تسهيل إنشاء استطلاعات رأي واستطلاعات فورية وفي الوقت الفعلي مجانًا. StrawPoll هي أبسط طريقة لإنشاء استطلاعات رأي فورية وفي الوقت الفعلي مجانًا.

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