برامج تتبع البريد الإلكتروني - التطبيقات الأكثر شعبية - البرتغال

SparkPost

developers.sparkpost.com

SparkPost هو المزود الأول للبنية التحتية للبريد الإلكتروني في العالم وخدمة تسليم البريد الإلكتروني الأكثر أداءً المتاحة. يرسل عملاؤنا ما يزيد عن 5 تريليون رسالة سنويًا، أي أكثر من 37 بالمائة من رسائل البريد الإلكتروني المخصصة للأعمال في العالم. يرسل العديد من عملاء SparkPost - بما في ذلك أكبر الشبكات الاجتماعية - أكثر من مليار رسالة بريد إلكتروني يوميًا، مما يجعلنا مزود خدمة تسليم البريد الإلكتروني الأسرع نموًا في السوق. لأكثر من عقد من الزمان، قمنا بتطوير التكنولوجيا الرائدة في صناعة البريد الإلكتروني وأول خدمة تسليم البريد الإلكتروني المصممة حقًا للسحابة. بدءًا من Momentum MTA المضبوطة بدقة وحتى خدمة تسليم البريد الإلكتروني السحابية المرنة بالكامل اليوم، نحن نقدم لعملائنا أعلى معدلات تسليم البريد الوارد المثبتة، وسهولة الإعداد والتشغيل، والتحليلات والرؤى الأكثر شمولاً. بناءً على نظام AWS الأساسي، فإننا نمنح عملائنا الموثوقية وقابلية التوسع التي يطلبونها - وأكثر من ذلك. لم تكن هناك طريقة أفضل لإرسال البريد الإلكتروني. تتميز التكنولوجيا لدينا بالقوة، ولكن الأصول الأكثر قيمة لدى SparkPost هي موظفينا - خبراء البريد الإلكتروني الأكثر موهبة وخبرة في هذا المجال. بدءًا من خبراء قابلية التسليم إلى مجتمع المطورين إلى مديري الحسابات الفنية المخصصين لعملاء المؤسسات، فإن فريقنا متواجد معك في كل خطوة على الطريق. سواء كنت بدأت للتو في إنشاء تطبيق؛ مؤسسة كبيرة ومعقدة. أو في مكان ما بينهما، توجد خدمة SparkPost لتتناسب مع احتياجات تسليم البريد الإلكتروني الخاصة بك.