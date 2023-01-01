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Soca

Soca

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الموقع الإلكتروني: soca.ai

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Soca على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Soca is an applied AI research company shaping the future of content, powered by human creativity.

الموقع الإلكتروني: soca.ai

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