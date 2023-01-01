WebCatalog

بدائل - TalentLMS

Trainual

Trainual

trainual.com

أسهل طريقة لتدريب وتنمية فريقك. دليل قواعد واحد لكل عملية وسياسة وإجراءات تشغيل موحدة (SOP) في عملك حتى تتمكن من الانضمام والتدريب بشكل أسرع.

WorkRamp

WorkRamp

workramp.com

نظام إدارة التعلم (LMS) حديث مصمم لتدريب وتثقيف الموظفين والعملاء الداخليين. منصة التمكين والتدريب مصممة للمؤسسات المتنامية.

Allego

Allego

allego.com

الشركة الرائدة في السوق في مجال حلول التعلم والتمكين الافتراضية. قم بتحويل مؤسستك باستخدام النظام الأساسي المحمول المصمم للفرق الموزعة اليوم.

LearnUpon

LearnUpon

learnupon.com

يتيح لك برنامج LMS (برنامج إدارة التعلم) الخاص بـ LearnUpon تقديم تجارب تعليمية جذابة تؤثر على الأمور المهمة - الأداء والاحتفاظ والنمو. امنح فرقك الأدوات اللازمة لتقديم تجارب تعليمية جذابة تؤثر على الأمور المهمة - الأداء والاحتفاظ والنمو - باستخدام LearnUpon.

Brainshark

Brainshark

brainshark.com

Brainshark هي شركة تكنولوجيا مملوكة للقطاع الخاص ومقرها في والثام، ماساتشوستس، وتوفر منصة لتمكين المبيعات ومجموعة المنتجات.

Spekit

Spekit

spekit.com

Spekit عبارة عن منصة تعليمية في الوقت المناسب مصممة لكيفية تعلمنا في العمل اليوم. فهو يوفر التدريب والتوجيه متى وأينما تحتاج الفرق إلى التنقل بين العمليات والتقنيات والمنهجيات الجديدة، دون تعطيل الإنتاجية. يقع Spekit فوق أي تطبيق قائم على الويب ويتكامل مع أدوات مثل Salesforce وOutreach وSlack، وبالت...

SalesHood

SalesHood

saleshood.com

يعمل حل تمكين المبيعات المصمم خصيصًا لهذا الغرض من SalesHood على تكرار الأداء الأفضل على نطاق واسع من خلال تسريع اختراقات إنتاجية المبيعات في الاستعداد والفعالية والتنفيذ. حافظ على مزامنة فرق الإيرادات لديك مع التدريب التفاعلي والإعداد. قم بتكرار عمليات المبيعات الفائزة باستخدام المحتوى المنسق. إبرا...

Sales Impact Academy

Sales Impact Academy

salesimpact.io

Sales Impact Academy is the leading Skills Development Platform for high-growth revenue teams. We provide continuous practice, reinforcement, and expertly-led coaching to help reps reach peak productivity. The business launched in October 2019 and already has over 200 customers including Outreach, G...

Wonderway

Wonderway

wonderway.io

Wonderway is a data-driven sales training platform proven to increase the revenue per rep used by growing companies to boost sales performance. Wonderway uses machine learning to deliver the right training, to the right person, at the right time to boost conversion rates by up to 40%. Wonderway is p...

Bigtincan

Bigtincan

bigtincan.com

يعيد Bigtincan Content Hub تعريف عمليات المبيعات والتسويق والخدمة لتمكين الفرق من العمل بشكل أكثر ذكاءً وأسرع معًا للحصول على أفضل النتائج. بفضل الميزات المتطورة المستندة إلى الذكاء الاصطناعي والأتمتة التي تدعم كل مرحلة من مراحل عملية الشراء، يمكّن Bigtincan Content Hub الفرق من تحقيق نتائج أعمال مح...

SmartWinnr

SmartWinnr

smartwinnr.com

SmartWinnr عبارة عن منصة شاملة تحافظ على تحديث فرق المبيعات لديك بأحدث المعرفة بالمنتج، وتضمن إرسال رسائل موحدة أثناء تفاعلات العملاء، وتزيد المبيعات في نفس الوقت. تم دمج SmartWinnr بالكامل مع Salesforce.com. نحن نستخدم - مؤشرات الأداء الرئيسية Gamified KPIs لتعزيز المبيعات - تتبع الحوافز في الوقت ا...

SecondNature

SecondNature

secondnature.ai

برنامج تدريب مبيعات مبتكر يعمل بالذكاء الاصطناعي يؤثر على الإيرادات. ليس الحل التقليدي للتدريب على المبيعات. امنحنا 3 دقائق وجرّب محاكاة تدريب الذكاء الاصطناعي المجانية لدينا لمساعدتك في تقديم عرض المصعد التالي والحصول على تحليل جلستك المجانية.

استكشاف

WebCatalog Desktop

الدعم

الشركة

الأمور القانونية

X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube

WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:

WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog Desktop
Switchbar
Switchbar
Monobox
Monobox
Translatium
Translatium

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.