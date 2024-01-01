بدائل - T2M URL Shortener

Foxly

foxlyme.com

يتضمن Foxly، وهو أداة اختصار الروابط، العديد من الميزات التي تتيح لك تخصيص الرابط المختصر الخاص بك وإنشاء عبارة تحث المستخدم على اتخاذ إجراء، بالإضافة إلى القدرة على تتبع متابعيك والتفاعل معهم عندما تشارك المحتوى الخاص بك معهم. يبدأ بنقرة واحدة. لا تحتاج إلى إشراك فريقك الفني، حيث ستتولى Foxly جميع...