بدائل - SparkPost

PFL

pfl.com

في PFL، نحن متخصصون في إنشاء بريد مباشر يعتمد على البيانات والذي يوفر لحظات حقيقية ويزيد من نمو المؤسسات. بفضل سجل حافل من النجاح لبعض أكبر العلامات التجارية في العالم، فإننا نقدم القياس والتخصيص والقدرة على التنبؤ التي تتوقعها من التسويق الرقمي إلى عالم البريد المباشر. يعمل نهجنا الشامل على تبسيط ع...