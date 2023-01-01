بدائل - Successeve
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com، Inc. هي شركة برمجيات أمريكية قائمة على السحابة ومقرها في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا. توفر خدمة إدارة علاقات العملاء (CRM) وتبيع أيضًا مجموعة تكميلية من تطبيقات المؤسسات التي تركز على خدمة العملاء وأتمتة التسويق والتحليلات وتطوير التطبيقات. في عام 2020، صنفت مجلة Fortune شركة Salesfor...
LeadSquared
leadsquared.com
برنامج متكامل لأتمتة التسويق وإدارة علاقات العملاء للشركات. قم بتنظيم التقاط العملاء المتوقعين وإدارة العملاء المحتملين وإدارة المبيعات والتحليلات في منصة واحدة.
Zoho SalesIQ
zoho.com
يقدم Zoho SalesIQ أفضل برامج دعم العملاء عبر الدردشة المباشرة لتتبع مواقع الويب والزوار. تتبع عملائك والتقاطهم والتفاعل معهم. مجانًا لعدد 2 من المستخدمين. حاول الآن!
Klaviyo
klaviyo.com
Klaviyo عبارة عن منصة للتسويق عبر البريد الإلكتروني تم إنشاؤها للشركات عبر الإنترنت - وتتميز بأتمتة قوية للتسويق عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة.
Apollo.io
apollo.io
Apollo عبارة عن نظام أساسي للمشاركة بالبيانات أولاً، وهو يدمج الذكاء في سير العمل لديك لمساعدتك في تنفيذ استراتيجية النمو الخاصة بك وتحليلها وتحسينها.
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign عبارة عن منصة برمجيات سحابية للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم ومقرها في شيكاغو، إلينوي. تقدم الشركة برنامجًا لأتمتة تجربة العملاء (CXA)، والذي يجمع بين فئات التسويق عبر البريد الإلكتروني وأتمتة التسويق وأتمتة المبيعات وإدارة علاقات العملاء.
Keap
keap.com
يساعدك Keap على تنمية أعمالك وتحسين خدمة العملاء وزيادة المبيعات. اختر Keap Grow أو Keap Pro أو Infusionsoft by Keap لتناسب احتياجات عملك. ابدأ نسخة تجريبية مجانية.
Freshsales
freshworks.com
قم بتسريع إيراداتك من خلال المبيعات المستندة إلى السياق قم بتخصيص المشاركة، واختصر دورة مبيعاتك، وقم بتنمية أعمالك من خلال Freshsales مجموعة منتجات مليئة بالميزات للشركات من جميع الأحجام. تحديث البرامج السحابية التي سيحبها فريقك. الدعم | مبيعات | اي تي اس ام | سحابة PBX
Optimizely
optimizely.com
Optimizely هي شركة أمريكية تصنع برامج التسليم والتجريب التقدمية لشركات أخرى. توفر تقنية النظام الأساسي Optimizely اختبار A/B وأدوات اختبار متعدد المتغيرات وتخصيص موقع الويب وإمكانيات تبديل الميزات. يقع المقر الرئيسي للشركة في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا ولها مكاتب في أمستردام وهولندا وكولونيا وألمانيا...
Splunk
splunk.com
هي شركة تكنولوجيا أمريكية مقرها في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا، تنتج برامج للبحث عن البيانات التي يتم إنشاؤها آليًا ومراقبتها وتحليلها عبر واجهة على نمط الويب. تقوم حلول Splunk Enterprise وEnterprise Cloud بالتقاط وفهرسة وربط البيانات الحقيقية بيانات الوقت في مستودع قابل للبحث يمكن من خلاله إنشاء الرس...
Segment
segment.com
تقدم شركة Segment.Io, Inc. حلول واجهة برمجة التطبيقات. تقوم الشركة بجمع بيانات العملاء وتنظيفها والتحكم فيها مع القطاع، بالإضافة إلى توفير خدمات تكامل البيانات والحوكمة وإدارة الجمهور. يخدم Segment.Io العملاء في ولاية كاليفورنيا.
Formaloo
formaloo.com
منصة تعاون قوية للفرق لجمع بياناتهم وتنظيمها وفهمها. انتقل من الفكرة إلى التنفيذ في دقائق دون الحاجة إلى كود برمجي!
OpenText
opentext.com
شركة OpenText (تُكتب أيضًا نصًا مفتوحًا) هي شركة كندية تعمل على تطوير وبيع برامج إدارة معلومات المؤسسات (EIM). تعد شركة OpenText، التي يقع مقرها الرئيسي في واترلو، أونتاريو، كندا، أكبر شركة برمجيات في كندا اعتبارًا من عام 2014 ومعترف بها كواحدة من أفضل 100 صاحب عمل في كندا. 2016 بواسطة Mediacorp Can...
Planhat
planhat.com
Planhat عبارة عن منصة جميلة ومرنة وقوية لنجاح العملاء. العملاء 360، والنتائج الصحية، وكتب قواعد اللعبة، وبوابات العملاء، والمزيد.
Customer.io
customer.io
قم بتشغيل البريد الإلكتروني والدفع والرسائل النصية القصيرة وخطافات الويب والمزيد باستخدام Customer.io. يمكنك التحكم في البيانات السلوكية لتخصيص التواصل مع العملاء وتعزيز المشاركة. ابدأ مجانًا.
Piwik PRO
piwik.pro
تحليل رحلة العميل عبر مواقع الويب والتطبيقات. مجموعة تحليلات تركز على خصوصية المستخدم وأمن البيانات - البديل الأمثل لبرنامج Google Analytics.
SALESmanago
salesmanago.com
CDXP الوحيد بدون تعليمات برمجية والمعتمد على الذكاء الاصطناعي مع قنوات تنفيذ تسويقية مدمجة ومدمجة محليًا.
Forest Admin
forestadmin.com
توقف عن إنشاء لوحة الإدارة الخاصة بك، فلدينا واحدة لك لا يجب أن يستغرق الحصول على لوحة الإدارة وقتًا طويلاً. بدلاً من إنشائه، يقوم Forest Admin بإنشاء لوحة إدارة أعلى بياناتك في غضون ثوانٍ.
Contlo
contlo.com
قل مرحباً للتسويق التوليدي المستقل. Contlo عبارة عن منصة تسويق من الجيل التالي، تم إنشاؤها لعالم الذكاء الاصطناعي الأول. مدعوم بنموذج الذكاء الاصطناعي الخاص بعلامتك التجارية ووكلاء الذكاء الاصطناعي المستقلين.
Catalyst
catalyst.io
برنامج نجاح العملاء الذي يساعدك على مركزية بيانات العملاء والحصول على رؤية واضحة لصحة العملاء وتوسيع نطاق التجارب التي تدفع الاحتفاظ والنمو.
Leadspace
leadspace.com
Leadspace هي شركة علوم بيانات برمجيات كخدمة (SaaS) توفر منصة بيانات العملاء B2B. تعمل منتجات الشركة على توحيد مصادر البيانات المتعددة ومصادر الطرف الأول والثالث من وسائل التواصل الاجتماعي وقواعد بيانات الاتصال وأنظمة إدارة علاقات العملاء ومنصات أتمتة التسويق.
Tealium
tealium.com
Tealium هي شركة أمريكية يقع مقرها الرئيسي في الولايات المتحدة، تأسست عام 2008 في سان دييغو، كاليفورنيا، وتبيع إدارة علامات المؤسسات ومركز واجهة برمجة التطبيقات (API) ومنصة بيانات العملاء مع التعلم الآلي ومنتجات إدارة البيانات.
Listrak
listrak.com
Listrak يسلم النتائج. منصة التسويق الرقمي المتكاملة الوحيدة التي يثق بها أكثر من 1000 من تجار التجزئة والعلامات التجارية الرائدة للبريد الإلكتروني وتسويق الرسائل النصية وحل الهوية والمحفزات السلوكية والتنسيق عبر القنوات.
Workbooks
workbooks.com
يمكنك تحقيق نجاح الأعمال باستخدام Workbooks CRM - وهو حل CRM ميسور التكلفة وغني بالميزات يمكّن الشركات من اكتساب العملاء وتحويلهم والاحتفاظ بهم.
Skeepers
octoly.com
منصة التسويق المؤثرة الرائدة تساعد Octoly العلامات التجارية على زيادة ظهورها وبناء الثقة وتعزيز المبيعات من خلال ربط أصحاب النفوذ الصغار الذين تم فحصهم والمستهلكين على نطاق واسع. تستفيد العلامات التجارية من مجتمعنا المنسق لإنشاء منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي ومراجعات التجارة الإلكترونية مقابل...
Acquia
acquia.com
Acquia هي شركة برمجيات كخدمة شارك في تأسيسها Dries Buytaert وJay Batson لتوفير منتجات وخدمات المؤسسات والدعم الفني لمنصة إدارة محتوى الويب مفتوحة المصدر Drupal.
dotdigital
dotdigital.com
تعرف على كيف يتيح لك النظام الأساسي الشامل لـ dotdigital إنشاء عمليات أتمتة تسويقية لإشراك جهات الاتصال الخاصة بك مع البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة ووسائل التواصل الاجتماعي والإشعارات الفورية والصفحات المقصودة.
Totango
totango.com
Totango هو أحد برامج نجاح العملاء الذي يساعد المؤسسات على تحقيق نمو في الإيرادات وتقليل التقلبات مع التركيز على رحلة عميل SaaS. تجربة توتانجو مجانا.
Treasure Data
treasuredata.com
تساعد Treasure Data المؤسسات على استخدام جميع بيانات عملائها لتحسين أداء الحملة وتحقيق الكفاءة التشغيلية وزيادة قيمة الأعمال من خلال تجارب العملاء المتصلة. تعمل سحابة بيانات العملاء، وهي مجموعتنا من حلول النظام الأساسي لبيانات العملاء، على دمج بيانات العملاء وربط الهويات في ملفات تعريف موحدة للعملاء...
Kartra
home.kartra.com
أصبح عملك عبر الإنترنت سهلاً - قم بإنشاء وتسويق وإطلاق عبر الإنترنت دون الاستعانة بفريق من مؤلفي النصوص أو مطوري الويب أو المصممين أو متخصصي تكامل الأنظمة!
Hightouch
hightouch.io
مستودع البيانات الخاص بك هو مصدر الحقيقة لبيانات العملاء. يقوم Hightouch بمزامنة هذه البيانات مع الأدوات التي تعتمد عليها فرق عملك.
Bloomreach
bloomreach.com
منصة التجربة الرقمية المصممة للتجارة. تجمع حلول Bloomreach بين قوة بيانات العملاء والمنتجات الموحدة وسرعة وحجم الذكاء الاصطناعي والقرارات التنبؤية، حتى تتمكن من تقديم تجارب سحرية تتحول على أي قناة وفي كل رحلة.
Plumb5
plumb5.com
إطلاق حملات تسويقية متعددة القنوات عبر الويب والهاتف المحمول والبريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة. استخدم الإشعارات الفورية والمراسلة داخل التطبيق بسهولة. Plumb5 عبارة عن منصة لإشراك العملاء في الوقت الفعلي تساعد المسوقين على الاحتفاظ بمشاركة المستخدم واستعادة المستخدمين من خلال استراتيجيات ال...
Salespanel
salespanel.io
Salespanel هو برنامج لتحليل بيانات نوايا الطرف الأول وتتبع رحلة العميل. في المشهد الحالي لتتبع العملاء، مع توقف Universal Analytics وحظر Google Analytics في العديد من البلدان الأوروبية، يعد Salespanel بمثابة الحل الأمثل للشركات B2B التي ترغب في تتبع بيانات رحلة عميل الطرف الأول وربطها بأنظمة المبيعا...
Blueshift
blueshift.com
تساعد Blueshift العلامات التجارية على تقديم تجارب ذات صلة ومتصلة عبر كل تفاعل مع العملاء. توفر منصتها Smart Hub للمشاركة الذكية للعملاء للعلامات التجارية مجموعة أدوات كاملة لتقديم تجارب 1:1 في الوقت الفعلي بسلاسة عبر رحلة القناة الشاملة بأكملها، بما في ذلك توحيد البيانات في الوقت الفعلي، وتقسيم الجم...
Toplyne
toplyne.io
منصة تسجيل العملاء المحتملين السلوكية - المبنية على استخدام منتج الطرف الأول، وإدارة علاقات العملاء، والفوترة، وبيانات إثراء الطرف الثالث - التي تعثر على مسار المبيعات في مسار الخدمة الذاتية الخاص بك.
Pocus
pocus.com
يقوم Pocus بتحويل البيانات إلى إيرادات. اجمع بين جميع إشارات استخدام المنتج والنوايا التي يحتاجها فريقك لتحديد أولويات أفضل الفرص واتخاذ إجراءات سريعة. يساعدك Pocus على بناء خط أنابيب بناءً على إشارات شراء حقيقية، وليس أفضل تخمين لفريقك (سواء كان ذلك يتعلق بطرح شعارات جديدة أو توسيع الشعارات الحالية...
Mortar AI
mortarai.com
Mortar AI هو الجيل التالي من CDP (منصة بيانات العملاء) التي تقوم بتنظيف جميع بياناتك المجزأة وتحليلها وتوحيدها في لوحة معلومات واحدة سهلة الاستخدام في الوقت الفعلي.
Act-On
act-on.com
منصة أتمتة التسويق متخصصة في التسويق بين الشركات (B2B) وB2C (B2C) والبريد الإلكتروني، وهي مصممة لتلبية الاحتياجات الفعلية للأعمال في العصر الحديث.
Insider
useinsider.com
منصة واحدة لتجارب العملاء الفردية عبر القنوات. يقوم Insider بربط البيانات عبر القنوات، والتنبؤ بالسلوك المستقبلي باستخدام الذكاء الاصطناعي، وتخصيص التجارب من منصة واحدة مع أسرع وقت للقيمة.
MSIGHTS
msights.com
تحويل البيانات وإعداد التقارير والتعاون الذي يدفع الكفاءة والعمل والمساءلة.
Magileads
magileads.com
تم تصميم الحل الذي نقدمه للشركات التي ترغب في تقليل وقت التنقيب ونفقاتها مع زيادة توليد العملاء المحتملين إلى الحد الأقصى. كمساعد حقيقي لفرق المبيعات والتسويق لديك، نقوم بتحليل وتنفيذ وتحسين التنقيب الخاص بك لجذب عملائك المستقبليين من خلال إجراءات مستمرة ومتعددة القنوات
Entytle
entytle.com
تساعد Entytle مصنعي المعدات الأصلية الصناعيين على زيادة الولاء وتقليل المخلفات والحصول على القيمة الدائمة من قاعدتهم المثبتة. تستخدم SaaS لدينا الذكاء الاصطناعي/التعلم الآلي لتسهيل على مستخدمينا تحديد العروض المقدمة للعملاء الحاليين وتحديد أولوياتها وتنظيمها.
Outfunnel
outfunnel.com
يقوم Outfunnel بتوحيد بيانات المبيعات والتسويق الخاصة بك ويعطي الأولوية لعملائك المحتملين. يتم تسجيل جميع المشاركات التسويقية (عمليات فتح البريد الإلكتروني، وزيارات الويب، وملء النماذج، وما إلى ذلك) في نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بك. يمكن للمبيعات تحديد أهم العملاء المحتملين والبيع بشكل أك...
Digioh
digioh.com
حقق زيادة بنسبة 3%+ في التحويلات باستخدام Digioh! استمتع بجمع جهات الاتصال والاختبارات والاستطلاعات والصفحات المقصودة ومراكز التفضيلات بسهولة - جميعها مصممة لالتقاط المزيد من البيانات الصفرية ودمجها وتحويلها... عرض المزيد! قم بتنمية قائمة التسويق عبر البريد الإلكتروني + الرسائل النصية القصيرة، واحصل...
Transitiv
transitiv.io
لقد قمنا ببناء أول منصة تسويقية متعددة القنوات مؤتمتة بالكامل ومُحسّنة ومفتوحة حقًا في العالم.
Squirro
squirro.com
قم بتوصيل النقاط: اكتشف الفرص الجديدة، وطور فهمًا عميقًا للعملاء والشركاء والأسواق، واكتشف الاتجاهات وادعم فريق المبيعات الخاص بك بأفضل الإجراءات التالية. يقدم Squirro هذه الرؤى في الوقت الفعلي، تلقائيًا، في تطبيقات جاهزة للمؤسسات تم تدريبها مسبقًا.
Scal-e
scal-e.com
تساعد Scal-e العلامات التجارية على إيصال الرسالة الصحيحة، في الوقت المناسب، إلى الشخص المناسب ومن خلال القناة الصحيحة. ومن خلال تطبيق DataMart المصمم خصيصًا بنسبة 100%، يصبح من الممكن التقاط جميع البيانات وتنظيمها حول ملفات تعريف موحدة من أجل تخصيص تفاعلات القنوات الشاملة وتوفير المعلومات ذات الصلة ...
NetWise
netwisedata.com
NetWise هي المزود الرائد لبيانات الجمهور B2B للعلامات التجارية والوكالات والمنصات ومحترفي المبيعات والتسويق وفرق علوم البيانات. تتيح منتجات بيانات B2B الفريدة لدينا تسويقًا حقيقيًا متعدد القنوات مما يسمح لك باستهداف نفس الجمهور عبر جميع قنوات التسويق في كل منصة ترغب في استخدامها. الرسم البياني الخاص...
mediarithmics
mediarithmics.io
تقدم mediarithmics بنية أساسية مفتوحة ومتكاملة لتسويق البيانات، تغطي جميع استخدامات CDP وDMP. يمكن أيضًا استخدام النظام الأساسي لإنشاء تحالفات البيانات، مما يضمن عدم نفاذية البيانات بين الشركاء والامتثال للوائح الحالية والمستقبلية (GDPR، Pipeda، CCPA...). تتيح تقنيتنا جمع بيانات كل عميل وبيانات محتم...
Journify
journify.io
Journify - منصة بيانات العملاء القابلة للتركيب والتي تساعد المسوقين على جمع وتوحيد ملفات تعريف العملاء، وتحديد الجماهير الديناميكية، وتنشيطها في الوقت الفعلي.
Herogi
herogi.com
يعد Herogi حلاً شاملاً للإجراءات الآلية الذكية بشأن البيانات الضخمة سريعة الحركة. يوفر تكاملها السلس مع خدمات الطرف الثالث وقدرة معالجة الأحداث المعقدة ذكاءً آليًا للحلول القائمة على التكنولوجيا. يركز Herogi على بيانات الحدث أثناء وقوع الأحداث ثم يتخذ الإجراءات في الوقت المناسب. تضمن هندستها القائمة...
FLYDE
flyde.io
لا تستخدم معظم الشركات قوة مكدس البيانات الخاصة بها بشكل صحيح مما قد يتسبب في خسارة الإيرادات بنسبة 4-7% كل عام. قمنا ببناء منصة FLYDE SaaS لمساعدة العلامات التجارية الاستهلاكية وتجار التجزئة الذين لديهم بالفعل مجموعة تقنية متقدمة (إدارة علاقات العملاء، ومنصة التجارة الإلكترونية، وبرامج أتمتة التسوي...
DinMo
dinmo.com
في DinMo، نتصور عالمًا تزدهر فيه الشركات من خلال تسخير قوة البيانات. مهمتنا هي تبسيط الوصول إلى البيانات، والقضاء على التعقيد، وتعزيز الثقافة القائمة على البيانات التي تمكن الفرق من اتخاذ قرارات مستنيرة وتعزيز النمو. تقدم DinMo منصة متكاملة تعمل على تبسيط المعرفة التجارية دون تخزين أي بيانات، حيث نق...
Custobar
custobar.com
عملاؤك هم الأفراد. عاملهم بهذه الطريقة. يمنحك Custobar فهمًا شاملاً لكل عميل من عملائك وكيفية تفاعلهم مع عملك - عبر جميع القنوات التي يقابلونك بها. نقوم بجمع جميع بيانات معاملات العملاء الخاصة بك ونجعلها مفهومة وقابلة للتنفيذ.
Castled.io
castled.io
أنشئ رحلات عملاء معقدة وحملات مشاركة مخصصة باستخدام بيانات العميل المقفلة بشكل آمن في خوادمك.
Session AI
sessionai.com
تعتبر Session AI رائدة في التسويق أثناء الجلسة، وهي القدرة الحاسمة التي يحتاجها تجار التجزئة الرائدون عبر الإنترنت لتحويل زوار الموقع في عالم الخصوصية أولاً. باستخدام التعلم الآلي الحاصل على براءة اختراع، تتنبأ Session AI بنية الشراء بخمس نقرات، مما يمكّن تجار التجزئة عبر الإنترنت من تزويد كل زائر ب...
Aislelabs
aislelabs.com
منصة الكل في واحد لإدارة هوية العميل والوصول (CIAM) مع نماذج تسجيل ويب قابلة للتخصيص، وإدارة ملف تعريف الخدمة الذاتية، وتسجيل الدخول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وقدرات تسويقية كاملة الميزات. يمكنك اكتساب المستخدمين عبر الإنترنت وفي وضع عدم الاتصال، من مواقع الويب، وتطبيقات الأجهزة المحمولة، والاشتر...
Splio
splio.com
Splio عبارة عن منصة تسويق متعددة القنوات تجمع بين أتمتة التسويق وتسويق الولاء. يمكّن Splio المسوقين من إدارة برامج الولاء الخاصة بالمعاملات والعلاقات عبر الإنترنت وخارجها، بالإضافة إلى تنسيق الحملات التسويقية القوية بناءً على معرفة العملاء. أكثر من 500 علامة تجارية حول العالم تستخدم Splio يوميًا، بم...
Propellor
propellor.ai
Propellor عبارة عن منصة بيانات متعددة القنوات تعمل في الوقت الفعلي، وتعمل على مزامنة جميع بيانات التسويق والمبيعات والعملاء من أكثر من 200 مصدر وإنشاء مصدر واحد للمعلومات. تعد Propellor طريقة جديدة تمامًا لإجراء تحليلات على بياناتك. فهو يتيح لك الوصول الفوري إلى البيانات عندما تحتاج إليها. يساعدك Pr...