بدائل - Sortlist
G2
g2.com
قارن بين أفضل برامج وخدمات الأعمال بناءً على تقييمات المستخدمين والبيانات الاجتماعية. مراجعات لبرامج CRM وERP وHR وCAD وPDM وبرامج التسويق.
GoodFirms
goodfirms.co
منصة المراجعات والأبحاث الأكثر موثوقية في مجال B2B والتي تحتوي على مجموعة من تقييمات العملاء وتقييماتهم وملفات تعريف الشركة ومقابلات المديرين التنفيذيين لخدمات تكنولوجيا المعلومات. تعرف على أفضل شركات تكنولوجيا المعلومات في العالم.
Liftify
liftify.com
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Procurated
home.procurated.com
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Reputedfirms
reputedfirms.com
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TechBehemoths
techbehemoths.com
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Famewall
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Clutch.co
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