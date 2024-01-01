بدائل - Sniply

Bitly

Bitly

bitly.com

Bitly هي خدمة تقصير عناوين URL ومنصة لإدارة الروابط. تأسست شركة Bitly, Inc. في عام 2008. وهي شركة خاصة ومقرها في مدينة نيويورك. يقوم Bitly بتقصير 600 مليون رابط شهريًا، لاستخدامها في شبكات التواصل الاجتماعي والرسائل النصية القصيرة والبريد الإلكتروني. تجني Bitly الأموال عن طريق فرض رسوم مقابل الوصول ...

Ahrefs

Ahrefs

ahrefs.com

Ahrefs.com عبارة عن مجموعة أدوات معروفة للروابط الخلفية وتحليل تحسين محركات البحث. في الوقت الحالي، نتميز عن قطيع الخدمات المماثلة الأخرى بأكبر قاعدة من الروابط المباشرة والفهرس الضخم وأفضل سرعة لتحديثات الفهرس. نعمل باستمرار على تحسين جميع خوارزمياتنا لتزويد عملائنا بأحدث بيانات الروابط الخلفية و...

SEMrush

SEMrush

semrush.com

تقدم SEMrush حلولاً لتحسين محركات البحث (SEO) وPPC والمحتوى ووسائل التواصل الاجتماعي والأبحاث التنافسية. موثوق به من قبل أكثر من 6000000 مسوق حول العالم

Elementor

Elementor

elementor.com

أنشئ موقعًا إلكترونيًا، وصمم مستقبلك. عزز رؤيتك باستخدام Elementor لإنشاء مواقع ويب مذهلة وإدارتها واستضافتها! لقد قمنا بتغطية احتياجاتك من الألف إلى الياء من خلال منصة موقع الويب رقم 1 لـ WordPress.

Issuu

Issuu

issuu.com

أنشئ دفاتر صور متحركة تفاعلية ومنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي وصور GIF والمزيد من ملفات PDF. اكتشف قوة أدوات النشر الرقمي وتسويق المحتوى هنا!

Ubersuggest

Ubersuggest

neilpatel.com

متقدم: العملية البسيطة التي تعمل على تحويل العملاء المحتملين الباردين إلى عملاء سعداء (مع مسارات التحويل والتسلسلات الآلية).

ActiveCampaign

ActiveCampaign

activecampaign.com

ActiveCampaign عبارة عن منصة برمجيات سحابية للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم ومقرها في شيكاغو، إلينوي. تقدم الشركة برنامجًا لأتمتة تجربة العملاء (CXA)، والذي يجمع بين فئات التسويق عبر البريد الإلكتروني وأتمتة التسويق وأتمتة المبيعات وإدارة علاقات العملاء.

ContentStudio

ContentStudio

contentstudio.io

يقدم ContentStudio أداة لاكتشاف المحتوى تجعل مدونات تنظيم المحتوى ووسائل التواصل الاجتماعي سهلة الاستخدام للأعمال في أي مكان أو سوق.

SE Ranking

SE Ranking

seranking.com

برامج SEO الرائدة لأصحاب الأعمال والوكالات والمتخصصين في SEO. تتبع تصنيفاتك، وراقب المنافسين، واكتشف الأخطاء الفنية، والمزيد بدءًا من 18.6 دولارًا شهريًا.

Beacons

Beacons

beacons.ai

تُعد البرامج الملحقة للتتبع أسهل طريقة لإنشاء رابط في موقع الويب الحيوي الذي سيحبه معجبوك - وهي مجانية!

GetResponse

GetResponse

getresponse.com

تقدم GetResponse منصة عبر الإنترنت لبرامج التسويق عبر البريد الإلكتروني ومنشئ الصفحات المقصودة واستضافة الندوات عبر الإنترنت وغير ذلك الكثير. جرب 30 يومًا مجانًا بدون بطاقة ائتمان!

Similarweb

Similarweb

similarweb.com

يعد موقع Sameweb مزودًا للاستخبارات الرقمية لعملاء المؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم (SMB). توفر المنصة خدمات تحليلات الويب وتقدم لمستخدميها معلومات حول حركة مرور الويب الخاصة بعملائهم ومنافسيهم.

TinyURL

TinyURL

tinyurl.com

TinyURL.com هو أداة تقصير عناوين URL الأصلية التي تعمل على تقصير الروابط غير العملية إلى عناوين URL أكثر قابلية للإدارة والاستخدام.

Rebrandly

Rebrandly

rebrandly.com

URL Shortener مع المجالات المخصصة. قم بتقصير عناوين URL ووضع العلامات التجارية عليها وتتبعها باستخدام النظام الأساسي لإدارة الروابط الرائد في الصناعة. مجاني للمحاولة. واجهة برمجة التطبيقات، عنوان URL القصير، المجالات المخصصة.

Agile CRM

Agile CRM

agilecrm.com

يعد برنامج Agile CRM أفضل برنامج لإدارة علاقات العملاء (CRM) وسهل وقوي وبأسعار معقولة مع أتمتة المبيعات والتسويق للشركات الصغيرة.

BL.INK

BL.INK

bl.ink

إدارة الارتباط المؤسسي. توفير التعاون والامتثال والإبداع للفرق العالمية لتحسين كل مشاركة وحماية بياناتك وخلق الثقة في كل نقرة.

involve.me

involve.me

involve.me

تنمية مشاركة العملاء. من خلال مسارات التفاعلية. منشئ محتوى بدون تعليمات برمجية للاختبارات والاستطلاعات والآلات الحاسبة والنماذج وصفحات الدفع. قم بإنشاء تفاعلات مخصصة في كل خطوة من رحلة العميل.

Optimizely

Optimizely

optimizely.com

Optimizely هي شركة أمريكية تصنع برامج التسليم والتجريب التقدمية لشركات أخرى. توفر تقنية النظام الأساسي Optimizely اختبار A/B وأدوات اختبار متعدد المتغيرات وتخصيص موقع الويب وإمكانيات تبديل الميزات. يقع المقر الرئيسي للشركة في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا ولها مكاتب في أمستردام وهولندا وكولونيا وألمانيا...

Unbounce

Unbounce

unbounce.com

Unbounce هي شركة برمجيات كندية يقع مقرها الرئيسي في فانكوفر، كولومبيا البريطانية. تنتج الشركة صفحات مقصودة لمواقع الويب، وتستضيف مؤتمر Call to Action السنوي.

WebCEO

WebCEO

webceo.com

WebCEO عبارة عن منصة SEO الكل في واحد مع مجموعة من 22 أداة فعالة لتحسين محركات البحث عبر الإنترنت للتسويق الرقمي. موثوق به من قبل أكثر من 1400000 مستخدم.

StoryChief

StoryChief

storychief.io

يضع StoryChief كل ما تحتاجه لإنجاز تسويق المحتوى الخاص بك في مكان واحد. قم بتنظيم وهيكلة وتوزيع المحتوى الخاص بك متعدد القنوات.

Onelink.to

Onelink.to

onelink.to

قم بتبسيط تنزيلات التطبيقات باستخدام Onelink.to جميع متاجر التطبيقات

Botify

Botify

botify.com

يساعدك Botify على الكشف عن تلك الفرص الضائعة وتحويلها إلى نتائج أعمال مربحة، كل ذلك في منصة مصممة لتناسب حجم وحجم وتعقيد موقع الويب الخاص بمؤسستك. احصل على رؤى من كل مرحلة من مراحل عملية البحث العضوي، ووفر الوقت وخفف المخاطر من خلال الإجراءات والتنبيهات ذات الأولوية، وحقق أقصى قدر من الموارد من خلال...

Serpstat

Serpstat

serpstat.com

أداة ذكية وقوية لـ ✓ تحليل الروابط الخلفية ✓ تتبع الرتبة ✓ البحث عن الكلمات الرئيسية ✓ تحليل المنافسين ✓ تدقيق الموقع.

OneLinkBio

OneLinkBio

onelinkbio.com

احصل على أقصى استفادة من روابط Instagram وTikTok الخاصة بك. قم بإنشاء روابط مختصرة وصفحات OneLinkBio الفريدة واحصل على إحصائيات مناسبة للزائرين.

Shakespeare

Shakespeare

shakespeare.ai

احصل على أفضل برنامج لكتابة النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي في العالم وأطلق العنان لنسخة عالمية لموقعك على الويب ووسائل التواصل الاجتماعي والتقارير والمدونة ونسخ الإعلانات ورسائل البريد الإلكتروني والمزيد

Seobility

Seobility

seobility.net

برامج وأدوات SEO الكل في واحد لتحسين موقع الويب والحصول على أعلى التصنيفات على Google

IO Technologies

IO Technologies

public.iotechnologies.com

قم بتحسين المحتوى الخاص بك وزيادة عدد القراء وزيادة الإيرادات من خلال تحليلات المحتوى في الوقت الفعلي. معظم لوحات المعلومات المبتكرة لاتخاذ قرارات أسرع وأفضل.

Pixel

Pixel

pxl.to

يساعد Pixel الشركات على التألق من خلال تحويل روابطها إلى أدوات تسويقية قوية.

Anyword

Anyword

anyword.com

احصل على المزيد من التحويلات واجذب المزيد من المبيعات باستخدام الذكاء الاصطناعي الذي يصمم نسختك ويحسنها. تخبرك التحليلات التنبؤية القوية بما ينجح قبل النشر.

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