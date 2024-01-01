بدائل - Synthesia
VEED
veed.io
أصبح تحرير الفيديو أمرًا بسيطًا. إنشاء مقاطع فيديو بنقرة واحدة. أضف ترجمات ونسخ الصوت والمزيد.
Runway
runwayml.com
كل ما تحتاجه لتحرير الفيديو، بسرعة. أدوات الذكاء الاصطناعي السحرية والتعاون في الوقت الفعلي والتحرير الدقيق والمزيد. مجموعة إنشاء الفيديو من الجيل التالي.
D-ID
d-id.com
الذكاء الاصطناعي التوليدي الذي يواجه المستقبل. قم بإنتاج مقاطع فيديو مخصصة تتضمن صورًا رمزية ناطقة بلمسة زر واحدة، مما يمنح الشركات والمبدعين قوى خارقة.
Opus Clip
opus.pro
يقوم Opus Clip بتحويل مقاطع الفيديو الطويلة إلى مقاطع سريعة الانتشار وعالية الجودة لتتمكن من مشاركتها على TikTok وYouTube Shorts وReels لزيادة الوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي.
DeepBrain AI
deepbrain.io
قم بإنشاء مقاطع فيديو تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي بسرعة باستخدام نص بسيط. دعم تحويل النص إلى كلام متعدد اللغات مع Metahuman. تحدث إلى الصورة الرمزية الواقعية لمنظمة العفو الدولية.
Simplified
simplified.com
منصة التصميم الرقمي الشاملة التي تساعدك على إنشاء المحتوى وتوسيع نطاق علامتك التجارية والتعاون مع فريقك بشكل لم يسبق له مثيل. كل ما تحتاجه لتروي قصتك، في مكان واحد.
Rask.ai
rask.ai
قل وداعًا للمترجمين المكلفين. هدفنا هو تقديم تجربة دبلجة وترجمة باستخدام الذكاء الاصطناعي تكون بنفس جودة الإنسان
Elai.io
elai.io
أنشئ مقاطع فيديو بتقنية الذكاء الاصطناعي من نص فقط. قم بإنشاء مقاطع فيديو مخصصة بتقنية الذكاء الاصطناعي مع مقدم العرض في دقائق دون استخدام الكاميرا والاستوديو والشاشة الخضراء.
Yepic Studio
yepic.ai
أنشئ فيديو بتقنية الذكاء الاصطناعي في دقائق معدودة باستخدام Yepic Studio. قم بدبلجة مؤتمرات الفيديو المباشرة باستخدام VidVoice. قم بتخصيص فيديو الذكاء الاصطناعي وتوسيع نطاقه باستخدام واجهة برمجة التطبيقات (API) الخاصة بنا. حاول مجانا.
Hippo Video
hippovideo.io
منصة رائدة في فئتها لرسائل الفيديو، تفضلها الفرق التي تتعامل مع العملاء.
Colossyan
colossyan.com
أنشئ مقاطع فيديو بممثلي الذكاء الاصطناعي - توقف عن قضاء وقتك في الاستوديوهات. اترك تحرير الفيديو الاحترافي لـ Colossyan Creator دون أي تدريب أو مهارات متقدمة. ما عليك سوى كتابة النص الخاص بك والحصول على مقطع فيديو جاهز بأكثر من 70 لغة في غضون دقائق.
Munch
getmunch.com
يستخرج Munch المقاطع الأكثر جاذبية واتجاهًا وتأثيرًا من مقاطع الفيديو الطويلة الخاصة بك، باستخدام أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحليلات التسويقية.
Hour One
hourone.ai
أنشئ محتوى فيديو بتقنية الذكاء الاصطناعي في أقل من 15 دقيقة. قم بتحويل أي نص أو شرائح أو مطالبة إلى مقاطع فيديو احترافية بقيادة مقدم العرض في دقائق. بأي لغة
Typecast
typecast.ai
مولد الصوت المدعم بالذكاء الاصطناعي عبر الإنترنت والذي يمكنه تحويل النص الخاص بك إلى خطاب يشبه الحياة. أكثر من 300+ أصوات واقعية للغاية. قم بإنشاء المحتوى الخاص بك بالطريقة التي تريدها!
Exemplary AI
exemplary.ai
تحويل الفيديو والصوت إلى محتوى جذاب. قم بإنشاء ملخصات وبكرات فيديو ونصوص وتسميات توضيحية وترجمات والمزيد بمطالبات بسيطة
Vidon.ai
vidon.ai
أبسط طريقة لإنشاء مقاطع الفيديو. قم بإنشاء مقاطع فيديو جذابة دون الحاجة إلى كاميرا.
SpiritMe
spiritme.tech
إنتاج فيديو فوري باستخدام الصور الرمزية الرقمية اكتب أي نص وسنقوم بإنشاء مقطع فيديو حيث ستقوله بشكل حقيقي بمظهرك وصوتك وعواطفك
PodcastAI
podcastai.com
PodcastAI عبارة عن منصة تستخدم أدوات الذكاء الاصطناعي المتقدمة لتبسيط إنتاج البودكاست من خلال تقديم ميزات مثل النسخ السريع وتحديد المتحدث وتوليد البيانات الوصفية وتمكين تفاعلات مضيف الذكاء الاصطناعي.
Goldcast
goldcast.io
Goldcast عبارة عن منصة مخصصة لأحداث B2B تعمل على تحويل التسويق من خلال الاستضافة السهلة للأحداث الرقمية والشخصية الجذابة. يستفيد الآلاف من المسوقين في مجال B2B من الشركات، من شركات مثل Adobe وMicrosoft وZuora وMailchimp، من Goldcast لتعزيز الحضور وإنشاء تجارب آسرة وإعادة استخدام محتوى الأحداث والاست...
Gan AI
gan.ai
تستخدم الشركات Myna لإنشاء مقاطع فيديو مخصصة ومشاركتها مع المستخدمين في أي نقطة اتصال، من خلال صفحة مقصودة مخصصة أو خطافات ويب.
Tavus
tavus.io
تقود Tavus الطريق لمقاطع فيديو غامرة ومخصصة للغاية تبدو وكأنها تشبهك بالفعل - وتتوسع بشكل لا مثيل له في أي منصة أخرى. امنح جمهورك تجربة لا تُنسى من خلال مقاطع الفيديو في الوقت الفعلي المُصممة خصيصًا لهم.
Laetro
laetro.com
احصل على فرق إبداعية عالمية المستوى لتسليم مشاريعك - في أي وقت. تحرك بشكل أسرع مع الدعم الإبداعي والتصميمي عند الطلب. لا توجد وكالات المطلوبة.
Metaphysic.ai Pro
metaphysic.ai
يساعدك Metaphysic PRO على إنشاء مجموعة قيمة من بيانات الوجه والصوت والأداء طوال حياتك، بما في ذلك صور وجهك وتسجيلات صوتك أو فيديو لأدائك.
makereels.ai
makereels.ai
AI Text to Reels Maker هي أداة إنتاجية تنشئ بكرات من نص أو محتوى مثل الحقائق والإحصائيات والاختبارات والرؤى والتعليمية حول موضوع ما. تشتمل جميع البكرات على السرد الصوتي باستخدام الذكاء الاصطناعي المتقدم أو نسخة مستنسخة من صوتك. بفضل وضع الطيار الآلي، فإنه يسهل الإنشاء التلقائي ونشر البكرات على منصات...
Desk AI
desks.ai
Desk AI عبارة عن منصة لإنشاء مقاطع فيديو مخصصة للمبيعات والتسويق والتدريب باستخدام مقدمي العروض الذين يستخدمون الذكاء الاصطناعي. * تقديم تعليم العملاء على نطاق واسع * التسليم بسرعة الحاجة * استخدم مراجعات Google، وPDF، وCSV، والصور، والمدونات * إنشاء مقاطع فيديو لتعليم العملاء تعتمد على البيانات في...
Pipio
pipio.ai
أصبح الآن إنشاء مقاطع فيديو احترافية بتقنية الذكاء الاصطناعي أمرًا بسيطًا بمجرد الكتابة والنقر والسحب. يقدم Pipio أكثر من 100 متحدث افتراضي واقعي يمكن تخصيصه بالكامل ليناسب احتياجاتك. يمكن لهذه الصور الرمزية المدعمة بالذكاء الاصطناعي أن تتحدث بأكثر من 40 لغة بلهجات متنوعة، وتعمل كمصور فيديو شخصي لك ...
X-Me
x-me.ai
مدخلات نصية لإنشاء مقاطع الفيديو الرمزية الخاصة بالذكاء الاصطناعي! 10 ثواني فقط!
Vidext
vidext.io
قم بإنشاء دورات فيديو بقيادة مقدم العرض والتي تجذب القوى العاملة لديك وتلهمها ويمكن تحديثها وترجمتها وتخصيصها بسهولة. قم بشرحها وعرضها وبيعها بالفيديو. قم بإنشاء عروض فيديو مروية، باللغات الأربعين المتوفرة في Vidext، مع سهولة كتابة النص. قل وداعًا للممثلين وأطقم الأفلام والمعدات باهظة الثمن.
Rizzle
rizzle.com
يقوم Rizzle بإنشاء إعلانات تشويقية وإبرازات ومقاطع من ملفات البودكاست ومقاطع الفيديو. باستخدام الذكاء الاصطناعي، يقلل Rizzle وقت التحرير من أكثر من 8 ساعات إلى أقل من 30 دقيقة. دخلت Rizzle في شراكة مع Getty Images وMapTiler وOpenAI وAnthropic وغيرها لتقديم مقاطع فيديو ذات جودة استثنائية.
Reface
reface.ai
Reface – هنا يمكنك تبديل الوجوه في مقاطع الفيديو وملفات GIF باستخدام صورة شخصية واحدة فقط وتحريك الصور وتحويل الصور إلى رسوم متحركة.