بدائل - SproutLoud
Webflow
webflow.com
Webflow, Inc. هي شركة أمريكية مقرها في سان فرانسيسكو، تقدم البرمجيات كخدمة لبناء مواقع الويب واستضافتها. تتيح منصة التحرير المرئي عبر الإنترنت للمستخدمين تصميم مواقع الويب وإنشائها وإطلاقها.
Hubspot
hubspot.com
تقدم HubSpot منصة كاملة للتسويق والمبيعات وخدمة العملاء وبرامج إدارة علاقات العملاء - بالإضافة إلى المنهجية والموارد والدعم - لمساعدة الشركات على النمو بشكل أفضل. ابدأ باستخدام الأدوات المجانية، وقم بالترقية مع تقدمك.
Wix
wix.com
Wix.com Ltd. (بالعبرية: Воикз.कом) هي شركة برمجيات إسرائيلية، تقدم خدمات تطوير الويب المستندة إلى السحابة. يتيح للمستخدمين إنشاء مواقع ويب بتنسيق HTML5 ومواقع للهواتف المحمولة من خلال استخدام أدوات السحب والإفلات عبر الإنترنت. إلى جانب مقرها الرئيسي والمكاتب الأخرى في إسرائيل، تمتلك Wix أيضًا مكاتب ...
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com، Inc. هي شركة برمجيات أمريكية قائمة على السحابة ومقرها في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا. توفر خدمة إدارة علاقات العملاء (CRM) وتبيع أيضًا مجموعة تكميلية من تطبيقات المؤسسات التي تركز على خدمة العملاء وأتمتة التسويق والتحليلات وتطوير التطبيقات. في عام 2020، صنفت مجلة Fortune شركة Salesfor...
Zoho CRM
zoho.com
يمكنك إدارة أعمالك بالكامل باستخدام مجموعة Zoho من أدوات الإنتاجية عبر الإنترنت وتطبيقات SaaS. أكثر من 50 مليون مستخدم يثقون بنا في جميع أنحاء العالم. جرّب خطتنا المجانية للأبد!
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp هي عبارة عن منصة أمريكية لأتمتة التسويق وخدمة التسويق عبر البريد الإلكتروني. المنصة هي الاسم التجاري لمشغلها، Rocket Science Group، وهي شركة أمريكية تأسست عام 2001 على يد بن تشيستنت ومارك أرمسترونج، مع انضمام دان كورزيوس في وقت لاحق. "تم إطلاق Mailchimp، الذي تم تسميته على اسم شخصية البطاق...
JustCall
justcall.io
JustCall هو نظام هاتف قائم على السحابة لفرق المبيعات والدعم عن بعد. يتكامل مع HubSpot وIntercom وPipedrive وSalesforce وأدوات CRM/مكتب المساعدة الأخرى.
Brevo
brevo.com
يساعدك Brevo (Sendinblue سابقًا) على تنمية أعمالك. قم ببناء علاقات مع العملاء عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة والدردشة والمزيد. استخدم الأدوات التي تحتاجها، عندما تحتاج إليها. قم بتجربته مجانا.
Apollo.io
apollo.io
Apollo عبارة عن نظام أساسي للمشاركة بالبيانات أولاً، وهو يدمج الذكاء في سير العمل لديك لمساعدتك في تنفيذ استراتيجية النمو الخاصة بك وتحليلها وتحسينها.
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign عبارة عن منصة برمجيات سحابية للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم ومقرها في شيكاغو، إلينوي. تقدم الشركة برنامجًا لأتمتة تجربة العملاء (CXA)، والذي يجمع بين فئات التسويق عبر البريد الإلكتروني وأتمتة التسويق وأتمتة المبيعات وإدارة علاقات العملاء.
Framer
framer.com
لقد أصبحت النماذج الأولية بسيطة - لا توجد حاجة إلى تعليمات برمجية، وهي تعتمد على المتصفح، وهي مجانية للجميع. دقة عالية في نصف الوقت.
Cloze
cloze.com
تطبيق الهاتف المحمول الذكي لتتبع العملاء والعملاء والمحتملين والعملاء المتوقعين دون متاعب إدارة علاقات العملاء. إدارة العلاقات التي تجمع بين البريد الوارد وجهات الاتصال والتقويم والهاتف وEvernote والبريد الإلكتروني ودفتر العناوين وTwitter وFacebook وLinkedIn تلقائيًا.
Keap
keap.com
يساعدك Keap على تنمية أعمالك وتحسين خدمة العملاء وزيادة المبيعات. اختر Keap Grow أو Keap Pro أو Infusionsoft by Keap لتناسب احتياجات عملك. ابدأ نسخة تجريبية مجانية.
Gong.io
gong.io
تعرف على كيفية استخدام قادة المبيعات لذكاء الإيرادات لزيادة نجاح مندوبي المبيعات والفوز بالمزيد من الصفقات. تم التصويت له رقم 1 من قبل محترفي الإيرادات مثلك. احجز عرضًا توضيحيًا.
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo هي شركة أمريكية تعتمد على الاشتراك في البرامج كخدمة (SaaS) ومقرها في فانكوفر، واشنطن، وتبيع إمكانية الوصول إلى قاعدة بياناتها الخاصة بالمعلومات حول رجال الأعمال والشركات لمحترفي المبيعات والتسويق والتوظيف. تأسست الشركة في الأصل في عام 2000 باسم Eliyon Technologies من قبل المؤسسين يوناتان ست...
Fireflies.ai
fireflies.ai
قم بتسجيل ونسخ وبحث اجتماعاتك! ملاحظات الاجتماع التلقائية لـ Zoom وGMet وTeams وWebex والمزيد.
Constant Contact
constantcontact.com
شركة Constant Contact, Inc. هي شركة تسويق عبر الإنترنت، يقع مقرها الرئيسي في والثام، ماساتشوستس، ولديها مكاتب إضافية في لوفلاند، كولورادو؛ ونيويورك، نيويورك. تأسست الشركة في عام 1995 وتم بيعها لاحقًا لشركة Endurance International في عام 2015.
MailerLite
mailerlite.com
قم بإنشاء حملات تسويق متقدمة عبر البريد الإلكتروني بميزات مثل الأتمتة والصفحات المقصودة والاستطلاعات. احصل على وصول مجاني إلى الميزات المميزة من خلال نسخة تجريبية مدتها 14 يومًا!
Zoho CRM Plus
zoho.com
Zoho CRM Plus عبارة عن منصة موحدة لتجربة العملاء تعمل على تمكين فرق المبيعات والتسويق والدعم لديك من العمل كفريق واحد على واجهة واحدة.
Drift
drift.com
الانجراف هو الطريقة الجديدة التي تشتري بها الشركات من الشركات. جرب أدوات التسويق والمبيعات التحادثية لدينا المصممة لتسهيل عملية الشراء اليوم، مجانًا تمامًا.
Writecream
writecream.com
أ.لقد قمت بتشغيل رسائل البريد الإلكتروني الباردة وإنشاء المحتوى.
Freshsales
freshworks.com
قم بتسريع إيراداتك من خلال المبيعات المستندة إلى السياق قم بتخصيص المشاركة، واختصر دورة مبيعاتك، وقم بتنمية أعمالك من خلال Freshsales مجموعة منتجات مليئة بالميزات للشركات من جميع الأحجام. تحديث البرامج السحابية التي سيحبها فريقك. الدعم | مبيعات | اي تي اس ام | سحابة PBX
ClickFunnels
clickfunnels.com
تمكينك من جذب عملاء محتملين وبيع منتجاتك وإيصال رسالتك إلى العالم! أنت على بعد قمع واحد فقط!
Plasmic
plasmic.app
المنشئ المرئي لمكدس التكنولوجيا الخاص بك. قم بإنشاء محتوى وصفحات مرئية مذهلة، مع دمج عدم وجود تعليمات برمجية في قاعدة التعليمات البرمجية الخاصة بك بسلاسة. قم بإلغاء قفل فرقك واشحن بسرعة البرق.
Duda
duda.co
يمكنك إنشاء مواقع ويب عالية التحويل وبيعها على نطاق واسع باستخدام Duda Professional Website Builder. ابدأ تجربتك المجانية اليوم.
EngageBay
engagebay.com
EngageBay هو برنامج متكامل للتسويق والمبيعات والدعم وبرنامج CRM مجاني للشركات المتنامية لإشراك زوار الويب والتحويل إلى عملاء سعداء
GetResponse
getresponse.com
تقدم GetResponse منصة عبر الإنترنت لبرامج التسويق عبر البريد الإلكتروني ومنشئ الصفحات المقصودة واستضافة الندوات عبر الإنترنت وغير ذلك الكثير. جرب 30 يومًا مجانًا بدون بطاقة ائتمان!
Agile CRM
agilecrm.com
يعد برنامج Agile CRM أفضل برنامج لإدارة علاقات العملاء (CRM) وسهل وقوي وبأسعار معقولة مع أتمتة المبيعات والتسويق للشركات الصغيرة.
Builder.io
builder.io
قم بالبناء بصريًا على مجموعتك التقنية. قم بالسحب والإفلات لإنشاء الصفحات والأقسام داخل إطار العمل الخاص بك، باستخدام المكونات الخاصة بك.
SendPulse
sendpulse.com
قم بأتمتة عملية التسويق الخاصة بك واجمع جميع قنوات التوصيل في منصة واحدة: البريد الإلكتروني، وإشعارات الويب، والرسائل النصية القصيرة، وفايبر. © 2021
smrtPhone
smrtphone.io
أذكى نظام هاتف سحابي ومتصل بالطاقة. smrtPhone عبارة عن منصة اتصالات شاملة للشركات التي تعتمد على المبيعات. الصوت والرسائل النصية والاتصال المباشر وإدارة العملاء المتوقعين - تتم مزامنة كل ذلك بسهولة مع نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بك.
Brizy Cloud
brizy.cloud
أسهل طريقة لإنشاء صفحات مقصودة للمبيعات عالية التحويل، وتوليد العملاء المحتملين، وصفحات مقصودة تسويقية لشركتك أو لعملائك.
Swipe Pages
swipepages.com
يمكنك جذب المزيد من العملاء المحتملين وزيادة معدل التحويل باستخدام الصفحات المقصودة الأولى على الجوال بصيغة AMP. منشئ الصفحات المقصودة المليء بالميزات موثوق به من قبل أكثر من 7500 جهة تسويق.
Grain
grain.com
قم بتسجيل ونسخ وقص ومشاركة الفيديو من Zoom في الوقت الفعلي. أداة أساسية للفرق الحديثة.
Flowcode
flowcode.com
Flowcode هو صانع رموز QR رقم 1. الشعار واللون والتصميم، مدعومًا بالخصوصية والبيانات، وكلها متضمنة مجانًا. قم بتنزيل ملفات الطباعة عالية الجودة اليوم.
involve.me
involve.me
تنمية مشاركة العملاء. من خلال مسارات التفاعلية. منشئ محتوى بدون تعليمات برمجية للاختبارات والاستطلاعات والآلات الحاسبة والنماذج وصفحات الدفع. قم بإنشاء تفاعلات مخصصة في كل خطوة من رحلة العميل.
Dorik
dorik.com
أنشئ مواقع ويب جميلة بدون تعليمات برمجية! أداة إنشاء مواقع ويب nocode مرنة وسهلة الاستخدام تحتوي على أكثر من 130 مكونًا لواجهة المستخدم وقوالب جميلة. توفير الوقت والمال لبناء موقع الويب الخاص بك المقبل.
Leadpages
leadpages.com
اتصل بالإنترنت وحقق النمو باستخدام Leadpages الاختيار الأمثل للشركات الصغيرة في جميع أنحاء العالم. أنشئ مواقع ويب خالية من التعليمات البرمجية بسهولة، وصفحات مقصودة عالية التحويل، ونوافذ منبثقة، وأشرطة تنبيه، وما بعدها.
Instapage
instapage.com
حوّل نقرات إعلانك إلى تحويلات باستخدام النظام الأساسي الوحيد للصفحة المقصودة المصمم لإنشاء الصفحات المقصودة بعد النقرة وتخصيصها وتحسينها على نطاق واسع.
AWeber
aweber.com
جرب AWeber مجانًا اليوم واحصل على جميع الحلول لتنمية قائمة بريدك الإلكتروني والتفاعل مع جمهورك وزيادة المبيعات. بطاقة الإئتمان غير مطالب بها.
Pagemaker
pagemaker.io
Pagemaker.io هو أول محرر للصفحات المقصودة للتجارة الإلكترونية في العالم. قم بإنشاء صفحات مقصودة مذهلة في دقائق معدودة واستكشف مجموعتنا الكبيرة من القوالب والوحدات والتخطيطات وخيارات التحرير.
Emma
myemma.com
من السهل العمل معك، وهو في الأساس التسويق عبر البريد الإلكتروني لصديقك المفضل. أفضل الأصدقاء يجعلون العلاقات سهلة. إنهم يهتفون لك ويظهرون عندما تكون الأوقات صعبة. وهذا ما تفعله إيما — لبريدك الإلكتروني.
Unbounce
unbounce.com
Unbounce هي شركة برمجيات كندية يقع مقرها الرئيسي في فانكوفر، كولومبيا البريطانية. تنتج الشركة صفحات مقصودة لمواقع الويب، وتستضيف مؤتمر Call to Action السنوي.
Vowel
vowel.com
أسهل طريقة لعقد اجتماعات مثمرة. مؤتمرات الفيديو، ونسخ الاجتماعات المباشرة، والتسجيلات الفورية، وجداول الأعمال التعاونية + الملاحظات - كل ذلك في مكان واحد.
Reply.io
reply.io
الرد عبارة عن نظام أساسي لمشاركة المبيعات يساعدك على أتمتة وتوسيع نطاق التواصل متعدد القنوات، حتى تتمكن من جذب المزيد من العملاء المحتملين واكتساب عملاء جدد وزيادة الإيرادات بشكل أسرع.
Taplink
taplink.at
يساعدك Taplink على إنشاء صفحة مقصودة عالية التحويل لعملك على Instagram في 10 دقائق. استخدم العديد من الميزات التسويقية لزيادة مبيعاتك
Clari
clari.com
التنبؤ وذكاء النشاط وإدارة خطوط الأنابيب لفرق الإيرادات B2B.
Acumbamail
acumbamail.com
أرسل حملات البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة بسهولة وعزز أعمالك. لا ينبغي أن يكون التسويق معقدًا للحصول على أداء رائع. باستخدام أداة واحدة، يمكنك إدارة حملات البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة والصفحات المقصودة وغير ذلك الكثير.
Salesflare
salesflare.com
جرّب Salesflare، برنامج إدارة علاقات العملاء (CRM) البسيط رقم 1 للشركات الصغيرة التي تبيع خدمات B2B. التكامل مع جوجل وأوتلوك. كن متحركًا بالكامل. أتمتة إدارة علاقات العملاء الخاصة بك من البيانات الموجودة.
Demodesk
demodesk.com
Demodesk عبارة عن منصة ذكية لاجتماعات العملاء تساعدك على زيادة سرعة المبيعات وزيادة الإيرادات. جرّب مجانًا واكتشف لماذا تستخدم الشركات الكبرى Demodesk لزيادة فرق الإيرادات لديها بالكامل.
Outplay
outplayhq.com
3 أضعاف اجتماعات مبيعاتك، وليس ميزانيتك تحتوي منصة مشاركة المبيعات في Outplay على كل ما تحتاجه لجعل فريق المبيعات الخاص بك أكثر كفاءة - التواصل متعدد القنوات، وأتمتة المبيعات الخارجية، وتتبع العملاء المحتملين، وسوق الاستعانة بمصادر العملاء المحتملين، وجدولة الاجتماعات، والمزيد. ابدأ في تحقيق أهداف...
Signals
getsignals.ai
تحويل مشاهدات الصفحة إلى عملاء. تعرف على الشركات التي تتصفح موقعك الإلكتروني حاليًا وقم بتحويلها إلى عملاء!
Troops
troops.ai
لا تفوت أبدًا إشارة الإيرادات مع القوات. قم بتحديث Salesforce وHubSpot وZendesk وJira بسهولة من Slack وMicrosoft Teams. ابدأ مجانًا.
Ontraport
ontraport.com
قم بأتمتة التسويق الخاص بك وتوصيله وتحسينه باستخدام Ontraport - نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) ومنصة التسويق المصممة لتشغيل أعمالك.
Aloware
aloware.com
استمتع بمكالمات + رسائل نصية غير محدودة ابتداءً من 50 دولارًا للوكيل/الشهر. يتكامل مع HubSpot وZoho والمزيد! كاملة مع Power Dialer وأدوات التشغيل الآلي.
Clay
clay.com
البحث عن العملاء المتوقعين من أي مكان على شبكة الإنترنت. قم ببناء قوائم العملاء المتوقعين من الأماكن التي لم تعتقد أنها ممكنة من قبل. تواصل مع أكثر من 50 عملية تكامل لسحب الأسماء ورسائل البريد الإلكتروني والمكدس التقني والأدوار المفتوحة وغير ذلك الكثير تلقائيًا.
People.ai
people.ai
يقوم People.ai بأتمتة إدخال البيانات يدويًا، وزيادة إنتاجية المبيعات، وتوفير معلومات قابلة للتنفيذ عبر جميع أدوات الإدارة الخاصة بك.
Yext
yext.com
Yext هي شركة تكنولوجيا في مدينة نيويورك تعمل في مجال إدارة العلامات التجارية عبر الإنترنت. ويقدم تحديثات للعلامة التجارية باستخدام شبكته السحابية من التطبيقات ومحركات البحث والمرافق الأخرى. تأسست الشركة في عام 2006 على يد هوارد ليرمان وبريان ديستيلبرجر وبرنت ميتز. أظهرت الأرقام الأخيرة أن القيمة الس...
Benchmark
benchmarkemail.com
خدمة التسويق عبر البريد الإلكتروني لجذب المشتركين ورعاية العملاء المحتملين وإرسال رسائل بريد إلكتروني جميلة وسريعة الاستجابة وتتبع النتائج.
CoPilot AI
copilotai.com
تعمل مجموعة أدوات CoPilot AI المتقدمة على تمكين مندوبي المبيعات من استهداف العملاء المحتملين الأكثر ملائمة ورعاية العملاء المحتملين ذوي الجودة وحجز المزيد من الاجتماعات على LinkedIn Sales Navigator.