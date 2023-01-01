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SriLankan Airlines

SriLankan Airlines

srilankan.com

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من SriLankan Airlines على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

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باعتبارها شركة طيران تفتخر بها سريلانكا، فإن الخطوط الجوية السريلانكية هي بوابتك إلى آسيا مع بعض الرحلات الجوية الأكثر راحة إلى سريلانكا. موقع رسمي

الموقع الإلكتروني: srilankan.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ SriLankan Airlines. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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