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قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أبسط طريقة للعثور على وظائف تقنية بدوام كامل، أو مستقل، أو تدريب داخلي في أوروبا.

الموقع الإلكتروني: talent.io

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