بدائل - SpotlerUK
WebEngage
webengage.com
WebEngage هو نظام تشغيل متكامل للاحتفاظ بالعملاء، يعمل على تبسيط مشاركة العملاء لأكثر من 800 علامة تجارية حول العالم. تتيح المنصة للشركات بناء علاقات شخصية وذات مغزى مع مستخدميها عبر القنوات الرقمية المختلفة. بفضل مجموعتها الشاملة من الأدوات والحلول، تعمل WebEngage على تمكين الشركات من فهم العملاء و...
Convertful
convertful.com
Convertful هو برنامج التقاط العملاء المحتملين الأعلى تقييمًا لتحويل المستخدمين إلى مشتركين أو مبيعات بريد إلكتروني جديدة.
SalesBoss
salesboss.ai
SalesBoss عبارة عن منصة برمجية شاملة للمبيعات والتسويق والاتصالات والأتمتة للشركات المحلية عبر الصناعات، بما في ذلك الخدمات المنزلية وتجارة التجزئة والسيارات والعقارات والخدمات المهنية والمزيد. يجمع SalesBoss بين قوة المبيعات والتسويق والرسائل النصية القصيرة والبريد الإلكتروني والمكالمات والتقويم وا...