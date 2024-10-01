بدائل - Sociamonials
Meta Business Suite
business.facebook.com
قم بإدارة جميع أنشطتك التجارية على Facebook وMessenger وInstagram من مكان واحد.
Hubspot
hubspot.com
تقدم HubSpot منصة كاملة للتسويق والمبيعات وخدمة العملاء وبرامج إدارة علاقات العملاء - بالإضافة إلى المنهجية والموارد والدعم - لمساعدة الشركات على النمو بشكل أفضل. ابدأ باستخدام الأدوات المجانية، وقم بالترقية مع تقدمك. مع Marketing Hub، تتوفر جميع أدواتك وبياناتك التسويقية على منصة واحدة قوية وسهلة ...
X Pro
pro.x.com
X PRO، المعروف سابقًا باسم TweetDeck، هو تطبيق لوحة تحكم لوسائل التواصل الاجتماعي لإدارة حسابات X (Twitter سابقًا). كان TweetDeck في الأصل تطبيقًا مستقلاً، ثم استحوذت عليه شركة Twitter Inc. وتم دمجه في واجهة Twitter. إنه مشابه لتطبيق Twitter "Dashboard App" الذي تم إيقافه في عام 2016. مثل تطبيقات...
GoDaddy
godaddy.com
GoDaddy Inc. هي شركة أمريكية مسجلة لنطاقات الإنترنت وشركة استضافة ويب يتم تداول أسهمها علنًا، ويقع مقرها الرئيسي في سكوتسديل بولاية أريزونا وتم تأسيسها في ولاية ديلاوير. اعتبارًا من يونيو 2020، أصبح لدى GoDaddy أكثر من 20 مليون عميل وأكثر من 7000 موظف حول العالم. وتشتهر الشركة بإعلاناتها على شاشات ...
Buffer
buffer.com
Buffer هي أداة إدارة الوسائط الاجتماعية الأكثر سهولة وبأسعار معقولة للشركات الصغيرة. مع Buffer، أصبحت جدولة وتخطيط ونشر محتوى الوسائط الاجتماعية أسهل من أي وقت مضى. وأفضل ما في الأمر هو أنه يمكنك الاطلاع على تحليلات مفصلة لوسائل التواصل الاجتماعي عبر العديد من منصات الوسائط الاجتماعية. قم بجدولة الم...
Odoo
odoo.com
Odoo هو برنامج لإدارة الأعمال يشمل إدارة علاقات العملاء والتجارة الإلكترونية والفواتير والمحاسبة والتصنيع والمستودعات وإدارة المشاريع وإدارة المخزون. إصدار المجتمع هو برنامج حر، مرخص بموجب GNU LGPLv3. هناك أيضًا إصدار "Enterprise" خاص به، والذي يحتوي على ميزات وخدمات إضافية. يتم تنسيق الكود المصدري ...
Hootsuite
hootsuite.com
الكثير من العلامات التجارية سيئة في وسائل التواصل الاجتماعي. لك ليس من الضروري أن. يبدأ بالأدوات الصحيحة. تعتمد آلاف العلامات التجارية على منصة Hootsuite وحلولها لإطلاق حملات اجتماعية رائعة، وتقديم تجارب تجارة اجتماعية من فئة 5 نجوم، وإدارة جميع محادثات عملائها في مكان واحد. لكن الأدوات لن تساعدك ...
Metricool
metricool.com
Metricool عبارة عن منصة تتيح لك تحليل شبكات التواصل الاجتماعي وجدولتها وإدارتها مثل المحترفين الحقيقيين. الأداة المصممة لنقل شبكات التواصل الاجتماعي الخاصة بك إلى القمر. قم بجدولة منشوراتك وتحليل البيانات المهمة وإنشاء استراتيجية ناجحة. من جهاز الكمبيوتر أو الجهاز المحمول، يمكنك توفير الوقت يوميًا م...
SEMrush
semrush.com
Semrush هي منصة SaaS رائدة في إدارة الظهور عبر الإنترنت، والتي تمكن الشركات على مستوى العالم من تشغيل تحسين محركات البحث، والدفع لكل نقرة، والمحتوى، ووسائل التواصل الاجتماعي، والحملات البحثية التنافسية والحصول على نتائج قابلة للقياس من التسويق عبر الإنترنت. تقدم Semrush رؤى وحلول للشركات لبناء الحمل...
Zoho Social
zoho.com
Zoho Social عبارة عن منصة كاملة لإدارة الوسائط الاجتماعية للشركات والوكالات. يساعدك على جدولة المنشورات ومراقبة الإشارات وإنشاء لوحات معلومات مخصصة والمزيد. Zoho Social هو من Zoho.com، وهو عبارة عن مجموعة تضم أكثر من 40 منتجًا يثق بها أكثر من 40 مليون مستخدم. فهو يشتمل على مجموعة قوية من الميزات — ...
Later
later.com
لاحقًا عبارة عن منصة للتسويق والتجارة عبر وسائل التواصل الاجتماعي تساعد أصحاب الأعمال والمبدعين والوكالات وفرق التواصل الاجتماعي على تنمية علاماتهم التجارية وأعمالهم عبر الإنترنت. يساعدك تطبيق Later على توفير الوقت وتنمية أعمالك من خلال تسهيل إدارة استراتيجية الوسائط الاجتماعية بالكامل، كل ذلك في م...
Simplified
simplified.com
Simplified عبارة عن منصة تصميم وتعاون لفرق التسويق الحديثة. أصبح من الممكن الآن إنشاء محتوى سريع ومتعلق بالعلامة التجارية عبر جميع القنوات دون الحاجة إلى التعديل يدويًا بعد تحميل الأصول؛ المبسطة تفعل كل شيء من أجلك! بهذه الطريقة يمكنك تقليل المتاعب مع منح المسوقين ساعات من الوقت كانوا سيقضونها في نش...
Vista Social
vistasocial.com
Vista Social عبارة عن منصة وسائط اجتماعية حديثة متكاملة. أدوات إدارة وسائل التواصل الاجتماعي مصممة بخبرة لمساعدتك على تجاوز أهدافك. تشمل الميزات النشر والجدولة والتقارير والتحليلات وصندوق البريد الاجتماعي والاستماع وإدارة المراجعة وغير ذلك الكثير.
Constant Contact
constantcontact.com
شركة Constant Contact, Inc. هي شركة تسويق عبر الإنترنت، يقع مقرها الرئيسي في والثام، ماساتشوستس، ولها مكاتب إضافية في لوفلاند، كولورادو؛ ونيويورك، نيويورك. يوفر Constant Contact أدوات التسويق عبر البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي والفعاليات لمساعدة الشركات الصغيرة على تنمية قاعدة عملائها.
Planable
planable.io
Planable هي منصة تعاون المحتوى التي تجعل العمل الجماعي التسويقي أمرًا سهلاً. إنه المكان الذي يمكنك من خلاله إنشاء جميع محتوياتك التسويقية الرائعة وتخطيطها ومراجعتها والموافقة عليها لوسائل التواصل الاجتماعي والمدونات والنشرات الإخبارية والنشرات الصحفية - سمها ما شئت! استمتع بسير عمل أسرع وأكثر سلاسة ...
Sprout Social
sproutsocial.com
Sprout Social هي شركة رائدة عالميًا في برامج إدارة وتحليلات وسائل التواصل الاجتماعي. تضع منصة Sprout البديهية البيانات الاجتماعية القوية في أيدي أكثر من 30000 علامة تجارية حتى تتمكن من تحقيق تأثير أعمال أكثر ذكاءً وأسرع. من خلال مجموعة كاملة من حلول إدارة الوسائط الاجتماعية، يقدم Sprout وظائف شامل...
Qualtrics
qualtrics.com
تعد Qualtrics CoreXM، التي تستخدمها أكثر من 13000 علامة تجارية و75% من قائمة Fortune 500، النظام الأساسي الشامل الأكثر موثوقية وذكاءً وقابلية للتطوير لإدارة الخبرة. Qualtrics CoreXM هي أداة البحث الأساسية لبناء وإطلاق وتحليل أبحاث المسح. باستخدام CoreXM، يمكنك جلب العمليات المعزولة أو الاستعانة بمصا...
Loomly
loomly.com
Loomly عبارة عن منصة سهلة الاستخدام لإدارة الوسائط الاجتماعية تساعدك على صياغة المنشورات وجدولتها وتتبع التحليلات وإدارة صندوق الوارد الاجتماعي الموحد عبر قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بك. * إدارة أصول علامتك التجارية في المكتبة. * قم بتغذية روايتك القصصية باستخدام أفكار النشر. * قم بتلميع المحتوى ...
Publer
publer.io
Publer عبارة عن منصة لإدارة الوسائط الاجتماعية تسمح لك بالتعاون وجدولة وتحليل منشوراتك على Facebook وInstagram وTikTok وTwitter وLinkedIn وPinterest وملفات تعريف الأعمال على Google وYouTube وWordPress وTelegram وMastodon من نفس المكان.
ContentStudio
contentstudio.io
قم بتجديد إستراتيجية الوسائط الاجتماعية والمحتوى الخاصة بك باستخدام ContentStudio - مركز القوة المطلق للشركات والوكالات والمسوقين. قم بتبسيط عملية إنشاء المحتوى الخاص بك وتعزيز تواجدك عبر الإنترنت. إن ContentStudio ليس مجرد أداة أخرى؛ إنه حل كامل لرفع مستوى تسويق المحتوى الخاص بك عبر جميع منصات التو...
SocialPilot
socialpilot.co
SocialPilot هي أداة لأتمتة التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي تساعدك في جدولة وتحليل أنشطة التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي وبالتالي زيادة كفاءة وسائل التواصل الاجتماعي ومدى الوصول إليها. 1) يمكنك الاتصال بأكثر من 9 شبكات تواصل اجتماعي مثل Facebook وTwitter وInstagram وGoogle My Business وLinked...
Heropost
heropost.io
يدور Heropost حول مساعدة مستخدمينا على تحسين كفاءة علامتهم التجارية بطريقة منتجة وذكية باستخدام الأدوات والمقاييس التي تمكنهم على وسائل التواصل الاجتماعي. تأسست في منتصف عام 2016، وهو العام الذي شهد نمو Instagram أربع مرات، مما عزز أهميته. لقد تطورت Heropost من أداة Instagram للدعوة فقط إلى منصة تسو...
CoSchedule
coschedule.com
يساعد تقويم التسويق الخاص بـ CoSchedule المسوقين على رؤية جميع عمليات التسويق الخاصة بهم في مكان واحد. إنه سلاحك السري لرؤية التسويق الخاص بك وجدولته ومشاركته، كل ذلك في تقويم واحد. يمنحك تقويم التسويق في CoSchedule الأدوات اللازمة للقيام بما يلي: تصور كل مشروع تسويقي في تقويم واحد. تعرف على كيفية ر...
UNUM
unum.la
أدوات للمبدع في العصر الحديث
SocialBee
socialbee.com
SocialBee هي أداة لإدارة الوسائط الاجتماعية تمكن مستخدميها من مشاركة المحتوى عبر شبكات اجتماعية متعددة من مكان واحد. باستخدام هذه الأداة، يمكنك تعيين جدول النشر ومشاركة المحتوى كما هو مخطط له، ثم تحليل أداء حساباتك. * استخدم AI Copilot لتخطيط إستراتيجية الوسائط الاجتماعية الخاصة بك واسمح لمساعد ...
BirdEye
birdeye.com
Birdeye هي منصة إدارة السمعة وتجربة العملاء الرقمية الأعلى تقييمًا للعلامات التجارية المحلية والشركات متعددة المواقع. تستفيد أكثر من 100000 شركة من منصة Birdeye المدعومة بالذكاء الاصطناعي للتعامل بسلاسة مع العملاء وتعزيز الولاء والتفوق في أسواقهم المحلية.
Hypefury
hypefury.com
مساعدك الشخصي لتنمية جمهورك على تويتر وتحقيق الدخل منه. لقد اخترنا أفضل التقنيات التي يستخدمها Twitter OG، وقمنا بتحويلها إلى تطبيق: - إنشاء محتوى جديد بسلاسة - تنمية جمهورك - تنمية قائمة البريد الإلكتروني الخاصة بك - بيع المزيد من المنتجات
Postly
postly.ai
Postly هي أداة إدارة الوسائط الاجتماعية الشاملة التي تساعدك في إنشاء المحتوى والتصميم الإبداعي وجدولة المنشورات وقيادة الكثير من المحادثات الاجتماعية التي تؤدي إلى التحويلات. يدمج Postly أدوات وميزات التسويق مثل AI Writer وAI Art وImage Editor وVideo Editor وLink Shortener وBulk Uploader وما إلى ذلك...
Tailwind
tailwindapp.com
الأداة التي تبدو وكأنها فريق تسويق تعمل Tailwind على أتمتة الأجزاء الأكثر صعوبة في التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي حتى تتمكن من النمو بشكل أكثر ذكاءً وأسرع. يمكنك توفير الوقت من خلال إنشاء المحتوى وجدولته ونشره لـ Instagram وPinterest وFacebook. الشريك الرسمي لفيسبوك وInstagram وPinterest. 1 ملي...
AgoraPulse
agorapulse.com
Agorapulse هو مركز الوسائط الاجتماعية لفرق التسويق التي تعتمد على عائد الاستثمار. تعد وسائل التواصل الاجتماعي أقوى أداة لتعزيز التعرف على العلامة التجارية، وتوليد العملاء المحتملين، وزيادة المبيعات. تتميز لوحة معلومات العائد على الاستثمار لوسائل التواصل الاجتماعي التي تنتظر براءة اختراع Agorapulse و...