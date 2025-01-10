برامج تتبع البريد الإلكتروني - التطبيقات الأكثر شعبية - الفلبين

PhoneBurner

phoneburner.com

تشغيل ملايين المحادثات الشهرية لأكثر من 3000 عميل. قم بزيادة معدلات الرد على المكالمات + مضاعفة الاتصالات المباشرة عالية الجودة مع برنامج الاتصال الوحيد الذي يتمتع بشركة اتصالات من المستوى الأول. مع 15 عامًا من خدمة فرق المبيعات، ندرك أن المكالمات لا تؤدي إلى زيادة الإيرادات. المحادثات تفعل. يوازن برنامج PhoneBurner القوي بين السرعة والجودة، مما يوفر اتصالات خالية من التأخير تقود مندوبي المبيعات إلى محادثات أكثر فائدة ونتائج أكثر إيجابية. تقليل خطر إشارات البريد العشوائي. عزز التفاعلات المباشرة بما يصل إلى 4x بدون أي صوت تنبيه أو توقف مؤقت. يمكنك توفير الوقت من خلال أتمتة سير العمل الرائدة في الصناعة. باعتبارك شريكًا لك، يساعدك PhoneBurner على الوصول إلى المزيد من جهات الاتصال وزيادة قيمة العميل المحتمل وتوسيع نطاق أفضل الممارسات التي تزيد الإيرادات. الاتصال. إرسال بريد إلكتروني. رسالة قصيرة. إدارة علاقات العملاء (CRM) وأكثر من 150 عملية تكامل. إيقاع. توزيع الرصاص. الهوية المحلية. معرف المتصل ذات العلامات التجارية. مراقبة العدد. التقارير والتحليلات. تدريب المكالمة. كل شيء هنا. تعرف على نظام الاتصال المباشر الأكثر كفاءة، وحوّل العملاء المحتملين إلى إيرادات بشكل أسرع. جربه مجانًا، بدون بطاقة ائتمان: - اتصال قوي يصل إلى 80 جهة اتصال/ساعة - تقليل مخاطر إشارات البريد العشوائي - زيادة معدلات الرد على المكالمات - احصل على اتصالات فورية بدون تأخير - مزيج من المكالمات والبريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة - اترك نقرة واحدة رسائل البريد الصوتي - أتمتة تسجيل المكالمات + عمليات ما بعد المكالمة - التدريب في الوقت الفعلي أو تسجيل المكالمات - الحصول على مراقبة الأرقام ومعالجة العلامات - إنشاء إيقاعات مبيعات متعددة اللمس - توزيع العملاء المحتملين بذكاء - الوصول إلى التقارير والتحليلات المخصصة - الشراكة مع القائد في مكان واحد -to-1 الاتصالات المسؤولة (TM) استخدم إدارة علاقات العملاء (CRM) المضمنة لدينا أو قم بالتكامل مع Salesforce وZoho وHubspot وSugarCRM وmonday.com وZapier والمزيد، أو أنشئ عمليات تكامل مخصصة من خلال واجهة برمجة التطبيقات (API) الخاصة بنا.