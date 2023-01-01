قم بتحويل أي جهاز إلى سطح مكتب افتراضي قوي وآمن. سواء كنت تريد البرمجة أو الإنشاء على جهازك اللوحي أو القيام بعملك على جهاز التلفزيون الخاص بك، باستخدام Shells، يمكنك إطلاق العنان للأداء الكامل والتجربة للكمبيوتر المكتبي على أي جهاز. قم بتشغيل أي سطح مكتب افتراضي في أقل من خمس دقائق!

الموقع الإلكتروني: console.shells.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Shells. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.