بدائل - SynergyXR

XMReality

xmreality.com

توفر XMReality حلاً للمساعدة البصرية عن بعد مصممًا لمؤسستك، ودائمًا ما يكون آمنًا تمامًا وقابلاً للتخصيص ليتوافق مع علامتك التجارية. تم تعزيز XMReality بواسطة الواقع المعزز ومصمم لسهولة الاستخدام، وهو قوي بما يكفي لجعل حل المشكلات عن بعد أسرع من أي وقت مضى ولا يزال بسيطًا بما يكفي ليستخدمه أي شخص في...