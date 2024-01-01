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بدائل - Sortlist

G2

G2

g2.com

قارن بين أفضل برامج وخدمات الأعمال بناءً على تقييمات المستخدمين والبيانات الاجتماعية. مراجعات لبرامج CRM وERP وHR وCAD وPDM وبرامج التسويق.

GoodFirms

GoodFirms

goodfirms.co

منصة المراجعات والأبحاث الأكثر موثوقية في مجال B2B والتي تحتوي على مجموعة من تقييمات العملاء وتقييماتهم وملفات تعريف الشركة ومقابلات المديرين التنفيذيين لخدمات تكنولوجيا المعلومات. تعرف على أفضل شركات تكنولوجيا المعلومات في العالم.

Liftify

Liftify

liftify.com

سمعة شركتك هي كل شيء. نحن نقدم برامج مصممة لمساعدة الشركات على بناء وتعزيز سمعة 5 نجوم عبر الإنترنت.

Procurated

Procurated

home.procurated.com

تعتبر عملية الشراء أمرًا معقدًا، لكن العثور على موردين رائعين لا ينبغي أن يكون كذلك. انضم إلى الآلاف من المتخصصين في مجال المشتريات العامة الذين يقومون بتقييم ومراجعة الموردين على Procurated.

Reputedfirms

Reputedfirms

reputedfirms.com

منصة عبر الإنترنت لنشر تجارب العملاء وآراءهم عن شركتك.

TechBehemoths

TechBehemoths

techbehemoths.com

ابحث عن أفضل شركة تكنولوجيا معلومات لمشروعك القادم. اختر من بين 56,128 شركة في 146 دولة و7,532 مدينة. قم بإستئجار شركات التكنولوجيا الرائدة في منطقتك!

UpCity

UpCity

upcity.com

في UpCity، نقوم بإنشاء وتمكين العلاقات الناجحة بين الشركات ومقدمي خدمات B2B. ابحث عن شريكك التالي اليوم!

Famewall

Famewall

famewall.io

عزز المبيعات من خلال جمع الشهادات بكل سهولة 🎉. قم بزيادة المبيعات والتحويلات من خلال الشهادات التي يمكن جمعها من عملائك وإدراجها في موقع الويب الخاص بك في أقل من دقيقتين بدون رمز!

Clutch.co

Clutch.co

clutch.co

المورد الوحيد الذي تحتاجه للعثور على الشركة المناسبة. اختر الشركة الأنسب لعملك باستخدام أكثر من 98000 تقييم من العملاء من أشخاص حقيقيين.

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