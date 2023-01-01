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Sliderule

Sliderule

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: sliderule.io

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Sliderule على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

نحن نساعد فرق المخاطر في مجال التكنولوجيا المالية على بناء منطق قرار مخصص للعملاء والمعاملات دون كتابة سطر من التعليمات البرمجية.

الموقع الإلكتروني: sliderule.io

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Sliderule. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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