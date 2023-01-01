بدائل - TalentLMS
Trainual
trainual.com
أسهل طريقة لتدريب وتنمية فريقك. دليل قواعد واحد لكل عملية وسياسة وإجراءات تشغيل موحدة (SOP) في عملك حتى تتمكن من الانضمام والتدريب بشكل أسرع.
WorkRamp
workramp.com
نظام إدارة التعلم (LMS) حديث مصمم لتدريب وتثقيف الموظفين والعملاء الداخليين. منصة التمكين والتدريب مصممة للمؤسسات المتنامية.
Allego
allego.com
الشركة الرائدة في السوق في مجال حلول التعلم والتمكين الافتراضية. قم بتحويل مؤسستك باستخدام النظام الأساسي المحمول المصمم للفرق الموزعة اليوم.
LearnUpon
learnupon.com
يتيح لك برنامج LMS (برنامج إدارة التعلم) الخاص بـ LearnUpon تقديم تجارب تعليمية جذابة تؤثر على الأمور المهمة - الأداء والاحتفاظ والنمو. امنح فرقك الأدوات اللازمة لتقديم تجارب تعليمية جذابة تؤثر على الأمور المهمة - الأداء والاحتفاظ والنمو - باستخدام LearnUpon.
Brainshark
brainshark.com
Brainshark هي شركة تكنولوجيا مملوكة للقطاع الخاص ومقرها في والثام، ماساتشوستس، وتوفر منصة لتمكين المبيعات ومجموعة المنتجات.
Spekit
spekit.com
Spekit عبارة عن منصة تعليمية في الوقت المناسب مصممة لكيفية تعلمنا في العمل اليوم. فهو يوفر التدريب والتوجيه متى وأينما تحتاج الفرق إلى التنقل بين العمليات والتقنيات والمنهجيات الجديدة، دون تعطيل الإنتاجية. يقع Spekit فوق أي تطبيق قائم على الويب ويتكامل مع أدوات مثل Salesforce وOutreach وSlack، وبالت...
SalesHood
saleshood.com
يعمل حل تمكين المبيعات المصمم خصيصًا لهذا الغرض من SalesHood على تكرار الأداء الأفضل على نطاق واسع من خلال تسريع اختراقات إنتاجية المبيعات في الاستعداد والفعالية والتنفيذ. حافظ على مزامنة فرق الإيرادات لديك مع التدريب التفاعلي والإعداد. قم بتكرار عمليات المبيعات الفائزة باستخدام المحتوى المنسق. إبرا...
Sales Impact Academy
salesimpact.io
Sales Impact Academy is the leading Skills Development Platform for high-growth revenue teams. We provide continuous practice, reinforcement, and expertly-led coaching to help reps reach peak productivity. The business launched in October 2019 and already has over 200 customers including Outreach, G...
Wonderway
wonderway.io
Wonderway is a data-driven sales training platform proven to increase the revenue per rep used by growing companies to boost sales performance. Wonderway uses machine learning to deliver the right training, to the right person, at the right time to boost conversion rates by up to 40%. Wonderway is p...
Bigtincan
bigtincan.com
يعيد Bigtincan Content Hub تعريف عمليات المبيعات والتسويق والخدمة لتمكين الفرق من العمل بشكل أكثر ذكاءً وأسرع معًا للحصول على أفضل النتائج. بفضل الميزات المتطورة المستندة إلى الذكاء الاصطناعي والأتمتة التي تدعم كل مرحلة من مراحل عملية الشراء، يمكّن Bigtincan Content Hub الفرق من تحقيق نتائج أعمال مح...
SmartWinnr
smartwinnr.com
SmartWinnr عبارة عن منصة شاملة تحافظ على تحديث فرق المبيعات لديك بأحدث المعرفة بالمنتج، وتضمن إرسال رسائل موحدة أثناء تفاعلات العملاء، وتزيد المبيعات في نفس الوقت. تم دمج SmartWinnr بالكامل مع Salesforce.com. نحن نستخدم - مؤشرات الأداء الرئيسية Gamified KPIs لتعزيز المبيعات - تتبع الحوافز في الوقت ا...
SecondNature
secondnature.ai
برنامج تدريب مبيعات مبتكر يعمل بالذكاء الاصطناعي يؤثر على الإيرادات. ليس الحل التقليدي للتدريب على المبيعات. امنحنا 3 دقائق وجرّب محاكاة تدريب الذكاء الاصطناعي المجانية لدينا لمساعدتك في تقديم عرض المصعد التالي والحصول على تحليل جلستك المجانية.