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برنامج مساعد مبيعات الذكاء الاصطناعي - التطبيقات الأكثر شعبية - جزر كوكوس (كيلينغ)
مساعدو المبيعات بالذكاء الاصطناعي، والمعروفون باسم مساعدي المبيعات الافتراضيين بالذكاء الاصطناعي، هم تطبيقات مصممة لدعم مندوبي المبيعات من خلال أتمتة المهام والعمليات المختلفة من خلال الذكاء الاصطناعي المتكامل. تشمل هذه المهام تأهيل القائد وأنشطة المتابعة وإدارة خطوط الأنابيب والتنبؤ وجدولة الاجتماعات وإدخال البيانات. تقوم فرق المبيعات والتسويق في كثير من الأحيان بنشر مساعدي مبيعات الذكاء الاصطناعي لأتمتة المهام العادية، مما يتيح مزيدًا من الوقت للتعامل مع المسؤوليات المعقدة والمتطلبة. غالبًا ما تكون هذه الأدوات متوافقة مع برامج أخرى أو يمكن أن تتكامل بسلاسة مع أنظمة إدارة علاقات العملاء (CRM) الحالية، على الرغم من أن العديد منها عبارة عن حلول مستقلة أيضًا.
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Hubspot
hubspot.com
تقدم HubSpot منصة كاملة للتسويق والمبيعات وخدمة العملاء وبرامج إدارة علاقات العملاء - بالإضافة إلى المنهجية والموارد والدعم - لمساعدة الشركات على النمو بشكل أفضل. ابدأ باستخدام الأدوات المجانية، وقم بالترقية مع تقدمك.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com، Inc. هي شركة برمجيات أمريكية قائمة على السحابة ومقرها في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا. توفر خدمة إدارة علاقات العملاء (CRM) وتبيع أيضًا مجموعة تكميلية من تطبيقات المؤسسات التي تركز على خدمة العملاء وأتمتة التسويق والتحليلات وتطوير التطبيقات. في عام 2020، صنفت مجلة Fortune شركة Salesfor...
Zoho CRM
zoho.com
يمكنك إدارة أعمالك بالكامل باستخدام مجموعة Zoho من أدوات الإنتاجية عبر الإنترنت وتطبيقات SaaS. أكثر من 50 مليون مستخدم يثقون بنا في جميع أنحاء العالم. جرّب خطتنا المجانية للأبد!
Fireflies.ai
fireflies.ai
قم بتسجيل ونسخ وبحث اجتماعاتك! ملاحظات الاجتماع التلقائية لـ Zoom وGMet وTeams وWebex والمزيد.
JustCall
justcall.io
JustCall هو نظام هاتف قائم على السحابة لفرق المبيعات والدعم عن بعد. يتكامل مع HubSpot وIntercom وPipedrive وSalesforce وأدوات CRM/مكتب المساعدة الأخرى.
Apollo.io
apollo.io
Apollo عبارة عن نظام أساسي للمشاركة بالبيانات أولاً، وهو يدمج الذكاء في سير العمل لديك لمساعدتك في تنفيذ استراتيجية النمو الخاصة بك وتحليلها وتحسينها.
Cloze
cloze.com
تطبيق الهاتف المحمول الذكي لتتبع العملاء والعملاء والمحتملين والعملاء المتوقعين دون متاعب إدارة علاقات العملاء. إدارة العلاقات التي تجمع بين البريد الوارد وجهات الاتصال والتقويم والهاتف وEvernote والبريد الإلكتروني ودفتر العناوين وTwitter وFacebook وLinkedIn تلقائيًا.
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo هي شركة أمريكية تعتمد على الاشتراك في البرامج كخدمة (SaaS) ومقرها في فانكوفر، واشنطن، وتبيع إمكانية الوصول إلى قاعدة بياناتها الخاصة بالمعلومات حول رجال الأعمال والشركات لمحترفي المبيعات والتسويق والتوظيف. تأسست الشركة في الأصل في عام 2000 باسم Eliyon Technologies من قبل المؤسسين يوناتان ست...
Gong.io
gong.io
تعرف على كيفية استخدام قادة المبيعات لذكاء الإيرادات لزيادة نجاح مندوبي المبيعات والفوز بالمزيد من الصفقات. تم التصويت له رقم 1 من قبل محترفي الإيرادات مثلك. احجز عرضًا توضيحيًا.
Writecream
writecream.com
أ.لقد قمت بتشغيل رسائل البريد الإلكتروني الباردة وإنشاء المحتوى.
Zoho CRM Plus
zoho.com
Zoho CRM Plus عبارة عن منصة موحدة لتجربة العملاء تعمل على تمكين فرق المبيعات والتسويق والدعم لديك من العمل كفريق واحد على واجهة واحدة.
Freshsales
freshworks.com
قم بتسريع إيراداتك من خلال المبيعات المستندة إلى السياق قم بتخصيص المشاركة، واختصر دورة مبيعاتك، وقم بتنمية أعمالك من خلال Freshsales مجموعة منتجات مليئة بالميزات للشركات من جميع الأحجام. تحديث البرامج السحابية التي سيحبها فريقك. الدعم | مبيعات | اي تي اس ام | سحابة PBX
Drift
drift.com
الانجراف هو الطريقة الجديدة التي تشتري بها الشركات من الشركات. جرب أدوات التسويق والمبيعات التحادثية لدينا المصممة لتسهيل عملية الشراء اليوم، مجانًا تمامًا.
smrtPhone
smrtphone.io
أذكى نظام هاتف سحابي ومتصل بالطاقة. smrtPhone عبارة عن منصة اتصالات شاملة للشركات التي تعتمد على المبيعات. الصوت والرسائل النصية والاتصال المباشر وإدارة العملاء المتوقعين - تتم مزامنة كل ذلك بسهولة مع نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بك.
CoPilot AI
copilotai.com
تعمل مجموعة أدوات CoPilot AI المتقدمة على تمكين مندوبي المبيعات من استهداف العملاء المحتملين الأكثر ملائمة ورعاية العملاء المحتملين ذوي الجودة وحجز المزيد من الاجتماعات على LinkedIn Sales Navigator.
Signals
getsignals.ai
تحويل مشاهدات الصفحة إلى عملاء. تعرف على الشركات التي تتصفح موقعك الإلكتروني حاليًا وقم بتحويلها إلى عملاء!
Salesflare
salesflare.com
جرّب Salesflare، برنامج إدارة علاقات العملاء (CRM) البسيط رقم 1 للشركات الصغيرة التي تبيع خدمات B2B. التكامل مع جوجل وأوتلوك. كن متحركًا بالكامل. أتمتة إدارة علاقات العملاء الخاصة بك من البيانات الموجودة.
Contlo
contlo.com
قل مرحباً للتسويق التوليدي المستقل. Contlo عبارة عن منصة تسويق من الجيل التالي، تم إنشاؤها لعالم الذكاء الاصطناعي الأول. مدعوم بنموذج الذكاء الاصطناعي الخاص بعلامتك التجارية ووكلاء الذكاء الاصطناعي المستقلين.
Luna.ai
luna.ai
ابحث عن عملاء متوقعين مثاليين، وأرسل رسائل بريد إلكتروني مذهلة. هل تطمح إلى التوسع بسرعة أكبر من مجرد اتصالاتك الشخصية، دون متاعب التنقيب الذي يستغرق وقتًا طويلاً؟ يُحدث الذكاء الاصطناعي الخاص بـ Luna ثورة في الطريقة التي تجد بها العملاء المتوقعين وتتفاعل معهم من خلال اقتراح رسائل بريد إلكتروني مخ...
Clari
clari.com
التنبؤ وذكاء النشاط وإدارة خطوط الأنابيب لفرق الإيرادات B2B.
Grain
grain.com
قم بتسجيل ونسخ وقص ومشاركة الفيديو من Zoom في الوقت الفعلي. أداة أساسية للفرق الحديثة.
Fathom
fathom.video
يسجل وينسخ ويسلط الضوء على أهم اللحظات من مكالماتك. يرسل ملاحظات الاتصال التي تم إنشاؤها تلقائيًا إلى نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بك.
People.ai
people.ai
يقوم People.ai بأتمتة إدخال البيانات يدويًا، وزيادة إنتاجية المبيعات، وتوفير معلومات قابلة للتنفيذ عبر جميع أدوات الإدارة الخاصة بك.
Sprinklr
sprinklr.com
خدمة Sprinklr عبارة عن منصة سحابية موحدة لخدمة العملاء مدعومة بالذكاء الاصطناعي تتيح تجربة سلسة للعملاء والوكلاء عبر أكثر من 30 قناة رقمية واجتماعية وصوتية، وتوفر رؤى قابلة للتنفيذ وقابلة للتطوير في الوقت الفعلي - مما يلغي الحاجة إلى أي حل آخر. خدمة Sprinklr - - تمكن العملاء من التفاعل مع علامتك الت...
Clay
clay.com
البحث عن العملاء المتوقعين من أي مكان على شبكة الإنترنت. قم ببناء قوائم العملاء المتوقعين من الأماكن التي لم تعتقد أنها ممكنة من قبل. تواصل مع أكثر من 50 عملية تكامل لسحب الأسماء ورسائل البريد الإلكتروني والمكدس التقني والأدوار المفتوحة وغير ذلك الكثير تلقائيًا.
Vowel
vowel.com
أسهل طريقة لعقد اجتماعات مثمرة. مؤتمرات الفيديو، ونسخ الاجتماعات المباشرة، والتسجيلات الفورية، وجداول الأعمال التعاونية + الملاحظات - كل ذلك في مكان واحد.
Demodesk
demodesk.com
Demodesk عبارة عن منصة ذكية لاجتماعات العملاء تساعدك على زيادة سرعة المبيعات وزيادة الإيرادات. جرّب مجانًا واكتشف لماذا تستخدم الشركات الكبرى Demodesk لزيادة فرق الإيرادات لديها بالكامل.
Regal.io
regal.io
Regal.io هو حل مبيعات الهاتف والرسائل النصية القصيرة الصادر الذي تم تصميمه لجذب المزيد من المحادثات حتى تتمكن العلامات التجارية B2C من تحقيق أهداف نموها بشكل أسرع. أكثر من 100 علامة تجارية رائدة بما في ذلك SoFi وRo وAngi وThe Farmer's Dog وFidelity Life وCareer Karma وAAA تستخدم Regal.io لإشراك عملا...
Aloware
aloware.com
استمتع بمكالمات + رسائل نصية غير محدودة ابتداءً من 50 دولارًا للوكيل/الشهر. يتكامل مع HubSpot وZoho والمزيد! كاملة مع Power Dialer وأدوات التشغيل الآلي.
Reply.io
reply.io
الرد عبارة عن نظام أساسي لمشاركة المبيعات يساعدك على أتمتة وتوسيع نطاق التواصل متعدد القنوات، حتى تتمكن من جذب المزيد من العملاء المحتملين واكتساب عملاء جدد وزيادة الإيرادات بشكل أسرع.
Outplay
outplayhq.com
3 أضعاف اجتماعات مبيعاتك، وليس ميزانيتك تحتوي منصة مشاركة المبيعات في Outplay على كل ما تحتاجه لجعل فريق المبيعات الخاص بك أكثر كفاءة - التواصل متعدد القنوات، وأتمتة المبيعات الخارجية، وتتبع العملاء المحتملين، وسوق الاستعانة بمصادر العملاء المحتملين، وجدولة الاجتماعات، والمزيد. ابدأ في تحقيق أهداف...
Lavender
lavender.ai
يساعد Lavender آلاف البائعين حول العالم على كتابة رسائل بريد إلكتروني أفضل بشكل أسرع، مما يمنحهم ردودًا أكثر إيجابية في وقت أقل. حصل على تقييم 4.9/5 على G2.
Momentum
momentum.io
أتمتة مبيعاتك باستخدام الذكاء الاصطناعي. يساعد Momentum الفرق على تحسين إدارة خطوط الأنابيب وإغلاق الأسعار باستخدام MEDDIC الآلي والإشعارات وملخصات المكالمات وغرف الصفقات التي تربط Slack وSalesforce وبقية حزمة الإيرادات لديك.
Regie.ai
regie.ai
وصلت مبيعات المبيعات الشخصية بالكامل. قم بتوصيل رسائل المبيعات ذات الصلة في ثوانٍ باستخدام Regie.ai.
Aircover.ai
aircover.ai
قم بتسريع الإيرادات باستخدام مساعد مبيعات يعمل بالذكاء الاصطناعي في كل مكالمة Aircover هو تدريب فوري على المبيعات أثناء الاجتماعات مدعوم بالذكاء الاصطناعي. قم بدمج دليل المبيعات الخاص بك داخل الاجتماعات الافتراضية، واعرض التمكين في الوقت المناسب للمساعدة في زيادة الإيرادات والإنتاجية.
Warmly
warmly.ai
يساعد بحرارة فريق الإيرادات لديك على اكتشاف الفرص المتاحة في السوق في وقت أقرب. التقدم لهم بشكل أسرع. وحقق أهدافك ربعًا بعد ربع. تضيء منصة العروض الدافئة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي خط أنابيبك من خلال مراقبة إشارات نية الشراء عبر موقع الويب الخاص بك والصادرة وإدارة علاقات العملاء. وبعد ذلك، نساعدك ع...
Salesmate
salesmate.io
قم بتنمية إيراداتك وعلاقاتك. يقدم Salesmate تجارب بسيطة وشخصية ومثمرة لفريق المبيعات والعملاء.
Salesroom
salesroom.com
استمتع بتجربة قوة Salesroom، منصة مؤتمرات الفيديو المدعومة بالذكاء الاصطناعي. لا تقوم غرفة المبيعات بتتبع مشاركة المشتري فحسب، بل تقوم أيضًا بتعليم أفضل ممارسات الاتصال الافتراضي. من خلال الوصول في الوقت الفعلي إلى قاعدة المعرفة الخاصة بك، تم تصميم Salesroom لتحسين أداء الممثلين في الاجتماعات وتحقيق...
Squaretalk
squaretalk.com
قم بتمكين أعمالك وتمهيد الطريق لتحسين الاتصالات باستخدام Squaretalk، وهي منصة عالمية للاتصالات التجارية التفاعلية. إن إنشاء منصة ذكية وموحدة لعملائنا هو هدف كل فرد في فريقنا، وبينما توفر Squaretalk نظامًا بيئيًا مترابطًا لاتصالات الأعمال، يمكننا أيضًا تقديم حلول فردية. اكسيوم هي خدمة PBX السحابية كا...
EverReady
everready.ai
صناديق بريد المبيعات هي منجم ذهب. لا تدرك الشركات كمية ونوعية مبيعات المعلومات حول العملاء المحتملين والعملاء. EverReady هو الحل المستقل والذكي الذي يسترد تلقائيًا في نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) جميع البيانات المتعلقة بالأعمال التي تكمن في صناديق البريد وجداول الأعمال وهواتف مندوبي المبيعات التي...
Aider
aider.ai
Aider Advisory Intelligence Platform Aider عبارة عن منصة استخباراتية استشارية قوية مصممة للمحاسبين ومحاسبي الحسابات. توفر منصة Aider الاستشارية للاستخبارات، مع تطبيق الهاتف المحمول المساعد الرقمي (وظيفة إضافية اختيارية)، للمحاسبين ومحاسبي الحسابات نظرة عامة آلية وسهلة الفهم على الشؤون المالية لعملائ...
Sybill
sybill.ai
مساعد شخصي لفرق GTM بعد كل مكالمة مبيعات، يقوم Sybill بإنشاء ملخص دقيق ويدفعه إلى Slack + CRM. يكتب لك مسودة بريد إلكتروني للمتابعة. يلتقط كل كلمة ورد فعل غير لفظي في التقرير.
Goodmeetings
goodmeetings.ai
Goodmeetings هو أول نظام أساسي للفيديو يدعم الذكاء الاصطناعي والتحليلات، وقد تم تصميمه حصريًا للمبيعات عن بعد. وبعيدًا عن احتياجات اجتماعات الفيديو التقليدية لفرق المبيعات، فهو يعمل على أتمتة سير عمل المبيعات من أجل الإنتاجية ويستفيد من الذكاء الاصطناعي لتوفير إشارات ودفعات ديناميكية لتحويل المبيعات...
UpdateAI
update.ai
UpdateAI هو المساعد الرقمي الأول والوحيد في العالم المصمم لمديري نجاح العملاء. من خلال الدمج في Zoom، نقوم تلقائيًا بتدوين الملاحظات والتقاط عناصر العمل وتعيينها وتحديد المخاطر وعرض تعليقات المنتج. والأفضل من ذلك أننا نساعدك في صياغة رسائل البريد الإلكتروني للمتابعة والاستعداد لمكالمات الغد. يعاني م...
InboxPro
inboxpro.io
تحويل العملاء المتوقعين إلى عملاء. إغلاق المزيد من الاجتماعات يساعدك InboxPro على تبسيط عملية اكتساب العملاء ورعايتهم باستخدام الذكاء الاصطناعي ودمج العلامات وتسلسلات المتابعة والتقويم المدمج.
Upscale
upscale.ai
تحويل الآفاق إلى الإيرادات منصة مشاركة المبيعات التي تساعد فريق المبيعات لديك على بناء خطوط أنابيب متسقة وتحقيق أهداف الإيرادات بشكل أسرع
Salesken
salesken.ai
يوفر لك Salesken إمكانية رؤية أداء مندوبي المبيعات لديك على المكالمات، على حدة، حتى تتمكن من تحسين مشاركة العملاء وإبرام المزيد من الصفقات.
SalesboxAI
salesbox.ai
يساعدك Salesbox على اكتشاف النية وإشراكها وتحويلها إلى إيرادات. قم بتسريع نمو خطوط الأنابيب والإيرادات باستخدام منصة وبرامج ABM للمحادثة القائمة على النوايا من Salesbox.
Wrench.ai
wrench.ai
تقوم Wrench.AI ببناء برامج وأدوات قائمة على البيانات الضخمة تسمح للقادة باتخاذ قرارات أفضل وأتمتة المبادرات والحملات لتعظيم الموارد لتحقيق أفضل عائد ممكن.
FlashIntel
flashintel.ai
افتح شبكة تضم أكثر من مليار عميل محتمل. استخدم مسارات العمل المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتبسيط المشاركة وإغلاق الصفقات بشكل أسرع مع المشترين المثاليين.
CallTrackingMetrics
calltrackingmetrics.com
إثبات عائد الاستثمار. زيادة التحويلات. دفع الإيرادات. قم بتتبع وإسناد كل عميل محتمل عبر الإنترنت وغير متصل إلى الحملة التي تقوده بالضبط.
Clodura.AI
clodura.ai
Clodura عبارة عن منصة للتنقيب عن المبيعات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتوليد العملاء المحتملين عبر الإنترنت، وذكاء المبيعات القابل للتنفيذ، وتسلسلات المبيعات الآلية.
Dooly
dooly.ai
يساعد Dooly فرق الإيرادات على الفوز بمزيد من الصفقات من خلال تحسين نظافة إدارة علاقات العملاء، وإدارة عملية مبيعات رابحة، والتخلص من الأعمال ذات القيمة المنخفضة.
Kixie
kixie.com
مكالمات ورسائل نصية موثوقة للغاية وسهلة الاستخدام لفرق المبيعات التي تعمل مع كبار مديري علاقات العملاء مثل HubSpot وSalesforce وPipedrive والمزيد.
Woodpecker
woodpecker.co
رسائل البريد الإلكتروني الباردة التي تبدأ محادثات عمل دافئة. قم بأتمتة رسائل البريد الإلكتروني والمتابعات باستخدام أداة مصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتك.
Aviso
aviso.com
Aviso هي بوصلة الذكاء الاصطناعي التي توجه فرق المبيعات والذهاب إلى السوق لإبرام المزيد من الصفقات، وتسريع النمو، والعثور على إيراداتهم بشكل صحيح.
Troops
troops.ai
لا تفوت أبدًا إشارة الإيرادات مع القوات. قم بتحديث Salesforce وHubSpot وZendesk وJira بسهولة من Slack وMicrosoft Teams. ابدأ مجانًا.
Meetz Ai
meetz.ai
تعرف على منشئ عملاء مبيعات الذكاء الاصطناعي الجديد. تواصل شخصي وآلي بالكامل باستخدام برنامج جدولة يعمل بالذكاء الاصطناعي لحجز الاجتماعات لك.
OneMob
onemob.com
نقدم لكم OneMob - النظام الأساسي المتكامل لإنشاء ومشاركة وتتبع المواقع الصغيرة الجميلة في ثوانٍ! سواء كنت تعمل في مجال المبيعات أو التسويق أو نجاح العملاء أو كنت منشئ محتوى، فإن OneMob لديه كل ما تحتاجه لرفع مستوى انتشارك وجذب المزيد من الاهتمام والمشاركة والاستجابات. باستخدام منشئ المواقع الصغيرة ا...