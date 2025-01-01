بدائل - TealBook

QuickBooks Online
intuit.com
QuickBooks Online هو برنامج محاسبة سحابي يساعد الشركات في إدارة الشؤون المالية، مثل تتبع النفقات والفواتير والرواتب بشكل فعال.
Rippling
rippling.com
تطبيق Rippling يجمع إدارة الموارد البشرية، تكنولوجيا المعلومات، والمالية في منصة واحدة، مما يسهل التحكم في جميع أنظمة القوى العاملة.
Mercury
mercury.com
Mercury هو تطبيق مصرفي رقمي يوفر خدمات حسابات مصرفية للشركات الناشئة مثل حسابات التوفير والفحص والبطاقات الائتمانية. ينظم المعاملات المالية ببساطة.
Ramp
ramp.com
تطبيق RAMP يساعد الشركات في إدارة الإنفاق، بطاقات الائتمان، المدفوعات، وتقارير النفقات بطريقة مبسطة وآلية.
ZoomInfo
zoominfo.com
زووم إنفو هو منصة لجمع البيانات وتحليلها لدعم أنشطة المبيعات والتسويق، تساعد الشركات على تحديد العملاء وتحسين استراتيجيات البيع.
SqlDBM
sqldbm.com
SQLDBM هو أداة لتصميم قواعد البيانات على الويب، تدعم إنشاء مخطط ERD وتعمل مع قواعد بيانات متعددة مثل SQL Server وMySQL وPostgreSQL وSnowflake.
Rydoo
rydoo.com
Rydoo هو تطبيق لإدارة النفقات يساعد الموظفين على تتبع وإرسال النفقات بسهولة، ويعزز من السيطرة والامتثال في العمليات المالية.
SAP
sap.com
تطبيق SAP هو نظام لإدارة الأعمال يدعم العمليات التجارية المتعددة مثل المالية والموارد البشرية وسلسلة التوريد لتحسين الكفاءة واتخاذ القرارات.
Navan
navan.com
Navan هو تطبيق لإدارة السفر والمصروفات للشركات، يقدم حلاً متكاملاً لتخطيط وحجز السفر ومتابعة النفقات بشكل فعال.
Sprinto
sprinto.com
Sprinto هي منصة لأتمتة الامتثال الأمني، تساعد المؤسسات على مراقبة وإدارة الامتثال عبر معايير مختلفة وتبسيط عمليات التدقيق.
Airwallex
airwallex.com
Airwallex هو تطبيق لتسهيل المدفوعات الدولية وإدارة العمليات المالية للشركات، مع دعم لأكثر من 150 عملة وحسابات متعددة العملات.
dbt
getdbt.com
DBT هي أداة لتحويل البيانات، تسمح للمستخدمين بتحويل البيانات إلى رؤى باستخدام SQL، مع دعم التعاون والتوثيق والتحكم في الإصدار.
Pleo
pleo.io
PLEO هو تطبيق لإدارة نفقات الشركة يوفر بطاقات ائتمان ذكية للموظفين، ويساعد في تتبع النفقات والفواتير والإيصالات بشكل فعال.
Pipefy
pipefy.com
Pipefy هي منصة لأتمتة سير العمل تساعد الشركات على تبسيط العمليات المعقدة دون الحاجة إلى برمجة، مع ميزات لتحسين الأداء والتكامل مع التطبيقات الأخرى.
Planhat
planhat.com
Planhat منصة لإدارة بيانات العملاء وتحسين تجربة العملاء، توفر أتمتة وتكامل مع أدوات متعددة لتحليل الأداء وتحسين النجاح.
Coupa
coupa.com
تطبيق Coupa لإدارة إنفاق الأعمال، يبسط عمليات المشتريات ويوفر رؤى حول المصاريف ويعزز التعاون مع الموردين.
DATEV
datev.de
تطبيق DateV هو أداة لإدارة البيانات المالية تشمل الفواتير ومسك الدفاتر، مع دعم الامتثال الضريبي والتكامل مع أنظمة محاسبية أخرى.
Segment
segment.com
Segment هو منصة لجمع بيانات العملاء تساعد الشركات على جمع البيانات مباشرة من العملاء، وتوحيد سجلاتهم، وإرسال البيانات إلى الأنظمة المختلفة.
Scrut Automation
scrut.io
Scrut Automation هو منصة لجمع وتحليل بيانات الامتثال، تراقب وتدير الأمان وتبسط الالتزام بالمعايير التنظيمية مثل GDPR و ISO 27001.
Spendesk
spendesk.com
Spendesk هو نظام إدارة شامل للإنفاق يساعد الشركات على مراقبة ومراقبة نفقاتها من خلال بطاقات الشركات، الفواتير، وتعويض النفقات.
Brex
brex.com
Brex هو تطبيق لإدارة النفقات يساعد الشركات على التحكم في النفقات عبر بطاقات الشركات وإدارة المصروفات ومدفوعات الفواتير في نظام موحد.
Airbase
airbase.io
Airbase هي منصة لإدارة الإنفاق للشركات، تجمع بين أتمتة المدفوعات وإدارة النفقات وبطاقات الشركات لدعم العمليات المالية المتكاملة.
Payhawk
payhawk.com
Payhawk هو تطبيق لإدارة الإنفاق يساعد الشركات على تبسيط المدفوعات والتتبع المالي من خلال بطاقات الشركات وإدارة النفقات والميزانية.
Source Intelligence
sourceintelligence.com
تطبيق Source Intelligence يعزز الامتثال للمنتجات، والتوريد المسؤول، والاستدامة، ورؤية سلسلة التوريد، من خلال جمع البيانات وإدارة الامتثال.
Team Procure
teamprocure.com
تطبيق Team Procure هو برنامج سحابي لإدارة المشتريات، يساعد الشركات في إدارة المناقصات وتتبع الطلبات والميزانيات.
Everstream Analytics
everstream.ai
Everstream Analytics هي منصة توفر تحليلات مخاطر سلسلة التوريد ورؤى تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحسين إدارة سلاسل الإمداد.
Mission Grey
missiongrey.com
تطبيق ميسشن جراي هو أداة تحليلية تعتمد على الذكاء الاصطناعي لفهم البيئة التجارية العالمية وتقديم تقارير فورية وتقييمات للمخاطر.
Prodensus
prodensus.com
تطبيق Prodensus يسهل عملية التوريد المستمر، مما يقلل من الحاجة لإصدار طلبات العروض التقليدية ويعزز جودة الشراكة مع الموردين.
Part Analytics
partanalytics.com
تطبيق Part Analytics يتيح أتمتة عمليات شراء المواد المباشرة وإدارة المنتج من خلال برنامج مدعوم بالذكاء الاصطناعي لرصد التكاليف والفرص والمخاطر.
Mine
saymine.com
تطبيق MineOS يساعد الشركات على إدارة عمليات خصوصية البيانات بشكل مستمر وآلي لتحقيق الامتثال بشكل أسرع وأفضل.
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