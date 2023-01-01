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Sinch

Sinch

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الموقع الإلكتروني: sinch.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Sinch على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

تواصل مع العملاء واجعل المشاركة شخصية من خلال أدوات التحقق من الرسائل القصيرة والصوت والفيديو والتحقق البسيطة والقابلة للبرمجة. معرفة المزيد من المعلومات اليوم.

الموقع الإلكتروني: sinch.com

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