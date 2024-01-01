بدائل - Smash Balloon
Pictory
pictory.ai
يمكّنك الذكاء الاصطناعي القوي في Pictory من إنشاء مقاطع فيديو بجودة احترافية وتحريرها باستخدام النص، دون الحاجة إلى مهارات فنية أو تنزيل برامج.
vidIQ
vidiq.com
يساعدك vidIQ على اكتساب الأدوات والمعرفة اللازمة لتنمية جمهورك بشكل أسرع على YouTube وخارجه.
Minea
app.minea.com
Minea هي أداة البحث عن منتجات التجارة الإلكترونية النهائية. Minea يتتبع جميع الإعلانات على جميع الشبكات. يتم تتبع إعلانات فيسبوك، ومواضع المنتجات المؤثرة، وSnapspy، وجميع الشبكات. توقف عن دفع 149 يورو لـ Adspy لشبكة واحدة واكتشف Minea.
Submagic
submagic.co
ارفع مستوى مقاطع الفيديو الخاصة بك باستخدام التسميات التوضيحية المدعومة بالذكاء الاصطناعي 🚀 تسميات توضيحية سهلة الاستخدام مع رموز تعبيرية مثالية وكلمات رئيسية مميزة بذكاء، وكلها تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي.
Bio Link
bio.link
يتيح لك الرابط الحيوي الارتباط بجميع صفحاتك - مواقع الويب، والمتجر، والمدونة، والمشاركات الاجتماعية، ومقاطع الفيديو، وأي شيء - مما يسهل على جمهورك اكتشاف كل المحتوى الخاص بك. تسمح منصات مثل Instagram وTwitter وTikTok برابط واحد فقط في السيرة الذاتية. باستخدام Bio Link، يمكنك استخدام رابط واحد ...
Predis
predis.ai
ChatGPT + Canva + Hootsuite = Predis.ai! الذكاء الاصطناعي - قم بإنشاء ومشاركة مقاطع الفيديو والدوائر ومنشورات الصور الفردية بلغة علامتك التجارية.
Inflact
inflact.com
مجموعة أدوات التسويق لـ Instagram قم بتكييف حساب Instagram الخاص بك للعمل باستخدام الأدوات الذكية - قم ببناء جمهور مستهدف، والتفاعل مع العملاء، وتخطيط المحتوى. ساعد العملاء المحتملين على اكتشاف منتجاتك وبناء الولاء لعلامتك التجارية في 3 خطوات.
Social Champ
socialchamp.io
أداة لإدارة وسائل التواصل الاجتماعي للتحكم في الفضاء الرقمي. إدارة حسابات اجتماعية متعددة، وإنشاء منشورات تحتوي على صور أو مقاطع فيديو، وتنظيم الرسائل الواردة، وتحسين عائد الاستثمار، وتتبع التحليلات، وإنشاء التقارير، وتبسيط وأتمتة عملية إنشاء المحتوى باستخدام Social Champ.
Ripl
ripl.com
يتيح Ripl للشركات الصغيرة إنشاء مقاطع فيديو متحركة ذات مظهر احترافي، وصور مجمعة، وعروض شرائح، ومنشورات صور ثابتة ذات طبقات في دقائق، بالإضافة إلى جدولتها أو نشرها على الفور على Facebook وInstagram وLinkedIn وTwitter وYouTube. كل ذلك من خلال تطبيقات متصفح الجوال وسطح المكتب سهلة الاستخدام.
HeyLink.me
heylink.me
أداة الارتباط الحيوي المجانية التي تستخدمها أفضل الشركات والمؤثرين. تعظيم تأثير كل مبادرة رقمية. مصممة للجوال. النتائج سحرية.
Blog2Social
blog2social.com
أتمتة الوسائط الاجتماعية لمواقع ومدونات WordPress. النشر التلقائي للمحتوى الخاص بك وإعادة مشاركته ونشره بشكل متكرر وجدولة تلقائية عبر منصات اجتماعية متعددة مثل Twitter وFacebook وLinkedIn وInstagram وPinterest وغيرها الكثير. قم تلقائيًا بمشاركة محتوى WordPress الخاص بك ومنشورات المدونة أو النصوص وا...
Connectio
useconnectio.com
أتمتة وتحسين إعلانات الفيسبوك الخاصة بك.
Lnk.Bio
lnk.bio
Lnk.Bio هي شركة ناشئة تملكها وتديرها امرأة سوداء. إنها واحدة من المنشئين الثلاثة لمساحة Link-in-Bio وهي: * هي ثاني أكبر خدمة ربط في السيرة الذاتية في جميع أنحاء العالم من حيث المبدعين/المستخدمين؛ * يشمل النطاقات: Lnk.bio وLnk.at وLn.ki * Lnk.Bio هو عنوان URL الأكثر شيوعًا والأقوى للارتباط في السيرة...
LiveReacting
livereacting.com
قم بتشغيل البث المباشر التفاعلي. يساعدك LiveReacting في الحصول على المزيد من المتابعين والمشاركة عن طريق إضافة مقاطع الفيديو والألعاب والعد التنازلي واستطلاعات الرأي المسجلة مسبقًا إلى البث الخاص بك.
Collabstr
collabstr.com
البحث عن المؤثرين وتوظيفهم في ثواني. ابحث عن الشخصيات المؤثرة على Instagram وTikTok وYouTube لإنشاء محتوى فريد لعلامتك التجارية.
Ad Targeting
adtargeting.io
AdTargeting عبارة عن أداة لاستهداف الاهتمامات على Facebook تساعد المعلنين في العثور على الآلاف من الاهتمامات المخفية على Facebook.
Inksprout
inksprout.co
أنشئ مقاطع فيديو اجتماعية جذابة وصغيرة الحجم في ثوانٍ من مدونتك باستخدام التسميات التوضيحية المدعومة بالذكاء الاصطناعي.
Pinflux
pinflux.in
Pinflux هي أداة رقمية تتيح لك تعزيز أعمالك على موقع Pinterest. Pinflux هو مصدر الزيارات المتزايد للتجارة الإلكترونية والمواقع الإلكترونية والمدونات وحتى الشبكات الاجتماعية. مع تطور Pinterest، يمكنك استخدام Pinflux للعثور على المحتوى، وأتمتة المهمة، وزيادة تدفق حركة المرور. مميزات موقع بنترست: * اب...
PowerIn
powerin.io
PowerIn هي أفضل أداة لتعزيز نشاطك على LinkedIn من خلال إنشاء تعليق تلقائيًا باستخدام ChatGPT. ضع تواجدك على الإنترنت في وضع الطيار الآلي
Trendsmap
trendsmap.com
رؤى تويتر لمساعدة أعمالك - قم بتحليل أي موضوع عالميًا أو حسب المنطقة بالتفصيل. قم بإنشاء تصورات فريدة تعتمد على الخريطة توضح نشاط التغريدات عبر بلد ما أو منطقة ما أو العالم. تسمح لك أدوات الاستعلام والتصفية القوية لدينا بالتركيز على مجال اهتمامك المحدد.
Dubb
dubb.com
منصة اتصالات الفيديو التي تركز على المبيعات في العالم - فيديو بنفسك
ShopMyInfluence
shopmyinfluence.com
أداة التسويق المؤثر الأساسية لحملاتك.
LiveCaster 3
livecaster.in
Livecaster هو تطبيق قائم على نظام التشغيل Windows يسمح للمستخدمين بالبث المباشر لمقاطع الفيديو المسجلة مسبقًا على Facebook وYouTube ومنصات الفيديو المباشرة الأخرى. كما أنه يدعم حسابات الوسائط الاجتماعية المتعددة. احصل على المزيد من المشاهدات واحصل على جمهور أكبر باستخدام مقاطع الفيديو المباشرة لتسوي...
Growapp
growapp.digital
أداة لإدارة وسائل التواصل الاجتماعي مدعومة من IA لكتابة المحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي والموافقة عليه وجدولته وتحليله ومقارنته.
Hypage
hypage.com
تتيح لك صفحة Hy.page البيع في الرابط الحيوي الخاص بك. من خلال التكامل مع Stripe وPaypal، يمكنك جمع تبرعات المعجبين والطلبات المدفوعة وبيع المنتجات والعضويات للمحتوى الحصري.
Trend Watchers
trendwatchers.co
يقوم Trend Watchers بإخطار منشئي المحتوى حول اتجاهات الإنترنت عبر أكثر من 30 فئة ويوضح لهم كيفية الاستفادة منها باستخدام Viral Video Maker الخاص بنا. يمكن أيضًا استخدام اتجاهاتنا لأفكار الأعمال والدروبشيبينغ وتحسين محركات البحث ووسائل التواصل الاجتماعي وأشياء أخرى كثيرة.
Buzzoid
buzzoid.com
Buzzoid هي المزود الرائد عالميًا للمتابعين والإعجابات والمشاهدات عالية الجودة على Instagram. تم تأسيسها في عام 2012 من قبل مجموعة من خبراء وسائل التواصل الاجتماعي الذين أرادوا مساعدة الآخرين على تنمية ملفاتهم الشخصية على Instagram، ومنذ ذلك الحين أصبحت قوة كبيرة في هذه الصناعة.
Spikerz
spikerz.com
يوفر Spikerz حماية الوسائط الاجتماعية لمنشئي المحتوى والشركات والمؤسسات. نحن في Spikerz نؤمن بأن حماية حسابات وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت مهمة بالغة الأهمية اليوم. ولسوء الحظ، يستمر عدد عمليات القرصنة والحظر وخسائر الحسابات في الارتفاع بينما لا يساعد أحد الشركات التي تعتمد بشكل كامل على تلك القنوا...
Curator
curator.io
أسهل طريقة لإضافة خلاصة اجتماعية إلى موقعك مجانًا Curator هو مجمع مجاني لوسائل التواصل الاجتماعي يساعدك على جمع المحتوى وعرضه. قم بإعداد خلاصتك في أقل من 5 دقائق.
Engage AI
engage-ai.co
يقوم Engage AI بإنشاء تعليقات لك لإشراك العملاء المحتملين على LinkedIn على نطاق واسع. وفر ساعات من كتابة التعليقات لجذب العملاء المحتملين وتحقيق تحويلات أسرع مع كل نقطة اتصال مضافة.