بدائل - Skyword360
Issuu
issuu.com
أنشئ دفاتر صور متحركة تفاعلية ومنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي وصور GIF والمزيد من ملفات PDF. اكتشف قوة أدوات النشر الرقمي وتسويق المحتوى هنا!
ContentStudio
contentstudio.io
يقدم ContentStudio أداة لاكتشاف المحتوى تجعل مدونات تنظيم المحتوى ووسائل التواصل الاجتماعي سهلة الاستخدام للأعمال في أي مكان أو سوق.
SocialPilot
socialpilot.co
SocialPilot - أداة تسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي لزيادة الوعي بالعلامة التجارية وحركة المرور. لقد قمنا بتصميم أتمتة جدولة وسائل التواصل الاجتماعي للمسوقين.
CoSchedule
coschedule.com
مجموعة من أدوات التسويق الذكية التي ستساعدك على الاستمرار في التركيز، وتسليم المشاريع في الوقت المحدد، وإسعاد فريقك. كن منظمًا الآن.
FlippingBook
flippingbook.com
يمكنك تحويل ملفات PDF البسيطة إلى مستندات تفاعلية وجذابة بمظهر احترافي وإدارة أدوات التسويق وتحليل الملفات والمزيد.
ShareThis
sharethis.com
أدوات موقع الويب لتنمية جمهورك عبر الإنترنت. حلول البيانات التي تخلق اتصالات جذابة مع العملاء. أدوات الخصوصية لإدارة الموافقة والامتثال للقانون العام لحماية البيانات.
Scoop.it
scoop.it
يتيح Scoop.it للمحترفين والشركات البحث عن المحتوى ونشره من خلال أداة تنظيم المحتوى الخاصة به.
Taboola
taboola.com
تطبيق وحدة تحكم إدارية للناشرين والمعلنين في Taboola
StoryChief
storychief.io
يضع StoryChief كل ما تحتاجه لإنجاز تسويق المحتوى الخاص بك في مكان واحد. قم بتنظيم وهيكلة وتوزيع المحتوى الخاص بك متعدد القنوات.
Storyly
storyly.io
القطعة المفقودة لتفاعل مستخدمي الهاتف المحمول من المستوى التالي. Storyly عبارة عن منصة لمشاركة المستخدم لتضمين القصص - تنسيق المحتوى بملء الشاشة والتفاعلية والأكثر جاذبية اليوم - في تطبيقات الهاتف المحمول ومواقع الويب.
Paper.li
paper.li
قم ببناء تواجدك الرقمي في دقائق. سنقدم لك محتوى لمشاركته كل يوم. وموقع ويب متجدد دائمًا.
StorifyMe
storifyme.com
نظام أساسي شامل لمشاركة المستخدم يوفر تنسيقات أصلية للجوال وملء الشاشة وغامرة لأي نظام أساسي للجوال أو موقع الويب. يمكّن StorifyMe العملاء من إنشاء ونشر قصص تفاعلية ومقاطع قصيرة ولقطات وإعلانات مخصصة للغاية ومذهلة بصريًا، والتي تجذب جمهورهم وتزيد التحويلات وتزيد الإيرادات. يعد StorifyMe Editor سهل ا...
Joomag
joomag.com
قم بإنشاء ونشر وتوزيع وتتبع وتحقيق الدخل من المجلات الرقمية والكتالوجات والكتيبات والرسائل الإخبارية باستخدام منصة Joomag الرقمية الشاملة.
Fotaflo
fotaflo.com
Fotaflo is a photo and video marketing solution that simplifies and automates the distribution of customer photo, allowing tour and activity operators to: - Enhance the guest experience through photo memories. - Encourage word-of-mouth marketing through high-quality customer social posts and online ...
Arena
arena.im
Arena is developing the next generation of live engagement tools powered by first party data, to build trusted, live audiences everywhere. Our solutions - Live Chat, Live Blog, Arena Personas) leverage the most popular features from social media to quickly create deep engagement on any platform you ...
Shareaholic
shareaholic.com
We are a global team dedicated to helping brands and publishers engage their audiences with every website visit. Shareaholic has been in business for over a decade, love what we do and live for delighting our customers. Our product suite has won many prestigious global awards (including from MIT and...
emlen
emlen.io
emlen is the #1 buyer enablement platform to facilitate the exchange of sales content and collaboration between seller and buyer. emlen focuses on sales and revenue teams with its unique digital sales room technology to boost sales velocity in the buyer-led era.
StructuredWeb
structuredweb.com
توفر StructuredWeb علامات تجارية تكنولوجية بارزة مثل IBM وServiceNow وGoogle Cloud Platform وVeeam - إلى جانب العديد من العلامات التجارية المتنامية الأخرى - مع منصة أتمتة تسويق القنوات قوية ومرنة وسهلة الاستخدام. منذ عام 1999، جمعت StructuredWeb بين منصة مبتكرة واستراتيجيات دخول السوق التي أثبتت جدو...
GetSocial
getsocial.io
80% من المشاركات تتم من خلال النسخ واللصق وتطبيقات المراسلة والبريد الإلكتروني. يحل GetSocial هذه المشكلة من خلال تقديم مزيج فريد من الأدوات الاجتماعية لأكثر من 30 شبكة لزيادة حركة المرور الاجتماعية العضوية، وتحليلات تفصيلية حول مشاركة النشاط، بما في ذلك الشبكات الاجتماعية المظلمة، وأدوات لأتمتة الن...
Cohley
cohley.com
Cohley عبارة عن منصة برمجية تساعد العلامات التجارية على توسيع نطاق استراتيجيات المحتوى الخاصة بها - كل شيء بدءًا من مقاطع فيديو iPhone وحتى التصوير الفوتوغرافي الاحترافي وحتى المراجعات النصية - لتحسين أدائها الرقمي. في بيئة التسويق اليوم، تحتاج العلامات التجارية إلى المزيد من المحتوى أكثر من أي وقت ...
UserEvidence
userevidence.com
UserEvidence عبارة عن منصة صوتية للعملاء تعمل على أتمتة الدليل الاجتماعي لفرق GTM، وإنشاء دراسات حالة وشهادات وإحصائيات تم التحقق منها في دقائق. باستخدام الاستطلاعات ومراجعات الجهات الخارجية، يقوم UserEvidence باستمرار بالتقاط التعليقات طوال رحلة العميل وإنشاء مكتبة قصص العملاء التي تثبت قيمة منتجك....
Sprinklr
sprinklr.com
خدمة Sprinklr عبارة عن منصة سحابية موحدة لخدمة العملاء مدعومة بالذكاء الاصطناعي تتيح تجربة سلسة للعملاء والوكلاء عبر أكثر من 30 قناة رقمية واجتماعية وصوتية، وتوفر رؤى قابلة للتنفيذ وقابلة للتطوير في الوقت الفعلي - مما يلغي الحاجة إلى أي حل آخر. خدمة Sprinklr - - تمكن العملاء من التفاعل مع علامتك الت...
RELAYTO
relayto.com
يقوم RELAYTO بتحويل ملفات PDF والعروض التقديمية ومقاطع الفيديو والمحتويات الأخرى إلى تجارب ويب تفاعلية مع العلامات التجارية الفورية والتحليلات والمزيد
Pepper Content
peppercontent.io
قم بتسريع إيراداتك من خلال التسويق بالمحتوى يساعد Pepper CMP فرق التسويق على التفكير في المحتوى وإنشائه وتوزيعه بسرعة وعلى نطاق واسع باستخدام قوة الذكاء الاصطناعي التوليدي وشبكة المواهب المتخصصة لدينا.
Paperflite
paperflite.com
قم بتنظيم وتنظيم وتوزيع الضمانات التسويقية الخاصة بك، وتتبع أدائها ومشاركتها في الوقت الفعلي باستخدام Paperflite.
Zemanta
zemanta.com
تقدم Zemanta Zemanta One، أول منصة متعددة القنوات لجانب الطلب (DSP) في العالم مصممة للأداء.
UpContent
upcontent.com
يساعد UpContent المستخدمين على بناء الثقة مع جماهيرهم من خلال اكتشاف المحتوى المنسق والتعاون فيه وتوزيعه عبر مجموعة متنوعة من الأنظمة الأساسية.