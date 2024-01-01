بدائل - Sniply
Bitly
bitly.com
Bitly هي خدمة تقصير عناوين URL ومنصة لإدارة الروابط. تأسست شركة Bitly, Inc. في عام 2008. وهي شركة خاصة ومقرها في مدينة نيويورك. يقوم Bitly بتقصير 600 مليون رابط شهريًا، لاستخدامها في شبكات التواصل الاجتماعي والرسائل النصية القصيرة والبريد الإلكتروني. تجني Bitly الأموال عن طريق فرض رسوم مقابل الوصول ...
Ahrefs
ahrefs.com
Ahrefs.com عبارة عن مجموعة أدوات معروفة للروابط الخلفية وتحليل تحسين محركات البحث. في الوقت الحالي، نتميز عن قطيع الخدمات المماثلة الأخرى بأكبر قاعدة من الروابط المباشرة والفهرس الضخم وأفضل سرعة لتحديثات الفهرس. نعمل باستمرار على تحسين جميع خوارزمياتنا لتزويد عملائنا بأحدث بيانات الروابط الخلفية و...
SEMrush
semrush.com
تقدم SEMrush حلولاً لتحسين محركات البحث (SEO) وPPC والمحتوى ووسائل التواصل الاجتماعي والأبحاث التنافسية. موثوق به من قبل أكثر من 6000000 مسوق حول العالم
Elementor
elementor.com
أنشئ موقعًا إلكترونيًا، وصمم مستقبلك. عزز رؤيتك باستخدام Elementor لإنشاء مواقع ويب مذهلة وإدارتها واستضافتها! لقد قمنا بتغطية احتياجاتك من الألف إلى الياء من خلال منصة موقع الويب رقم 1 لـ WordPress.
Issuu
issuu.com
أنشئ دفاتر صور متحركة تفاعلية ومنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي وصور GIF والمزيد من ملفات PDF. اكتشف قوة أدوات النشر الرقمي وتسويق المحتوى هنا!
Ubersuggest
neilpatel.com
متقدم: العملية البسيطة التي تعمل على تحويل العملاء المحتملين الباردين إلى عملاء سعداء (مع مسارات التحويل والتسلسلات الآلية).
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign عبارة عن منصة برمجيات سحابية للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم ومقرها في شيكاغو، إلينوي. تقدم الشركة برنامجًا لأتمتة تجربة العملاء (CXA)، والذي يجمع بين فئات التسويق عبر البريد الإلكتروني وأتمتة التسويق وأتمتة المبيعات وإدارة علاقات العملاء.
ContentStudio
contentstudio.io
يقدم ContentStudio أداة لاكتشاف المحتوى تجعل مدونات تنظيم المحتوى ووسائل التواصل الاجتماعي سهلة الاستخدام للأعمال في أي مكان أو سوق.
SE Ranking
seranking.com
برامج SEO الرائدة لأصحاب الأعمال والوكالات والمتخصصين في SEO. تتبع تصنيفاتك، وراقب المنافسين، واكتشف الأخطاء الفنية، والمزيد بدءًا من 18.6 دولارًا شهريًا.
Beacons
beacons.ai
تُعد البرامج الملحقة للتتبع أسهل طريقة لإنشاء رابط في موقع الويب الحيوي الذي سيحبه معجبوك - وهي مجانية!
GetResponse
getresponse.com
تقدم GetResponse منصة عبر الإنترنت لبرامج التسويق عبر البريد الإلكتروني ومنشئ الصفحات المقصودة واستضافة الندوات عبر الإنترنت وغير ذلك الكثير. جرب 30 يومًا مجانًا بدون بطاقة ائتمان!
Similarweb
similarweb.com
يعد موقع Sameweb مزودًا للاستخبارات الرقمية لعملاء المؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم (SMB). توفر المنصة خدمات تحليلات الويب وتقدم لمستخدميها معلومات حول حركة مرور الويب الخاصة بعملائهم ومنافسيهم.
TinyURL
tinyurl.com
TinyURL.com هو أداة تقصير عناوين URL الأصلية التي تعمل على تقصير الروابط غير العملية إلى عناوين URL أكثر قابلية للإدارة والاستخدام.
Rebrandly
rebrandly.com
URL Shortener مع المجالات المخصصة. قم بتقصير عناوين URL ووضع العلامات التجارية عليها وتتبعها باستخدام النظام الأساسي لإدارة الروابط الرائد في الصناعة. مجاني للمحاولة. واجهة برمجة التطبيقات، عنوان URL القصير، المجالات المخصصة.
Agile CRM
agilecrm.com
يعد برنامج Agile CRM أفضل برنامج لإدارة علاقات العملاء (CRM) وسهل وقوي وبأسعار معقولة مع أتمتة المبيعات والتسويق للشركات الصغيرة.
BL.INK
bl.ink
إدارة الارتباط المؤسسي. توفير التعاون والامتثال والإبداع للفرق العالمية لتحسين كل مشاركة وحماية بياناتك وخلق الثقة في كل نقرة.
involve.me
involve.me
تنمية مشاركة العملاء. من خلال مسارات التفاعلية. منشئ محتوى بدون تعليمات برمجية للاختبارات والاستطلاعات والآلات الحاسبة والنماذج وصفحات الدفع. قم بإنشاء تفاعلات مخصصة في كل خطوة من رحلة العميل.
Optimizely
optimizely.com
Optimizely هي شركة أمريكية تصنع برامج التسليم والتجريب التقدمية لشركات أخرى. توفر تقنية النظام الأساسي Optimizely اختبار A/B وأدوات اختبار متعدد المتغيرات وتخصيص موقع الويب وإمكانيات تبديل الميزات. يقع المقر الرئيسي للشركة في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا ولها مكاتب في أمستردام وهولندا وكولونيا وألمانيا...
Unbounce
unbounce.com
Unbounce هي شركة برمجيات كندية يقع مقرها الرئيسي في فانكوفر، كولومبيا البريطانية. تنتج الشركة صفحات مقصودة لمواقع الويب، وتستضيف مؤتمر Call to Action السنوي.
WebCEO
webceo.com
WebCEO عبارة عن منصة SEO الكل في واحد مع مجموعة من 22 أداة فعالة لتحسين محركات البحث عبر الإنترنت للتسويق الرقمي. موثوق به من قبل أكثر من 1400000 مستخدم.
StoryChief
storychief.io
يضع StoryChief كل ما تحتاجه لإنجاز تسويق المحتوى الخاص بك في مكان واحد. قم بتنظيم وهيكلة وتوزيع المحتوى الخاص بك متعدد القنوات.
Onelink.to
onelink.to
قم بتبسيط تنزيلات التطبيقات باستخدام Onelink.to جميع متاجر التطبيقات
Botify
botify.com
يساعدك Botify على الكشف عن تلك الفرص الضائعة وتحويلها إلى نتائج أعمال مربحة، كل ذلك في منصة مصممة لتناسب حجم وحجم وتعقيد موقع الويب الخاص بمؤسستك. احصل على رؤى من كل مرحلة من مراحل عملية البحث العضوي، ووفر الوقت وخفف المخاطر من خلال الإجراءات والتنبيهات ذات الأولوية، وحقق أقصى قدر من الموارد من خلال...
Serpstat
serpstat.com
أداة ذكية وقوية لـ ✓ تحليل الروابط الخلفية ✓ تتبع الرتبة ✓ البحث عن الكلمات الرئيسية ✓ تحليل المنافسين ✓ تدقيق الموقع.
OneLinkBio
onelinkbio.com
احصل على أقصى استفادة من روابط Instagram وTikTok الخاصة بك. قم بإنشاء روابط مختصرة وصفحات OneLinkBio الفريدة واحصل على إحصائيات مناسبة للزائرين.
Shakespeare
shakespeare.ai
احصل على أفضل برنامج لكتابة النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي في العالم وأطلق العنان لنسخة عالمية لموقعك على الويب ووسائل التواصل الاجتماعي والتقارير والمدونة ونسخ الإعلانات ورسائل البريد الإلكتروني والمزيد
Seobility
seobility.net
برامج وأدوات SEO الكل في واحد لتحسين موقع الويب والحصول على أعلى التصنيفات على Google
IO Technologies
public.iotechnologies.com
قم بتحسين المحتوى الخاص بك وزيادة عدد القراء وزيادة الإيرادات من خلال تحليلات المحتوى في الوقت الفعلي. معظم لوحات المعلومات المبتكرة لاتخاذ قرارات أسرع وأفضل.
Pixel
pxl.to
يساعد Pixel الشركات على التألق من خلال تحويل روابطها إلى أدوات تسويقية قوية.
Anyword
anyword.com
احصل على المزيد من التحويلات واجذب المزيد من المبيعات باستخدام الذكاء الاصطناعي الذي يصمم نسختك ويحسنها. تخبرك التحليلات التنبؤية القوية بما ينجح قبل النشر.