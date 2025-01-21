برنامج مساعد مبيعات الذكاء الاصطناعي - التطبيقات الأكثر شعبية - صربيا

Squaretalk

squaretalk.com

قم بتمكين أعمالك وتمهيد الطريق لتحسين الاتصالات باستخدام Squaretalk، وهي منصة عالمية للاتصالات التجارية التفاعلية. إن إنشاء منصة ذكية وموحدة لعملائنا هو هدف كل فرد في فريقنا، وبينما توفر Squaretalk نظامًا بيئيًا مترابطًا لاتصالات الأعمال، يمكننا أيضًا تقديم حلول فردية. اكسيوم هي خدمة PBX السحابية كاملة المواصفات. من خلال التكامل مع بعض أنظمة إدارة علاقات العملاء (CRMs) الرائدة في العالم، توفر اكسيوم لمراكز الاتصالات الأدوات التي تحتاجها لتقديم خدمة مخصصة للعملاء في جميع أنحاء العالم. قم بإجراء المكالمات بنقرة واحدة، وقم بإدارة حركة المكالمات مباشرة من نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بك. عرض تفاصيل المتصل وسجل الشراء أثناء كل مكالمة، وتسجيل جميع المكالمات وربطها بنظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بك. توفر اكسيوم أيضًا ميزات شاملة للمسؤولين لمراقبة المكالمات والوكلاء في الوقت الفعلي، أو تقديم النصائح الهامسة للوكلاء، أو الرد على المكالمات إذا لزم الأمر. يدعم برنامج الاتصال التنبؤي Matrix عددًا غير محدود من الوكلاء مقابل رسوم منخفضة تصل إلى 25 دولارًا لكل مستخدم. بفضل واجهات المدير والوكيل المخصصة ولوحات المعلومات في الوقت الفعلي، يمكن لـ Matrix التعامل مع ما يصل إلى 1000 قناة في وقت واحد. تم دمج Matrix من Squaretalk مع جميع أدوات جذب العملاء المحتملين بما في ذلك الصفحات المقصودة وإدارة علاقات العملاء والمواقع التابعة والقوائم. تعمل Matrix على استيعاب العملاء المحتملين وجهات الاتصال الخاصة بك وإعدادهم للاتصال عن طريق الكشف عن أرقام الهواتف النشطة وتحسين المناطق الزمنية. باستخدام حملات قابلة للتكوين بشكل كبير، يتم الاتصال بالعملاء المتوقعين بطريقة تناسب احتياجات الجهد التسويقي. سحق حملاتك وحسّن وقت التحدث بنسبة تصل إلى 400%! لم يسبق لك أن رأيت طالبًا مثل هذا. Express هو حل مراسلة متعدد القنوات يوفر المزيد من الطرق للتواصل مع العملاء ويضمن أن عملائنا لن يفوتوا أبدًا أي فرصة لمواصلة المحادثة أو حل مشكلة أو تقديم الدعم في الوقت المناسب. يتيح Express للشركات ومراكز الاتصال التواصل مع العملاء أينما كانوا، من خلال أي جهاز، على النظام الأساسي المفضل لديهم. بدءًا من الرسائل النصية القصيرة، ستشمل المنصة قريبًا WhatsApp وMessenger وViber وTelegram وWeChat. الوشق. طبقة تكامل في الوقت الفعلي بدون تعليمات برمجية ستسمح للمؤسسات بربط جميع منصات وأدوات اتصالات الأعمال الخاصة بها بسلاسة. لا يتطلب Lynx أي معرفة متخصصة أو وقت للتطوير، فهو يعمل على تمكين مراكز الاتصال وعمليات تعهيد العمليات (BPOs) من خلال جعل دمج أنظمة الاتصالات المعقدة وأتمتتها أمرًا سهلاً مثل استخدام التطبيق. من خلال Lynx، سيتمتع عملاؤنا بالمرونة في تقديم العطاءات لأي عقد يريدونه تقريبًا، حيث يوفر Lynx وصولاً آمنًا إلى أكثر من 100 تطبيق أعمال، ونقل البيانات بشكل شفاف، وتحسين القوى العاملة. إنه فوز كبير لـ BPOs.