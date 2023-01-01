Summit هو نظام لإدارة الأعمال يتيح الكثير. في الواقع، كل شيء تقريبا. يستفيد عشرات الآلاف من التجار والجمعيات والشركات وجميع أنواع الأعمال من نظام يقوم بما تتوقع منه أن يفعله

الموقع الإلكتروني: sumit.co.il

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ SUMIT. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.