بدائل - SimX
SynergyXR
synergyxr.com
SynergyXR: إحداث ثورة في المستقبل مع XR Solutions نظرة عامة على الشركة يقع SynergyXR في مدينة آرهوس النابضة بالحياة بالدنمارك، ويعتبر منارة للابتكار في مشهد الواقع الممتد (XR). لقد ولدنا من فهم عميق لقطاعي التصنيع والطاقة، وتطورنا لنصبح قوة هائلة، متخصصة في جلب أدوات الواقع المعزز والافتراضي إلى طلي...
CareAR
carear.com
باستخدام CareAR، يمكنك تحقيق حل أسرع للمشكلات وتقليل عمليات الإرسال وتحسين درجات رضا العملاء. توفر منصة إدارة تجربة الخدمة (SXM) الخاصة بنا دعم الواقع المعزز عن بعد وتعليمات التوجيه الذاتي للعملاء وفرق إدارة الخدمة، مما يعزز تجربة العملاء والموظفين والموظفين الميدانيين بشكل كبير. الفوائد: • وقت أسرع...
Ajna Lens
ajnalens.com
مساعدة الجميع على الإبداع والتوزيع والنمو في XR باستخدام AjnaVidya. تعلم مهارات الصناعة في دقائق. قم بإنشاء تجارب XR باستخدام الأدوات والموارد المتطورة، ثم قم بنشرها وتوزيعها على AjnaVidya. قم بالوصول إلى التحليلات الخاصة بالمحتوى الخاص بك وحقق النمو بلا حدود.
Help Lightning
helplightning.com
يوفر برنامج المساعدة عن بعد الخاص بـ Help Lightning خدمات تعاون عبر الفيديو تمكن خبراء الشركة من العمل جنبًا إلى جنب تقريبًا مع أي شخص يحتاج إلى المساعدة، في أي مكان في العالم. يطبق الحل القائم على السحابة الخاص بالشركة ميزات الواقع المعزز، بما في ذلك دمج تدفقي فيديو واستخدام التعليقات التوضيحية ثلا...