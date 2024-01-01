بدائل - Taloflow
Capterra
capterra.com
Capterra, Inc. هي شركة بيع مجانية للسوق عبر الإنترنت تعمل كوسيط بين المشترين وبائعي التكنولوجيا في صناعة البرمجيات. تساعد الشركة المستهلكين في اختيار البرامج التي تناسب احتياجاتهم من خلال مراجعات المستخدمين وأبحاثهم.
SourceForge
sourceforge.net
SourceForge هي خدمة ويب توفر لمستهلكي البرامج موقعًا مركزيًا عبر الإنترنت للتحكم في مشاريع البرامج مفتوحة المصدر وإدارتها وبرامج الأعمال البحثية.
G2
g2.com
قارن بين أفضل برامج وخدمات الأعمال بناءً على تقييمات المستخدمين والبيانات الاجتماعية. مراجعات لبرامج CRM وERP وHR وCAD وPDM وبرامج التسويق.
Software Advice
softwareadvice.com
قد يكون البحث عن البرامج أمرًا مرهقًا. دعنا نساعد. نحن نساعدك في العثور على البرنامج المناسب لشركتك، مجانًا وفي أقل من 15 دقيقة.
GetApp
getapp.com
اكتشف أفضل تطبيقات الأعمال لعام 2022 وتحقق من أكثر من مليون تقييم ومراجعة تم التحقق منها. احصل على توصيات مبنية على البيانات واقرأ الأوصاف المتعمقة للعثور على الأدوات المناسبة لفريقك.
SparkToro
sparktoro.com
مهمتنا هي تسهيل اكتشاف مواقع الويب والمدونات والبودكاست والحسابات الاجتماعية والمنشورات التي تصل إلى جمهورك.
EBSCO Information Services
ebsco.com
EBSCO Information Services هي المزود الرائد لموارد المعلومات للمؤسسات بما في ذلك خدمات الاكتشاف والمجلات والحزم الإلكترونية وقواعد البيانات البحثية والكتب الإلكترونية والأرشيفات الرقمية وموارد الرعاية الصحية وموارد الشركات واستشارات القراء والمزيد. تخدم EBSCO الاحتياجات البحثية للمؤسسات الأكاديمية و...
FeaturedCustomers
featuredcustomers.com
إن برنامج "FeaturedCustomers"، النظام الأساسي المرجعي الوحيد للعملاء في العالم لبرامج وخدمات الأعمال B2B، يساعد المشترين المحتملين في B2B على البحث واكتشاف برامج وخدمات الأعمال من خلال المحتوى المرجعي للعملاء المعتمد من البائع مثل شهادات العملاء وقصص النجاح ودراسات الحالة ومقاطع فيديو العملاء. كل يو...
TrustFinance
trustfinance.com
منصة مراجعة الخدمات المالية الأكثر ثقة. مراجعات المستخدم والمعلومات والخدمات ورؤى الشركة كلها في مكان واحد.
Lumose Marketplace
lumosemarketplace.com
Lumose Marketplace عبارة عن منصة لمقارنة البرامج والأدوات والخدمات مصممة خصيصًا لشركات المحاماة الصغيرة. في Lumose Marketplace، الهدف هو تزويد المحامين بأفضل بديل للتسوق بحثًا عن الموردين لشركاتهم، سواء من برنامج بوابة العميل إلى خدمات توظيف المساعدين القانونيين. تم تصميم قوائم Lumose Marketplace لت...
SoftwareReviews
softwarereviews.com
تتمثل مهمة SoftwareReviews في رفع مستوى تجربة برامج B2B لكل من المشترين ومقدمي الخدمات. نحن نقوم بتمكين المؤسسات بأفضل البيانات والرؤى والنصائح لتحسين تجربة شراء وبيع البرامج. من خلال الجمع بين المراجعات التي تركز على تجربة العملاء وعقود من التغطية التكنولوجية، تقدم خدماتنا البحثية والاستشارية الم...
SaaS Hub
saashub.com
SaaSHub هو سوق برمجيات مستقل. هدف SaaSHub هو أن تكون موضوعيًا وبسيطًا وأن تكون محطتك الأولى عند البحث عن خدمة جديدة لمساعدتك على تنمية أعمالك. سيساعدك SaaSHub في العثور على بدائل ومراجعات للمنتجات التي تستخدمها بالفعل.
Awardo
awardo.co
Awardo هي شركة أوروبية توفر سوقًا B2B لتقنيات الأعمال المعتمدة. تم إنشاء النظام الأساسي القائم على المراجعة لتسهيل عملية البحث، وتوفير حلول برمجية ومقدمي خدمات موثوقين، كل ذلك في مكان واحد. تقع الشركة في رومانيا على مفترق طرق وسط وشرق وجنوب شرق أوروبا، في العاصمة بوخارست، وتطمح إلى أن تصبح منصة الم...
Tekpon
tekpon.com
Tekpon هو موقع لتجميع البرامج وموقع لتوليد العملاء المحتملين. بادئ ذي بدء، هدف Tekpon هو مساعدة الأفراد والمؤسسات على اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن منتجات البرامج، ومساعدتهم على تقليل التكلفة، وإنشاء مجموعة البرامج المناسبة التي لا غنى عنها. ثانيًا، يهدف إلى مساعدة شركات البرمجيات على الترويج للمشترين...
StackRadar
stackradar.co
مجتمع ومعالجة الأدوات التقنية التي لا تحتوي على تعليمات برمجية ومنخفضة التعليمات البرمجية لمساعدة الأشخاص والشركات من كل نوع على فهم مجموعات التكنولوجيا الخاصة بهم وإنشائها ودمجها وتوسيع نطاقها.
Reviano
reviano.com
مراجعة ومقارنة وتقييم برامج الأعمال الصغيرة. استخدم مجموعة Reviano من مراجعات المنتجات، والمقارنات جنبًا إلى جنب، للعثور على البرنامج المناسب لعملك.
PRmarketing.tools
prmarketing.tools
PRmarketing.tools هو دليل لأدوات العلاقات العامة والتسويق (البرامج والخدمات). فهو يتيح لك اختيار أفضل أدوات العلاقات العامة والتسويق من خلال توفير مؤشر رضا المستخدم المجمع بالإضافة إلى العديد من الميزات التي تسهل الاختيار. تقدم PRmarketing.tools أيضًا الرموز الترويجية والأخبار والتحليلات والبيانات ...
TechnologyCounter
technologycounter.com
Technology Counter عبارة عن منصة لتوصية البرامج عبر الإنترنت. إنها تساعد الشركات والمهنيين والمنظمات في العثور على أفضل الحلول البرمجية. يقوم Technology Counter بالربط بين المشترين والبائعين لتكنولوجيا الأعمال، مما يوفر للمشترين أفضل البرامج والبائعين مع جمهورهم المثالي. وهذا يساعدهم على تحسين أعما...
SoftLead
softlead.ro
Softlead هي أهم مشغل B2B في النظام البيئي للبرمجيات في رومانيا، حيث تساعد الشركات على اختيار الحل البرمجي المناسب، بناءً على الحمض النووي الرقمي الخاص بها. تم إطلاق Softlead كسوق لبرمجيات المؤسسات B2B، وتمكنت من مساعدة أكثر من 15.000 شركة على اختيار وتنفيذ الحل البرمجي المناسب لأعمالهم. كل شركة فر...
Growth Tools
growthtools.com
أدوات النمو هي خدمة تدريب شهرية تجعل من المستحيل تقريبًا الفشل في جذب المزيد من العملاء. نحن نجمع بين أدلة النمو التي أثبتت جدواها وبين التدريب الفردي ودعم الأقران حتى لا تشعر بالإرهاق أو التعثر أو التساؤل عما يجب عليك فعله بعد ذلك. قاعدة بيانات تضم مئات الأدوات المختلفة التي يستخدمها قراصنة النمو ...
PeerSpot
peerspot.com
تعتبر منصة معلومات الشراء من PeerSpot المكان الذي يذهب إليه محترفو التكنولوجيا للحصول على معلومات عملية وموثوقة حول تكنولوجيا المؤسسة، حتى يتمكنوا من التأكد من أن ما يشترونه هو بالضبط ما يحتاجون إليه. مدعومًا بأكبر مجتمع في العالم من مشتري تكنولوجيا المؤسسات، يوفر PeerSpot مراجعات متعمقة ومنتديات عب...
Nucleus Research
nucleusresearch.com
Nucleus Research هي المزود الوحيد لأبحاث التكنولوجيا القائمة على الحالات. توفر Nucleus Research الرؤى والمعايير والحقائق التي تسمح لعملاء Nucleus Research باتخاذ القرارات التقنية الصحيحة كل يوم. يعتمد النهج البحثي لشركة Nucleus Research على تقييمات متعمقة لعمليات النشر الفعلية مما يسمح لمحللي Nucleu...
Experts Exchange
go.experts-exchange.com
يعزز تبادل الخبراء نمو ونجاح محترفي التكنولوجيا في جميع أنحاء العالم. يمكنك حل المشكلات بشكل أسرع باستخدام قاعدة بيانات Experts Exchange التي تضم أكثر من 4 ملايين حل تكنولوجي، وتعلم مهارات التكنولوجيا من خلال المقالات ومقاطع الفيديو التي تم البحث عنها، وابني حياتك المهنية مع شبكة Experts Exchange ال...
LexisNexis
lexisnexis.com
LexisNexis Legal & Professional هي شركة عالمية رائدة في توفير المعلومات والتحليلات القانونية والتنظيمية والتجارية التي تساعد العملاء على زيادة الإنتاجية وتحسين عملية صنع القرار والنتائج وتعزيز سيادة القانون في جميع أنحاء العالم. تساعد LexisNexis المحامين على الفوز بالقضايا وإدارة عملهم بكفاءة أكبر ...
We Suggest Software
wesuggestsoftware.com
wesuggestsoftware.com هو دليل برامج مملوك ذاتيًا يقدم مراجعات واقتراحات حول البرامج في جميع قطاعات الأعمال من المحاسبة إلى اليوغا (من الألف إلى الياء). يسمح هذا الموقع للزوار بكتابة الآراء والاقتراحات والاستفسارات حول أي برنامج يحتاجونه. هذه المنصة مفيدة أيضًا للشركات التي تنتج البرامج وتبيعها وتوز...
Serchen
serchen.com
Serchen هي الشركة الرائدة المعترف بها في التوفيق بين المشترين والبائعين للخدمات عبر الإنترنت. إنهم ملتزمون بتوفير تجربة لا مثيل لها لعملائنا، وربط المشترين والبائعين بأفضل الخدمات السحابية في فئات IaaS وPaaS وSaaS.
Appvizer
appvizer.com
لمساعدة المحترفين في العثور على البرنامج المناسب لتحسين القدرة التنافسية ونوعية الحياة في العمل. Appvizer عبارة عن أداة مقارنة برامج للمحترفين للعثور بسهولة على البرنامج الذي يسمح لهم بالعمل بشكل أكثر ذكاءً. سواء كنت رجل أعمال أو مديرًا أو مستقلاً أو مستشارًا، يقدم Appvizer إرشادات لجميع المهنيين ف...
CrowdReviews.com
crowdreviews.com
CrowdReviews.com عبارة عن منصة عبر الإنترنت للمراجعات والتصنيفات التي يتم الحصول عليها من قبل الجمهور. تقوم قائمتها المتزايدة من المستخدمين بإرسال تعليقات بشكل مستمر حول تجربتهم مع المنتجات والخدمات. يحدد هذا كيفية تصنيف المنتجات أو الخدمات الفردية مقارنة ببعضها البعض باستخدام خوارزمية التصنيف الحد...
B2B Stack
b2bstack.com.br
ستجد في B2B Stack أفضل التقييمات حول الأدوات الأكثر استخدامًا في عالم الأعمال B2B. تعرف على رأي المحترفين الذين يستخدمون الأداة التي تفكر في شرائها بشكل يومي. اكتشف وقارن بين الصفات والعيوب التي يعاني منها المستخدمون قبل الشراء، دون الحاجة إلى الاعتماد فقط على الثقة التي يمنحك إياها البائع. هل أنت...
Crozdesk
crozdesk.com
يساعد Crozdesk الشركات في العثور على البرامج ومقارنتها عبر جميع فئات البرامج الرئيسية. استكشف الأسعار والميزات ومراجعات المستخدمين والتصنيفات والخصومات والمزيد.