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بدائل - Tapstream

Appsflyer

Appsflyer

appsflyer.com

قم بتحليل وقياس حملاتك التسويقية عبر الهاتف المحمول، واكتسب رؤى قيمة حول رحلات عملائك، واتخذ قرارات مؤثرة باستخدام AppsFlyer.

AppMetrica

AppMetrica

yandex.com

أبميتريكا | تحليلات التطبيقات والتسويق في منصة واحدة

Branch

Branch

branch.io

العلامات التجارية الرقمية تنمو في الفرع. قم بتنمية أعمالك باستخدام حلول على مستوى المؤسسات مصممة لزيادة مشاركة المستخدم الشاملة وتوفير قياس شامل لفعالية التسويق عبر جميع الأجهزة والقنوات والأنظمة الأساسية.

Adjust

Adjust

adjust.com

أصبح القياس عبر الأجهزة المحمولة أمرًا سهلاً: يقوم Adjust بتوحيد جميع أنشطتك التسويقية في نظام أساسي واحد قوي، مما يمنحك الرؤى التي تحتاجها لتوسيع نطاق أعمالك.

Upland Adestra

Upland Adestra

uplandsoftware.com

برنامج أتمتة البريد الإلكتروني الذي يلهم المشاركة. قم بإشراك جمهور بريدك الإلكتروني بمحتوى مخصص يجذب التحويلات. Upland Adestra هي شركة عالمية رائدة في مجال توفير البريد الإلكتروني للتسويق من منظور الشخص الأول وحلول التسويق لدورة الحياة للعلامات التجارية العالمية والمتنامية على حدٍ سواء.

Airbridge

Airbridge

airbridge.io

منصة إسناد عالمية للويب والتطبيق لقياس فعالية التسويق الحقيقية عبر الأجهزة والهويات والأنظمة الأساسية.

Kochava

Kochava

kochava.com

Kochava Inc. is a real-time data solutions company offering the leading omni-channel measurement and attribution solutions for data-driven marketers. The Marketers Operating System™ (m/OS) from Kochava empowers advertisers and publishers with a platform that seamlessly integrates and manages custome...

Cometly

Cometly

cometly.com

Cometly عبارة عن نظام أساسي سحابي للإسناد يمكّن الشركات من الحصول على إسناد أكثر دقة لحملاتها الإعلانية واتخاذ قرارات أكثر ذكاءً لتحسين الإعلانات استنادًا إلى بيانات دقيقة.

Madgicx

Madgicx

madgicx.com

Madgicx: تقدم E-com Ad Cloud مجموعة كاملة من الحلول التي تساعد معلني Meta على تحسين جميع مجالات إعلاناتهم - بما في ذلك تتبع Facebook والأتمتة والاستهداف والتصميمات الإبداعية وإدارة الإعلانات.

Singular

Singular

singular.net

صفر وقت لمطاردة البيانات. المزيد من الوقت لدفع النمو. احصل على عرض كامل لعائد الاستثمار من خلال إسناد الجيل التالي وبيانات تسويقية كاملة المسار ومنع الاحتيال الأفضل في فئته. Singular هو تصنيف MMP رقم 1 وفقًا لـ G2 Crowd. نحن نساعد أفضل مسوقي الأجهزة المحمولة في العالم على تحقيق نمو أسرع باستخدام إ...

Tenjin

Tenjin

tenjin.com

بيانات التسويق عبر الهاتف المحمول لمطوري التطبيقات. تقارير SKAdNetwork، والإحالة المجانية، والقيمة الدائمة لإيرادات الإعلانات، وتجميع التكاليف وإيرادات الإعلانات، وواجهات برمجة التطبيقات للأتمتة، وذكاء الأعمال الداخلي عند الطلب.

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