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Squoosh

Squoosh

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: squoosh.app

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Squoosh على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

قم بضغط الصور ومقارنتها باستخدام برامج ترميز مختلفة، مباشرة في متصفحك

الموقع الإلكتروني: squoosh.app

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Squoosh. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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