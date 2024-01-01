بدائل - Solocal
Google My Business
business.google.com
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IONOS
ionos.com
الوصول إلى عالم IONOS بأكمله: العقود والمنتجات وبيانات العملاء وطلب الخدمات أو تغييرها - الآن تسجيل دخول محمي بكلمة مرور.
SEMrush
semrush.com
تقدم SEMrush حلولاً لتحسين محركات البحث (SEO) وPPC والمحتوى ووسائل التواصل الاجتماعي والأبحاث التنافسية. موثوق به من قبل أكثر من 6000000 مسوق حول العالم
SE Ranking
seranking.com
برامج SEO الرائدة لأصحاب الأعمال والوكالات والمتخصصين في SEO. تتبع تصنيفاتك، وراقب المنافسين، واكتشف الأخطاء الفنية، والمزيد بدءًا من 18.6 دولارًا شهريًا.
Keyword.com
keyword.com
سابقًا SerpBook.com - كل ما تحتاجه لتتبع جهود تحسين محركات البحث الخاصة بك وتحديدها والتحقق من صحتها. عرض وتقديم تقرير إلى الأشخاص الذين يهمهم الأمر.
BirdEye
birdeye.com
BirdEye عبارة عن منصة شاملة لتجربة العملاء. تستخدم أكثر من 60.000 شركة من جميع الأحجام BirdEye يوميًا ليتم العثور عليها عبر الإنترنت من خلال المراجعات، ويتم اختيارها من قبل العملاء من خلال تفاعلات الرسائل النصية، وتكون أفضل شركة باستخدام أدوات الاستطلاع والرؤى.
Moz
moz.com
بدعم من أكبر مجتمع من مُحسنات محركات البحث على هذا الكوكب، تقوم Moz ببناء أدوات تجعل تحسين محركات البحث والتسويق الداخلي وبناء الروابط وتسويق المحتوى أمرًا سهلاً. ابدأ تجربتك المجانية لمدة 30 يومًا اليوم!
Thryv
thryv.com
يمكنك إدارة العملاء في أي وقت وفي أي مكان وعلى أي جهاز باستخدام برامج الأعمال الصغيرة من Thryv: إدارة علاقات العملاء والتسويق عبر الرسائل النصية والبريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية والمزيد.
WebCEO
webceo.com
WebCEO عبارة عن منصة SEO الكل في واحد مع مجموعة من 22 أداة فعالة لتحسين محركات البحث عبر الإنترنت للتسويق الرقمي. موثوق به من قبل أكثر من 1400000 مستخدم.
Seobility
seobility.net
برامج وأدوات SEO الكل في واحد لتحسين موقع الويب والحصول على أعلى التصنيفات على Google
PromoRepublic
promorepublic.com
استخدم منصة إدارة الوسائط الاجتماعية الخاصة بـ PromoRepublic لإنشاء المحتوى وتخصيصه باستخدام الأدوات المضمنة، وجدولته على صفحات وسائط اجتماعية متعددة، وتشغيل الإعلانات، والحصول على نتائج لأعمالك.
Marketing Miner
marketingminer.com
يعد Marketing Miner أداة لتحسين محركات البحث لجميع المسوقين الذين يعتمدون على البيانات. احصل على رؤى قيمة مع أكثر من 40 ميزة لرفع تصنيفات موقع الويب الخاص بك. واجهة سهلة الاستخدام وميزات تحليل البيانات المجمعة لتوفير وقتك وجهدك. اجمع رؤى البيانات القيمة وقم بتحليل ما يصل إلى 100000 كلمة رئيسية أو عن...
Marketing 360
marketing360.com
قم بتعزيز علامتك التجارية باستخدام منصة التسويق رقم 1 للشركات الصغيرة.
Leads Gorilla
leadsgorilla.io
LeadsGorilla هو البرنامج السحابي الأول على مستوى العالم في مجال البحث عن عملاء محتملين وإغلاق العملاء لمساعدة شركات الوكالات في العثور على المزيد من العملاء المتوقعين وتحليلهم وإغلاقهم لخدمات التسويق الرقمي.
Nozzle
nozzle.io
Nozzle هي أداة مراقبة serp كاملة تتيح لك تتبع عدد غير محدود من المنافسين، دون طرح أي أسئلة. تبا، سوف نسمح لك بتتبع كل ما يمكنك التعامل معه.
BrightLocal
brightlocal.com
النظام الأساسي الشامل لنجاح البحث المحلي · تسلق التصنيفات وطوّر سمعتك وتميز في البحث المحلي باستخدام BrightLocal.
MavSocial
mavsocial.com
MavSocial هو حل لإدارة وسائل التواصل الاجتماعي للشركات ذات المواقع والملفات الشخصية المتعددة. قم بإدارة جميع عمليات النشر والإعلان والمشاركة والمراجعات وإعداد التقارير من منصة مركزية واحدة توفر MavSocial قدرة فريدة للشركات متعددة المواقع على إنشاء إعلانات Facebook مستهدفة جغرافيًا بسرعة وسهولة. يدعم...
Vendasta
vendasta.com
أسهل طريقة لبيع الحلول الرقمية تحت علامتك التجارية الخاصة. Vendasta عبارة عن منصة ذات علامة بيضاء للشركات التي تقدم حلولًا رقمية للشركات الصغيرة والمتوسطة.
Yext
yext.com
Yext هي شركة تكنولوجيا في مدينة نيويورك تعمل في مجال إدارة العلامات التجارية عبر الإنترنت. ويقدم تحديثات للعلامة التجارية باستخدام شبكته السحابية من التطبيقات ومحركات البحث والمرافق الأخرى. تأسست الشركة في عام 2006 على يد هوارد ليرمان وبريان ديستيلبرجر وبرنت ميتز. أظهرت الأرقام الأخيرة أن القيمة الس...
SEOprofiler
seoprofiler.com
SEOprofiler هو حل برمجي لتحسين محركات البحث قائم على الويب يتتبع التصنيفات، ويجري عمليات تدقيق لموقع الويب، ويراقب الروابط الخلفية للمنافسين، وينشئ تقارير ذات علامات تجارية والعديد من الأشياء الأخرى المتعلقة بتحسين محرك البحث.
Partoo
partoo.co
في Partoo، مهمتنا هي جعل الأعمال التجارية أكثر وضوحًا على الإنترنت، وتحسين سمعتها الإلكترونية ومساعدتها في كسب المزيد من العملاء. يعمل حلنا الشامل على تمكين اتخاذ القرارات الإستراتيجية من خلال لوحات المعلومات البديهية، مما يمكّن صناع القرار من قياس عائد الاستثمار وتعزيز العلاقات الدائمة مع العملاء. ...
Grid My Business
gridmybusiness.com
Grid My Business هي أداة لتتبع التصنيف المحلي مع عرض مرئي فريد لنتائج محرك البحث المحلي. قارن ترتيبك مع منافسيك المحليين في عرض الشبكة. راقب أدائك على Google 3-pack وقم بإجراء التعديلات لزيادة ظهور بحثك.
SOCi
meetsoci.com
SOCi هي منصة التسويق للعلامات التجارية متعددة المواقع. نحن نمكّن الشركات مثل Ace Hardware وSport Clips وAnytime Fitness من التواصل مع الجماهير المحلية عبر كل قناة تسويقية.
Uberall
uberall.com
تتأكد Uberall CoreX من أن أقرب موقع لنشاطك التجاري مرئي، مما يؤدي إلى زيادة التفاعل من الاكتشاف إلى الشراء وما بعده.
WP Maps
wpmaps.com
WP Maps هو برنامج يسمح للشركات بإنشاء وإدارة محددات مواقع المتاجر ومحددات مواقع المنتجات وأنواع أخرى من الخرائط. إنها أداة قوية ومرنة وسهلة الاستخدام ولا تتطلب أي معرفة بالبرمجة. يمكن استخدام WP Maps لإضافة مواقع متعددة إلى الخرائط، وإنشاء علامات وتسميات مخصصة، وإضافة مرشحات وطبقات إلى الخرائط، وتخص...
Allintitle.co
allintitle.co
Allintitle.co عبارة عن منصة متعددة الأوجه لتحسين محركات البحث والكلمات الرئيسية، وتقدم مجموعة من الأدوات لتعزيز جهود التسويق الرقمي: - مدقق الكلمات الرئيسية: يتيح التحقق من كلمات رئيسية متعددة في وقت واحد، بما في ذلك قيم Allintitle والنسبة الذهبية للكلمات الرئيسية، مع تحديد الموقع الجغرافي في الوقت ...
Local Falcon
localfalcon.com
Local Falcon هي أداة التتبع الأولى من نوعها وهي أداة مرئية لا غنى عنها لتحليلات تحسين محركات البحث المحلية.
RocketData
rocketdata.ru
RocketData عبارة عن منصة سهلة الاستخدام لإدارة المعلومات التجارية لشركتك والمراجعات من بين أكثر من 30 خدمة تعتمد على الموقع: الخرائط ومحركات البحث وجميع الأدلة الشائعة وأجهزة GPS والشبكات الاجتماعية. تضيف RocketData معلومات عن شركتك إلى هذه الخدمات، وتكتشف الأخطاء وتصلحها وتحمي بياناتك تلقائيًا. تسا...
Nightwatch
nightwatch.io
تتبع تصنيفات البحث من أي مكان على وجه الأرض. افهم ما الذي يدفع حركة المرور والمبيعات في محرك البحث الخاص بك على جميع محركات البحث الرائدة وصولاً إلى مستوى الرمز البريدي.
StoreRocket
storerocket.io
StoreRocket هو أداة تحديد مواقع المتاجر المصممة بشكل جميل لموقعك على الويب. يمكنك توفير الوقت والمال من خلال أداة تحديد مواقع المتاجر الجاهزة للاستخدام والقابلة للتخصيص وسهلة التثبيت. يعمل مع أي منصة! احصل على منتجك في دقائق.