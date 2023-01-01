SriLankan Airlines

باعتبارها شركة طيران تفتخر بها سريلانكا، فإن الخطوط الجوية السريلانكية هي بوابتك إلى آسيا مع بعض الرحلات الجوية الأكثر راحة إلى سريلانكا. موقع رسمي

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