بدائل - Social Unicorn

CampaignTrackly

campaigntrackly.com

المشكلة التي نعمل على حلها تتسبب التقارير التسويقية غير الدقيقة في إحداث فجوة بقيمة 50 مليار دولار في ميزانيات التسويق الأمريكية كل عام. تساعد Campaigntrackly الشركات على سد هذه الفجوة من خلال تسهيل توحيد البيانات التعريفية للحملة وروابط التتبع التي تقدم رؤى دقيقة وقرارات تعتمد على البيانات بشكل أسه...