة الامتثال.

Team Procure

Team Procure

teamprocure.com

تطبيق Team Procure هو برنامج سحابي لإدارة المشتريات، يساعد الشركات في إدارة المناقصات وتتبع الطلبات والميزانيات.

Everstream Analytics

Everstream Analytics

everstream.ai

Everstream Analytics هي منصة توفر تحليلات مخاطر سلسلة التوريد ورؤى تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحسين إدارة سلاسل الإمداد.

Mission Grey

Mission Grey

missiongrey.com

تطبيق ميسشن جراي هو أداة تحليلية تعتمد على الذكاء الاصطناعي لفهم البيئة التجارية العالمية وتقديم تقارير فورية وتقييمات للمخاطر.

Prodensus

Prodensus

prodensus.com

تطبيق Prodensus يسهل عملية التوريد المستمر، مما يقلل من الحاجة لإصدار طلبات العروض التقليدية ويعزز جودة الشراكة مع الموردين.

Part Analytics

Part Analytics

partanalytics.com

تطبيق Part Analytics يتيح أتمتة عمليات شراء المواد المباشرة وإدارة المنتج من خلال برنامج مدعوم بالذكاء الاصطناعي لرصد التكاليف والفرص والمخاطر.

Mine

Mine

saymine.com

تطبيق MineOS يساعد الشركات على إدارة عمليات خصوصية البيانات بشكل مستمر وآلي لتحقيق الامتثال بشكل أسرع وأفضل.

المنتجات

استكشاف

الدعم

الشركة

الأمور القانونية

© 2025 WebCatalog, Inc.