بدائل - Social Proofy
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign عبارة عن منصة برمجيات سحابية للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم ومقرها في شيكاغو، إلينوي. تقدم الشركة برنامجًا لأتمتة تجربة العملاء (CXA)، والذي يجمع بين فئات التسويق عبر البريد الإلكتروني وأتمتة التسويق وأتمتة المبيعات وإدارة علاقات العملاء.
Elementor
elementor.com
أنشئ موقعًا إلكترونيًا، وصمم مستقبلك. عزز رؤيتك باستخدام Elementor لإنشاء مواقع ويب مذهلة وإدارتها واستضافتها! لقد قمنا بتغطية احتياجاتك من الألف إلى الياء من خلال منصة موقع الويب رقم 1 لـ WordPress.
GetResponse
getresponse.com
تقدم GetResponse منصة عبر الإنترنت لبرامج التسويق عبر البريد الإلكتروني ومنشئ الصفحات المقصودة واستضافة الندوات عبر الإنترنت وغير ذلك الكثير. جرب 30 يومًا مجانًا بدون بطاقة ائتمان!
Agile CRM
agilecrm.com
يعد برنامج Agile CRM أفضل برنامج لإدارة علاقات العملاء (CRM) وسهل وقوي وبأسعار معقولة مع أتمتة المبيعات والتسويق للشركات الصغيرة.
Sniply
sniply.io
Sniply هو أداة اختصار الروابط الوحيدة التي تؤدي إلى التحويل. اعرض رسالتك في أي مكان عن طريق تضمين العبارات التي تحث المستخدم على اتخاذ إجراء في كل صفحة تشاركها بسهولة. قم بتحويل متابعيك إلى مستخدمين وعملاء مجانًا.
involve.me
involve.me
تنمية مشاركة العملاء. من خلال مسارات التفاعلية. منشئ محتوى بدون تعليمات برمجية للاختبارات والاستطلاعات والآلات الحاسبة والنماذج وصفحات الدفع. قم بإنشاء تفاعلات مخصصة في كل خطوة من رحلة العميل.
Unbounce
unbounce.com
Unbounce هي شركة برمجيات كندية يقع مقرها الرئيسي في فانكوفر، كولومبيا البريطانية. تنتج الشركة صفحات مقصودة لمواقع الويب، وتستضيف مؤتمر Call to Action السنوي.
Getsitecontrol
getsitecontrol.com
تساعدك نماذج Getsitecontrol والنوافذ المنبثقة على منع زوار موقع الويب من المغادرة دون اتخاذ أي إجراء. استخدمه لإنشاء قوائم البريد الإلكتروني وجمع التعليقات وتعزيز عائد الاستثمار.
Poptin
poptin.com
قم بإنشاء نوافذ منبثقة ونماذج متقدمة لموقع الويب، وقم بتحسين معدل التحويل لموقع الويب الخاص بك في غضون دقائق قليلة. اشترك الآن مجانا! بطاقة الإئتمان غير مطالب بها.
Sender
sender.net
قم ببناء الجسر بين قوائم بريدك الإلكتروني والإيرادات. يمكّنك Sender من البقاء على اتصال مع عملائك بسرعة وسهولة وتنمية أعمالك - مع إنفاق أقل بكثير.
Plerdy
plerdy.com
أدوات تحسين معدل التحويل تتبع الزائرين وتحليلهم وتحويلهم إلى مشترين جربه مجانًا 4.9/5 4.5/5 4.9/5 منتجاتنا
Wishpond
wishpond.com
يُسهل Wishpond على المسوقين إنشاء صفحات مقصودة ومسابقات وتتبع العملاء المحتملين وإرسال رسائل البريد الإلكتروني والمزيد.
Privy
privy.com
Privy.com هو المصدر الأول للتعرف على تسويق التجارة الإلكترونية... تعلم من خبراء التجارة الإلكترونية حول كيفية نمو مبيعاتهم من 0 دولار إلى مليون دولار.
Mailmunch
mailmunch.com
Mailmunch هي خدمة كاملة للنمو والتسويق عبر البريد الإلكتروني للمدونين ورواد الأعمال المنفردين والشركات الناشئة والمؤسسات. من B2B إلى B2C، يعتمد أكثر من 500000 شركة على Mailmunch لتوليد آلاف العملاء المحتملين يوميًا وزيادة إيراداتها من التسويق عبر البريد الإلكتروني. إليك كل ما يمكنك فعله باستخدام Mai...
Hello Bar
hellobar.com
تحويل 83% المزيد من الزوار إلى عملاء محتملين ومشتركين ومشترين - أشرطة، مشروطة، منزلقات - نوافذ منبثقة مصممة بشكل جميل لموقعك. سهل الاستخدام. قابلة للتخصيص بالكامل. فعالة للغاية. - الاستهداف المتقدم - قم بتوجيه الرسائل للمستخدمين لتحقيق أقصى قدر من التأثير. استهدف بدقة حسب الجهاز والموقع والزيارة وا...
POWR
powr.io
الطريقة السهلة لإنشاء أكثر من 60 تطبيقًا ومكونات إضافية احترافية لمواقع الويب مجانًا دون الحاجة إلى أي تعليمات برمجية. اجمع المزيد من العملاء المحتملين واحصل على المزيد من التحويلات ووفر الوقت.
Kartra
home.kartra.com
أصبح عملك عبر الإنترنت سهلاً - قم بإنشاء وتسويق وإطلاق عبر الإنترنت دون الاستعانة بفريق من مؤلفي النصوص أو مطوري الويب أو المصممين أو متخصصي تكامل الأنظمة!
Optinly
optinly.com
إنشاء النوافذ المنبثقة الذكية للبريد الإلكتروني. قم بإشراك الزوار وتحقيق الدخل من حركة المرور باستخدام Optinly Popup Maker. قم بإنشاء النوافذ المنبثقة لموقع الويب التي يرغب زوار موقعك في التفاعل معها. عزز المبيعات والتحويلات باستخدام أفضل أداة لجذب العملاء المحتملين - دون الحاجة إلى مهارات التصميم ...
GrooveJar
groovejar.com
يساعد Groovejar رواد الأعمال على زيادة الإيرادات والاشتراكات عبر البريد الإلكتروني والمبيعات عبر الإنترنت. سيكون لديك إمكانية الوصول إلى مجموعة واسعة من عناصر واجهة المستخدم والنوافذ المنبثقة لتحسين موقع الويب والتي ستساعد في تحويل الزوار إلى عملاء.
Sleeknote
sleeknote.com
يحتوي Sleeknote على كل ما تحتاجه - النماذج، والأشرطة الجانبية، والشرائح الإضافية، والألعاب - لتحويل حركة المرور الخاصة بك إلى إيرادات (ببضع نقرات فقط).
OptinMonster
optinmonster.com
تحويل واستثمار حركة المرور على موقع الويب الخاص بك وقف فقدان الزوار! قم بتنمية قائمة بريدك الإلكتروني على الفور، واحصل على المزيد من العملاء المحتملين وزيادة المبيعات باستخدام أقوى مجموعة أدوات تحسين التحويل رقم 1 في العالم.
Jebbit
jebbit.com
قم بتحويل حركة مرور الهاتف المحمول إلى بيانات قابلة للتنفيذ، باستخدام تجارب الهاتف المحمول التي تؤدي إلى التحويل.
SeizeLead
seizelead.com
يساعدك SeizeLead على تحويل زوار موقع الويب الخاص بك إلى عملاء محتملين. يأتي Seizelead مزودًا بأكثر من 100 أداة سهلة التخصيص يمكنك تشغيلها خلال 3 دقائق فقط. باستخدام خيارات الاستهداف المختلفة، يمكنك عرض النوافذ المنبثقة في الوقت المناسب وتحويل حركة المرور الخاصة بك إلى إيرادات. يتيح لك التكامل الواسع...
Promolayer
promolayer.io
Promolayer هو منشئ النوافذ المنبثقة خفيف الوزن وصديق لكبار المسئولين الاقتصاديين ويركز على منع التخلي عن العملاء المحتملين وتحسين معدل التحويل باستخدام أدوات اختبار أ/ب المتعمقة. بحجم 1/10 من حجم الأدوات المنبثقة الأخرى، لن نبطئك. تعد النوافذ المنبثقة لـ Promolayers محمولة أولاً وسريعة الاستجابة. يش...
MiloTree
milotree.com
استخدم هذه النوافذ المنبثقة الجميلة والسهلة على مدونتك للحصول على المزيد من المشتركين في البريد الإلكتروني ومتابعي وسائل التواصل الاجتماعي على Instagram وTikTok وPinterest وYouTube وFacebook. بالإضافة إلى أننا نقدم نوافذ منبثقة مخصصة لإرسال زوار موقعك أينما تريد... إلى منشور مدونة، أو صفحة مبيعات، أ...
Listagram
listagram.com
Listagram عبارة عن أداة لبناء قائمة البريد الإلكتروني تعمل على زيادة معدلات تحويل الاشتراك عن طريق تحويل نماذج الاشتراك إلى لعبة تفاعلية
Bouncezap
bouncezap.com
Bouncezap هي أداة تسويقية سهلة الاستخدام وتوليد العملاء المحتملين تقوم بالمهمة الثقيلة نيابةً عنك. ترشدك واجهة المستخدم البديهية خلال العملية، لذلك لا تحتاج إلى أن تكون مسوقًا خبيرًا أو حتى أن يكون لديك مطور.
Popupsland
popupsland.com
Popupsland هو أول تطبيق على شبكة الإنترنت يمكّن الشركات من إنشاء وتخصيص ووضع النوافذ المنبثقة للحد من الكربون على مواقعها الإلكترونية. من خلال الاستفادة من قوة Popupsland، يمكن للشركات إنشاء نوافذ منبثقة جذابة وتفاعلية للغاية لتعويض الكربون والتي تجذب انتباه زوار موقعها على الويب وتشجعهم على اتخاذ ا...
Evidence.io
evidence.io
يوفر Evidence.io نفس الدليل الاجتماعي القوي في الوقت الفعلي لمواقع الويب. بعد إعداد سهل مدته 4 دقائق، يمكن لزوار الموقع رؤية إشعارات في الوقت الفعلي لزوار الموقع الحاليين، أو عمليات الشراء الأخيرة، أو المواعيد المحجوزة، أو أي مشاركة إيجابية أخرى يمكن أن تساعد في زيادة ثقة المشتري وبناء شعور أكبر بال...
Nextsale
nextsale.io
Nextsale عبارة عن منصة تحويل توفر مجموعة من الأدوات لأصحاب التجارة الإلكترونية لإنشاء دليل اجتماعي وتنمية قوائم البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة والترويج للعروض الخاصة وتقليل التخلي عن الموقع باستخدام عناصر واجهة مستخدم مستهدفة في الموقع.
Claspo
claspo.io
Claspo عبارة عن منصة إنشاء منبثقة تم إطلاقها لوضع معايير الصناعة الجديدة. تقودك واجهة السحب والإفلات الشاملة الخاصة بها خلال عملية إنشاء الأدوات وتخصيصها وتسمح لك بتحقيق أي أفكار في تصميماتك الإبداعية. هناك طرق أكثر فعالية لاكتساب العملاء والاحتفاظ بهم من النماذج واللافتات. باستخدام Claspo، يمكنك إن...
Popup Maker
popupmaker.com
Popup Maker هي أداة التسويق المثالية التي ستجلب دخلاً مضمونًا لأعمال التجارة الإلكترونية الخاصة بك. قم بتنفيذ عناصر منبثقة مختلفة في Popup Maker للحصول على أفضل أدوات الاستهداف لتحقيق تحويل أفضل على موقعك.
Qualzz
qualzz.com
ما هو كوالز؟ Qualzz هي أداة لتحسين التحويل تعمل على تحويل حركة المرور عبر الإنترنت إلى مبيعات. إنها أداة فعالة لزيادة الإيرادات عبر الإنترنت، وجمع الاشتراكات في البريد الإلكتروني، وتوليد العملاء المحتملين وزيادة معدلات التحويل. يتيح لك Qualzz تصميم النوافذ المنبثقة الجميلة بنقرات قليلة من خلال محرر ...
Picreel
picreel.com
Picreel هو منشئ النوافذ المنبثقة المتقدم وسهل الاستخدام الذي يساعد الشركات على تحويل زوار موقع الويب إلى عملاء. تتيح إمكانات الاستهداف والتجزئة المتقدمة للمستخدمين إنشاء نوافذ منبثقة مخصصة، بما في ذلك نوافذ الخروج والنوافذ المنبثقة للجوال، باستخدام أداة إنشاء النوافذ المنبثقة التي تعمل بالسحب والإفل...
Wisepops
wisepops.com
Wisepops هي أول منصة تسويق في الموقع لإشراك زوار موقع الويب الخاص بك وتحويلهم والاحتفاظ بهم. تساعدك منصة التسويق في الموقع الخاصة بـ Wisepops على التفاعل مع الأشخاص الأكثر أهمية: زوار موقع الويب الخاص بك. تقدم Wisepops منصة شاملة لمساعدة جميع أنواع العلامات التجارية عبر الإنترنت على تقديم تجربة مخصص...
Popupsmart
popupsmart.com
Popupsmart هي أداة بدون تعليمات برمجية لزيادة مبيعات التجارة الإلكترونية وإنشاء قوائم البريد الإلكتروني والتفاعل مع زوار موقعك في 5 دقائق فقط.
Enrichigo
enrichigo.com
Enrichigo عبارة عن منصة منبثقة للألعاب تتيح لك إنشاء حملات بطاقات خدش مخصصة لموقعك على الويب. لتبسيط خدمتنا، نحن نقدم فقط "بطاقات الخدش". فلماذا تستخدم بطاقة الصفر على موقع الويب الخاص بك؟ الأمر سهل أيضًا: - تعزيز التزام الزوار - زيادة المبيعات والعملاء المحتملين من الزوار المحتملين - زيادة المعرفة ...
AiTrillion
aitrillion.com
استمتع بتجربة أتمتة التسويق المدعومة بالذكاء الاصطناعي القابل للتنفيذ - احصل على AiTrillion! AiTrillion هو أول نظام ذكاء اصطناعي قائم على SaaS - منصة تسويق شاملة لبائعي التجارة الإلكترونية. إنها أكثر من 11 قناة لمشاركة العملاء مدمجة مع التحليلات المصممة لصناعة التجارة الإلكترونية، ونحن في AiTrillion...
Socital
socital.com
Socital عبارة عن منصة تسويق للتجارة الإلكترونية تساعد المسوقين على جذب العملاء المحتملين وتحويل الزوار المجهولين والمتخلى عنهم إلى عملاء وزيادة المبيعات. توفر Socital مجموعة فريدة من الأدوات لجمع البيانات وتجزئة قاعدة بيانات البريد الإلكتروني وتحسين التحويل والاستهداف والتخصيص.
Banatic
banatic.com
Banatic هو منشئ النوافذ المنبثقة الذي يجعل من السهل تصميم النوافذ المنبثقة الجميلة وتنمية قوائم البريد الإلكتروني الخاصة بك بشكل أسرع. نحن نقدم خدمة البرمجيات لإنشاء النوافذ المنبثقة الخاصة بك ومزامنة البريد الإلكتروني مع مزود البريد الإلكتروني المفضل لديك. لتلخيص ذلك، يمكنك تحويل اشتراكك إلى إيرادا...
Ampry
ampry.com
توليد المزيد من العملاء المتوقعين والمبيعات والإيرادات من حركة المرور الحالية. اجذب زوار موقعك على الويب من خلال النوافذ المنبثقة سهلة الاستخدام، والأشرطة العلوية والسفلية المستمرة، والإشعارات الدقيقة، والوحدات الإعلانية الأصلية في نظام أساسي واحد، كل ذلك بدون الحاجة إلى ترميز. تم تصميم Ampry لإشراك...
Brave
getbrave.io
Brave هو محرك تحويل زائر يوفر لأي شخص موقع ويب WordPress مع أكثر من 200 أداة تحويل يمكنك توصيلها والبدء في تحويل الزوار. يمكنك أيضًا دمج EMS أو CRM المشهور في مواقع الويب الخاصة بك لجمع العملاء المحتملين وتتبع التحويلات في الوقت الفعلي باستخدام التحليلات المتقدمة. قم بتحويل الزائرين بسهولة إلى عميل ...
Digioh
digioh.com
حقق زيادة بنسبة 3%+ في التحويلات باستخدام Digioh! استمتع بجمع جهات الاتصال والاختبارات والاستطلاعات والصفحات المقصودة ومراكز التفضيلات بسهولة - جميعها مصممة لالتقاط المزيد من البيانات الصفرية ودمجها وتحويلها... عرض المزيد! قم بتنمية قائمة التسويق عبر البريد الإلكتروني + الرسائل النصية القصيرة، واحصل...
ConvertFlow
convertflow.com
برنامج ConvertFlow هو أداة إنشاء مسار التحويل الشاملة للتجارة الإلكترونية. قم بإنشاء واختبار وتخصيص النوافذ المنبثقة والنماذج والاختبارات وتوصيات المنتجات والصفحات المقصودة والمزيد - لا حاجة إلى أي تعليمات برمجية أو مطورين. قبل التحويل: مسار التحويل الخاص بك عبارة عن فوضى فوضوية من التطبيقات والمكون...
Magnews
magnews.it
Magnews هو الحل الشامل لإدارة رحلة العميل وتحسين قيمة العميل، بدءًا من تعريف الإستراتيجية الشاملة وحتى الأنشطة الفردية وتنفيذ الحملة، مرورًا بتصميم الرحلة، في دورة مستمرة من القياس والتحسين. تعمل Magnews على تمكين فرق التسويق والمبيعات من العمل معًا لاكتساب العملاء وتحويلهم وتنميتهم وإشراكهم وإعادة ...
Personizely
personizely.net
Personalizely عبارة عن مجموعة أدوات لتسويق التحويل تُستخدم لتحقيق أقصى استفادة من كل زائر لموقع الويب من خلال جمع معلومات الاتصال الخاصة بهم، وزيادة متوسط قيمة الطلب، وتعزيز المبيعات من خلال النوافذ المنبثقة المستهدفة. إنه يجعل من السهل إنشاء نافذة منبثقة عالية التحويل باستخدام أداة البناء سهلة ال...
OptiMonk
optimonk.com
OptiMonk عبارة عن مجموعة أدوات لتحسين التحويل تم إنشاؤها للمسوقين المشغولين. إنه يقدم حلولاً سريعة وسهلة الاستخدام يمكن أن تساعدك على زيادة المبيعات بثلاث طرق: 1. تساعدك النوافذ المنبثقة الذكية للتجارة الإلكترونية على إنشاء قوائمك بشكل أسرع وتقليل التخلي عن عربة التسوق وزيادة مبيعات التجارة الإلكترو...
Convertful
convertful.com
Convertful هو برنامج التقاط العملاء المحتملين الأعلى تقييمًا لتحويل المستخدمين إلى مشتركين أو مبيعات بريد إلكتروني جديدة.
Growmatik
growmatik.ai
Growmatik هي أداة تسويق عبر القنوات يمكنها مساعدتك في أتمتة وتخصيص عملية التسويق بالكامل من لوحة تحكم واحدة. باستخدام هذه الأداة، يمكنك الكشف عن رحلة العميل الخاصة بك، وتقسيم المستخدمين لديك باستخدام نظام التصفية الرائد في الصناعة، وإنشاء عمليات التشغيل الآلي وإدارتها بشكل مرئي دون أي تعليمات برمجية...
Outgrow
outgrow.co
يتيح لك Outgrow اكتساب العملاء المحتملين وتأهيلهم وإشراكهم بشكل أفضل من خلال تسهيل إنشاء اختبارات مخصصة وآلات حاسبة وتقييمات ومسابقات ونماذج/استطلاعات وتوصيات واستطلاعات رأي وروبوتات دردشة. لا حاجة للمطورين أو المصممين! لدى Outgrow مجموعة من قوالب التصميم التي تم تحسينها بالكامل للجوال وسطح المكتب و...
Fomo
fomo.com
Fomo هي أول منصة تسويق للإثبات الاجتماعي في العالم.
Serviceform
serviceform.com
نموذج الخدمة – البرنامج الوحيد الذي يحتاجه عملك للمبيعات والدعم والتسويق. هل لديك زوار لموقع الويب ولكنك لا تحولهم إلى عملاء؟ دعونا نغير ذلك! يساعد Serviceform الشركات في جميع أنحاء العالم على تحويل زوار موقع الويب إلى إيرادات. ويتم ذلك من خلال الجمع بين أدوات جذب العملاء المحتملين والتحليلات لتحديد...
Landingi
landingi.com
منصة الصفحة المقصودة بدون كود للمسوقين الرقميين المعتمدين على البيانات. يتيح لك Landingi تصميم أصول التسويق الرقمي ونشرها وتحسينها من خلال تتبع التحويل الجزئي للحصول على معدلات تحويل أفضل.
Ortto
ortto.com
افهم عملائك وأطلق إستراتيجية كاملة النطاق تعتمد على البيانات من خلال منصة Ortto المتكاملة لإدارة علاقات العملاء والبريد الإلكتروني والتسويق.
Recart
recart.com
نحن نطور علامات التجارة الإلكترونية بسرعة من خلال التسويق عبر الرسائل النصية القصيرة/ تحقق Recart SMS ما يقرب من 30% من إيرادات Shopify لأفضل العلامات التجارية لدينا وتنتج عائد استثمار يصل إلى 36.8X لجميع العملاء. دعونا نفعل نفس الشيء بالنسبة لك.
Justuno
justuno.com
قم بإنشاء تجارب موقع ويب مخصصة يمكن تحويلها. قم بتحويل المزيد من حركة مرور موقع الويب إلى عملاء من خلال المراسلة 1:1 في الموقع في كل نقطة اتصال. أسرع طريقة لزيادة المبيعات وخفض التكاليف وتحقيق أهدافك.
Delivra
delivra.com
تم تصميم Delivra للمسوقين المشغولين، وستعمل على تنمية جمهورك من خلال حلول مباشرة للتسويق عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة.
Proof
useproof.com
ثبت أن إضافة إثبات إلى مسار التسويق الخاص بك يبني ثقة الزائر، ويخلق حالة من الإلحاح، ويزيد التحويلات بنسبة 10-15% لكل صفحة.