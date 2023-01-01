قاعدة بيانات لكل شيء على Steam. يمنحك موقع الويب التابع لجهة خارجية رؤية أفضل لمنصة Steam وكل شيء في قاعدة بياناتها.

الموقع الإلكتروني: steamdb.info

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