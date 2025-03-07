ابحث عن البرامج والخدمات المناسبة.
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تشتمل برامج تحليلات التسويق على أدوات وعمليات تمكن المؤسسات من تقييم مبادراتها التسويقية والإشراف عليها من خلال قياس الأداء. في جوهرها، تعمل هذه الحلول على تبسيط وتعزيز استراتيجيات وأنشطة التسويق الخاصة بالشركة. من خلال الاستفادة من برامج تحليلات التسويق، يمكن للشركات رفع عائد الاستثمار (ROI) من خلال تحديد أساليب التسويق الفعالة، مما يسمح بإجراء تعديلات في الحملات لتحقيق أقصى قدر من التحويلات والمبيعات. يأخذ هذا النوع من البرامج في الاعتبار الجهود التسويقية عبر قنوات متنوعة وجماهير مستهدفة، بما في ذلك التسويق عبر البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي والإعلانات الرقمية وتحليلات الويب. يتوفر برنامج تحليلات التسويق عادةً كحل مستقل، ويدمج بيانات الحملة من خلال الاتصالات مع مجموعة تقنيات التسويق الخاصة بالشركة، بما في ذلك برامج أتمتة التسويق، وبرامج إدارة علاقات العملاء، وبرامج الإعلان الرقمي، وبرامج التحليلات الرقمية. ومع ذلك، فإن بعض منصات التسويق الشاملة، مثل بعض منتجات أتمتة التسويق، تأتي مجهزة بميزات إعداد التقارير المضمنة.
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Hubspot
hubspot.com
يوفر HubSpot منصة كاملة للتسويق ، والمبيعات ، وخدمة العملاء ، وبرامج CRM - بالإضافة إلى المنهجية والموارد والدعم - لمساعدة الشركات على النمو بشكل أفضل. ابدأ بأدوات مجانية ، والترقية أثناء نموك. مع مركز التسويق ، فإن جميع أدوات التسويق والبيانات الخاصة بك موجودة على منصة واحدة سهلة الاستخدام وقوية. ستوفر وقتًا ثمينًا والحصول على كل السياق الذي تحتاجه لتوفير تجربة مخصصة تجذب العملاء المناسبين على نطاق واسع. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن للمسوقين الاحتفاظ بالبيانات في مركز كل ما يفعلونه لأن مركز التسويق تم تصميمه كجزء من منصة HubSpot CRM. عند استخدام منصة CRM الكاملة ، يمكن للمسوقين تحقيق محاذاة لا مثيل لها مع المبيعات لإثبات عائد الاستثمار والتحقق من صحة الاستثمارات. سواء كانت استراتيجيات أو خدمات أو برامج - يتيح لك HubSpot توسيع نطاق شركتك ، وليس التعقيد. يحتوي HubSpot على كل ما تحتاجه لتنمو بشكل أفضل.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com ، INC. هي شركة برمجيات أمريكية مقرها السحابة مقرها في سان فرانسيسكو ، كاليفورنيا. يوفر خدمة إدارة علاقات العملاء (CRM) وتبيع أيضًا مجموعة تكميلية من تطبيقات المؤسسات التي تركز على خدمة العملاء ، وأتمتة التسويق ، والتحليلات ، وتطوير التطبيقات. في عام 2020 ، صنفت مجلة Fortune Salesforce في المرتبة السادسة في "قائمة أفضل 100 شركة للعمل من أجلها" ، بناءً على مسح للموظف للرضا.
Mailchimp
mailchimp.com
MailChimp هي منصة تسويقية شاملة تم تصميمها للشركات الصغيرة. مع أدوات مثل الإبلاغ والتحليلات ، وتسويق CRM ، وحملات البريد الإلكتروني ، والنشرات الإخبارية ، وإدارة المحتوى ، يمكنك وضع عملائك في المركز ، بحيث يمكنك تسويق أكثر ذكاءً وتنمية أعمالك بشكل أسرع. يساعدك تطبيق Mailchimp's Marketing & CRM Mobile في تسويق أكثر ذكاءً وتنمية أعمالك بشكل أسرع من اليوم الأول. الوصول إلى الأدوات التي تحتاجها أينما يأخذك عملك وتشغيله في دقائق - لا حاجة إلى خبرة. مع MailChimp ، لن تفوت فرصة للبيع أو إعادة العملاء أو العثور على مشتركين جدد أو مشاركة مهمة علامتك التجارية. استخدم MailChimp لـ: * التسويق CRM - مواكبة جهات الاتصال الخاصة بك مع التسويق CRM من MailChimp. ابحث وإضافة عملاء جدد مع أدوات استيراد الاتصال ، مثل ماسح بطاقة العمل. تتبع نمو الجمهور وعرض رؤى حول جهات الاتصال الفردية على لوحة القيادة. افعل كل شيء في مكان واحد - اتصل والنصوص والبريد الإلكتروني مباشرة من التطبيق. تسجيل الملاحظات وأضف علامات بعد كل تفاعل لتذكر التفاصيل المهمة. * التقارير والتحليلات - احصل على نظرة أعمق في أداء المبيعات والتسويق. تتبع نتائج جميع حملاتك والحصول على توصيات قابلة للتنفيذ حول كيفية التحسن. عرض التقارير والتحليلات لحملات البريد الإلكتروني ، صفحات المقاييس ، إعلانات Facebook و Instagram ، منشورات الوسائط الاجتماعية ، والبطاقات البريدية. * رسائل البريد الإلكتروني والأتمتة - إنشاء وتحرير وإرسال حملات التسويق عبر البريد الإلكتروني والنشرات الإخبارية والأتمتة. مع إعادة نقرة واحدة إلى غير المعداءين ورسائل البريد الإلكتروني التي تعيد استهداف المنتجات ، ستتمكن من إعادة إشراك العملاء وتنمية المبيعات في أي وقت من الأوقات. * إعلانات Facebook & Instagram - مسودة ونشر الإعلانات ، وتعيين ميزانية واستهداف مجموعة محددة. الوصول إلى أشخاص جدد ، أو إشراك جهات الاتصال الحالية ، أو إعداد جماهير مخصصة ، أو إعادة زوار موقع الويب. * توصيات التسويق - الحصول على توصيات قابلة للتنفيذ للمساعدة في تحسين التسويق الخاص بك. تعرف على متى حان الوقت لإعداد بريد إلكتروني مهجور أو الحصول على تذكير لتعيين شعار علامتك التجارية. * إدارة العلامة التجارية - قم بتحميل الصور من جهازك مباشرة إلى MailChimp واستخدمها في جميع حملاتك.
CallRail
callrail.com
تسهل CallRail على الشركات بمختلف أحجامها تحويل المزيد من العملاء المحتملين إلى عملاء أفضل. CallRail هي منصة المعلومات الرائدة التي تسهل على الشركات من جميع الأحجام التسويق بثقة. تخدم حلول CallRail أكثر من 200000 شركة حول العالم، وتساعد الشركات على تتبع وإسناد كل عميل محتمل إلى رحلتها التسويقية، والتقاط وإدارة كل مكالمة ورسالة نصية ودردشة ونموذج، واستخدام الرؤى في الوقت الفعلي لتحسين تسويقها.
Constant Contact
constantcontact.com
شركة Constant Contact, Inc. هي شركة تسويق عبر الإنترنت، يقع مقرها الرئيسي في والثام، ماساتشوستس، ولها مكاتب إضافية في لوفلاند، كولورادو؛ ونيويورك، نيويورك. يوفر Constant Contact أدوات التسويق عبر البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي والفعاليات لمساعدة الشركات الصغيرة على تنمية قاعدة عملائها.
Klaviyo
klaviyo.com
يعمل Klaviyo على تعزيز العلاقات الرقمية الأكثر ذكاءً من خلال منصة أتمتة تسويقية ذكية يغذيها جميع عملائك ومصممة منذ اليوم الأول لتوسيع نطاق العمل. مبني على قاعدة بيانات مرنة في الوقت الفعلي تقوم بتجميع جميع بيانات عملائك - من مجموعتك التقنية بأكملها، لأي مدة زمنية، وبتفاصيل دقيقة كاملة - يجعل Klaviyo من السهل إنشاء تجارب متطورة وشخصية بشكل لا يصدق وتقديمها وتحسينها عبر البريد الإلكتروني، والرسائل النصية القصيرة، وتطبيقات الهاتف المحمول، والمراجعات، والويب، والإعلانات المدفوعة، والمزيد. انضم إلى أكثر من 130 ألف عميل يدفعون باستخدام Klaviyo لزيادة التحويلات والقيمة الدائمة للعميل - والنمو وفقًا لشروطهم الخاصة. معرفة المزيد في klaviyo.com.
Microsoft Dynamics 365
microsoft.com
تعرف على كيفية أن تكون أكثر مرونة في Dynamics 365 ، وهي المحفظة الوحيدة لتطبيقات الأعمال الذكية التي تمكن الجميع من التكيف والابتكار.
SEMrush
semrush.com
SEMRUSH هي منصة SAAS الرائدة في إدارة الرؤية عبر الإنترنت تمكن الشركات على مستوى العالم من تشغيل محرك البحث ، والدفع لكل نقرة ، والمحتوى ، والوسائط الاجتماعية ، وحملات البحث التنافسية والحصول على نتائج قابلة للقياس من التسويق عبر الإنترنت. يقدم Semrush رؤى وحلول للشركات لبناء الحملات وإدارتها وقياسها عبر قنوات التسويق المختلفة. سيمروش ، مع أكثر من 87000 عميل يدفعون. Semrush في الأرقام: - ملامح مجال سطح المكتب 808 م وملفات تعريف النطاق المتنقلة 32.1 مليون - أكثر من 43 تريليون روابط خلفية وأكثر Semrush كأداة التسويق الخاصة بهم
Looker
looker.com
يقوم Looker بإعادة اختراع ذكاء الأعمال للشركة الحديثة. يعمل Looker بالطريقة التي يعمل بها الويب: حيث تتيح لغة النمذجة الفريدة المستندة إلى المتصفح لأي موظف الاستفادة من عمل أفضل محللي البيانات لديك. يعمل Looker بنسبة 100% داخل قاعدة البيانات، ويستفيد من أحدث وأسرع قواعد البيانات التحليلية - للحصول على نتائج حقيقية في الوقت الفعلي.
Geckoboard
geckoboard.com
Geckoboard هي أداة خالية من المتاعب لإنشاء لوحات معلومات الأعمال ومشاركتها في الوقت الفعلي. تم تصميم Geckoboard لمساعدة قادة الفريق على عرض البيانات المباشرة لفريقهم وعبر مؤسستهم، ويتكامل Geckoboard مباشرة مع أكثر من 80 أداة وخدمة مختلفة لمساعدتك في سحب بياناتك والحصول على لوحة معلومات ذات مظهر احترافي أمام الآخرين في غضون دقائق. لا حاجة للترميز أو التدريب. أنشئ لوحات معلومات مباشرة في متصفحك باستخدام واجهة سهلة السحب والإفلات، واستخرج الأرقام والمقاييس ومؤشرات الأداء الرئيسية المهمة من التقارير وجداول البيانات التي لا معنى لها. يجعل Geckoboard بياناتك الرئيسية أكثر جاذبية للجميع، من خلال تصورات يمكن لأي شخص فهمها في لمحة واحدة، ويتم تحديثها تلقائيًا لتبقى دائمًا على اطلاع دائم. قم بتسليط الضوء على التغييرات الجديرة بالملاحظة في مقاييس معينة باستخدام مؤشرات الحالة، والتي تلفت الانتباه إلى الأرقام التي يكون أداؤها أعلى أو أقل من التوقعات، وإظهار الأهداف التي تعمل على تحقيقها بشكل مرئي، بنقرة واحدة. مهما كان عمل فريقك، فإن Geckoboard يجعل مشاركة لوحات المعلومات الخاصة بك أمرًا بسيطًا. انسخ والصق رابطًا إلى لوحة المعلومات المباشرة التي يمكن عرضها في أي متصفح ويب، أو قم بدعوة زملائك في الفريق لتسجيل الدخول وعرض وحتى إنشاء لوحات المعلومات الخاصة بهم. للحصول على تحديثات منتظمة، يمكنك جدولة لقطات شاشة للوحة التحكم لإرسالها عبر البريد الإلكتروني، أو نشرها على قناة Slack على فترات منتظمة. للحصول على أقصى قدر من الرؤية، يحتوي Geckoboard على ميزة "إرسال إلى التلفزيون"، مما يسمح لك بإقران حسابك بمتصفح على شاشة كبيرة أو تلفزيون، واختيار لوحات المعلومات التي ترغب في عرضها هناك. ويمكنه أيضًا التكرار عبر عدة لوحات معلومات على شاشة واحدة. لدينا تعليمات سهلة الاتباع حول كيفية تحقيق ذلك في فترة ما بعد الظهر باستخدام الأجهزة المتاحة بأسعار معقولة. وأخيرًا، يمكنك تتبع الأرقام الرئيسية أثناء التنقل، عن طريق تسجيل الدخول إلى حسابك على متصفح الأجهزة المحمولة، حيث يمكنك الوصول إلى لوحات المعلومات الخاصة بك، المنسقة بشكل مثالي للشاشات الصغيرة. أنشئ لوحات المعلومات الأولى مجانًا لمدة 14 يومًا - دون الحاجة إلى تفاصيل الدفع.
Nielsen
nielsen.com
شركة Nielsen، والمعروفة ذاتيًا باسم شركة Nielsen، والمعروفة سابقًا باسم ACNielsen أو AC Nielsen، هي شركة أبحاث تسويق عالمية، يقع مقرها الرئيسي في جميع أنحاء العالم في مدينة نيويورك، الولايات المتحدة. يقع المقر الإقليمي لأمريكا الشمالية في شيكاغو.
Whatagraph
whatagraph.com
يمتلك المسوقون مصادر تسويقية متعددة، ومئات من الحملات الجارية، والعملاء أو أصحاب المصلحة لإدارتها وتقديم التقارير إليهم. إنه صراع لربط جميع البيانات ومعالجتها واكتشاف الرؤى وإظهار عائد الاستثمار. Whatagraph عبارة عن منصة بيانات تسويقية شاملة وبديهية تعمل بسهولة على إزالة العمل اليدوي المتعلق بالبيانات والمتاعب من يوم المسوق. يمكنك استبدال العديد من الأدوات البطيئة والمعقدة بمنصة واحدة. وعلى عكس الآخرين في السوق، فإن Whatagraph سهل الاستخدام وموثوق به ويجعل العمل مع البيانات (إدارة البيانات ومزجها وتصورها عبر القنوات) سريعًا وسهلاً لأي شخص في الفريق: قم بتوصيل جميع بياناتك التسويقية في محور واحد بدون أدوات وموصلات خارجية. قم بإدارة وتنظيم البيانات غير المنظمة والمتناثرة عبر القنوات باستخدام التحويلات بدون تعليمات برمجية. من السهل على أي شخص في فريق التسويق تنفيذ مهام إدارة البيانات المتقدمة دون الحاجة إلى مجموعة مهارات التحليل أو البرمجة أو المعرفة التقنية. من خلال بضع نقرات، قم بإنشاء تصورات مذهلة لبياناتك المتصلة والمجهزة عبر القنوات. تحويلها بسرعة إلى تقارير جاهزة للتحليل أو العرض التقديمي أو لوحات معلومات أو رسوم بيانية أو مخططات أو مسارات تحويل أو جداول مستقلة. وأخيرًا، قم بأتمتة كيفية مشاركة تلك البيانات أو تسليمها إلى أي وجهة: العملاء أو أصحاب المصلحة أو زملاء الفريق أو الأدوات والأنظمة الأساسية الأخرى. سواء كنت تقدم عرضًا إلى مجلس الإدارة أو عملائك أو تبحث عن رؤى لتحسين الحملات، فأنت واثق من أن لديك منصة موثوقة وسريعة تحتوي على جميع البيانات الحديثة في مكان واحد معروضة بطريقة واضحة ومرئية. سيستغرق الأمر دقائق بدلاً من ساعات للتحضير، وسيستغرق الأمر دقائق بدلاً من ساعات لتوسيع نطاقه ليناسب العملاء الجدد أو مصادر البيانات.
Funnel
funnel.io
Funnel هو مركز البيانات التسويقية الرائد المصمم لمساعدة فرق التسويق على التحكم في أدائها. يعتني Funnel بالأشياء المملة والأشياء الثقيلة، حتى تتمكن من التركيز على الأجزاء المثيرة: اكتشاف كيف يمكن تحسين تسويقك. باستخدام Funnel، يمكنك ربط البيانات من أي نظام أساسي للتسويق، وتخزينها وتنظيمها ومشاركتها مع أي أداة تصور أو مستودع بيانات - كل ذلك دون كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية. مركز بيانات تسويقية يمثل مصدرًا وحيدًا لحقيقة أدائك التسويقي. قم بتوصيل جميع بياناتك التسويقية يتيح لك Funnel جمع البيانات من أكثر من 500 منصة تسويق ومبيعات ببضع نقرات. إن حلنا القوي والسريع والموثوق والخالي من الصيانة يجعل من السهل التوسع عبر الفرق أو المناطق أو العلامات التجارية. تخزين البيانات الخاصة بك يوفر Funnel مخزنًا مركزيًا لجميع بياناتك الأصلية بالإضافة إلى أي حقول مخصصة تقوم بإنشائها. كل ذلك مع تلبية أصعب معايير الحوكمة والأمن والتحكم. تكون بياناتك دائمًا محدثة وكاملة ودقيقة وجاهزة لإعداد التقارير والتحليل. تنظيم بياناتك باستخدام القواعد المعدة مسبقًا والمخصصة، يمكنك بسهولة وتلقائيًا إعداد بياناتك للتحليل. قم بتطبيق تحويلات تغير قواعد اللعبة دون التأثير على البيانات الأساسية - مما يمنحك مرونة تحليلية لا مثيل لها. شارك في أي مكان دون عناء تأكد من وصول بياناتك التسويقية إلى أي وجهة أو أداة إعداد تقارير أو مستودع بيانات. يتضمن ذلك أدواتك لإعداد التقارير وإنشاء لوحات المعلومات والتحليل والمزيد. كل ذلك مع الحفاظ على التحكم الكامل من مركز بيانات التسويق المركزي. مهمتنا هي مساعدة المسوقين مثلك على أن يصبحوا أكثر اعتمادًا على البيانات. يساعد Funnel أكثر من 1000 عميل على تنمية أعمالهم - بما في ذلك القادة الرقميون مثل Home Depot وHavas Media وSamsung. قم بالتسجيل في Funnel وابدأ اليوم!
Zoho Marketing Automation
zoho.com
برنامج أتمتة التسويق لنمو الأعمال بشكل أسرع. Zoho MarketingHub هو برنامج متكامل لأتمتة التسويق يساعدك على إدارة أنشطتك التسويقية بنجاح عبر قنوات متعددة. توليد المزيد من العملاء المحتملين، وتحويلهم إلى عملاء، والاحتفاظ بهم لفترة أطول.
Sprinklr
sprinklr.com
خدمة Sprinklr عبارة عن منصة سحابية موحدة لخدمة العملاء مدعومة بالذكاء الاصطناعي تتيح تجربة سلسة للعملاء والوكلاء عبر أكثر من 30 قناة رقمية واجتماعية وصوتية، وتوفر رؤى قابلة للتنفيذ وقابلة للتطوير في الوقت الفعلي - مما يلغي الحاجة إلى أي حل آخر. * يمكّن العملاء من التفاعل مع علامتك التجارية على قناتهم المفضلة للحصول على تجربة علامة تجارية متسقة تؤدي إلى إسعاد العملاء. * تمكين الوكلاء من خلال عرض موحد/360 للعملاء والتوصية بالاستجابات الأكثر صلة بقوة الذكاء الاصطناعي لتحسين إنتاجية الوكيل وخبرته. * يوفر رؤى هادفة وقابلة للتنفيذ للمشرفين لدفع النمو والتميز التشغيلي * يساعد القادة على الكشف عن فرص النمو والتحول والابتكار من خلال رؤى مركز الاتصال في الوقت الفعلي والقابلة للتطوير عبر المؤسسة.
Oviond
oviond.com
لوحات معلومات التسويق الرقمي والتقارير التي سيحبها عملاؤك في أقل من 5 دقائق. اعرض قيمة وكالة التسويق الخاصة بك مع تحسين عائد استثمار العميل من خلال لوحات معلومات وتقارير للتسويق الرقمي عبر القنوات مؤتمتة وقابلة للتخصيص بالكامل.
AgencyAnalytics
agencyanalytics.com
AgencyAnalytics هي منصة التقارير الوحيدة المصممة خصيصًا لوكالات التسويق. يوفر لك النظام الأساسي سهل الاستخدام الوقت، ويحسن عمليات إعداد التقارير، ويثير إعجاب عملائك بتقارير ثاقبة ولوحات معلومات تسويقية حية وقابلة للتخصيص تعرض تأثيرك التسويقي الكامل. قم بتوصيل ومراقبة كل قناة من القنوات التسويقية لعملائك في لوحات معلومات واحدة وسلسة. تتكامل AgencyAnalytics مع أكثر من 80 منصة للتتبع وإعداد التقارير حول تحسين محركات البحث (SEO)، وPPC، وتتبع المكالمات، ووسائل التواصل الاجتماعي، والتسويق عبر البريد الإلكتروني، والتجارة الإلكترونية، والمحلية، والمزيد - وكلها تحمل علامة بيضاء بالكامل لوكالتك. تتضمن AgencyAnalytics أيضًا مجموعة كاملة من أدوات تحسين محركات البحث (SEO) المصممة لتبسيط وكالتك وأتمتتها. تتبع التصنيفات يوميًا، ومراقبة الروابط الخلفية، وإجراء عمليات تدقيق فنية لتحسين محركات البحث، ومواكبة المنافسة باستخدام مجموعة كاملة من أدوات تحسين محركات البحث المدمجة. سواء كنت وكالة قائمة أو بدأت للتو، تقدم AgencyAnalytics أسعارًا بسيطة ومرنة لكل مرحلة من مراحل نمو وكالتك، بدءًا من 12 دولارًا فقط لكل حملة عميل شهريًا. جربه بدون مخاطر لمدة 14 يومًا، دون الحاجة إلى بطاقة ائتمان.
Supermetrics
supermetrics.com
تساعد SuperMetrics أكثر من 750 ألف مسوق ومحللين على نقل البيانات من منصات التسويق والإعلانات الشهيرة مثل Facebook و Google و HubSpot إلى تحليلاتهم المفضلة ، وتقارير ، ومنصات مستودعات البيانات. يتم الإبلاغ عن أكثر من 15 ٪ من الإنفاق العالمي الإعلاني من خلال القياسات الفائقة. جميع بيانات التسويق الخاصة بك ، أينما كنت بحاجة إليها. تقوم SuperMetrics بتبسيط تسليم البيانات من 100+ منصات المبيعات والتسويق إلى التحليلات وأدوات الإبلاغ التي يستخدمها المسوقون لاتخاذ قرارات أفضل. من خلال SuperMetrics ، يمكن للشركات تجميع البيانات المروعة من منصات التسويق والمبيعات ، مثل إعلانات Facebook ، و Google Analytics ، و Instagram ، إلى إعداد التقارير والتحليلات ومنصة التخزين-سواء كانت أداة BI أو جدول بيانات وتصور بيانات أداة أو بحيرة بيانات أو مستودع بيانات. والنتيجة هي رؤى أكبر حول بيانات التسويق الخاصة بك ، ووقت كبير وتوفير التكاليف من خلال القضاء على النسخ/اللصق اليدوي ، وتحسين أداء التسويق بناءً على القرارات المدعومة بالبيانات. سواء كنت تتطلع إلى إنشاء لوحات معلومات مذهلة في أداة تصور البيانات ، أو القيام ببعض الأرقام الخطيرة التي تتجول في جدول بيانات ، أو نقل بيانات التسويق الخاصة بك إلى مستودع البيانات ، فقد حصلنا على ظهرك. ما عليك سوى اختيار وجهة البيانات الخاصة بك للبدء. انقل بيانات التسويق الخاصة بك إلى Google Sheets أو Google Data Studio أو Microsoft Excel أو Google BigQuery أو Snowflake مع SuperMetrics.
Databox
databox.com
Databox عبارة عن منصة تحليلات أعمال سهلة الاستخدام للشركات المتنامية. فهو يتيح لك مركزية بياناتك بسهولة حتى تتمكن من عرض صحة شركتك بالكامل في مكان واحد. ومن ثم تساعدك على استخدام بياناتك لاتخاذ قرارات أفضل وتحسين أداء شركتك. لقد أخذنا جميع ميزات التحليلات القوية الموجودة عادةً في أدوات المؤسسات المعقدة وجعلناها في متناول الشركات المتنامية. أنشئ لوحات معلومات مخصصة جميلة بدون تعليمات برمجية، حتى تعرف دائمًا مستوى أدائك. قم بإنشاء تقارير تلقائية لمشاركة التحديثات ولوحات المعلومات والسياق مع فريقك أو عملائك. حدد الأهداف لكل فريق، وتتبع تقدمهم تلقائيًا. استخدم المعايير لمعرفة مدى مقارنتك بالشركات المشابهة لشركتك، وإيجاد فرص للتحسين. استخدم التوقعات للتنبؤ بالأداء المستقبلي والتخطيط بشكل أفضل الآن. ومراقبة أداء شركتك تلقائيًا من خلال البريد الإلكتروني المخصص وتحديثات Slack.
CallTrackingMetrics
calltrackingmetrics.com
CallTrackingMetrics هو مزود عالمي لتحليلات المحادثات يمنح المسوقين بيانات لاتخاذ قرارات استراتيجية واثقة. يعتمد أكثر من 100000 مستخدم، بما في ذلك The Washington Post وVerizon Connect وServiceMaster، على CTM لاتخاذ قرارات إعلانية تعتمد على البيانات. يتكامل CTM مع الأدوات الأساسية التي يستخدمها المسوقون يوميًا مثل إعلانات Google وAnalytics وHubspot وSalesforce وZoom وFacebook. كانت CTM واحدة من أوائل مقدمي خدمات تتبع المكالمات ولا تزال مملوكة لمؤسسيها، الزوج والزوجة، تود ولور فيشر. يتم تصنيف CallTrackingMetrics كقادة في الصناعة، سنة بعد سنة، من قبل أفضل منشورات البرمجيات مثل G2 وCapterra ويتم الاعتراف بها بانتظام لنموها وثقافتها المبتكرة.
RedTrack
redtrack.io
RedTrack عبارة عن منصة تحليلات وأتمتة متقدمة للعالم الخالي من ملفات تعريف الارتباط. باستخدام RedTrack، يمكنك الحصول على بيانات تحويل دقيقة في الوقت الفعلي من قنواتك التسويقية. باعتبارك مسوقًا أو مسؤولًا تنفيذيًا، يمكنك الحصول على رؤى أداء غير متحيزة، ومنع هدر الإعلانات، وزيادة إيرادات الشركة. تقوم RedTrack بإنشاء حلول للمسوقين التابعين وشركات التجارة الإلكترونية بالإضافة إلى وكالات التسويق.
GoSquared
gosquared.com
أول منصة تسويق عبر البريد الإلكتروني المستدامة في العالم. قم بالتبديل من MailChimp لإرسال حملات بريد إلكتروني أفضل وزيادة جمهورك واستعادة الكوكب.
Factors.AI
factors.ai
تساعد Factors.AI المسوقين B2B SaaS على تضخيم عائد الاستثمار التسويقي، وتوفير الوقت والجهد في التحليل الروتيني، وإعطاء رؤى مهمة حول الأنشطة التسويقية التي تؤثر على خطوط الأنابيب/الإيرادات. أولاً، تجمع Factors جميع صوامع البيانات - بيانات زوار موقع الويب، وإدارة علاقات العملاء (CRM)، ومنصة الإعلانات، وClearbit، وSearch Console مع عمليات التكامل بدون تعليمات برمجية. بعد تحديد الزوار المجهولين من موقع الويب باستخدام جهات اتصال/عملاء محتملين لإدارة علاقات العملاء، توفر Factors عرضًا موحدًا لجميع مقاييس التسويق الخاصة بك، والإسناد متعدد اللمس مع تحليل عائد الاستثمار، والتسويق، وتحليل مسارات المبيعات، والرؤى الآلية المصممة خصيصًا للمسوقين B2B.
Reportei
reportei.com
أنشئ تقارير ولوحات معلومات عن وسائل التواصل الاجتماعي والتسويق الرقمي في 3 ثوانٍ فقط. اطلع على جميع مؤشراتك الرئيسية من Instagram وFacebook وMeta Ads وYouTube وTikTok وLinkedIn وGoogle Analytics وGoogle Ads وMailchimp وHotmart وRD Station وActive Campaign وPhoneTrack وSearch Console وGoogle My Business وTwitter وPinterest وغيرها. القنوات كلها على شاشة واحدة. لا تضيع وقتك في المهام اليدوية، قم بزيادة إنتاجيتك ونتائجك من خلال التسويق الرقمي. جربه الآن وشاهد كيف سيعمل Reportei على تحسين طريقة عملك. --- أنشئ تقارير ولوحات معلومات عن وسائل التواصل الاجتماعي والتسويق الرقمي في 3 ثوانٍ فقط شاهد على شاشة واحدة المؤشرات الرئيسية لكل من: Instagram، Facebook، Meta Ads، YouTube، TikTok، LinkedIn، Google Analytics، Google Ads، Mailchimp، Hotmart، RD Station، Active Campaign، PhoneTrack، Search Console، Google My Business، Twitter، بينتيريست والقنوات الأخرى. لا تضيع وقتك في المهام اليدوية، قم بزيادة إنتاجيتك ونتائجك من خلال التسويق الرقمي. قم بإجراء اختبار بسيط الآن وشاهد كيف سيعمل Reportei على تحسين طريقة عملك.
Ascent360
ascent360.com
Ascent360 عبارة عن منصة لأتمتة التسويق تعتمد على البيانات والتي تمنحك رؤية 360 درجة لعملائك وتمكنك من تسريع مبيعاتك وزيادة الاحتفاظ بالعملاء إلى أقصى حد من خلال البيانات النظيفة والجماهير المقسمة والحملات الآلية المخصصة. لم يكن تحويل بيانات عملائك إلى مبيعات أسهل من أي وقت مضى.
Platformly
platform.ly
تعد Platformly أداة قوية وسهلة الاستخدام لإدارة الأعمال وأتمتة التسويق لأصحاب الأعمال المشغولين الذين يركزون على النمو. تعمل منصة Platformly على تسهيل إحالة التسويق من خلال تتبع التفاعلات بدقة عبر الحملات والقنوات المختلفة عبر مسار التسويق بالكامل. فهو يساعدك على أن تفهم بتفاصيل لا مثيل لها الأنشطة التسويقية التي تحقق أكبر قدر من المبيعات، ومن هم عملاؤك الأكثر ولاءً، وما الذي يحفز النمو. لوحات معلومات الأعمال توفر لوحات المعلومات أهم مقاييس الأعمال الخاصة بك مدمجة في لوحة معلومات واحدة قابلة للتخصيص بالكامل. فهي توفر نظرة عامة في الوقت الفعلي عما يحدث في عملك، مع القدرة على التعمق والحصول على البيانات الدقيقة التي تحتاجها في أي وقت. LINK TRACKING Platformly هو مركز قيادة إدارة حملتك. تتبع بسهولة أداء الحملة وتفاعلات المستخدم والمبيعات وكل شيء بينهما وما بعده. CRM موقع مركزي واحد لإدارة وتعزيز العلاقات مع العملاء. اطلع على نظرة عامة أو اختر جهة اتصال لرؤية جميع التفاعلات السابقة مع علامتك التجارية. يتم تحديث كافة البيانات تلقائيا في الوقت الحقيقي. التقاط العملاء المحتملين أدوات بديهية لاكتساب العملاء، بدءًا من نماذج الاشتراك المدفوعة بالسلوك وحتى الصفحات المقصودة الكاملة والمثالية للبكسل. كل ذلك من خلال واجهة سهلة السحب والإفلات لمساعدتك في إطلاق حملات فعالة بسرعة.
DashThis
dashthis.com
إذا كنت تبحث عن أداة لإعداد تقارير التسويق الرقمي تحتوي على الميزات التي تحتاجها فقط، ولا تحتوي على أشياء "إضافية" معقدة، فإن DashThis هو ما يناسبك! نحن نتكامل مع أكثر من 30 مصدرًا للبيانات، وبالنسبة لكل شيء آخر، يوجد مدير ملفات CSV الأنيق الذي يساعدك على إضافة أي بيانات أخرى قد ترغب في الاحتفاظ بها في لوحات المعلومات الخاصة بك. وقبل كل شيء، نحن معروفون بدعم العملاء المذهل. لن تبقى وحيدًا مع أداة وبعض مقالات مركز المساعدة (على الرغم من أنه إذا كنت تفضل ذلك، فلا بأس بذلك أيضًا!). إذا كان ما تحتاجه هو عضو متفاني في فريقنا يتأكد من جاهزيتك للعمل في أسرع وقت، ويكون متاحًا دائمًا للإجابة على الأسئلة كلما احتجت إلى ذلك، فهذا هو بالضبط ما ستحصل عليه!
Woopra
woopra.com
Woopra هو أحد حلول تحليلات رحلة العملاء الذي يعيد تعريف كيفية فهم الشركات لعملائها وتحليلها وإشراكهم والاحتفاظ بهم. تم تصميم النظام الأساسي لدعم التحسين والنمو طوال دورة حياة العميل بأكملها. الاستفادة من البيانات على المستوى الفردي لتجميع تقارير التحليلات للحصول على رؤى دورة الحياة الكاملة التي تسد فجوات الأقسام. تعمل تقنية التتبع الخاصة بشركة Woopra على تتبع الاستخدام عبر موقع الويب الخاص بك والمنتج وتطبيقات الهاتف المحمول. بالإضافة إلى ذلك، توفر المنصة أكثر من 51 عملية تكامل بنقرة واحدة مع شركاء مثل Salesforce وMarketo وIntercom وSegment لتوحيد نقاط البيانات المتباينة عبر الأدوات والفرق بسلاسة. مع تدفق البيانات إلى Woopra، تكشف ملفات تعريف الأشخاص عن سجل سلوكي كامل لكل مستخدم، بدءًا من اللمسة الأولى وحتى التحويل وما بعده. جعل كل مشاركة فرصة لإنشاء تجارب ودعم أكثر تخصيصًا. تشتمل ميزات التحليلات المتقدمة على رحلات العملاء غير الخطية وتقارير الاتجاهات والاحتفاظ المدعومة بالبيانات المدمجة. ترجمة الأرقام إلى أشخاص وفتح طرق عرض جديدة تمامًا حول من وماذا وكيف في بياناتك. وأخيرًا، تعمل Woopra's Triggers على تمكين الفرق من اتخاذ إجراءات في الوقت الفعلي بشأن بياناتهم. يمكنك تخصيص محتوى الصفحة تلقائيًا، أو تشغيل رسالة دردشة، أو تسجيل حملات تنقيط للشرائح، أو تحديث حالة العميل المتوقع، أو تخصيص عرض ترويجي بدون أي زمن وصول. إلى جانب البيانات السلوكية والديموغرافية القوية، تستطيع الشركات تقديم تجارب مخصصة من خلال القناة الصحيحة وفي الوقت المناسب. مع أكثر من 200000 مستخدم و1000 عميل مبتكر في جميع أنحاء العالم، توفر Woopra أول حل تحليلي موحد تستخدمه SaaS والتجارة الإلكترونية والخدمات عند الطلب لفهم العملاء وإشراكهم والتواصل معهم من خلال البيانات.
ProQuo AI
proquoai.com
ProQuo AI عبارة عن منصة لإدارة العلامات التجارية مدعومة بالذكاء الاصطناعي حيث يمكن للمسوقين إنشاء استراتيجية علامتهم التجارية واختبار الأصول الإبداعية ومراقبة أداء العلامة التجارية - كل ذلك في الوقت الفعلي. تتفاعل ProQuo مع المستهلكين يوميًا وتقيس مدى شعورهم تجاه علامتك التجارية والمنافسين والفئة. يقوم الذكاء الاصطناعي الخاص بـ ProQuo بتحليل البيانات من كل واحدة من هذه التفاعلات، مما يؤدي إلى إنشاء خطة عمل مخصصة تضمن لك تحقيق هدف علامتك التجارية - سواء كان ذلك تحويل غير المستخدمين، أو العثور على مسافات بيضاء، أو زيادة حصتك في السوق. مئات من العلامات التجارية بما في ذلك Clorox، وHarry’s، وExpedia، وTatcha، وKeurig Dr Pepper تستخدم ProQuo لتنمو بشكل مؤكد.
Slingshot
slingshotapp.io
يمكّن Slingshot من اتخاذ القرارات القائمة على البيانات من خلال التحليلات في الوقت الفعلي المدمجة بسلاسة مع إدارة المشاريع وميزات التعاون. من خلال محرك ذكاء أعمال شامل في جوهره ، يوفر Slingshot للمستخدمين رابطًا مباشرًا لمصادر البيانات والمنصات الخاصة بهم ، مما يتيح لهم استخراج رؤى قيمة وتحويلها إلى لوحات معلومات جذابة يمكن مشاركتها دون عناء عبر الفرق. اقلب رؤيتك إلى العمل وتوافق المهام بسلاسة مع المبادرات الرئيسية من خلال إمكانات قوية لإدارة المشاريع ، مما يضمن أن الجميع يفي بالمواعيد النهائية مع الشفافية والوضوح. يوفر Slingshot إمكانية الوصول إلى مكتبة واسعة تضم أكثر من أكثر من 75 من المشروع المبني مسبقًا وقابل للتخصيص ومساحة عمل ولوحة القيادة ، المصممة لفرق من جميع الأحجام والصناعات والإدارات ، وتبسيط عملياتها اليومية. ابدأ مع Slingshot اليوم!
Attribution
attributionapp.com
الإسناد هو حل الإسناد متعدد اللمس الأكثر اكتمالاً وسهولة في التنفيذ. اطلع على إنفاقك وزياراتك وتحويلاتك وإيراداتك وعائد الإنفاق الإعلاني (ROAS) كل ذلك في عرض واحد بسيط. يدمج التكلفة والعلامات التلقائية لمعظم منصات الإعلانات الرئيسية بما في ذلك Facebook وGoogle وQuora وLinkedin وAdroll. عمليات تكامل التحويل مع Segment وStripe وSalesforce وHubspot وMarketo والمزيد! الإسناد على مستوى المستخدم والإسناد على أساس الحساب. التقارير المستندة إلى المجموعة النموذجية التي تعرض عائد النفقات الإعلانية حسب القناة حسب اليوم أو الأسبوع أو الشهر للحصول على رؤى قابلة للتنفيذ. هذا هو النظام الذي كنت تبحث عنه.
ROI Hunter
roihunter.com
ROI Hunter عبارة عن منصة لإدارة أداء المنتج (PPM). تتيح المنصة لتجار التجزئة فهم كيفية أداء منتجاتهم الفردية طوال دورة حياة المنتج، مما يسمح لهم بزيادة هوامش ربحهم إلى الحد الأقصى من خلال اتخاذ قرارات أفضل وأكثر استنارة. تنظر الهياكل التشغيلية المشتركة للبيع بالتجزئة (الشراء، والمشتريات، والترويج، والتسويق، والتوزيع) إلى المنتجات بشكل مختلف، وتستخدم مقاييس مختلفة لإدارة أنشطتها. نحن نرى الاحتكاك الأكبر بين التسويق وبقية المؤسسة، حيث أنه من الصعب تقسيم جهود التسويق إلى مستوى SKU، بالإضافة إلى جعل البيانات على مستوى SKU قابلة للتنفيذ في التسويق. ويؤدي هذا إلى عدم احتساب التكلفة الحقيقية للترويج في هامش المنتج، مما يؤدي إلى الإفراط في الاستثمار في المنتجات السيئة وقلة الاستثمار في المنتجات التي يحتمل أن تكون جيدة. تتغلب إدارة أداء المنتج على الصعوبات الموضحة أعلاه من خلال دمج بيانات المنتج عبر قنوات التسويق مع بيانات الأعمال حول وحدات SKU لإنشاء رؤية مجمعة لأداء المنتج الحقيقي. ويمكن استخدام ذلك لدفع جهود التسويق أو دعم قرارات العمل الحاسمة (مثل التسعير أو شراء المنتجات). تتصل منصة PPM أيضًا مباشرةً بشبكات الإعلانات. باستخدام ROI Hunter، يمكن لمسوقي التجارة الإلكترونية إنشاء وإطلاق حملات أكثر ربحية من نفس النظام الأساسي.
CustomerLabs
customerlabs.com
CustomerLabs CDP عبارة عن نظام أساسي لبيانات العملاء بدون تعليمات برمجية يساعد مسوقي التجارة الإلكترونية وSaaS وB2B والوكالات على تتبع بيانات عملائهم وتحديدها وتقسيمها ومزامنتها وتحليلها. تساعد المنصة المسوقين على تنظيم حملات مخصصة عبر القنوات دون الاعتماد على مطوريهم. قم بتتبع ودمج بيانات العميل التي تريدها من موقع الويب الخاص بك والتطبيق وإدارة علاقات العملاء والبريد الإلكتروني والخدمة والقنوات غير المتصلة بالإنترنت. من خلال تحليل الهوية، يمكنك تعيين المستخدمين المجهولين وأنشطتهم عبر الأنظمة الأساسية والحصول على عرض 360 درجة لعملائك. قم بإنشاء شرائح عملاء مخصصة لتشغيل الرسائل في الوقت المناسب عبر القنوات. يمكنك دمج بيانات العميل هذه ومزامنتها بسلاسة مع أدوات التسويق الحالية لديك مثل Google Analytics وGoogle Adwords وMixpanel وKissmetrics وSegment وSalesforce وPipedrive وZapier وFacebook وأكثر من 180 أداة في الوقت الفعلي. قم بدعم قراراتك التسويقية من خلال التقاط بيانات العملاء الدقيقة باستخدام CustomerLabs CDP.
SuprSend
suprsend.com
SuprSend عبارة عن بنية أساسية قوية للإشعارات تعمل على تبسيط إشعارات منتجك من خلال نهج واجهة برمجة التطبيقات أولاً. قم بإنشاء وتسليم إشعارات المعاملات والكرونات والمشاركة على قنوات متعددة باستخدام واجهة برمجة تطبيقات إعلام واحدة. ما الذي تحصل عليه مع SuprSend؟ - دعم متعدد المستأجرين لإدارة العملاء بسهولة - إدارة القالب مع التحكم في الإصدار - صندوق الوارد داخل التطبيق لموقع الويب والتطبيق (React، Angular، JS، Flutter - المكونات المضمنة وبدون رأس) - تكامل الرسائل القصيرة والبريد الإلكتروني وSlack وTeams وWhatsApp والهاتف المحمول والويب - دفع الإخطارات والملخصات - توجيه الإخطارات بين قنوات متعددة - إدارة العلامة التجارية لإرسال إشعارات للمستخدمين النهائيين للعميل - إدارة تفضيلات المستخدم خارج الصندوق - الرجوع للمورد، والتبديل باستخدام التوجيه التلقائي الذكي - تشغيل الحملات أعلى مستودع البيانات - سجلات في الوقت الحقيقي، والتحليلات، وتنبيهات الفشل
Digtective
digtective.com
تساعد Digtective المسوقين على تحسين أداء الإعلان، وخفض الإنفاق الإعلاني المهدر بنسبة 20-50%، وزيادة نمو الإيرادات، بنفس مقدار تكلفة الإعلان التي تنفقها اليوم... بدون ملفات تعريف الارتباط. موثوق به من قبل التسويق والامتثال والمديرين التنفيذيين في الخدمات المالية وإدارة العلاقات مع الوكالات والوكالات. تتبع التحويل بدون ملفات تعريف الارتباط تساعد منصة التحليلات من جانب الخادم الخاصة بـ Digtective المسوقين على تتبع تحويلات موقع الويب من أي من إعلانات Facebook وGoogle، والتابعين، ومنشورات الوسائط الاجتماعية العضوية، وأي أصول أخرى عبر الإنترنت. يتصل بنظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بك لقياس تأثير التسويق من خلال دورة المبيعات بأكملها. يتكامل Digtective مع كل من حسابك الإعلاني على Facebook وGoogle، ونظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بك لتزويدك بربحية الحملة الفعلية، استنادًا إلى إنفاقك الإعلاني ومقاييس المبيعات التي تهمك. SaaS أو أعمال التجارة الإلكترونية. وهذا يعني أن Digtective يمكنها استخدام التحويلات ومقاييس المبيعات المتأخرة (غير المتصلة بالإنترنت) في تحليلاتك. يتم إعداد التقارير في دقائق عبر القنوات الإعلانية والموقع الإلكتروني ونظام المبيعات، وجميع بياناتك التسويقية في مكان واحد. لا مزيد من جمع البيانات التي تستغرق ساعات وأيام من وقتك. يمكن لـ Digtective إرسال بياناتك إلى Excel أو Google Data Studio أو مستودع البيانات الخاص بك لتصور البيانات وإعداد التقارير الآلية. تحليلات تحويل دقيقة بنسبة 100%، تتكامل Digtective مباشرةً مع مصادر بياناتك؛ الحسابات الإعلانية، ونظام إدارة علاقات العملاء (CRM)، وخادم الويب، ولا تعتمد على ملفات تعريف الارتباط الخاصة بالطرف الثالث، لذا أصبحت بياناتك الآن أكثر دقة من أي وقت مضى. متوافق مع القانون العام لحماية البيانات (GDPR) وقانون خصوصية المستهلك في كاليفورنيا (CCPA) والخصوصية الإلكترونية، تخلص من مخاطر جمع معلومات الخصوصية عن غير قصد في بيانات التحليلات الخاصة بك. باستخدام Digtective، تكون بياناتك التحليلية متوافقة مع القانون العام لحماية البيانات (GDPR) وقانون خصوصية المستهلك في كاليفورنيا (CCPA)، حيث لا يستخدم Digger ملفات تعريف الارتباط لمتصفح الزائرين (ملف تعريف ارتباط الطرف الثالث) ولا يخزن أي بيانات خصوصية. يتم التقاط شفرة التتبع الفريدة الخاصة بنا والملحقة بعنوان URL الخاص بك في إعلاناتك وأصولك عبر الإنترنت، من جانب الخادم على موقع الويب الخاص بك، مما يجعل ملف تعريف ارتباط المتصفح غير ضروري تمامًا لـ Digtective.
Mediatool
mediatool.com
Mediatool عبارة عن منصة لإدارة التسويق توفر للعلامات التجارية والوكالات العالمية منصة واحدة قائمة على السحابة لتخطيط جميع أنشطتها التسويقية وقياسها وإعداد التقارير عنها. من خلال الجمع بين الخطط وبيانات النتائج، والتي عادة ما تكون مخزنة في جداول بيانات ومنصات متعددة، توفر Mediatool نظرة عامة متماسكة بزاوية 360 درجة لأداء حملتك متعددة القنوات في الوقت الفعلي وتساعد الفرق على اتخاذ قرارات عمل أفضل تعتمد على البيانات.
Lexer
lexer.io
تعمل منصة Lexer لبيانات وتجربة العملاء (CDXP) كمركز متكامل للتسويق والمبيعات وخدمة العملاء المستندة إلى المعرفة. من خلال وجهة نظر غنية للعميل الواحد، والتي يتم الحفاظ عليها في الوقت الفعلي ويمكن الوصول إليها عبر جميع الأنظمة الأساسية، يمكنك فهم العملاء وإشراكهم حقًا لتحقيق النمو المربح. ستساعد خدمات الإعداد والتنفيذ والاستشارات الإستراتيجية من Lexer في سد أي فجوات في موارد فريقك لضمان اعتماد CDXP بسلاسة وناجح. منصة بيانات العملاء > من خلال واحدة من أبسط عمليات التكامل في الصناعة، ستقوم Lexer's CDP بدمج بياناتك وتنظيفها وتوحيدها وإثرائها بسهولة في عرض واحد قابل للتنفيذ للعميل. ستساعد أدواتنا وفريقنا على تعزيز معدل ذكاء عملائك من خلال التحليلات التنبؤية المدعومة بالذكاء الاصطناعي وإثراء بيانات الطرف الثالث واستطلاعات العملاء المستهدفة. التسويق > يمكّنك حل التسويق من Lexer من التعرف بسرعة على العملاء والرسائل والإبداعات والقنوات المناسبة لحملاتك التسويقية. تتيح لك أدواتنا سهلة الاستخدام، المصممة لمستخدمي الأعمال - وليس لعلماء البيانات - تنظيم حملات شديدة الاستهداف عبر كل قناة، مما يقلل الهدر ويحسن المشاركة. باستخدام الأدوات الفعالة لتتبع التغيير وقياس التأثير، يمكنك بسهولة إثبات قيمة أنشطتك التسويقية. البيع بالتجزئة > يرشد حل البيع بالتجزئة من Lexer شركاء المبيعات من خلال التفاعلات مع كل عميل لتحسين مدى ملاءمة وتأثير التجربة داخل المتجر. تسمح لك ملفات تعريف العملاء الكاملة ببناء علاقات حقيقية على نطاق واسع. من خلال الوصول إلى سجلات الشراء التفصيلية ومعلومات التفضيلات، يمكنك تخصيص تجربة العميل، والتقاط البيانات المفقودة تقليديًا، وتقديم توصيات مستنيرة حول المنتج، وتكوين أفضل الإجراءات التالية للمشاركة عالية الجودة باستمرار. الخدمة > يجمع حل خدمة Lexer جميع بيانات العملاء وصناديق البريد الوارد وسير العمل ونماذج التعليقات معًا لتمكين تفاعلات الخدمة المستنيرة والمتوافقة مع السياق بالكامل. من خلال الوصول إلى رؤى غنية حول الشخص الذي يقف وراء كل طلب خدمة، يمكن لفريقك الدخول في كل محادثة بالسياق الكامل الذي يحتاجونه لتقديم خدمة متسقة وعالية الجودة. تتيح لك أفضل الإجراءات التالية التي تم تكوينها مسبقًا للطلبات الشائعة توجيه استجابات الوكلاء وتحقيق التخصيص على نطاق واسع. نحن شركة خاصة تأسست في أستراليا ولدينا فريق يضم أكثر من 100 موظف يعملون مع أكثر من 150 علامة تجارية في أستراليا وآسيا والولايات المتحدة الأمريكية.
Keitaro Tracker
keitaro.io
Keitaro هو المتتبع النهائي للإعلانات لتكلفة الاكتساب والتسويق الرقمي. يسمح لك Keitaro بجمع كل البيانات الضرورية باستخدام المعلمات الواردة وتحويلات المستخدم. تحسين ومراقبة وحماية حركة المرور الخاصة بك. التركيز على التوسع وتحقيق الربح.
Octoboard Marketing Agency
octoboard.com
توفر وكالات التسويق الوقت وتكسب العملاء من خلال إنشاء تقارير آلية وبوابات عملاء ذات علامة بيضاء. ترسل Octoboard تقارير إلى العملاء وتستضيف بوابات العملاء ببيانات من أكثر من 50 منصة تسويق - SEO وPPC ووسائل التواصل الاجتماعي والتسويق عبر البريد الإلكتروني وتحليلات الويب وغير ذلك الكثير. * علامة بيضاء بالكامل - إنشاء تقارير ذات علامة تجارية خاصة * بوابات العميل المستضافة - جذب المزيد من الزيارات إلى موقع الويب الخاص بك * أكثر من 50 عملية تكامل مع جميع منصات التسويق المفضلة لديك * أكثر من 100 نموذج معدة مسبقًا للوحات معلومات وتقارير بوابة العميل * تقارير ولوحات معلومات ومستخدمين غير محدود بدءًا من 5 دولارات أمريكية فقط لكل عميل، تعمل بوابات عملاء White Label المستضافة على مواقع الوكالة على زيادة حركة مرور العملاء وإطلاع العملاء على تقدم الوكالة. عدد غير محدود من المستخدمين، وتقارير غير محدودة، وأكثر من 50 عملية تكامل مع وسائل التواصل الاجتماعي، وSEO، وPPC، وتحليلات الويب، وتحليل الكلمات الرئيسية من Octoboard - منصة واحدة لإعداد تقارير العملاء لوكالات التسويق والمسوقين المشغولين.
DemandJump
demandjump.com
يعرض لك DemandJump المحتوى الدقيق المطلوب إنشاؤه لزيادة تصنيفات الصفحة الأولى وتحقيق النتائج. من خلال ملخصات محتوى تحسين محركات البحث (SEO) بنقرة واحدة لأي موضوع، لم تكن كتابة المحتوى الذي تم تصنيفه بهذه السهولة من قبل.
CHEQ
cheq.ai
الشركة الرائدة في مجال Go-to-Market Security.a تظهر الدراسات الحديثة أن أكثر من 27% من حركة المرور على الإنترنت غير صالحة، مما يساهم في خسارة 42 مليار دولار سنويًا. والأمر يزداد سوءًا. في المشهد الرقمي اليوم، يستطيع أي شخص لديه إمكانية الوصول إلى الإنترنت أن يتسبب في ضرر كبير لأي موقع ويب في أي وقت ومن أي مكان في العالم، بغض النظر عن صناعة أو بلد معين. تعمل CHEQ Essentials على تشغيل خوارزميات متقدمة وإمكانيات مراقبة في الوقت الفعلي لاكتشاف تلك المصادر الضارة ومنعها من التسبب في أضرار جسيمة. تمر كل زيارة بأكثر من 2000 اختبار سلوك، وإذا تم اكتشاف أنها غير صالحة - فإننا نحظرها. بمجرد تطبيق أساسيات CHEQ، تصبح دورة التسويق بأكملها نقية ونظيفة. وهذا يعني أنك ستفعل نفس ما فعلته بالأمس ولكنك لن تدفع مقابل تلك الزيارات المسرفة والضارة والنقرات الاحتيالية. قم بتأمين بياناتك وتحليلاتك والتحويلات في الموقع والتسويق المدفوع من الروبوتات وحركة المرور المزيفة والمستخدمين الضارين، من خلال منصة Go-to-Market Security الرائدة.
Terminus
terminusplatform.com
الطريقة القديمة لفعل الأشياء لم تعد تعمل بعد الآن. ولا يمكنك أن تتخلف عن الركب. لقد تطورت استراتيجيات B2B وتغيرت قواعد اللعبة. أنت بحاجة إلى المنصة والخبراء وأدلة اللعب التكتيكية للوصول إلى حيث يجب أن يكون عملك، خاصة مع الضغط المتزايد لتكون أكثر كفاءة مع كل دولار. Terminus هي منصة مصممة لنجاحك. فهو يساعد فريقك على تلبية الحسابات طوال دورة حياتها بأكملها، فأنت بحاجة إلى نظام أساسي متأصل في بيانات الطرف الأول يحيط بالمشترين بتجارب رقمية جذابة بدءًا من الحصول على الحساب وحتى التوسع والتجديد. تم تصميم محركنا لتعزيز عائد الاستثمار، وتقليل الاحتيال، وإعطاء الأولوية لسلامة العلامة التجارية، وتحويل النية إلى رؤى ذات صلة وقابلة للتنفيذ لفرق GTM.
Albacross
albacross.com
تستخدم فرق الإيرادات في جميع أنحاء العالم بيانات النوايا الخاصة بشركة Albacross لتوليد المزيد من الفرص وزيادة الإيرادات بشكل أسرع. بدءًا من الوعي في مرحلة مبكرة وحتى اتخاذ القرار في مرحلة متأخرة، لديك كل الأفكار التي تحتاجها للكشف عن المشترين المحتملين، وإشراكهم في ما يريدون، والحصول على إشعار عندما يصبحون مستعدين للشراء. وإليك الطريقة: - زيادة إنتاجية المبيعات: حدد نية الشراء لدى الشركات التي تزور موقع الويب الخاص بك وأبلغ فريق المبيعات لديك عندما يكونون مستعدين للشراء. - إزالة التخمين من التسويق: تعرف على الحسابات التي تتفاعل مع المحتوى الخاص بك وما الذي يثير اهتمامهم أكثر. - جميع نقاط البيانات التي تحتاجها: نقوم بتتبع 3 مليارات حدث شهريًا في جميع أنحاء العالم ونقوم بتحديث نقاط البيانات على أساس أسبوعي. - الاندماج بسلاسة مع الأدوات التقنية التي تستخدمها بالفعل - إنها ليست أداة أخرى للتعلم.
PowerChord
powerchord.com
يساعد PowerChord العلامات التجارية والشركات المصنعة التي تبيع عبر شبكات الوكلاء على تعزيز رحلة العميل من خلال الرسائل المنسقة والرؤى المستندة إلى البيانات لتحسين الإنفاق التسويقي. يتكامل برنامج PowerChord بسهولة مع مجموعة تقنيات التسويق الحالية لديك للتواصل مع العملاء على المستوى المحلي وبناء الولاء للعلامة التجارية على طول الطريق. بفضل خبرتها الواسعة في العمل مع الشركات المصنعة وشبكاتها التي تضم آلاف التجار، تتمتع PowerChord بالابتكار والحلول والدعم لإضفاء الحيوية على الأسواق المحلية. بدءًا من عمليات تكامل الأنظمة الأساسية والحلول المخصصة وحتى التدريب والتأهيل، يعرف فريق PowerChord ما يلزم لتحقيق أقصى قدر من النجاح.
Growth Channel
growthchannel.com
تنشئ قناة النمو خططًا تسويقية مخصصة للنمو تتضمن شخصيات واضحة ومسارات تحويل واستراتيجيات نمو قائمة على البيانات. مدعوم بتقنية GPT-3.
Paragone
paragone.ai
Paragone عبارة عن منصة تسويق للأداء تركز على المساحة المتنامية باستمرار لوسائل التواصل الاجتماعي المدفوعة. يعد اعتماد وتحسين استراتيجية إعلانية حقيقية عبر القنوات في كل من الشركات B2C وB2B مفتاح النجاح للمسوقين الرقميين من الجيل الجديد. نحن نساعد الشركات على تحقيق أقصى قدر من الوصول بكفاءة وتحسين الإيرادات من خلال التحليلات القابلة للتنفيذ وأدوات أتمتة الحملات التي تسمح للمستخدمين بما يلي: - ربط جميع شبكات الإعلان الاجتماعي وأدوات الإحالة وتوحيدها للحصول على عرض موحد في الوقت الفعلي - تحليل الحملات ذات الزيارات العالية والشبكات المتعددة دون أي اتصال على الإطلاق لمس جدول بيانات - مراقبة أداء الحملة وتحديد الاختناقات بسرعة - استكشاف الشبكات والجماهير والإبداعات والرسائل ذات المغزى التي تحدث فرقًا - إطلاق العنان لقوة CDP والتسويق - أتمتة بيانات إدارة علاقات العملاء عبر الإعلانات الاجتماعية - ضع الميزانية بأكملها للعمل بشكل مدروس - تحسين إيرادات التجارة الإلكترونية استنادًا إلى نماذج الإسناد المتكاملة - إبقاء الفرق على الخطة من خلال تقارير الأداء التعاونية - إبهار إدارتك وعملائك بنتائج الأداء المتميزة
Vertify
vertify.com
انطلاقًا من الفلسفة القائلة بأن فرق الإيرادات الرئيسية الثلاثة - المبيعات والتسويق ونجاح العملاء - يجب أن تتماشى مع العملية والتكنولوجيا، توفر Vertify برنامج أتمتة الأعمال الذي يقوم بسهولة بمزامنة بيانات العملاء وتنظيفها وتنظيمها ضمن مجموعات تكنولوجيا الإيرادات الحالية. - تحديد الاختناقات بين الفرق - توحيد رحلة العميل وإنتاجية الفريق - فتح إمكانات الإيرادات الجديدة - زيادة عائد الاستثمار الحالي الخاص بـ RevTech - الاستجابة للعملاء بشكل أسرع - الحصول على رؤى أفضل وإدارة أكثر سلاسة للعملاء وإدارة العملاء وحملات أفضل - توسيع نطاق العمليات لتحقيق نتائج أسرع إن مواءمة أنظمة المبيعات والتسويق ونجاح العملاء ودمجها تعني أنه يمكن للجميع العمل معًا باستخدام نفس البيانات. لماذا بحق السماء تريد أن يكون لديك تطبيقات وعمليات مفككة؟ أنت وعملائك تستحقون الأفضل. أنت تستحق بيانات قابلة للتنفيذ تمنح الفرق التوجيه والثقة والرؤية المشتركة. - الأفضل في فئته من واجهة المستخدم وواجهة برمجة التطبيقات وأتمتة سير العمل - قدرة مثبتة على التوسع - حوكمة وأمان قويان - تسليم مرن ومعتمد على السحابة
Dataslayer
dataslayer.ai
جعلت تقارير التسويق الرقمي سهلة. استيراد جميع بيانات MK الرقمية الخاصة بك في أوراق Google ، واستوديو البيانات ، ومنصات ذكاء الأعمال (Power BI ، Tableau ، QLIK ، JSON) و BigQuery في ثوان. أفضل بديل SuperMetrics. DatasLayer.ai هي أداة مصممة لتبسيط إدارة بيانات التسويق الخاصة بك وتحسينها ، ومساعدتك في جمع وتحليل وتتبع أداء جميع حملاتك الرقمية. يقوم بتوحيد بيانات التسويق الخاصة بك من مصادر متعددة ويقلدها إلى النظام الأساسي المفضل لديك للإبلاغ أو التحليل أو التخزين. من إنشاء لوحات معلومات ديناميكية في استوديو Looker أو Power BI ، إلى إجراء تحليل متعمق في أوراق Google ، أو تنظيم بياناتك في مستودع مثل BigQuery أو Amazon Redshift ، DatasLayer.ai يدعم احتياجات البيانات الخاصة بك. فقط اختر وجهتك ، ونتعامل مع الباقي.
iSpot.tv
ispot.tv
يساعد iSpot.tv المعلنين على قياس تأثير العلامة التجارية والأعمال التجارية للإعلانات التلفزيونية والبث المباشر، بدءًا من الفكرة وحتى البث وحتى التحويل. تعمل حلول القياس والإسناد السريعة والدقيقة والقابلة للتنفيذ على تمكين المعلنين من تقييم الفعالية الإبداعية وتعزيز الخطط الإعلامية وإسناد نتائج الإعلانات للحملات عبر الأنظمة الأساسية، كل ذلك أثناء قياس الأداء مقابل المنافسين والمعايير التاريخية. على عكس الحلول القديمة والمخصصة، تم تصميم iSpot خصيصًا لقياس أداء كل إعلان على التلفزيون بدقة وتفاصيل رقمية في الوقت الفعلي. بفضل رؤى الأداء الدائمة والموحدة عبر التلفزيون الخطي والمتدفق، يمكن للمعلنين اتخاذ إجراءات سريعة وواثقة لتحقيق نتائج الأعمال باستمرار. تأسست الشركة في عام 2012 ويقع مقرها الرئيسي في بلفيو، واشنطن.
Octoboard for Business
octoboard.com
توفر وكالات التسويق الوقت وتكسب العملاء من خلال إنشاء تقارير آلية وبوابات عملاء ذات علامة بيضاء. ترسل Octoboard تقارير إلى العملاء وتستضيف بوابات العملاء ببيانات من أكثر من 50 منصة تسويق - SEO وPPC ووسائل التواصل الاجتماعي والتسويق عبر البريد الإلكتروني وتحليلات الويب وغير ذلك الكثير. * علامة بيضاء بالكامل - إنشاء تقارير ذات علامة تجارية خاصة * بوابات العميل المستضافة - جذب المزيد من الزيارات إلى موقع الويب الخاص بك * أكثر من 50 عملية تكامل مع جميع منصات التسويق المفضلة لديك * أكثر من 100 نموذج معدة مسبقًا للوحات معلومات وتقارير بوابة العميل * تقارير ولوحات معلومات ومستخدمين غير محدود بدءًا من 5 دولارات أمريكية فقط لكل عميل، تعمل بوابات عملاء White Label المستضافة على مواقع الوكالة على زيادة حركة مرور العملاء وإطلاع العملاء على تقدم الوكالة. عدد غير محدود من المستخدمين، وتقارير غير محدودة، وأكثر من 50 عملية تكامل مع وسائل التواصل الاجتماعي، وSEO، وPPC، وتحليلات الويب، وتحليل الكلمات الرئيسية من Octoboard - منصة واحدة لإعداد تقارير العملاء لوكالات التسويق والمسوقين المشغولين.
Blue Triangle
bluetriangle.com
كل ضوء أحمر ليس هو نفسه. ولا كل فرصة عمل. يمنحك Blue Triangle تتبعًا موحدًا لمؤشرات الأداء الرئيسية الفنية والأمنية والتجارية والتسويقية مثل الروابط المعطلة ونفاد المخزون ومعدلات الارتداد والخروج وغير ذلك الكثير - كل ذلك في لوحة معلومات واحدة قابلة للتخصيص. إن مراقبة التجربة الرقمية ليست سوى جزء من القصة. تخيل قوة الرؤى القابلة للتنفيذ التي تخبرك بالمشكلات التي تحرمك من معظم الإيرادات، حتى تتمكن من إصلاحها قبل أن تؤثر على موقعك. على عكس أدوات المراقبة أو حلول إدارة التجربة الرقمية، يبدأ Blue Triangle وينتهي بنتائج الأعمال. أولاً، قم بقياس خسارة الإيرادات الناتجة عن احتكاك المستخدم بموقعك على الويب أو تطبيقك للجوال. بعد ذلك، حدد الأولوية للمكان الذي يمكنك نشر الوقت والموارد المحدودة فيه لحل نقاط الاحتكاك بناءً على تأثير الأعمال وتجربة العملاء. وأخيرًا، تحقق من صحة نتائج الأعمال الفعلية من جهود تحسين موقعك لإثبات عائد الاستثمار.
AdClicks
adclicks.app
قم بإدارة جميع أعمالك على لوحة التحكم سهلة الاستخدام لدينا. يمكنك الوصول إلى ميزات إعداد التقارير ذات الملصقات البيضاء وأتمتة التقارير ولوحات معلومات وقوالب تقارير التسويق الرقمي المخصصة. يوفر AdClicks أيضًا إمكانية الوصول إلى البيانات في الوقت الفعلي وخدمة عملاء من الدرجة الأولى والمزيد.
Solitics
solitics.com
Solitics عبارة عن منصة مبتكرة لمشاركة العملاء متخصصة في تنشيط الزوار وإشراك العملاء ومجموعة التحليلات الحديثة. تتيح المنصة للعلامات التجارية B2C أتمتة دورة حياة عملائها وتخصيصها وإدارتها بالكامل، وتنفيذ الرؤية الأكثر طموحًا ودفع النمو. مع الالتزام بالتنفيذ السريع (يعيش خلال 45 يومًا!) والابتكار المستمر، يشهد شركاء Solitics والعملاء نتائج رائعة عبر التحويل والاحتفاظ والقيمة الدائمة. تقوم المئات من العلامات التجارية العالمية عبر قطاعات متعددة بإشراك عملائها بطريقة مبتكرة وشخصية، في الوقت الفعلي، باستخدام Solitics.
Visitor Queue
visitorqueue.com
قائمة انتظار الزوار عبارة عن برنامج لإنشاء عملاء محتملين في مجال B2B وتخصيص مواقع الويب يهدف إلى تزويد فريق المبيعات لديك بمعلومات ثاقبة عن زوار موقع الويب الخاص بك، مع تزويدهم بتجربة موقع ويب فريدة من نوعها. من خلال خدمات جذب العملاء المحتملين، يمكنك تحديد الاسم وتفاصيل الاتصال وبيانات المستخدم الخاصة بالشركات التي تزور موقع الويب الخاص بك. لقد ولت أيام المكالمات الباردة والتخمين، فنحن نقوم بتغذية فريق المبيعات الخاص بك بالعملاء المحتملين الذين أبدوا بالفعل اهتمامًا بمنتجاتك و/أو خدماتك. مع اختفاء 98% من زوار موقع الويب من موقعك على الويب دون أن يتركوا أي أثر، ألم يحن الوقت لتكتشف هويتهم؟ تعامل مع زوار موقع الويب الخاص بك بشكل فريد من خلال ميزة تخصيص موقع الويب الجديدة لدينا. قم بتزويد الزائرين بعرض مخصص لموقع الويب الخاص بك بناءً على تفاصيل جغرافية الشركة، مثل الموقع الجغرافي أو حجم الشركة أو حتى أسمائهم. اعرض لهم دراسات الحالة وحالات الاستخدام والشهادات ذات الصلة بناءً على صفاتهم. لقد أنشأنا قائمة انتظار الزوار لأننا رأينا بشكل مباشر المجالات الواضحة للتحسين بين البرامج الحالية في السوق. لا تأخذ كلامنا على محمل الجد، جربه مجانًا اليوم!
KnoCommerce
knocommerce.com
تساعد KNO مشتري الإعلانات على فهم هوية عملائهم بشكل أفضل ومن أين يأتون. اطلب إسناد ما بعد iOS 14، وقم ببناء شخصيات أكثر دقة وحفز الإجراء باستخدام قوالب استطلاعات ما بعد الشراء المعدة مسبقًا. موثوق به من قبل أكثر من 1,800 علامة تجارية تنفق 100,000,000 دولار شهريًا على الإعلانات المدفوعة.
Prescient AI
prescient-ai.io
Prescient AI هو حل متقدم لنمذجة المزيج التسويقي (MMM) الذي يسخر الذكاء الاصطناعي للعلامات التجارية متعددة القنوات. استفد من إسناد الإيرادات عبر القنوات وتحسين الميزانية المصممة خصيصًا لعلامتك التجارية من خلال الجمع بين بياناتك الفريدة وعقود من التعلم الآلي والخبرة الإحصائية. نحن فريق من المهندسين الخبراء والباحثين ومسوقي التجارة الإلكترونية الذين يركزون على توفير الثقة للعلامات التجارية وخفة الحركة عند اتخاذ قرارات الميزانية. يعمل الذكاء الاصطناعي البصري على تمكين المسوقين من: - العمل بثقة مع قياس الوسائط الذي يمكن إثباته في المستقبل ضد المزيد من قيود البيانات - لا حاجة إلى وحدات بكسل أو ملفات تعريف الارتباط. - قم بالوصول إلى منصة تسويقية تم إنشاؤها من الألف إلى الياء لتجنب مشكلات التكامل. - استخدم واجهات برمجة التطبيقات المعدة مسبقًا لتوصيل جميع قنوات الوسائط في دقائق، وليس أيام. - احصل على رؤى قابلة للتنفيذ في أقل من 36 ساعة. - الاطلاع على جميع البيانات التاريخية في مكان واحد مع رؤى جديدة. يمكنك محاكاة خطط النمو الخاصة بك وتنفيذها بثقة وتحسين الربحية من خلال الذكاء الاصطناعي Prescient.
BOSCO
askbosco.io
ASK BOSCO® عبارة عن منصة تحليلية للتسويق الرقمي مدعومة بالذكاء الاصطناعي تساعد فرق التسويق على اتخاذ قرارات أفضل تعتمد على البيانات. توفر واجهتنا سهلة الاستخدام مصدرًا واحدًا للحقيقة، مما يمنح المسوقين رؤية فورية للأداء عبر جميع الحملات والقنوات. باستخدام التعلم الآلي المتطور، يحدد ASK BOSCO® فرصًا جديدة لتوليد المزيد من الإيرادات عبر القنوات الحالية والجديدة. كما نقدم أيضًا إمكانات التحليلات التنبؤية، مما يسمح للمسوقين بإنشاء لوحات معلومات مخصصة لإعداد التقارير والتنبؤ بالحملات المستقبلية بدقة لا مثيل لها. يقوم مؤشر ASK BOSCO® الفريد الخاص بنا بتصنيف نطاقك مقارنة بأقرب المنافسين في فئتك. يعد هذا المؤشر مقياسًا لبصمتك عبر الإنترنت ومدى فاعليتك في الاستثمار في القنوات الإعلامية المجانية والمدفوعة. كيف يعمل نظام ASK BOSCO®؟ يعمل ASK BOSCO® من خلال جمع البيانات من مجموعة متنوعة من المصادر، بما في ذلك موقع الويب الخاص بك ووسائل التواصل الاجتماعي والحملات الإعلانية. يتم بعد ذلك تحليل هذه البيانات بواسطة محرك الذكاء الاصطناعي لدينا لتحديد الاتجاهات والأنماط والفرص. يستخدم ASK BOSCO® أيضًا التعلم الآلي للتنبؤ بالأداء المستقبلي. يتيح لك ذلك اتخاذ قرارات أفضل بشأن ميزانيتك التسويقية وحملاتك. ما هي فوائد استخدام ASK BOSCO®؟ هناك العديد من الفوائد لاستخدام ASK BOSCO®. فيما يلي بعض أهمها: - اتخاذ قرار أفضل: يوفر لك ASK BOSCO® البيانات والأفكار التي تحتاجها لاتخاذ قرارات أفضل وأكثر استنارة بشأن حملاتك التسويقية. - زيادة الإيرادات: يساعدك ASK BOSCO® على تحديد الفرص الجديدة لتحقيق المزيد من الإيرادات من قنواتك الحالية والجديدة. - تحسين الكفاءة: يقوم ASK BOSCO® بأتمتة العديد من المهام المتعلقة بالتسويق الرقمي، مما يوفر وقتك حتى تتمكن من التركيز على المزيد من الأنشطة الإستراتيجية. - تكاليف منخفضة: يمكن أن يساعدك ASK BOSCO® على توفير المال في حملاتك التسويقية عن طريق تحسين ميزانيتك واستهداف حملاتك بشكل أكثر فعالية. إذا كنت تبحث عن طريقة لتحسين أدائك في مجال التسويق الرقمي، فإن ASK BOSCO® هو الحل الأمثل لك. اتصل بنا اليوم لمعرفة المزيد حول كيف يمكننا مساعدتك في تحقيق أهدافك التسويقية.
MoEngage
moengage.com
MoEngage عبارة عن منصة لمشاركة العملاء عبر القنوات مصممة للمسوقين وأصحاب المنتجات الذين يقدرون سرعة الحركة على التعقيد المرهق. نحن نساعد العلامات التجارية الاستهلاكية على التكيف بسرعة مع توقعات العملاء المتطورة من خلال الرؤى في الوقت الفعلي والاتصالات المخصصة عبر القنوات. تحظى MoEngage بثقة أكثر من 1200 علامة تجارية استهلاكية عالمية، بما في ذلك Soundcloud وCiti وMcAfee و7-Eleven وSamsung وFlipkart وDomino’s وNestle وDeutsche Telekom وAirtel. من خلال مكاتبها في عشرة بلدان، تحظى MoEngage بدعم من Goldman Sachs Asset Management، وB Capital، وSteadview Capital، وMultiples Private Equity، وEight Roads، وF-Prime Capital، وMatrix Partners، وVentureast، وHelion Ventures. وصف المنتج: * التسويق عبر القنوات قم بتقسيم عملائك والتفاعل معهم في الوقت الفعلي عبر قناتهم المفضلة في الوقت المفضل لديهم بناءً على تصرفاتهم وسلوكهم وسماتهم وتفضيلاتهم. يتيح لك MoEngage إشراك عملائك من خلال إحدى عشرة قناة عبر موقع الويب الخاص بك والبريد الإلكتروني وتطبيق الهاتف المحمول والرسائل النصية القصيرة وWhatsApp ووسائل التواصل الاجتماعي. * رؤى العملاء قم بإحضار بيانات عملائك إلى MoEngage واستفد من Sherpa، محرك الذكاء الاصطناعي لدينا، للحصول على رؤى حول سلوك العملاء وتفضيلاتهم. قم بتقسيم العملاء وإشراكهم بسهولة من لوحة تحكم واحدة. فقط بضع نقرات، وستكون جاهزًا! * تخصيص الويب والتطبيقات أسعد زوار موقعك على الويب وتطبيقك بمحتوى وعروض وتوصيات مخصصة بناءً على تفضيلاتهم وإعجاباتهم ومراحل رحلتهم وأسلوب حياتهم. * تنبيهات المعاملات في الوقت الحقيقي يوفر MoEngage Inform بنية تحتية موحدة لإدارة التنبيهات المهمة عبر القنوات والموردين باستخدام واجهة برمجة تطبيقات واحدة.
OWOX
owox.com
OWOX BI هي منصة رائدة لإضفاء الطابع الديمقراطي على البيانات. * إن التحول الديمقراطي يدور حول منحنى التعلم الصفري: الوصول القابل للتدقيق، والواجهة المعروفة، وثقافة صنع القرار. يستخدم أكثر من 150 ألف محلل رقمي OWOX BI لتفكيك صوامع البيانات وتزويد مستخدمي الأعمال بالتقارير التي يحتاجون إليها. توفر التكنولوجيا الخاصة بنا إمكانية جمع البيانات وإعدادها وتمكينها بشكل سلس للعلامات التجارية من التجارة الإلكترونية وSaaS والتمويل وغيرها من المجالات المتخصصة في جميع أنحاء الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. موقع الشركة www.owox.com
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