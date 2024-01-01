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بدائل - Statusbrew

Hootsuite

Hootsuite

hootsuite.com

Hootsuite عبارة عن منصة لإدارة الوسائط الاجتماعية، أنشأها رايان هولمز في عام 2008. تأخذ واجهة مستخدم النظام شكل لوحة معلومات، وتدعم تكامل الشبكات الاجتماعية لـ Twitter وFacebook وInstagram وLinkedIn وYouTube. يقع مقر Hootsuite في فانكوفر، ويعمل به ما يقرب من 1000 موظف في 13 موقعًا، بما في ذلك تورون...

SEMrush

SEMrush

semrush.com

تقدم SEMrush حلولاً لتحسين محركات البحث (SEO) وPPC والمحتوى ووسائل التواصل الاجتماعي والأبحاث التنافسية. موثوق به من قبل أكثر من 6000000 مسوق حول العالم

Metricool

Metricool

metricool.com

تحليل وإدارة وتنمية وجودك الرقمي. كل شيء في مكان واحد. قم بتخطيط محتوى الوسائط الاجتماعية الخاص بك، ومراجعة بياناتك، وإدارة حملاتك الإعلانية عبر الإنترنت.

Zoho Social

Zoho Social

zoho.com

Zoho Social هي أداة لإدارة وسائل التواصل الاجتماعي تساعد الشركات والوكالات على تعزيز تواجدها على وسائل التواصل الاجتماعي. سجل مجانا. بطاقة الإئتمان غير مطالب بها.

Sprout Social

Sprout Social

sproutsocial.com

أعد تصور كيف يمكن لوسائل التواصل الاجتماعي تنمية أعمالك باستخدام Sprout Social. شاهد أدوات إدارة وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بنا أثناء العمل. ابدأ تجربتك المجانية اليوم.

Loomly

Loomly

loomly.com

Loomly هي منصة نجاح العلامة التجارية التي تمكن فرق التسويق من تنمية العلامات التجارية الناجحة عبر الإنترنت من خلال ميزات التعاون والنشر والتحليلات.

Qualtrics

Qualtrics

qualtrics.com

تعمل Qualtrics على تمكين الشركات من التقاط رؤى العملاء والمنتجات والعلامات التجارية والموظفين والتصرف بناءً عليها في مكان واحد.

SocialPilot

SocialPilot

socialpilot.co

SocialPilot - أداة تسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي لزيادة الوعي بالعلامة التجارية وحركة المرور. لقد قمنا بتصميم أتمتة جدولة وسائل التواصل الاجتماعي للمسوقين.

Vista Social

Vista Social

vistasocial.com

أدوات إدارة وسائل التواصل الاجتماعي مصممة بخبرة لمساعدتك على تجاوز أهدافك

Tailwind

Tailwind

tailwindapp.com

الأداة التي تبدو وكأنها فريق تسويق. تقوم Tailwind بأتمتة الأجزاء الأكثر صعوبة في التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي حتى تتمكن من النمو بشكل أكثر ذكاءً وأسرع.

AgoraPulse

AgoraPulse

agorapulse.com

برنامج سهل الاستخدام لإدارة الوسائط الاجتماعية يسمح لك بالبقاء منظمًا، وتوفير الوقت، وإدارة البريد الوارد الخاص بك بسهولة، والنشر، وإعداد التقارير، والمراقبة، وأدوات تعاون الفريق.

BirdEye

BirdEye

birdeye.com

BirdEye عبارة عن منصة شاملة لتجربة العملاء. تستخدم أكثر من 60.000 شركة من جميع الأحجام BirdEye يوميًا ليتم العثور عليها عبر الإنترنت من خلال المراجعات، ويتم اختيارها من قبل العملاء من خلال تفاعلات الرسائل النصية، وتكون أفضل شركة باستخدام أدوات الاستطلاع والرؤى.

Sendible

Sendible

sendible.com

ارفع قصة علامتك التجارية على وسائل التواصل الاجتماعي. تعاون مع عملائك وفرقك لتخطيط ونشر وقياس مدى نجاح المحتوى على كل منصة.

PromoRepublic

PromoRepublic

promorepublic.com

استخدم منصة إدارة الوسائط الاجتماعية الخاصة بـ PromoRepublic لإنشاء المحتوى وتخصيصه باستخدام الأدوات المضمنة، وجدولته على صفحات وسائط اجتماعية متعددة، وتشغيل الإعلانات، والحصول على نتائج لأعمالك.

Iconosquare

Iconosquare

iconosquare.com

قم بتعزيز تواجدك على Instagram وFacebook وTwitter وLinkedIn من خلال رؤى حصرية وأدوات إدارة هي الأفضل في فئتها لفريقك. ابدأ نسخة تجريبية مجانية مدتها 14 يومًا.

Meltwater

Meltwater

meltwater.com

اكتشف كيف تساعد شركة Meltwater فرق العلاقات العامة والتسويق على مراقبة التغطية الإعلامية عبر كل من الأخبار ووسائل التواصل الاجتماعي وتعزيز إدارة العلامات التجارية.

eclincher

eclincher

eclincher.com

اكتشف Eclincher، منصة إدارة الوسائط الاجتماعية الوحيدة التي ستحتاج إليها! تغلب على ارتباك وسائل التواصل الاجتماعي وتحكم في مهام التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بك!

Fanbooster

Fanbooster

fanbooster.com

Fanbooster هو برنامج لإدارة وسائل التواصل الاجتماعي ميسور التكلفة وسهل الاستخدام يسمح لمديري وسائل التواصل الاجتماعي بجدولة وسائل التواصل الاجتماعي ونشرها وإعداد التقارير عنها.

Sociality.io

Sociality.io

sociality.io

كل ما تحتاجه الفرق لإدارة قنوات التواصل الاجتماعي. أنشئ مسارات عمل قابلة للتطوير وتعاونية لجدولة المحتوى وتحليل الأداء وإدارة المشاركة ومراقبة المنافسين.

Emplifi

Emplifi

emplifi.io

تحسين رحلة العميل الرقمي. تعمل منصة Emplifi الموحدة لبرامج تجربة العملاء وبرامج إدارة الوسائط الاجتماعية على سد فجوة تجربة العملاء.

Cloud Campaign

Cloud Campaign

cloudcampaign.com

تساعدك Cloud Campaign على بناء وكالة تسويق مزدهرة من خلال برنامج إدارة وسائط اجتماعية قوي وقابل للعلامة التجارية وقابل للتطوير ودعم من فئة الخمس نجوم مخصص لنجاح عملك.

Seismic LiveSocial

Seismic LiveSocial

livesocial.seismic.com

LiveSocial عبارة عن منصة لتنظيم المحتوى والاتصالات الرقمية تمكن متخصصي الخدمات المالية ومندوبي المبيعات ومحترفي الخدمات المهنية وغيرهم من المشاركة على وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات الاتصال الرقمية الأخرى بثقة وهدف. لدينا شراكات قوية وعمليات تكامل قوية مع Proofpoint ومع SafeGuard Cyber ​​لتلبية احتي...

Oktopost

Oktopost

oktopost.com

منصة إدارة الوسائط الاجتماعية B2B لإدارة ومراقبة وقياس جميع أنشطة الوسائط الاجتماعية الخاصة بك. حقق أهدافك التسويقية في مجال B2B. احجز عرضًا توضيحيًا.

SOCi

SOCi

meetsoci.com

SOCi هي منصة التسويق للعلامات التجارية متعددة المواقع. نحن نمكّن الشركات مثل Ace Hardware وSport Clips وAnytime Fitness من التواصل مع الجماهير المحلية عبر كل قناة تسويقية.

Khoros

Khoros

khoros.com

يساعدك برنامجنا على تقديم أفضل تجارب العملاء من خلال بناء وتوسيع نطاق الرعاية الرقمية والتسويق الاجتماعي ومجتمعات العلامات التجارية. انقر للبدء!

MavSocial

MavSocial

mavsocial.com

MavSocial هو حل لإدارة وسائل التواصل الاجتماعي للشركات ذات المواقع والملفات الشخصية المتعددة. قم بإدارة جميع عمليات النشر والإعلان والمشاركة والمراجعات وإعداد التقارير من منصة مركزية واحدة توفر MavSocial قدرة فريدة للشركات متعددة المواقع على إنشاء إعلانات Facebook مستهدفة جغرافيًا بسرعة وسهولة. يدعم...

BrandBastion

BrandBastion

brandbastion.com

قم بتنمية علامتك التجارية من خلال محادثات أفضل. قم بحماية علامتك التجارية وتعزيز مجتمع مزدهر عبر الإنترنت من خلال إدارة أفضل للمحادثات على وسائل التواصل الاجتماعي.

Taggbox

Taggbox

taggbox.com

# 1 منصة المحتوى التي ينشئها المستخدم لإنشاء ونشر حملات المحتوى الذي ينشئه المستخدمون عبر نقاط اتصال تسويقية مختلفة. منصة UGC المثالية لتنمية الثقة بالعلامة التجارية والوعي ومشاركة المستخدمين والمبيعات بنجاح.

ZoomSphere

ZoomSphere

zoomsphere.com

الاختيار رقم 1 للعمل الجماعي الفعال في إدارة وسائل التواصل الاجتماعي. الجدولة والاستماع الاجتماعي وإدارة المجتمع والمشاريع وأكثر من ذلك بكثير.

Reputation

Reputation

reputation.com

عالم التفاعلات يتطلب منهاج عمل. قم بتحويل التعليقات من المراجعات والإعجابات والقوائم والتعليقات والنقرات إلى ميزتك التنافسية.

Qurate Social

Qurate Social

qurate.jp

A powerful, simple, and easy-to-use social media management tool that lets you centrally manage all your social networks from one dashboard.

Social Elephants

Social Elephants

socialelephants.com

Social Elephants is the platform that PROs use to analyze and manage Social Media. Its exclusive functions for management, insights and competitor analysis will give you the resources you need to get the most out of your social media campaigns. All your Facebook, Twitter, Instagram and YouTube cha...

myRosys

myRosys

myrosys.com

myRosys uses deep learning to provide Reach Intelligence and Engagement Intelligence. myRosys uses the power of Influencers and Stakeholders to automate word-of-mouth marketing and increase organic reach of social media campaigns. myRosys eliminates the need for advertising spend and creates a highl...

Alerti

Alerti

alerti.com

Alerti is a real-time intelligence engine that monitors and analyzes the web, social networks and review sites ... and transforms this data into knowledge in an intelligent and automated way thanks to the latest artificial intelligence algorithms. Monitor and analyze everything that is said on the ...

adhook

adhook

adhook.io

adhook combines Social Media Management and Digital Advertising in one tool. The All-In-One software helps to plan, publish, analyze & moderate your activities. With its collaboration features, adhook supports companies to design more efficient marketing processes. Post Publishing Cross-channel coo...

Quid

Quid

quid.com

Quid stands at the forefront of AI-driven consumer and market intelligence. Quid's generative AI provides organizations with an unparalleled, holistic insight into customer context. Beyond just capturing data, Quid enables organizations to see data through the lens of the future. By moving beyond da...

Facelift

Facelift

facelift-bbt.com

Facelift is a multiple certified software solution with all components for professional social media marketing on enterprise level. All-in-one software enables companies to manage their marketing activities centrally and efficiently. Facelift's world-leading social media management tool with activ...

Later

Later

later.com

Later is a social media marketing and commerce platform that helps business owners, creators, agencies, and social media teams grow their brands and businesses online. Later helps you save time and grow your business by making it easy to manage your entire social media strategy, all in one place. S...

Brandwatch Social Media Management

Brandwatch Social Media Management

brandwatch.com

Brandwatch Social Media Management, previously Falcon.io, is a leading solution for social media monitoring, advertising, publishing, audience and performance analytics, and managing customer data. Brandwatch Social Media Management enables brands to explore the full potential of digital marketing a...

Dash Hudson

Dash Hudson

dashhudson.com

Dash Hudson is a social media management platform that equips brands with intelligence and speed to stay ahead of the curve. Through its sophisticated cross-channel insights and workflow tools, Dash Hudson enables brands to create content that entertains, engages and drives consistent business resul...

Rallio

Rallio

rallio.com

بفضل إمكانات المشاركة والجدولة المدمجة في وسائل التواصل الاجتماعي وتعزيز الإعلانات والتحليلات وإدارة السمعة والمزيد، تعد Rallio طريقة أكثر ذكاءً وبساطة للعلامات التجارية لتحقيق أقصى قدر من جهود التسويق الاجتماعي. توفر تقنية Rallio نظامًا بيئيًا متكاملاً لوسائل التواصل الاجتماعي يسمح للمصنعين والعلام...

ClearView Social

ClearView Social

clearviewsocial.com

تعد Clearview Social أسهل طريقة لزيادة حركة المرور على وسائل التواصل الاجتماعي لعلامتك التجارية. هل تعلم أن 52% من المستهلكين يثقون بالموظفين في الشركة أكثر من الشركة أو العلامة التجارية نفسها؟ اجعل محترفيك يشاركونك على LinkedIn بنقرة واحدة فقط باستخدام برنامج Clearview Social!

Synup

Synup

synup.com

تقوم Synup بتحويل حضور العلامات التجارية عبر الإنترنت من خلال نهج ثلاثي المحاور: القوائم المحلية، وإدارة السمعة، وإدارة وسائل التواصل الاجتماعي. باستخدام Synup، يمكن للعلامات التجارية تقديم محتوى أعمال ذي صلة وجدير بالثقة عبر جميع المواقع وقنوات الوسائط في لوحة تحكم واحدة شاملة. يمكن للعلامات التجار...

Sprinklr

Sprinklr

sprinklr.com

خدمة Sprinklr عبارة عن منصة سحابية موحدة لخدمة العملاء مدعومة بالذكاء الاصطناعي تتيح تجربة سلسة للعملاء والوكلاء عبر أكثر من 30 قناة رقمية واجتماعية وصوتية، وتوفر رؤى قابلة للتنفيذ وقابلة للتطوير في الوقت الفعلي - مما يلغي الحاجة إلى أي حل آخر. خدمة Sprinklr - - تمكن العملاء من التفاعل مع علامتك الت...

NapoleonCat

NapoleonCat

napoleoncat.com

إشراك العملاء ودعمهم على وسائل التواصل الاجتماعي. قم بالإشراف والنشر والتحليل والنمو - باستخدام منصة إدارة الوسائط الاجتماعية الشاملة التي تربط فرقك وتفك تشابك سير عملك.

Marsello

Marsello

app.marsello.com

الولاء الذكي والتسويق لتجار التجزئة متعددي القنوات. قم بدمج تطبيقات نقاط البيع والتجارة الإلكترونية الخاصة بك لتقديم تجربة عملاء مخصصة بالكامل.

Buzzmonitor

Buzzmonitor

buzzmonitor.com.br

اكتشف Buzzmonitor: مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي، والخدمة متعددة القنوات، وجدولة النشر، والتحليلات، ولوحات المعلومات في الوقت الفعلي، والمؤثرين، والمزيد.

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