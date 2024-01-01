بدائل - SnatchBot
ManyChat
manychat.com
إعادة اختراع كيفية التواصل مع عملائك. يتيح لك ManyChat التفاعل مع عملائك على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع - الاستفادة من قوة أتمتة التسويق اليوم!
ChatBot
chatbot.com
قم بأتمتة خدمة العملاء الخاصة بك باستخدام ChatBot ولا تفوت أبدًا فرصة البيع أو مساعدة عملائك. قم ببناء روبوتات الدردشة الخاصة بك من الصفر، دون الحاجة إلى مهارات تقنية!
Drift
drift.com
الانجراف هو الطريقة الجديدة التي تشتري بها الشركات من الشركات. جرب أدوات التسويق والمبيعات التحادثية لدينا المصممة لتسهيل عملية الشراء اليوم، مجانًا تمامًا.
Chatbase
chatbase.co
ChatGPT مخصص لبياناتك. ما عليك سوى تحميل مستنداتك أو إضافة رابط إلى موقع الويب الخاص بك والحصول على برنامج chatbot يشبه ChatGPT لبياناتك. ثم أضفه كأداة إلى موقع الويب الخاص بك أو قم بالدردشة معه من خلال واجهة برمجة التطبيقات.
Botmake
botmake.io
أداة إنشاء روبوت محادثة مدعم بالذكاء الاصطناعي بسيطة للغاية ونظيفة للغاية لموقعك على الويب. يمكنك بسهولة إنشاء برنامج chatbot بدون برمجة
Botpress
botpress.com
أنشئ روبوتات الدردشة ChatGPT، بسرعة مدهشة 🚀. أول منشئ روبوتات الدردشة من الجيل التالي مدعوم من OpenAI. أنشئ روبوتات تشبه ChatGPT لمشروعك أو عملك لإنجاز المهام. 🎯
Relevance AI
relevanceai.com
بناء ونشر الأتمتة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي. انتقل بـ GPT إلى المستوى التالي وقم بأتمتة المزيد من سير العمل الداخلي باستخدام السلاسل والوكلاء. نشر مُدار بالكامل، ورمز منخفض وسهل للمطورين.
Gallabox
gallabox.com
Gallabox عبارة عن مساحة عمل بدون تعليمات برمجية تطلق العنان لقوة WhatsApp لتوسيع نطاق أعمالك من خلال Shared Inbox وWhatsApp بدون تعليمات برمجية Chatbot وWhatsApp Broadcasts والمزيد
Voiceflow
voiceflow.com
المنصة التعاونية لبناء وكلاء الذكاء الاصطناعي. تستخدم الفرق Voiceflow لتصميم واختبار وتشغيل وكلاء الدردشة أو الذكاء الاصطناعي الصوتي - معًا وبشكل أسرع وعلى نطاق واسع.
Engati
engati.com
Engati هي أفضل منصة دردشة حية ودردشة حية تعمل بالذكاء الاصطناعي بدون تعليمات برمجية لإنشاء روبوتات دردشة تعمل بالذكاء الاصطناعي والمشاركة في محادثات في الوقت الفعلي على WhatsApp وموقع الويب وMessenger وما إلى ذلك.
Qualified
qualified.com
يساعد المؤهل الشركات على إنشاء خطوط أنابيب بشكل أسرع. استخدم أهم أصولك - موقع الويب الخاص بك - لتحديد زوارك الأكثر قيمة، وابدأ محادثات المبيعات على الفور، وجدولة الاجتماعات، وتحويل حركة المرور الصادرة والمدفوعة، واكتشاف إشارات نية الشراء.
Signals
getsignals.ai
تحويل مشاهدات الصفحة إلى عملاء. تعرف على الشركات التي تتصفح موقعك الإلكتروني حاليًا وقم بتحويلها إلى عملاء!
Chatfuel
chatfuel.com
Chatfuel هي منصة الروبوت الرائدة لإنشاء روبوتات الدردشة المدعمة بالذكاء الاصطناعي لفيسبوك. تعرف على كيفية إنشاء روبوت Facebook Messenger بسرعة وسهولة - دون الحاجة إلى أي تعليمات برمجية.
BotStar
botstar.com
اكتشف المزيد من الطرق للتفاعل مع العملاء عبر الإنترنت من خلال الدردشة المباشرة السلسة مع حل chatbot. احصل على BotStar مجانًا اليوم!
yellow.ai
yellow.ai
قم بأتمتة التفاعلات مع عملائك وموظفيك بأكثر من 135 لغة وعبر أكثر من 35 قناة لتحقيق نتائج قابلة للتنفيذ بتكاليف أقل.
Sendbird
sendbird.com
اجعل تطبيقك اجتماعيًا. من Reddit إلى Paytm إلى Headspace، يزدهر كل تطبيق محبوب بفضل مجتمع قوي. اقترب أكثر منك، عن طريق إضافة الدردشة أو الصوت أو الفيديو إلى تطبيقك.
SentiOne
sentione.com
اكتشف الاستماع عبر الإنترنت القائم على الذكاء الاصطناعي ومستقبل أتمتة خدمة العملاء باستخدام روبوتات المحادثة وروبوتات الدردشة.
IBM
ibm.com
يعمل IBM Cognos Analytics بمثابة الطيار المساعد الموثوق به للأعمال بهدف جعلك أكثر ذكاءً وسرعة وأكثر ثقة في قراراتك المستندة إلى البيانات. يمنح IBM Cognos Analytics كل مستخدم - سواء كان عالم بيانات أو محلل أعمال أو متخصصًا غير متخصص في تكنولوجيا المعلومات - مزيدًا من القوة لإجراء التحليلات ذات الصلة ...
Userbot
userbot.ai
Userbot في منصة تجربة العملاء المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتي صنعها البشر للبشر. بفضل قوة تقنية الذكاء الاصطناعي الخاصة بنا، يمكنك تقديم تجربة غامرة ومتعددة القنوات من خلال واجهات الذكاء الاصطناعي للمحادثة والبشر الرقميين. من خلال أتمتة المحادثات بين الشركات والأفراد، نوفر لك أداة فريدة لفريق خدمة ...
Botsify
botsify.com
Botsify عبارة عن منصة للأشخاص والشركات لإنشاء Chatbots الذكية الخاصة بهم دون معرفة كيفية البرمجة. يعرف الأشخاص أنفسهم أعمالهم أفضل من أي شخص آخر، وباعتبارهم خبراء في حالات الأعمال، يمكنهم أتمتة المهام مثل الأسئلة الشائعة ودعم العملاء وملء نموذج وجمع البيانات من الأشخاص. نحن نهدف إلى تغيير المحادثة...
Global Message Services
gms-worldwide.com
تعد خدمات الرسائل العالمية (GMS) مزود خدمة الاتصالات الموثوق به للمؤسسات ومشغلي الهاتف المحمول في جميع أنحاء العالم. يتيح حل CPaaS من GMS للعلامات التجارية توحيد اتصالات العملاء متعددة القنوات عبر واجهة برمجة التطبيقات (API) واحدة ومنصة الخدمة الذاتية. واستكمالًا لذلك، هناك روبوتات محادثة تعتمد على ...
Kindly
kindly.ai
روبوتات محادثة مولدة تعمل بالذكاء الاصطناعي مصممة لأتمتة الدعم وزيادة المبيعات. نحن أحد مقدمي برامج الدردشة الرائدة في أوروبا والمتخصصين في تطوير حلول الذكاء الاصطناعي والأتمتة لخدمة العملاء والاتصالات. نحن نقدم منصة تجمع بين تقنيات التعلم الآلي المتقدمة ومعالجة اللغات الطبيعية (NLP) لتعزيز تجربة ال...
Clickatell
clickatell.com
يمنح Clickatell المستهلكين القدرة على إدارة حياتهم اليومية والتعامل مع الشركات عبر الدردشة.
Kommunicate
kommunicate.io
Kommunicate عبارة عن منصة أتمتة مولدة تعمل بالذكاء الاصطناعي لدعم العملاء. بعد أن فهمنا التحول المستمر في سلوك المستهلك، فإننا في Kommunicate نقوم ببناء منصة أتمتة متكاملة لدعم العملاء يمكنها مساعدة الشركات على البقاء على اتصال مع عملائها على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع عبر قنوات مختلفة والمشارك...
bant.io
bant.io
منصة الكل في واحد لتوليد العملاء المحتملين وتسريع المبيعات التي تساعد على أتمتة عملية اكتساب العملاء من خلال التجارب المستندة إلى البيانات، مما يجعل الفشل مستحيلاً.
lphachat
alphachat.ai
AlphaChat عبارة عن منصة للذكاء الاصطناعي للمحادثة. فهو يجعل خدمة العملاء أكثر كفاءة والعملاء سعداء. يمكن لأي شخص إنشاء مساعد افتراضي ذكي خاص به (أي روبوت دردشة ذكي يعمل بالذكاء الاصطناعي) وإعداده لأتمتة دعم العملاء في أقل من ساعة. القيمة التي يوفرها المنتج: زيادة كفاءة دعم العملاء في قنوات المراسل...
Bot Libre
botlibre.com
قم بالدردشة مع الآلاف من روبوتات الذكاء الاصطناعي، أو أنشئ روبوتًا خاصًا بك يتيح لك Bot Libre إنشاء روبوت الدردشة الخاص بك وتدريبه ومشاركته مع الآخرين. قم بالدردشة مع آلاف الروبوتات في دليل الروبوتات المفتوح الخاص بنا. قم بالدردشة مع الروبوتات التي تريد أن تكون صديقتك، والروبوتات التي تريد أن تكون...
BotSpace
bot.space
BotSpace عبارة عن منصة B2B في مرحلة مبكرة وسريعة النمو للشركات لأتمتة دعم العملاء والمشاركة على Whatsapp. من خلال برنامج مشاركة العملاء المتطور الخاص بنا والمبني على واجهة برمجة تطبيقات WhatsApp Business، أصبحت الشركات الآن قادرة على إجراء محادثات مخصصة، ويمكن الوصول إليها بسهولة، والتفاعل مع عملائ...
Ivy.ai
ivy.ai
تتخطى Ivy.ai مشهد روبوتات الدردشة كمنصة اتصالات قابلة للتطوير ومدعومة بالذكاء الاصطناعي تُحدث ثورة في دعم العملاء. باعتبارها شركة رائدة في الصناعة، تقدم Ivy حلول روبوتات الدردشة عالية الذكاء والمصممة خصيصًا للتعليم العالي والرعاية الصحية والحكومة والقطاع الخاص، مما يوفر مجموعة ميزات غنية تعمل على تض...
LivePerson
liveperson.com
الذكاء الاصطناعي للمحادثة ليس مصطنعًا. أنشئ اتصالات هادفة وشخصية مع عملائك مع تقديم نتائج حقيقية لشركتك.