بدائل - Sensor Tower

AppstoreSpy

appstorespy.com

قم بتحويل البيانات إلى رؤى ببضع نقرات - يوفر AppstoreSpy أدوات سهلة الاستخدام للمهام المعقدة لمساعدتك في تحقيق تقدم كبير على الأجهزة المحمولة. توفر أدواتنا رؤى تساعد المستخدمين على معرفة التطبيق الذي يمكن أن يصبح الشيء الكبير التالي، أو التغلب على المنافسين في السوق، أو العثور على أفضل فرص الاستثمار...