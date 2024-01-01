بدائل - SocialBook

Later

Later

later.com

منصة التسويق المرئي الرائدة التي تتيح لك التخطيط والجدولة والنشر وقياس نتائج منشوراتك على Instagram ووسائل التواصل الاجتماعي.

Impact

Impact

impact.com

Impact Partnership Cloud™ - يقوم حل أتمتة الشراكة الرائد عالميًا باكتشاف جميع قنوات الشراكة وإدارتها وحمايتها وتحسينها للوصول إلى نمو هائل حقيقي.

LTK

LTK

shopltk.com

تسوق أحدث صيحات الموضة والمنزل والجمال واللياقة البدنية من مؤثري LTK الذين تثق بهم. أفكار لملابس العمل، وفساتين ضيوف الزفاف، ومظهر السفر، وغير ذلك الكثير.

PartnerStack

PartnerStack

partnerstack.com

برنامج لإدارة علاقات الشركاء لتوسيع نطاق أي برنامج: التابع، والموزع، والتسويق، والمزيد. تعرف على سبب نمو شركات SaaS مع PartnerStack PRM.

Keyhole

Keyhole

keyhole.co

Keyhole هي شركة متخصصة في تحليلات Hashtag وتحليلات الوسائط الاجتماعية، وتوفر بيانات في الوقت الفعلي مع تتبع علامات التصنيف لـ Twitter وInstagram وFacebook.

Meltwater

Meltwater

meltwater.com

اكتشف كيف تساعد شركة Meltwater فرق العلاقات العامة والتسويق على مراقبة التغطية الإعلامية عبر كل من الأخبار ووسائل التواصل الاجتماعي وتعزيز إدارة العلامات التجارية.

Affable.ai

Affable.ai

affable.ai

منصة التسويق المؤثرة يتيح Affable للعلامات التجارية العالمية والوكالات والعلامات التجارية للتجارة الإلكترونية D2C العثور على المؤثرين وإدارة الحملات وقياس عائد الاستثمار بسهولة! المؤثرون الذين تم التحقق منهم. أكثر من 100 عميل.

Skeepers

Skeepers

octoly.com

منصة التسويق المؤثرة الرائدة تساعد Octoly العلامات التجارية على زيادة ظهورها وبناء الثقة وتعزيز المبيعات من خلال ربط أصحاب النفوذ الصغار الذين تم فحصهم والمستهلكين على نطاق واسع. تستفيد العلامات التجارية من مجتمعنا المنسق لإنشاء منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي ومراجعات التجارة الإلكترونية مقابل...

BrandChamp

BrandChamp

brandchamp.io

يتم بناء العلامات التجارية المزدهرة مع السفراء. برنامج إدارة سفير العلامة التجارية الكل في واحد والذي يتكامل مع Shopify وAmazon وWooCommerce.

GRIN

GRIN

grin.co

GRIN هو أفضل برنامج تسويق مؤثر لعلامات التجارة الإلكترونية. تشتمل منصتنا المدعومة بالذكاء الاصطناعي على أكثر من 32 مليون مجموعة مؤثرة، وغرفة عمل للحملة، وإعداد التقارير والتحليلات، والدفع وتحقيق المنتجات، ومكتبة وسائط كاملة المحتوى، والمزيد.

Perpetua

Perpetua

perpetua.io

البنية التحتية للنمو للتجارة الإلكترونية. انضم إلى آلاف الشركات التي تستخدم برنامج Perpetua لتنفيذ وسائط البيع بالتجزئة والاستخبارات لتوسيع نطاق النمو بشكل مربح في Amazon وWalmart وInstacart والأسواق الأخرى.

Emplifi

Emplifi

emplifi.io

تحسين رحلة العميل الرقمي. تعمل منصة Emplifi الموحدة لبرامج تجربة العملاء وبرامج إدارة الوسائط الاجتماعية على سد فجوة تجربة العملاء.

HypeAuditor

HypeAuditor

hypeauditor.com

حل الكل في واحد لتمكين التسويق المؤثر الخاص بك. إدارة دورة الحياة الكاملة لحملاتك التسويقية المؤثرة.

Traackr

Traackr

traackr.com

Traackr هو نظام تسجيل للتسويق المؤثر المعتمد على البيانات والذي يستخدمه المسوقون للاستثمار في الاستراتيجيات الصحيحة وتبسيط الحملات وتوسيع نطاق البرامج.

GrowthHero

GrowthHero

growthhero.io

GrowthHero هو برنامج التسويق بالعمولة والمؤثرين والإحالة القوي، الكل في واحد. بدءًا من 49 دولارًا أمريكيًا فقط، يتسع تطبيق GrowthHero معك! أدوات مرنة تمامًا لنجاحك: - بوابة شريكة ذات علامة بيضاء، تخصيص كامل دون الحاجة إلى تعليمات برمجية - مشاركة عناوين URL للتتبع و/أو رموز الخصم القابلة للتخصيص - ال...

Tagshop

Tagshop

tagshop.ai

Taghop عبارة عن منصة للتجارة الاجتماعية ومحتوى ينشئه المستخدمون للتسوق ومنصة تسوق مرئية لعلامات التجارة الإلكترونية والمتاجر عبر الإنترنت لتنشيط المحتوى الذي ينشئه المستخدمون أو المحتوى الاجتماعي للعلامات التجارية عن طريق وضع علامات على المنتجات ونشر المعارض القابلة للتسوق على موقع الويب الخاص بهم ل...

Fohr

Fohr

fohr.co

Fohr هي واحدة من أفضل شركات التسويق المؤثر التي تربط المؤثرين المناسبين وسفراء العلامات التجارية بأفضل العلامات التجارية. قم بزيارة موقعنا على الانترنت اليوم.

Audiense

Audiense

audiense.com

كل ما تحتاجه لفهم الجماهير والحصول على نتائج تسويقية أفضل، أو نتائج وسائل التواصل الاجتماعي، أو نتائج المؤثرين، أو استراتيجيات الوسائط، أو استراتيجيات النمو أو عائد الإنفاق الإعلاني. ضع تقسيم المستهلكين والرؤى الثقافية في مركز استراتيجيتك وامنح فرقك القدرة على فهم الجماهير بشكل لم يسبق له مثيل. تع...

joinbrands

joinbrands

joinbrands.com

JoinBrands هو سوق مؤثر ومحتوى من إنشاء المستخدمين (UGC) حيث يمكنك ربط علامتك التجارية بسرعة مع الآلاف من منشئي المحتوى والمؤثرين على TikTok للترويج لمنتجاتك وخدماتك.

Favikon

Favikon

favikon.com

قم بتحويل إستراتيجية وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بك باستخدام Favikon: منصة تسويق المبدعين المدعومة بالذكاء الاصطناعي. - أطلق العنان لإمكانات وسائل التواصل الاجتماعي بسهولة لاكتشاف المبدعين المثاليين. تمكّنك مرشحاتنا من استهداف مجالات محددة مصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتك أو احتياجات عملائك. - استفد...

Roster

Roster

getroster.com

كل شخص لديه تأثير، وأفضل العلامات التجارية تستخدم القائمة لاستغلالها. باستخدام Roster، تقوم الشركات بتحويل العملاء المتحمسين إلى سفراء للعلامات التجارية الذين يعملون على زيادة الوعي على وسائل التواصل الاجتماعي، وتعزيز المبادرات التسويقية مثل المراجعات، وزيادة الإيرادات. تساعد مجموعة أدوات Roster الش...

Influence.co

Influence.co

influence.co

كل ما تحتاجه لجعله منشئ المحتوى. انضم إلى أول شبكة احترافية مصممة للأشخاص المؤثرين والمبدعين. قم بإنشاء ملف التعريف الخاص بك اليوم لكسب المال، والتعلم من بعضكما البعض، والتعرف على أشخاص من خلال المجتمعات.

Upfluence

Upfluence

upfluence.com

زيادة المبيعات من خلال تسويق المبدعين. التسويق عبر المؤثرين، والبرامج التابعة، وإدارة المبدعين، والمحتوى الذي ينشئه المستخدمون، وسفراء العلامات التجارية: قم ببناء شراكات قيمة لتنمية أعمالك.

StarNgage

StarNgage

starngage.com

في StarNgage، نؤمن بأن المحتوى المرئي الموزع اجتماعيًا هو مستقبل الإعلان. إنه يحدث الآن على Instagram ونريد مساعدة العلامات التجارية في هذه المغامرة والفوز على Instagram. تسمح هذه المنصة للعلامات التجارية بقياس جهودها التسويقية على Instagram وإشراك المؤثرين لإنشاء المحتوى.

Wowzi

Wowzi

wowzi.co

Wowzi هي شركة تكنولوجية رائدة عالميًا تمكن الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات متعددة الجنسيات والوكالات الإبداعية وشركات الأبحاث والمنظمات غير الحكومية من التواصل مع مجتمعنا المتنوع من المبدعين الأفارقة. تساعد منصة Wowzi العلامات التجارية على إطلاق العنان لقوة تسويق المبدعين لإعلاناتك الاجتماعية. يق...

OkFans

OkFans

okfans.com

Okfans عبارة عن مواقع ويب اشتراك حيث يمكن لمنشئي المحتوى مثل: مستخدمي YouTube ومدربي اللياقة البدنية والعارضين ومنشئي المحتوى والشخصيات العامة ومنشئي محتوى البالغين كسب المال عن طريق بدء أعمال الاشتراك الخاصة بهم، من أجل تحقيق الدخل من مهنتهم. يمكن للمعجبين الدفع مقابل المحتوى (الصور ومقاطع الفيديو ...

Lolly

Lolly

lolly.com

Lolly.com هو حل موحد للتسويق عبر المؤثرين، يعمل على تمكين العلامات التجارية من زيادة تواجد علامتها التجارية إلى أقصى حد باستخدام منشئي المحتوى على Instagram وTikTok وYouTube.

LoudCrowd

LoudCrowd

loudcrowd.com

التسويق هو التجريب. والتجربة الرائعة التالية لاستراتيجية التسويق الرقمي الخاصة بك هي الاستفادة من المحتوى الذي ينشئه المستخدمون – UGC – لتنمية جمهورك، وتعزيز تفاعل الجمهور، وزيادة الإيرادات. يحدث هذا مع LoudCrowd. تعمل LoudCrowd مع العلامات التجارية الأسرع نموًا في العالم لدعم استراتيجيات نمو المحتو...

Squaredance

Squaredance

squaredance.io

Squaredance هو سوق شراكة يساعد العلامات التجارية لـ DTC على جذب عملاء جدد وزيادة المبيعات في كل قناة. نحن نقدم حلاً شاملاً وشاملاً لتلبية احتياجات المسوق الرقمي. قم بتوصيل متجرك الرقمي، وأطلق حملات غير محدودة، وتواصل مع خبراء الوسائط، وقم بإسناد الأداء وتتبعه، وتحسينه، مع الدفع مقابل المبيعات فقط.

Partnerize

Partnerize

partnerize.com

Partnerize هو الحل الوحيد لإدارة الشراكة الذي يعزز النمو المربح للمسوقين من خلال التكنولوجيا الشاملة والخدمة الشاملة.

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