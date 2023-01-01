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Starling Bank

Starling Bank

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الموقع الإلكتروني: starlingbank.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Starling Bank على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

قم بتغيير الطريقة التي تدير بها أموالك مع أفضل بنك في المملكة المتحدة. استمتع بالخدمات المصرفية الشخصية والتجارية عبر الإنترنت وفي متناول يدك دائمًا. تنطبق في دقائق.

الموقع الإلكتروني: starlingbank.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Starling Bank. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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