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Sophos Central

Sophos Central

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الموقع الإلكتروني: sophos.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Sophos Central على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Sophos Central هي وحدة التحكم الموحدة لإدارة جميع منتجات Sophos الخاصة بك. قم بتسجيل الدخول إلى حسابك، أو قم بجولة، أو ابدأ النسخة التجريبية من هنا.

الموقع الإلكتروني: sophos.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Sophos Central. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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