بدائل - Syntheticus
IBM
ibm.com
يعمل IBM Cognos Analytics بمثابة الطيار المساعد الموثوق به للأعمال بهدف جعلك أكثر ذكاءً وسرعة وأكثر ثقة في قراراتك المستندة إلى البيانات. يمنح IBM Cognos Analytics كل مستخدم - سواء كان عالم بيانات أو محلل أعمال أو متخصصًا غير متخصص في تكنولوجيا المعلومات - مزيدًا من القوة لإجراء التحليلات ذات الصلة ...
K2View
k2view.com
في K2view، نعتقد أن كل مؤسسة يجب أن تكون قادرة على استخدام بياناتها لتصبح مبتكرة ومرنة مثل أفضل الشركات في صناعتها. توفر منصة منتجات البيانات الخاصة بنا رؤية موثوقة وشاملة وفي الوقت الفعلي لأي شيء مهم للأعمال - سواء كان عملاء أو موردين أو موظفين أو طلبات أو قروض أو مرضى. تعمل هذه المنصة الواحدة عل...
CVEDIA
cvedia.com
تعمل CVEDIA على تسريع تطوير التطبيقات المستقلة. من خلال دفع حدود الرؤية الحاسوبية، نحن ملتزمون بحل المشكلات الأكثر تحديًا لعملائنا من خلال المحاكاة ونمذجة أجهزة الاستشعار، وإدارة البيانات الضخمة، وتكامل الأنظمة، والتدريب على الشبكات العصبية.
GenRocket
genrocket.com
تحقيق الاختبار المستمر من خلال إنشاء بيانات اختبار المؤسسة، تم تصميم نظامنا لمساعدة فرق ضمان الجودة على إنشاء بيانات الاختبار الدقيقة التي يحتاجونها بتكلفة منخفضة. GenRocket هو مستقبل إدارة بيانات الاختبار ومولدات أدوات توليد بيانات الاختبار -
Gretel.ai
gretel.ai
منصة البيانات الاصطناعية للمطورين. قم بإنشاء مجموعات بيانات مصطنعة بنفس خصائص البيانات الحقيقية، حتى تتمكن من تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي واختبارها دون المساس بالخصوصية.
Informatica
informatica.com
إنفورماتيكا (رمزها في بورصة نيويورك: INFA)، الشركة الرائدة في مجال إدارة البيانات السحابية للمؤسسات، تعمل على إضفاء الحيوية على البيانات والذكاء الاصطناعي من خلال تمكين الشركات من تحقيق القوة التحويلية لأصولها الأكثر أهمية. لقد أنشأنا فئة جديدة من البرامج، وهي Informatica Intelligent Data Management...
syntheticAIdata
syntheticaidata.com
نحن نساعد الشركات في مختلف الصناعات على التغلب على التحدي المتمثل في الحصول على بيانات عالية الجودة لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة برؤيتهم. يقوم حلنا بإنشاء بيانات تركيبية تمكن العملاء من إنشاء مجموعات بيانات متنوعة بسهولة على نطاق واسع. ومن خلال الاستفادة من البيانات الاصطناعية AIdata Enterpr...
KopiKat
kopikat.co
KopiKat هي أداة ثورية لزيادة البيانات لتحسين دقة نموذج الذكاء الاصطناعي دون تغيير بنية الشبكة. تعمل KopiKat على توسيع أساليب زيادة البيانات القياسية عن طريق إنشاء نسخ متماثلة جديدة من الصور الأصلية مع الاحتفاظ بجميع التعليقات التوضيحية للبيانات الأساسية. والنتيجة هي نموذج غني يتجاوز جودة وتنوع تلك ...
Securiti
securiti.ai
Securiti هي الشركة الرائدة في مركز قيادة البيانات، وهو عبارة عن منصة مركزية تتيح الاستخدام الآمن للبيانات وGenAI. فهو يوفر معلومات موحدة للبيانات وضوابط وتنسيقًا عبر البيئات السحابية المتعددة الهجينة. تعتمد المؤسسات العالمية الكبيرة على مركز قيادة البيانات التابع لشركة Securiti لأمن البيانات والخصوص...
YData
ydata.ai
تساعد YData فرق علوم البيانات على تسريع تطوير الذكاء الاصطناعي من خلال تحسين جودة البيانات.
Broadcom
broadcom.com
شركة Broadcom هي شركة عالمية رائدة في مجال التكنولوجيا تقوم بتصميم وتطوير وتوريد مجموعة واسعة من أشباه الموصلات وبرامج المؤسسات والحلول الأمنية. تخدم مجموعة المنتجات الرائدة في فئتها من Broadcom الأسواق الهامة بما في ذلك السحابة ومركز البيانات والشبكات والنطاق العريض واللاسلكي والتخزين والبرامج الصن...
Tonic.ai
tonic.ai
يعمل Tonic.ai على إضفاء الطابع الديمقراطي على الوصول إلى البيانات لجميع مستهلكي البيانات الفنية من خلال القضاء على المفاضلات بين الخصوصية وتوافر البيانات. تقوم حلول Tonic بتجميع إصدارات آمنة وعالية الدقة من بيانات الإنتاج خالية من المعلومات الحساسة ومعلومات تحديد الهوية الشخصية. يعتمد مئات العملاء ...
MOSTLY AI
mostly.ai
MOSTLY AI هي الشركة الرائدة في إنشاء البيانات الاصطناعية المنظمة. إنه يمكّن أي شخص من إنشاء بيانات تركيبية عالية الجودة تشبه الإنتاج من أجل ذكاء اصطناعي أكثر ذكاءً واختبارات أكثر ذكاءً. يمكن لفرق البيانات الاصطناعية في شركات Fortune 100 وغيرها إنشاء مجموعات البيانات وتعديلها ومشاركتها بطرق تتغلب على...