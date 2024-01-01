بدائل - SynergyXR
VRChat
hello.vrchat.com
VRChat عبارة عن منصة عالمية افتراضية عبر الإنترنت أنشأها Graham Gaylor و Jesse Joudrey وتديرها شركة VRChat، Inc. وتسمح المنصة للمستخدمين بالتفاعل مع الآخرين باستخدام الصور الرمزية والعوالم ثلاثية الأبعاد التي أنشأها المستخدم.
Contentful
contentful.com
ابدأ التشغيل بشكل أسرع باستخدام منصة محتوى حديثة. إنها الطريقة الأسهل والأسرع لإدارة المحتوى: دمج أدواتك. النشر عبر القنوات. قم بإلغاء حظر فريقك من خلال إطار عمل التطبيقات الرائد في الصناعة.
Spatial
spatial.io
انتقل إلى المكاني لعرض عدد لا يحصى من معارض Metaverse والمساحات والأحداث. تجربة Metaverse في كف يدك. بإمكانك المشاركة من أي مكان! استكشف الإبداعات المتقنة للفنانين ورجال الأعمال. التقِ بالخبراء والأصدقاء وتواصل مع المجتمع المكاني من جميع أنحاء العالم لحضور الفعاليات الثقافية. قم بإنشاء صورة رمزية ...
Zoho Lens
zoho.com
المساعدة التفاعلية عن بعد باستخدام الواقع المعزز. قم بإلقاء نظرة على المشاكل في المعدات - بدءًا من آلات المصانع إلى الخوادم - في أي لحظة، مباشرة من مكتبك، من خلال الوصول إلى كاميرا الهاتف الذكي الخاصة بالمستخدم في الموقع البعيد.
Contentstack
contentstack.com
التجارب الرقمية التي تريدها في كل مكان انقل أعمالك إلى المزيد من الأماكن باستخدام DXP الوحيد المؤتمت بالكامل والقابل للتركيب والذي يتم تشغيله بواسطة نظام إدارة المحتوى بدون رأس رقم 1
Augmentir
augmentir.com
الرقمنة الذكية تقود التميز التشغيلي يعد حل العمال المتصلين من Augmentir هو الحل الرائد المعترف به في تكنولوجيا عمليات الخطوط الأمامية. تأهيل العمال بشكل أسرع، وتقليل الوقت اللازم للإنتاجية، وتمكين إعادة المهارات المستهدفة وتحسين المهارات، ودعم العمال بالتوجيه الرقمي بناءً على الاحتياجات الفردية.
TrainBeyond
trainbeyond.com
Virtual Realty, Desktop, and Mobile training software that is game-based, cost-effective, and scalable to the size of any company. With TrainBeyond you train your workforce with hands-on and interactive experiences, at industry standards, and without taking risks.
FundamentalVR
fundamentalsurgery.com
A strategic partner helping med-device leaders solve the Competency @ Scale Gap todrive commercial success.
Motive.io
motive.io
The Motive Training Platform is the complete toolset that gives training professionals the power to create and control their VR training, making it simple to build and distribute VR training material at scale.
CenarioVR
cenariovr.com
Create Immersive Experiences with the Easiest VR Platform.
ClassVR
classvr.com
ClassVR is a versatile platform using the power of Virtual and Augmented Reality for education and training from the classroom to the boardroom
Warp VR
warpvr.com
Warp VR is the easiest and most powerful way to create and scale interactive story-based VR training & onboarding scenarios for enterprise, training agencies and education. Companies like ASML, Erste Bank, KLM, Shell, and Tata Steel use Warp VR to train their workforce in safety, security and soft s...
Viz4D
viz4d.com
Viz4D helps you create top-performing web-based 3D viewer that works great on mobile and VR. It is tailored for real-time Archviz walkthrough, 3D product configurator and presentation. Thanks to the unique sets of AutoOptimization tech, even a complex architectural scene with multi-millions poly now...
Ctruh
ctruh.com
Ctruh, a platform offering no-code, web-based content creation. It emphasizes affordability, ease of use, and AI-driven 3D conversion capabilities. Users can create immersive content without coding, leveraging a robust library of 3D assets. Sharing creations is simplified with a single link for imme...
SENTIO VR
sentiovr.com
SENTIO VR is the leading immersive cloud-platform to review designs, manage client presentations and collaborate for professionals working in the Building Industry. With direct integrations to leading softwares like Autodesk Revit, SketchUp, Enscape, Lumion and others, bring your designs to the clou...
StellarX
stellarx.ai
Collaboration should be simple, straightforward, and effective. StellarX empowers business professionals across industries to better themselves with immersive AI-enabled experiences. Simply drag-and-drop, grab and go, point and click, or set it and forget it. You name it, consider it done—without co...
cognitive3D
cognitive3d.com
cognitiveVR is a enterprise grade analytics platform for virtual reality. It can track, aggregate, and analyze visual telemetry information about your users.
Slip.Stream
slip.stream
The largest royalty-free music library with 70,000 songs and 65,000 sound effects curated by mood, genre, artist, content type, and AI tools to help you find the perfect tracks for your content fast.
Viar360
viar360.com
Viar360 is the most intuitive authoring and publishing platform that reduces the time, effort and knowledge required to create highly engaging immersive training and learning experiences from 360° videos and photos. Viar360 lets you create immersive learning scenarios that your learners can experien...
EZ360 Cloud
ez-360.com
With EZ360 Cloud you can distribute 360-degree video content to VR devices via the cloud. Upload and manage your videos in the online content management system (CMS). Easily push videos to VR devices. VR headsets automatically download new videos when they start the app. No more sideloading or trans...
Headjack
headjack.io
Headjack is an app creation and content management platform for 360 video producers. Inspired by Wordpress, Headjack allows non-technical users to easily create and manage standalone VR apps which run on all the currently available VR headsets, while also giving developers the ability to tweak the s...
ManageXR
managexr.com
ManageXR is an enterprise device management platform designed for VR and AR devices. As more enterprises use XR to train employees, doctors use XR to treat patients, and schools use XR to teach students, organizations face significant hurdles expanding their operations from early-stage pilots to org...
ArborXR
arborxr.com
ArborXR is an AR & VR device management platform. More than 2000 companies in 90 countries are already using ArborXR to manage their VR & AR fleets. With ArborXR you can manage your devices, deploy content and updates remotely, and control what users can see and do in the headset. ArborXR is built w...
Agora World
agoraworld.io
Agora World is WordPress or Canva for 3D content creation. We offer a streamlined, no-code, & fully customizable 3D Design Platform and Multiplayer Infrastructure to create and publish professional immersive social experiences in as little as 1 hour. We handle all of the 'under-the-hood' technology,...
MootUp
mootup.com
MootUp is the only virtual meeting and event platform that provides a cross-device, 3D environment accessible without a download for event professionals and agencies located around the world needing to provide their attendees a truly immersive and engaging experience that safely allows for collabora...
vTime
vtime.net
vTime is the VR sociable network that takes the humble smartphone, and transforms it into a passport to the outer edges by simply adding a virtual reality headset. Released for Samsung Gear VR, Oculus Rift, Windows Mixed Reality, Google Cardboard, Google Daydream, iOS and Android the free app allows...
MeetinVR
meetinvr.com
MeetinVR strives to be a leader in the space of enterprise VR collaboration. We have created a brand new universe optimized for business meetings in distributed teams. Innovative, creative, and critical thinking, combined with detail-oriented design and user-centricity result in an exceptional exper...
Yulio
yulio.com
Our mission at Yulio is to build the best VR and AR presentation software by making VR an easy, mobile, and affordable tool for business. Whether you're an architect looking to stand out during the bidding process, an interior designer looking to catch mistakes between iterations, or a salesperson h...
CareAR
carear.com
باستخدام CareAR، يمكنك تحقيق حل أسرع للمشكلات وتقليل عمليات الإرسال وتحسين درجات رضا العملاء. توفر منصة إدارة تجربة الخدمة (SXM) الخاصة بنا دعم الواقع المعزز عن بعد وتعليمات التوجيه الذاتي للعملاء وفرق إدارة الخدمة، مما يعزز تجربة العملاء والموظفين والموظفين الميدانيين بشكل كبير. الفوائد: • وقت أسرع...
Ajna Lens
ajnalens.com
مساعدة الجميع على الإبداع والتوزيع والنمو في XR باستخدام AjnaVidya. تعلم مهارات الصناعة في دقائق. قم بإنشاء تجارب XR باستخدام الأدوات والموارد المتطورة، ثم قم بنشرها وتوزيعها على AjnaVidya. قم بالوصول إلى التحليلات الخاصة بالمحتوى الخاص بك وحقق النمو بلا حدود.
SimX
simxvr.com
يستبدل برنامج SimX عارضات المحاكاة المادية الخاصة بك بمريض افتراضي ثلاثي الأبعاد قابل للتخصيص وعالي الدقة ويمكن عرضه في أي مكان.
CLDXR
cldxr.com
CLDXR عبارة عن إدارة أصول سحابية للواقع الممتد ومنصة نشر ذاتية الخدمة لمستخدمي B2B. فهو يجمع تقنيات AR/VR مختلفة مثل AR.js وQuick Look و8th Wall لـ WebAR، وأيضًا ARKit/ARCore لتطبيقات Android وiOS ويسهل الوصول عبر واجهة ويب موحدة دون بذل جهود تطوير إضافية. ومن خلال واجهة الويب نفسها، يمكن للمستخدمين...
Plattar
plattar.com
تستفيد Plattar من تقنية الواقع المعزز (ARKit + ARCore) وتقنية XR سريعة التطور التي تتحد مع الأجهزة الاستهلاكية وتطور المتصفح لتكون بمثابة أداة تمكين جديدة للعملاء لتجربة المنتجات ثلاثية الأبعاد و/أو في سياق دون وجود المنتج فعليًا. توفر هذه التقنيات وغيرها من التقنيات الناشئة القدرة على المشاركة طوال...
Vuframe
vuframe.com
Vuframe عبارة عن منصة متطورة أحدثت ثورة في عملية إنشاء تطبيقات ثلاثية الأبعاد والواقع المعزز (AR) والواقع الافتراضي (VR) على مستوى المؤسسات. في الماضي، كان تطوير مثل هذه التطبيقات يتطلب مهارات متخصصة ودورات تطوير طويلة وميزانيات كبيرة. الآن، قامت Vuframe بتبسيط العملية بأكملها، مما يجعلها في متناول ...
CGTrader
cgtrader.com
أكبر مصدر عالمي للمخزون القابل للترخيص والنماذج ثلاثية الأبعاد المخصصة، وتشمل أنشطة الشركة خطين تجاريين مترابطين. سوق CGTrader ذات الخدمة الذاتية للشركة للنماذج ثلاثية الأبعاد مع أكثر من 800000 نموذج ثلاثي الأبعاد قابل للترخيص ونمذجة CGTrader Enterprise 3D لعملاء المؤسسات وتجار التجزئة عبر الإنترنت ...
EvolveAR
evolvear.io
EvolveAR هو الأفضل في فئته مع أبسط وأقوى منصة AR في الصناعة. أرضية مصممة خصيصًا للشركات الصغيرة والوكالات لإنشاء تجارب XR غامرة. قم بتحويل مطبوعاتك ومواد المبيعات وتصور منتجات التجارة الإلكترونية وغير ذلك الكثير إلى تجارب الواقع المعزز. يوفر EvolveAR مجموعة كاملة من ميزات الواقع المعزز التي ستساعدك ...
Zapworks
zap.works
Zapworks هي منصة WebAR حائزة على جوائز. يمكنك إنشاء تجارب WebAR المؤثرة وإدارتها ونشرها باستخدام مجموعتنا من الأدوات الإبداعية ومجموعات SDK والعلامات التجارية المخصصة وحلول الاستضافة ونظام إدارة المحتوى القوي. من خلال حلول بدون تعليمات برمجية أو تعليمات برمجية منخفضة أو حلول تعليمات برمجية مخصصة، تع...
echo3D
echo3d.com
echo3D (www.echo3D.com) عبارة عن منصة لإدارة الأصول ثلاثية الأبعاد للمطورين والشركات لتخزين المحتوى ثلاثي الأبعاد وتأمينه ومشاركته في الوقت الفعلي عبر مؤسستهم وخارجها. نحن نقدم نظام إدارة محتوى ثلاثي الأبعاد (CMS) وشبكة توصيل (CDN)، وأدوات ضغط وتحويل الأصول، وبنية أساسية BaaS قابلة للتطوير تمكن المط...
Viewabo
viewabo.com
يسمح Viewabo لوكلاء الدعم بإرسال رابط للوصول إلى كاميرات هواتف العملاء لمعرفة ما يرونه دون مطالبة العملاء بتثبيت التطبيق. من خلال تمكين الشركات من رؤية الأشياء بالطريقة التي يراها عملاؤها، تعمل Viewabo على تمكين فرق خدمة العملاء من خلال تقديم تشخيص أكثر بساطة وعملية حل المشكلات. يؤدي ذلك إلى تقليل ا...
Oculavis
oculavis.de
تم تصميم oculavis SHARE للارتقاء بدعم العملاء لمصنعي الآلات إلى المستوى التالي. توقف عن السفر حول العالم من أجل الخدمة. قم بتوفير وثائق الآلة عبر الواقع المعزز للمستخدمين النهائيين لديك أو تواصل مباشرة مع وجهة نظر عملائك وحل المشكلات عن بعد.
Telepresenz
telepresenz.com
Telepresenz® هو نظام قائم على الواقع المعزز والتوجيه عن بعد ونظام سير العمل الرقمي الذي يمكن استخدامه مع مجموعة متنوعة من الأجهزة بما في ذلك النظارات الذكية للوصول إلى الخبراء عن بعد وتشخيص الأصول في الميدان وتقييمها واستكشاف أخطائها وإصلاحها عن بعد. يتيح Telepresenz الاتصال في الوقت الفعلي ثنائي ال...
Trimble Connect
connect.trimble.com
يستخدم Trimble Connect for HoloLens الواقع المختلط لتنسيق المشروع من خلال توفير محاذاة دقيقة للبيانات الثلاثية الأبعاد في موقع العمل، مما يمكّن العمال من مراجعة نماذجهم المتراكبة في سياق البيئة المادية.
AR Genie
argenie.ai
AR Genie هي أداة مساعدة مرئية عن بعد مدعومة بالذكاء الاصطناعي والواقع المعزز (AR) ونموذج اللغات الكبيرة (L.L.M.). إنه يمكّن الخبراء من التعاون عالميًا مع الفنيين أو العملاء للمساعدة والتوجيه بصريًا باستخدام التعليقات التوضيحية للواقع المعزز على الفيديو المباشر لحل المشكلات الفنية المعقدة عن بُعد. تس...
XMReality
xmreality.com
توفر XMReality حلاً للمساعدة البصرية عن بعد مصممًا لمؤسستك، ودائمًا ما يكون آمنًا تمامًا وقابلاً للتخصيص ليتوافق مع علامتك التجارية. تم تعزيز XMReality بواسطة الواقع المعزز ومصمم لسهولة الاستخدام، وهو قوي بما يكفي لجعل حل المشكلات عن بعد أسرع من أي وقت مضى ولا يزال بسيطًا بما يكفي ليستخدمه أي شخص في...
SightCall
sightcall.com
SightCall هي المنصة السحابية الرائدة للفيديو المدعومة بالواقع المعزز على مستوى العالم، حيث تقدم تفاعلات مباشرة عن بعد بين الشركات والعملاء في كل قارة حول العالم. في عالم متصل يعتمد على الهاتف المحمول أولاً، تتمتع الشركات التي تستفيد من SightCall بالقدرة على رؤية ما يراه عملاؤها وتوجيههم عن بُعد. مع ...
Help Lightning
helplightning.com
يوفر برنامج المساعدة عن بعد الخاص بـ Help Lightning خدمات تعاون عبر الفيديو تمكن خبراء الشركة من العمل جنبًا إلى جنب تقريبًا مع أي شخص يحتاج إلى المساعدة، في أي مكان في العالم. يطبق الحل القائم على السحابة الخاص بالشركة ميزات الواقع المعزز، بما في ذلك دمج تدفقي فيديو واستخدام التعليقات التوضيحية ثلا...
Streem
streem.com
StreemCore® هي أداة مساعدة مرئية عن بعد على مستوى المؤسسات تستخدم إمكانات الواقع المعزز (AR) المبتكرة. ومن خلال إضافة أداة تعاون فيديو تفاعلية لا يمكن تنزيلها، يمكن للشركات أن ترى وتحل بسرعة عن بعد - مما يؤدي إلى تسريع التشخيص ودعم أوقات الحل. باستخدام واجهات برمجة التطبيقات (APIs) أو SDK الخاصة بـ ...
AIRe Link
aire.link
AIRe Link هي أداة احترافية للتواصل عن بعد مع العملاء. يمكنك توفير المال والوقت، ونقل معرفتك إلى الجيل القادم من الفنيين.
Virbela
virbela.com
تقوم Virbela ببناء عوالم افتراضية جذابة للعمل عن بعد والتعلم وتنظيم الأحداث. تأسست شركة Virbela في عام 2012 على يد فريق من علماء النفس السلوكي، وتتمثل مهمتها في مساعدة المنظمات والأشخاص على تحقيق النجاح في المستقبل البعيد أولاً. بفضل المساحات ثلاثية الأبعاد الغامرة التي تتميز بأنها اجتماعية وتعاونية...
Breakroom
breakroom.net
Breakroom هو التطور التالي في التعاون والمشاركة الرقميين - بيئة ثلاثية الأبعاد قابلة للتخصيص بالكامل ومصممة لجميع متطلباتك الافتراضية. إن عالم العمل الجديد ليس جحيم مؤتمرات الفيديو ثنائية الأبعاد الذي كنت محاصراً فيه. إنه تجربة رقمية غامرة تعمل على تمكين الاتصال والتعاون والتواصل. "البعيد" لا يعني ب...
Trezi
trezi.com
Trezi هو منتج واقع افتراضي غامر لصناعة AEC يتيح تجربة التصميمات من برامج النمذجة ثلاثية الأبعاد وبرامج الهندسة المعمارية بشكل تعاوني في الوقت الفعلي.