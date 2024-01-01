بدائل - StellarX

Ctruh

ctruh.com

Ctruh، منصة تقدم إنشاء محتوى على الويب بدون تعليمات برمجية. إنه يؤكد على القدرة على تحمل التكاليف وسهولة الاستخدام وقدرات التحويل ثلاثية الأبعاد المستندة إلى الذكاء الاصطناعي. يمكن للمستخدمين إنشاء محتوى غامر دون برمجة، والاستفادة من مكتبة قوية من الأصول ثلاثية الأبعاد. يتم تبسيط مشاركة الإبداعات من...