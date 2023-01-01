WebCatalog
SteamDB

SteamDB

steamdb.info

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من SteamDB على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

قاعدة بيانات لكل شيء على Steam. يمنحك موقع الويب التابع لجهة خارجية رؤية أفضل لمنصة Steam وكل شيء في قاعدة بياناتها.

الموقع الإلكتروني: steamdb.info

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ SteamDB. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Alipay

Alipay

alipay.com

OSS Insight

OSS Insight

ossinsight.io

Social Blade

Social Blade

socialblade.com

YourChamp

YourChamp

yourchamp.io

Pinboard

Pinboard

pinboard.in

Gatekeeper

Gatekeeper

us.gatekeeperhq.com

Profitview

Profitview

profitview.net

PartyCity

PartyCity

partycity.com

Attribuly

Attribuly

app.attribuly.com

Betterment

Betterment

betterment.com

Baserow

Baserow

baserow.io

Silktide

Silktide

app.silktide.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية