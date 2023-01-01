بدائل - smrtPhone
Hubspot
hubspot.com
تقدم HubSpot منصة كاملة للتسويق والمبيعات وخدمة العملاء وبرامج إدارة علاقات العملاء - بالإضافة إلى المنهجية والموارد والدعم - لمساعدة الشركات على النمو بشكل أفضل. ابدأ باستخدام الأدوات المجانية، وقم بالترقية مع تقدمك.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com، Inc. هي شركة برمجيات أمريكية قائمة على السحابة ومقرها في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا. توفر خدمة إدارة علاقات العملاء (CRM) وتبيع أيضًا مجموعة تكميلية من تطبيقات المؤسسات التي تركز على خدمة العملاء وأتمتة التسويق والتحليلات وتطوير التطبيقات. في عام 2020، صنفت مجلة Fortune شركة Salesfor...
Zoho CRM
zoho.com
يمكنك إدارة أعمالك بالكامل باستخدام مجموعة Zoho من أدوات الإنتاجية عبر الإنترنت وتطبيقات SaaS. أكثر من 50 مليون مستخدم يثقون بنا في جميع أنحاء العالم. جرّب خطتنا المجانية للأبد!
JustCall
justcall.io
JustCall هو نظام هاتف قائم على السحابة لفرق المبيعات والدعم عن بعد. يتكامل مع HubSpot وIntercom وPipedrive وSalesforce وأدوات CRM/مكتب المساعدة الأخرى.
Apollo.io
apollo.io
Apollo عبارة عن نظام أساسي للمشاركة بالبيانات أولاً، وهو يدمج الذكاء في سير العمل لديك لمساعدتك في تنفيذ استراتيجية النمو الخاصة بك وتحليلها وتحسينها.
CallRail
callrail.com
تتبع وتحليلات للمكالمات الهاتفية ونماذج الويب. قم بتحسين التسويق الخاص بك وزيادة عائد الاستثمار على الحملات الإعلانية الخاصة بالدفع لكل نقرة (PPC) وتحسين محركات البحث (SEO) والحملات الإعلانية غير المتصلة بالإنترنت.
Dialpad
dialpad.com
احصل على VoIP للأعمال باستخدام Dialpad وقم بتوصيل فريقك بنظام الهاتف السحابي الذي يجعل الاتصالات التجارية أسهل وأكثر كفاءة. حاول مجانا!
Cloze
cloze.com
تطبيق الهاتف المحمول الذكي لتتبع العملاء والعملاء والمحتملين والعملاء المتوقعين دون متاعب إدارة علاقات العملاء. إدارة العلاقات التي تجمع بين البريد الوارد وجهات الاتصال والتقويم والهاتف وEvernote والبريد الإلكتروني ودفتر العناوين وTwitter وFacebook وLinkedIn تلقائيًا.
Five9
five9.com
يقدم Five9 مركز الاتصال السحابي الأكثر موثوقية وموثوقية والذي أثبت قدرته على إطلاق العنان لذكاء العملاء والرؤى التي تمكن الوكلاء والمؤسسات من تقديم تجارب عملاء غير عادية. Five9 - مركز الاتصال كخدمة - CCaaS.
Gong.io
gong.io
تعرف على كيفية استخدام قادة المبيعات لذكاء الإيرادات لزيادة نجاح مندوبي المبيعات والفوز بالمزيد من الصفقات. تم التصويت له رقم 1 من قبل محترفي الإيرادات مثلك. احجز عرضًا توضيحيًا.
Fireflies.ai
fireflies.ai
قم بتسجيل ونسخ وبحث اجتماعاتك! ملاحظات الاجتماع التلقائية لـ Zoom وGMet وTeams وWebex والمزيد.
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo هي شركة أمريكية تعتمد على الاشتراك في البرامج كخدمة (SaaS) ومقرها في فانكوفر، واشنطن، وتبيع إمكانية الوصول إلى قاعدة بياناتها الخاصة بالمعلومات حول رجال الأعمال والشركات لمحترفي المبيعات والتسويق والتوظيف. تأسست الشركة في الأصل في عام 2000 باسم Eliyon Technologies من قبل المؤسسين يوناتان ست...
Zoho CRM Plus
zoho.com
Zoho CRM Plus عبارة عن منصة موحدة لتجربة العملاء تعمل على تمكين فرق المبيعات والتسويق والدعم لديك من العمل كفريق واحد على واجهة واحدة.
Drift
drift.com
الانجراف هو الطريقة الجديدة التي تشتري بها الشركات من الشركات. جرب أدوات التسويق والمبيعات التحادثية لدينا المصممة لتسهيل عملية الشراء اليوم، مجانًا تمامًا.
Writecream
writecream.com
أ.لقد قمت بتشغيل رسائل البريد الإلكتروني الباردة وإنشاء المحتوى.
Freshsales
freshworks.com
قم بتسريع إيراداتك من خلال المبيعات المستندة إلى السياق قم بتخصيص المشاركة، واختصر دورة مبيعاتك، وقم بتنمية أعمالك من خلال Freshsales مجموعة منتجات مليئة بالميزات للشركات من جميع الأحجام. تحديث البرامج السحابية التي سيحبها فريقك. الدعم | مبيعات | اي تي اس ام | سحابة PBX
Vonage
vonage.com
Vonage (، الاسم القانوني Vonage Holdings Corp.) هو مزود اتصالات سحابية تجاري أمريكي مملوك للقطاع العام. يقع المقر الرئيسي للشركة في بلدة هولمديل بولاية نيوجيرسي، وقد تأسست الشركة في عام 2001 كمزود لخدمات الاتصالات السكنية القائمة على بروتوكول نقل الصوت عبر الإنترنت (VoIP). اعتبارًا من عام 2020، أعل...
PhoneBurner
phoneburner.com
يؤدي الاتصال الهاتفي إلى تحقيق أسرع 4 مرات وزيادة المحادثات المباشرة من خلال طالب المبيعات لدينا. تعزيز إنتاجية مندوبي المبيعات وزيادة الإيرادات إلى أقصى حد! جرب PhoneBurner اليوم!
Adversus
adversus.io
تحسين المكالمات الصادرة اليوم. نحن نساعد مراكز الاتصال على تعزيز مؤشرات الأداء الرئيسية، واتخاذ قرارات أفضل قائمة على المعرفة، وإدارة جهات الاتصال بشكل أكثر ذكاءً.
CallTools.com
calltools.com
تطوير برامج مركز الاتصال الصادرة والواردة القائمة على السحابة.
Ringover
ringover.com
قم بإعداد منصة اتصال قوية مدمجة مع نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بك، ويمكن الوصول إليها على أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية واحصل على أرقام في جميع أنحاء العالم.
CallFire
callfire.com
قم بتنمية أعمالك باستخدام أرقام الهواتف الافتراضية، ونظام الرد الصوتي التفاعلي (IVR)، والبث الصوتي، وخدمات الرسائل النصية الجماعية، والاتصال المباشر. جرب CallFire مجانًا!
Grain
grain.com
قم بتسجيل ونسخ وقص ومشاركة الفيديو من Zoom في الوقت الفعلي. أداة أساسية للفرق الحديثة.
Vowel
vowel.com
أسهل طريقة لعقد اجتماعات مثمرة. مؤتمرات الفيديو، ونسخ الاجتماعات المباشرة، والتسجيلات الفورية، وجداول الأعمال التعاونية + الملاحظات - كل ذلك في مكان واحد.
Truly
truly.co
تعرف على نظام الهاتف رقم 1 لفرق المبيعات التي تقوم بتتبع محادثات العملاء وتحليلها والتدريب عليها.
Reply.io
reply.io
الرد عبارة عن نظام أساسي لمشاركة المبيعات يساعدك على أتمتة وتوسيع نطاق التواصل متعدد القنوات، حتى تتمكن من جذب المزيد من العملاء المحتملين واكتساب عملاء جدد وزيادة الإيرادات بشكل أسرع.
Clari
clari.com
التنبؤ وذكاء النشاط وإدارة خطوط الأنابيب لفرق الإيرادات B2B.
Salesflare
salesflare.com
جرّب Salesflare، برنامج إدارة علاقات العملاء (CRM) البسيط رقم 1 للشركات الصغيرة التي تبيع خدمات B2B. التكامل مع جوجل وأوتلوك. كن متحركًا بالكامل. أتمتة إدارة علاقات العملاء الخاصة بك من البيانات الموجودة.
Demodesk
demodesk.com
Demodesk عبارة عن منصة ذكية لاجتماعات العملاء تساعدك على زيادة سرعة المبيعات وزيادة الإيرادات. جرّب مجانًا واكتشف لماذا تستخدم الشركات الكبرى Demodesk لزيادة فرق الإيرادات لديها بالكامل.
BatchDialer
batchdialer.com
طالب الهاتف لكل الأعمال. اكتشف جميع الأدوات والميزات التي ستسمح لك بزيادة المبيعات وتحسين الإنتاجية.
Outplay
outplayhq.com
3 أضعاف اجتماعات مبيعاتك، وليس ميزانيتك تحتوي منصة مشاركة المبيعات في Outplay على كل ما تحتاجه لجعل فريق المبيعات الخاص بك أكثر كفاءة - التواصل متعدد القنوات، وأتمتة المبيعات الخارجية، وتتبع العملاء المحتملين، وسوق الاستعانة بمصادر العملاء المحتملين، وجدولة الاجتماعات، والمزيد. ابدأ في تحقيق أهداف...
Signals
getsignals.ai
تحويل مشاهدات الصفحة إلى عملاء. تعرف على الشركات التي تتصفح موقعك الإلكتروني حاليًا وقم بتحويلها إلى عملاء!
Troops
troops.ai
لا تفوت أبدًا إشارة الإيرادات مع القوات. قم بتحديث Salesforce وHubSpot وZendesk وJira بسهولة من Slack وMicrosoft Teams. ابدأ مجانًا.
CoPilot AI
copilotai.com
تعمل مجموعة أدوات CoPilot AI المتقدمة على تمكين مندوبي المبيعات من استهداف العملاء المحتملين الأكثر ملائمة ورعاية العملاء المحتملين ذوي الجودة وحجز المزيد من الاجتماعات على LinkedIn Sales Navigator.
Aloware
aloware.com
استمتع بمكالمات + رسائل نصية غير محدودة ابتداءً من 50 دولارًا للوكيل/الشهر. يتكامل مع HubSpot وZoho والمزيد! كاملة مع Power Dialer وأدوات التشغيل الآلي.
Clay
clay.com
البحث عن العملاء المتوقعين من أي مكان على شبكة الإنترنت. قم ببناء قوائم العملاء المتوقعين من الأماكن التي لم تعتقد أنها ممكنة من قبل. تواصل مع أكثر من 50 عملية تكامل لسحب الأسماء ورسائل البريد الإلكتروني والمكدس التقني والأدوار المفتوحة وغير ذلك الكثير تلقائيًا.
People.ai
people.ai
يقوم People.ai بأتمتة إدخال البيانات يدويًا، وزيادة إنتاجية المبيعات، وتوفير معلومات قابلة للتنفيذ عبر جميع أدوات الإدارة الخاصة بك.
Humanic AI
humanic.ai
يعمل Humanic PLG CRM كمنحدر إلى HubSpot ويكشف عن Dark Pipeline بدون مستودع بيانات.
Pipeliner CRM
pipelinersales.com
أفضل CRM، كل ما يتعلق بالمبيعات! أداة تمكين المبيعات، صيغة بسيطة وفائزة. التركيز على إدارة خطوط الأنابيب وعملية المبيعات والتحليلات لزيادة الإيرادات إلى أقصى حد.
Cloudtalk
cloudtalk.com
مساعدة الشركات على التواصل مع عملائها. مع أكثر من 160 رقم هاتف وطني، يساعد برنامج مركز الاتصال الخاص بـ CloudTalk الشركات المتنامية على التوسع خارج المناطق المحلية.
CallTrackingMetrics
calltrackingmetrics.com
إثبات عائد الاستثمار. زيادة التحويلات. دفع الإيرادات. قم بتتبع وإسناد كل عميل محتمل عبر الإنترنت وغير متصل إلى الحملة التي تقوده بالضبط.
Salesmate
salesmate.io
قم بتنمية إيراداتك وعلاقاتك. يقدم Salesmate تجارب بسيطة وشخصية ومثمرة لفريق المبيعات والعملاء.
Genesys Cloud
genesys.com
تعمل منصة مركز الاتصال Genesys Cloud CX على تمكين عملك من تقديم خدمة استثنائية عبر رحلة العميل. اكتشف تجربة تجربة العملاء الرائعة اليوم.
Upscale
upscale.ai
تحويل الآفاق إلى الإيرادات منصة مشاركة المبيعات التي تساعد فريق المبيعات لديك على بناء خطوط أنابيب متسقة وتحقيق أهداف الإيرادات بشكل أسرع
Contlo
contlo.com
قل مرحباً للتسويق التوليدي المستقل. Contlo عبارة عن منصة تسويق من الجيل التالي، تم إنشاؤها لعالم الذكاء الاصطناعي الأول. مدعوم بنموذج الذكاء الاصطناعي الخاص بعلامتك التجارية ووكلاء الذكاء الاصطناعي المستقلين.
Woodpecker
woodpecker.co
رسائل البريد الإلكتروني الباردة التي تبدأ محادثات عمل دافئة. قم بأتمتة رسائل البريد الإلكتروني والمتابعات باستخدام أداة مصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتك.
Kixie
kixie.com
مكالمات ورسائل نصية موثوقة للغاية وسهلة الاستخدام لفرق المبيعات التي تعمل مع كبار مديري علاقات العملاء مثل HubSpot وSalesforce وPipedrive والمزيد.
ZipChat
zipchat.ai
زيادة معدل التحويل في التجارة الإلكترونية بنسبة 20%. *استنادًا إلى عملائنا، فإن ZipChat هي الطريقة الأكثر فعالية للتعامل مع العملاء وزيادة المبيعات.
InstaSalesAI
instasalesai.com
فتح Instagram الخاص بك. احصل على المزيد من حركة المرور العضوية. قم ببناء مصداقيتك وزيادة مبيعاتك إلى الحد الأقصى باستخدام محتوى جديد باستخدام الذكاء الاصطناعي.
Phonexa
phonexa.com
Phonexa هو برنامج تتبع على مستوى المؤسسات للأداء والتسويق التابع والشركاء. تعد Phonexa Suite هي التكنولوجيا الأساسية التي تنفذ خلال دورة حياة العميل المحتمل والاتصال، مما يساعد فرق تسويق الأداء على تحقيق عائد الاستثمار للعلامات التجارية عبر القنوات التابعة والشركاء والقنوات المدفوعة. تعطي Phonexa ال...
Orum
orum.com
Orum عبارة عن منصة للمحادثة المباشرة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لزيادة نشاط المبيعات وربط الفرق وتحقيق المزيد من الإيرادات
Oct8ne
oct8ne.com
Oct8ne هي الدردشة المرئية الوحيدة (الدردشة المباشرة وروبوتات الدردشة والمراسلة) التي تحتوي على كتالوج متكامل لعرض المنتجات والتوصية بها في الوقت الفعلي لعملائك. قدم مساعدة شخصية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع من خلال الوكلاء البشريين أو برامج الدردشة الآلية من خلال قنواتك الاجتماعية وكذلك على متج...
Traq.ai
traq.ai
في عالم أصبح فيه المشترون أكثر اطلاعًا من أي وقت مضى، فإن الفوز بالمزيد من الصفقات لا يتعلق باتباع النص بقدر ما يتعلق بفهم أولويات العميل المحتمل ونقاط الضعف. من خلال تسجيل المكالمات وتحويلها إلى نص وتحليل الذكاء الاصطناعي، تستخرج منصة ذكاء المحادثة Traq.ai رؤى تتمحور حول المشتري وتفوز بالصفقات من ك...
Fathom
fathom.video
يسجل وينسخ ويسلط الضوء على أهم اللحظات من مكالماتك. يرسل ملاحظات الاتصال التي تم إنشاؤها تلقائيًا إلى نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بك.
Avoma
avoma.com
ضاعف إيراداتك وإنتاجيتك، حتى في أوقات الركود الاقتصادي - دون مضاعفة ميزانيتك مع مساعد الاجتماعات AI الشامل وحل معلومات الإيرادات
Regie.ai
regie.ai
وصلت مبيعات المبيعات الشخصية بالكامل. قم بتوصيل رسائل المبيعات ذات الصلة في ثوانٍ باستخدام Regie.ai.
Aviso
aviso.com
Aviso هي بوصلة الذكاء الاصطناعي التي توجه فرق المبيعات والذهاب إلى السوق لإبرام المزيد من الصفقات، وتسريع النمو، والعثور على إيراداتهم بشكل صحيح.
Gryphon.ai
gryphon.ai
تقدم Gryphon Networks حلاً قائمًا على السحابة يمكّن المسوقين من زيادة إيراداتهم مع احترام اختيار المستهلك.
Marchex
marchex.com
شركة Marchex, Inc. هي شركة عامة مقرها في سياتل، تأسست في عام 2003، ويعمل بها أكثر من 300 موظف. Marchex هي شركة متخصصة في تحليلات المكالمات والمحادثات بين الشركات. وهي متخصصة في استخدام الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لتحليل بيانات المحادثة بين الشركات والعملاء. توفر Marchex للشركات "رؤى قابلة للتنفيذ...
Telmetrics
telmetrics.com
تم تصميم برنامج قياس المكالمات الخاص بـ Telmetrics (منصة تحليلات المكالمات) وفقًا لمعايير IEEE وRFC ويتميز بمراكز بيانات متعددة مبنية على توفر على مستوى Telco وبنية متسامحة مع الأخطاء مدعومة بعمليات التعافي من الكوارث المؤتمتة بالكامل.