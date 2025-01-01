برنامج مساعد مبيعات الذكاء الاصطناعي - التطبيقات الأكثر شعبية

مساعدو المبيعات بالذكاء الاصطناعي، والمعروفون باسم مساعدي المبيعات الافتراضيين بالذكاء الاصطناعي، هم تطبيقات مصممة لدعم مندوبي المبيعات من خلال أتمتة المهام والعمليات المختلفة من خلال الذكاء الاصطناعي المتكامل. تشمل هذه المهام تأهيل القائد وأنشطة المتابعة وإدارة خطوط الأنابيب والتنبؤ وجدولة الاجتماعات وإدخال البيانات. تقوم فرق المبيعات والتسويق في كثير من الأحيان بنشر مساعدي مبيعات الذكاء الاصطناعي لأتمتة المهام العادية، مما يتيح مزيدًا من الوقت للتعامل مع المسؤوليات المعقدة والمتطلبة. غالبًا ما تكون هذه الأدوات متوافقة مع برامج أخرى أو يمكن أن تتكامل بسلاسة مع أنظمة إدارة علاقات العملاء (CRM) الحالية، على الرغم من أن العديد منها عبارة عن حلول مستقلة أيضًا.
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Hubspot
hubspot.com
HubSpot هو تطبيق متكامل لإدارة علاقات العملاء يشمل أدوات للمبيعات والتسويق وخدمة العملاء، مما يساعد الشركات على تحسين نموها.
Zoho CRM
zoho.com
Zoho CRM هي أداة لإدارة علاقات العملاء تساعد الشركات في تنظيم التفاعلات مع العملاء وتتبع العمليات البيعية.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce هو تطبيق لإدارة علاقات العملاء (CRM) يساعد الشركات في تنظيم المبيعات والتسويق وخدمة العملاء والتحليلات.
Fireflies.ai
fireflies.ai
فيديو Fireflies.ai هو مساعد صوتي يعمل بالذكاء الاصطناعي يقوم بتدوين الملاحظات وتلخيص الاجتماعات وتسجيلها عبر منصات مؤتمرات الفيديو.
Apollo.io
apollo.io
Apollo.io هي منصة لإدارة المبيعات تساعد الفرق على تنفيذ وتحليل استراتيجيات النمو من خلال أدوات اتصال متكاملة وفلترة جهات الاتصال.
Cloze
cloze.com
Cloze هو تطبيق لتنظيم وإدارة جهات الاتصال والتواصل المهني، يدمج بين البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي ويساعد في تتبع العلاقات الهامة.
Writecream
writecream.com
Writecream هو أداة تسويق تعمل بالذكاء الاصطناعي تساعد في إنشاء محتوى مثل إعلانات جوجل ومحتوى وسائل التواصل الاجتماعي بشكل أسرع وفعال.
Clay
clay.com
تطبيق Clay هو أداة ذكاء اصطناعي تساعد المستخدمين على تحسين الحملات الخارجية من خلال جمع بيانات دقيقة وتخصيص الرسائل وإدارة الاتصالات.
Fathom
fathom.video
تطبيق Fathom هو أداة للذكاء الاصطناعي لتلخيص الاجتماعات، تسجيلها، ودمج الملخصات مع أنظمة CRM، مما يسهل إدارة المعلومات بعد الاجتماعات.
ZoomInfo
zoominfo.com
زووم إنفو هو منصة لجمع البيانات وتحليلها لدعم أنشطة المبيعات والتسويق، تساعد الشركات على تحديد العملاء وتحسين استراتيجيات البيع.
CoPilot AI
copilotai.com
تطبيق CoPilot AI هو منصة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تساعد فرق المبيعات والتسويق في تحديد العملاء المحتملين وتخصيص الرسائل لزيادة التحويل.
Luna.ai
luna.ai
Luna.ai هو منصة مبيعات تعتمد على الذكاء الاصطناعي تساعد الفرق على تحسين عمليات المبيعات والتواصل مع العملاء المحتملين بشكل شخصي وفعال.
Freshsales
freshworks.com
Freshsales هو تطبيق CRM يساعد الشركات على إدارة عمليات المبيعات وتحسين تفاعلات العملاء باستخدام ميزات مثل الأتمتة ورؤى الذكاء الاصطناعي.
JustCall
justcall.io
JustCall هو نظام اتصالات تجاري يتيح إجراء المكالمات وإرسال الرسائل النصية والبريد الإلكتروني وWhatsApp، مع دمج أدوات ذكية لتحسين تجربة العملاء.
Gong.io
gong.io
Gong.io هي منصة تستخدم الذكاء الاصطناعي لتحليل تفاعلات العملاء لتحسين استراتيجيات المبيعات وزيادة الإيرادات من خلال توفير رؤى دقيقة.
Signals
getsignals.ai
تطبيق Signals هو منصة لتوليد المه leads تساعد الشركات على معرفة زوار مواقعهم والتفاعل مع المشترين المحتملين دون الحاجة لملء استمارة.
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr هي منصة خدمة العملاء تعتمد على السحابة، تسمح بالتفاعل عبر قنوات رقمية متعددة وتوفر تحليلات ورؤى لتحسين تجربة العملاء والوكيل.
Zoho CRM Plus
zoho.com
تطبيق Zoho CRM Plus هو منصة متكاملة لإدارة علاقات العملاء، تدعم فرق المبيعات، التسويق والدعم للعمل سوياً من واجهة واحدة.
Momentum
momentum.io
Momentum هو منصة بدون كود لأتمتة سير العمل في المبيعات، تعمل على تحسين الكفاءة من خلال دمج أدوات المبيعات الحالية.
Warmly
warmly.ai
تطبيق Warmly هو منصة مستقلة لتنظيم المبيعات تساعد الفرق الصغيرة على تحديد وتتبع الزوار المهتمين بالموقع وتحقيق أهداف العائد.
UpdateAI
update.ai
UpdateAI هو مساعد رقمي مصمم لمديري نجاح العملاء، يساعد في تدوين الملاحظات، وتحديد المهام، وإدارة المخاطر والتعليقات.
Salesmate
salesmate.io
Salesmate هو تطبيق CRM يساعد الشركات على إدارة جهات الاتصال، تتبع الصفقات، وأتمتة مهام المبيعات وتحليل الأداء من خلال تقارير مفصلة.
Salesflare
salesflare.com
Salesflare هو برنامج CRM بسيط يساعد الشركات الصغيرة في إدارة العملاء والمبيعات، بأتمتة إدخال البيانات ودعم التكامل مع Google وOutlook.
Regal.io
regal.io
تطبيق Regal.io يستخدم الذكاء الاصطناعي لفهم إشارات نية العملاء في الوقت الحقيقي، وتخصيص التفاعلات مع العملاء عبر وكلاء AI ووكلاء بشر.
EverReady
everready.ai
EverReady هو تطبيق يقوم بسحب البيانات التجارية المخزنة في صناديق البريد والهواتف، لتحسين معلومات العملاء والمبيعات في أنظمة CRM.
Squaretalk
squaretalk.com
Squaretalk هي منصة اتصال شاملة تدعم إدارة المكالمات، وتكامل CRM، وتوفر أدوات لتحسين دعم العملاء وتجربة المستخدم.
smrtPhone
smrtphone.io
smrtPhone هو تطبيق هاتف سحابي شامل يعزز الاتصالات والمبيعات من خلال دمج المكالمات والرسائل مع نظام إدارة العلاقات مع العملاء.
Regie.ai
regie.ai
تطبيق Regie.ai أداة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحسين عمليات التنقيب عن المبيعات من خلال أتمتة العمليات وتخصيص الرسائل للعملاء المحتملين.
Aircover.ai
aircover.ai
Aircover.ai هو تطبيق يستخدم الذكاء الاصطناعي لتقديم التعليمات في الوقت الحقيقي خلال اجتماعات المبيعات لمساعدة فرق المبيعات في زيادة الإيرادات.
Lavender
lavender.ai
Lavender هو تطبيق مدرب ذكاء اصطناعي لتحسين كتابة رسائل البريد الإلكتروني للمبيعات، ويقدم اقتراحات وتحليلات لدعم فرق المبيعات.
Sybill
sybill.ai
Sybill هي أداة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحليل تفاعلات المبيعات وتوفير ملخصات دقيقة للمكالمات، مما يساعد فرق المبيعات على تحسين استراتيجيات الاتصال.
Contlo
contlo.com
تطبيق Contlo هو منصة تسويق تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتسهيل التفاعل مع العملاء من خلال حملات متعددة القنوات وتحليل سلوك العملاء.
People.ai
people.ai
People.ai هي منصة ذكاء إيرادات تعزز عمليات المبيعات من خلال أتمتة الرؤية والبيانات في أنظمة CRM، مما يساعد فرق المبيعات على تحديد وإدارة العملاء والصفقات.
Salesforge
salesforge.ai
Salesforge هي منصة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتحسين حملات البريد الإلكتروني، تتيح التخصيص وإدارة متعددة الحسابات مع أدوات للتحقق من صحة البريد.
Clari
clari.com
Clari هي منصة لإدارة الإيرادات تتيح للفرق تتبع وتحليل بيانات المبيعات، وتوقع الأداء، وتحسين الكفاءة عبر عمليات المبيعات.
Salesroom
salesroom.com
تطبيق Salesroom هو منصة مؤتمرات فيديو مدعومة بالذكاء الصناعي، تتابع تفاعل المشترين وتساعد في تحسين مهارات التواصل الافتراضي لفريق المبيعات.
Salesken
salesken.ai
Salesken هو تطبيق يستخدم ذكاء الاصطناعي لتحليل محادثات المبيعات، وتقديم تدريب لحظي، وتحسين أداء فرق المبيعات للحصول على نتائج أفضل.
SalesboxAI
salesbox.ai
SalesboxAI هو منصة لإدارة المبيعات والتسويق تعتمد على الذكاء الاصطناعي، تساعد الشركات في تحسين استهداف الحسابات وزيادة الفعالية في الحملات.
Aloware
aloware.com
Aloware هو نظام هاتف سحابي متعدد القنوات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. يدمج مع CRM للتواصل الفعال وإدارة علاقات العملاء.
Reply.io
reply.io
Reply.io هي منصة لمشاركة المبيعات تساعد في أتمتة وتوسيع جهود التوعية المتعددة القنوات لزيادة العملاء والإيرادات.
Grain
grain.com
Grain هو تطبيق لتسجيل الاجتماعات مدعوم بالذكاء الاصطناعي يساعد في توثيق محادثات العملاء ومشاركتها بسهولة مع الفرق عبر منصات مثل Slack وHubSpot.
Upscale
upscale.ai
أب سكال هو منصة لإدارة المبيعات تساعد في أتمتة تواصل المبيعات عبر قنوات متعددة وتبسيط العمل الروتيني لفريق المبيعات.
Air AI
air.ai
Air AI هو تطبيق ذكاء صناعي لخدمة العملاء يقوم بإجراء مكالمات هاتفية طويلة ويحل الاستفسارات بكفاءة على مدار الساعة.
CallTrackingMetrics
calltrackingmetrics.com
CallTrackingMetrics هو تطبيق لتحليل وتسجيل المكالمات يساعد الشركات على تحسين استراتيجيات التسويق وإسناد المكالمات إلى القنوات التسويقية.
Goodmeetings
goodmeetings.ai
Goodmeetings هو تطبيق لتحسين عمليات المبيعات عن بُعد باستخدام الذكاء الاصطناعي، ويقوم بتحليل الاجتماعات وتقديم رؤى لدعم فرق المبيعات.
Aider
aider.ai
Aider هو منصة ذكاء استشاري تساعد المحاسبين في إدارة بيانات عملائهم وتقديم رؤى مالية مثل توقعات التدفق النقدي والتقديرات الضريبية.
InboxPro
inboxpro.io
InboxPro هي أداة لإدارة البريد الإلكتروني تستخدم الذكاء الاصطناعي لأتمتة التواصل مع العملاء وتحسين مشاركة العملاء.
FlashIntel
flashintel.ai
فلاش إنتل هو تطبيق يجمع بيانات من مصادر متعددة ويستخدم الذكاء الاصطناعي لتحسين استراتيجيات الأعمال وتعزيز تجربة العملاء.
Clodura.AI
clodura.ai
Clodura.ai هي منصة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتوليد العملاء المحتملين وتحليل معلومات المبيعات وتسهيل عمليات التواصل الآلي.
Avoma
avoma.com
Avoma هو تطبيق مساعد اجتماعات يعمل بالذكاء الاصطناعي يساعد الفرق على تسجيل الاجتماعات وتقديم ملخصات وتحليلات لتحسين الفعالية.
Laxis
laxis.com
Laxis هو مساعد اجتماعات AI يسجل ويحول ويدون النقاط الهامة من الاجتماعات، ويساعد الفرق على تحسين الكفاءة وتخزين معلومات العملاء.
Wrench.ai
wrench.ai
تطبيق Wrench.ai يقدم أدوات مبنية على البيانات لتسهيل اتخاذ القرارات وأتمتة العمليات، مما يعزز الكفاءة والإنتاجية للمستخدمين.
Dooly
dooly.ai
Dooly هو تطبيق يساعد فرق الإيرادات في إدارة CRM بشكل أفضل، وتحسين سير العمل، وتقليل العمل غير الهام.
Demodesk
demodesk.com
Demodesk هو منصة مبيعات افتراضية تسهل جدولة الاجتماعات، إجراء العروض التوضيحية الحية، وتقديم الدعم للفرق باستخدام تحليلات ذكية.
Woodpecker
woodpecker.co
Woodpecker هو أداة لتسهيل إرسال رسائل البريد الإلكتروني الباردة للشركات، حيث تساعد على إنشاء تسلسلات بريدية مخصصة وإدارة التفاعلات مع العملاء المحتملين.
Attention
attention.tech
تطبيق Attention هو منصة ذكاء اصطناعي لتحسين أداء فرق المبيعات من خلال تحليل بيانات المحادثات وتدريب المندوبين وأتمتة المهام.
Pipeliner CRM
pipelinersales.com
Pipeliner CRM هو تطبيق لإدارة علاقات العملاء يساعد الشركات في تنظيم عمليات المبيعات وتحليلها، مع واجهة رسومية لدعم تتبع العملاء والفرص.
Dashworks
dashworks.ai
Dashworks هو منصة ذكاء اصطناعي تساعد الشركات في الوصول إلى المعلومات بسرعة، تسهيل البحث، والإجابة على استفسارات الموظفين عبر Slack وتطبيقات أخرى.
Drift
drift.com
تطبيق Drift هو منصة للتواصل مع العملاء تعتمد على الذكاء الاصطناعي، تساعد الشركات على تحسين تجربة العملاء من خلال محادثات مخصصة وفعالة.
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