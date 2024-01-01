بدائل - Smash Balloon

Buzzoid

buzzoid.com

Buzzoid هي المزود الرائد عالميًا للمتابعين والإعجابات والمشاهدات عالية الجودة على Instagram. تم تأسيسها في عام 2012 من قبل مجموعة من خبراء وسائل التواصل الاجتماعي الذين أرادوا مساعدة الآخرين على تنمية ملفاتهم الشخصية على Instagram، ومنذ ذلك الحين أصبحت قوة كبيرة في هذه الصناعة.