بدائل - sendwithus

AWS Console

AWS Console

amazon.com

Amazon Web Services (AWS) هي شركة تابعة لشركة Amazon توفر منصات الحوسبة السحابية وواجهات برمجة التطبيقات عند الطلب للأفراد والشركات والحكومات، على أساس الدفع المحدود أولاً بأول. توفر خدمات الويب للحوسبة السحابية مجموعة متنوعة من البنية التحتية التقنية المجردة الأساسية وكتل وأدوات الحوسبة الموزعة. إح...

Mailchimp

Mailchimp

mailchimp.com

Mailchimp عبارة عن منصة تسويق شاملة مصممة للشركات الصغيرة. باستخدام أدوات مثل إعداد التقارير والتحليلات، وإدارة علاقات العملاء للتسويق، وحملات البريد الإلكتروني، والنشرات الإخبارية، وإدارة المحتوى، يمكنك وضع عملائك في المركز، حتى تتمكن من التسويق بشكل أكثر ذكاءً وتنمية أعمالك بشكل أسرع. يساعدك تطبي...

Brevo

Brevo

brevo.com

في مشهد الأعمال التنافسي اليوم، يعد تقديم خدمة عملاء استثنائية أمرًا بالغ الأهمية لبناء علامة تجارية مزدهرة. مع تطبيق Conversations by Brevo، يمكنك الارتقاء بدعم عملائك إلى آفاق جديدة مع تعزيز المبيعات وتنمية علاقات دائمة مع العملاء. تعمل منصتنا القوية والمتكاملة على تمكين فريقك من تقديم دعم رفيع ال...

GetResponse

GetResponse

getresponse.com

GetResponse عبارة عن منصة شاملة للتسويق عبر البريد الإلكتروني توفر للشركات الصغيرة ورجال الأعمال المنفردين والمدربين والمسوقين أدوات قوية وبأسعار معقولة لتنمية جمهورهم والتفاعل مع المشتركين لديهم وتحويل المشتركين إلى عملاء يدفعون. مع أكثر من 25 عامًا من الخبرة، يختار عملاؤنا GetResponse لحلنا سهل ال...

SendGrid

SendGrid

sendgrid.com

SendGrid (المعروفة أيضًا باسم Twilio SendGrid) هي عبارة عن منصة اتصالات للعملاء مقرها دنفر، كولورادو للبريد الإلكتروني الخاص بالمعاملات والتسويق. تأسست الشركة على يد إسحاق سالدانا، وخوسيه لوبيز، وتيم جينكينز في عام 2009، وتم احتضانها من خلال برنامج تسريع الأعمال Techstars. اعتبارًا من عام 2017، جمع...

Oracle Cloud Infrastructure

Oracle Cloud Infrastructure

oracle.com

Oracle Cloud هي خدمة حوسبة سحابية تقدمها شركة Oracle Corporation توفر الخوادم والتخزين والشبكات والتطبيقات والخدمات من خلال شبكة عالمية من مراكز البيانات التي تديرها شركة Oracle Corporation. وتسمح الشركة بتوفير هذه الخدمات عند الطلب عبر الإنترنت.

SendPulse

SendPulse

sendpulse.com

SendPulse عبارة عن منصة أتمتة تسويقية متعددة القنوات لترويج الأعمال متعددة الأوجه والاحتفاظ بالعملاء. يتيح لك SendPulse إرسال حملات عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة، والعمل مع العملاء باستخدام برامج الدردشة الآلية لـ Telegram وFacebook Messenger وWhatsApp وInstagram، وإنشاء صفحات مقصودة...

Mailtrap

Mailtrap

mailtrap.io

Mailtrap عبارة عن نظام أساسي لتسليم البريد الإلكتروني لفرق التطوير لاختبار البنية الأساسية للبريد الإلكتروني وإرسالها والتحكم فيها في مكان واحد، ويدعمها أكثر من 150 ألف مستخدم نشط شهريًا. يوفر Mailtrap كافة الأدوات اللازمة للعمل مع رسائل البريد الإلكتروني. اختبار البريد الإلكتروني - لاختبار رسائل ال...

Postmark

Postmark

postmarkapp.com

Postmark هي خدمة تسليم البريد الإلكتروني التي يحبها المطورون وفرق المنتجات بالفعل. أرسل رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالمعاملات والتسويق وأرسلها إلى البريد الوارد في كل مرة. تحتفظ Postmark بواحدة من أفضل سمعة التسليم في الصناعة من خلال توجيه رسائل المعاملات والرسائل الترويجية من خلال بنية أساسية م...

Customer.io

Customer.io

customer.io

Customer.io عبارة عن منصة لمشاركة العملاء مصممة لفرق التسويق لإنشاء حملات تعتمد على البيانات تصل إلى الأشخاص عبر جميع قنوات المراسلة في الوقت المناسب. تتضمن مجموعة المنتجات الخاصة بهم Journeys، وهي أداة أتمتة للمراسلة لجميع احتياجات المشاركة، وData Pipelines، وهي منصة بيانات العملاء التي تربط مجموعة...

Emma

Emma

myemma.com

تساعد Emma by Marigold المسوقين على إنشاء وتقديم حملات بريد إلكتروني ورسائل نصية قصيرة مخصصة وموجهة لتحقيق نتائج أعمال حقيقية. سواء كنت فريقًا مكونًا من فرد واحد أو فريقًا موزعًا عالميًا، فإن مواردنا تسهل عليك إنشاء حملات بسيطة تعتمد على البيانات وتتصل وتتحول عبر القنوات. كما نقدم أيضًا قوالب قابلة ...

Omnisend

Omnisend

omnisend.com

Omnisend عبارة عن منصة تسويق عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة مع مجموعة من الميزات المصممة خصيصًا لمساعدة متاجر التجارة الإلكترونية على تنمية أعمالها التجارية عبر الإنترنت بشكل أسرع. التكامل بنقرة واحدة مع منصات التجارة الإلكترونية الرئيسية، والأتمتة المعدة مسبقًا وقوالب البريد الإلكترو...

HelpCrunch

HelpCrunch

helpcrunch.com

تعد HelpCrunch منصة اتصالات العملاء الأعلى تقييمًا للدعم والتسويق والمبيعات. يمكنك زيادة التحويلات والمبيعات وتحسين الدعم والنمو بشكل أسرع باستخدام HelpCrunch. تشمل الميزات ما يلي: - الدردشة المباشرة - Chatbot - قاعدة المعرفة - التسويق عبر البريد الإلكتروني - النوافذ المنبثقة جرب HelpCrunch مجانًا ل...

Mailgun

Mailgun

mailgun.com

مجموعة من واجهات برمجة التطبيقات القوية التي تمكنك من إرسال واستقبال وتتبع البريد الإلكتروني من تطبيقك بسهولة سواء كنت تستخدم Python أو Ruby أو PHP أو C# أو Node.js أو Java. يعمل تكامل SMTP السهل وواجهة برمجة تطبيقات RESTful البسيطة على التخلص من التفاصيل الفوضوية لإرسال البريد الإلكتروني الخاص بالم...

MoEngage

MoEngage

moengage.com

MoEngage عبارة عن منصة لمشاركة العملاء تعتمد على الرؤى وتحظى بثقة أكثر من 1200 علامة تجارية استهلاكية عالمية مثل Ally Financial وMcAfee و7-Eleven وSamsung وFlipkart وDomino's وNestle وDeutsche Telekom وAirtel والمزيد. تستخدم العلامات التجارية الرقمية الأولى والمؤسساتية من أكثر من 35 دولة MoEngage لت...

Zoho ZeptoMail

Zoho ZeptoMail

zoho.com

ZeptoMail (المعروفة سابقًا باسم TransMail) هي خدمة مخصصة لإرسال البريد الإلكتروني للمعاملات من Zoho. يسمح ZeptoMail للمستخدمين فقط بإرسال رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالمعاملات، مما يساعدنا على ضمان التسليم الموثوق والمضمون لرسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالمعاملات الخاصة بك. خيارات الإعداد يوف...

Campaign Monitor

Campaign Monitor

createsend.com

تعتبر Campaign Monitor by Marigold أداة مباشرة للتسويق عبر البريد الإلكتروني تمكن المسوقين من إرسال رسائل بريد إلكتروني جميلة وشخصية، وإنشاء قناة موثوقة لزيادة التفاعل مع المشتركين وتعزيز القراء المخلصين والتحويلات. تتيح القوالب الجميلة وأداة السحب والإفلات والتجزئة القائمة على المشاركة للمسوقين تقد...

Mailjet

Mailjet

mailjet.com

Mailjet هو مزود خدمة بريد إلكتروني قوي تستخدمه أكثر من 150.000 شركة في جميع أنحاء العالم لإنشاء رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالتسويق والمعاملات وإرسالها وتتبعها. يمكن للبنية التحتية المرنة لـ Mailjet التوسع تلقائيًا لإرسال ما يصل إلى 15 مليون رسالة بريد إلكتروني/الساعة (لكل مستخدم) عبر واجهة برمج...

Sender

Sender

sender.net

تتمثل نقاط القوة الرئيسية لـ Sender في إمكانية تسليم البريد الإلكتروني العالية وسهولة الاستخدام الحائزة على جوائز والقدرة على تحمل التكاليف التي لا مثيل لها. تم تصميم Sender خصيصًا للتجارة الإلكترونية والمدونين مع الكثير من الميزات الإضافية، ولكنه يناسب تمامًا جميع أنواع الأعمال - بدءًا من الشركات ا...

Transpond

Transpond

transpond.io

إدارة المشتركين وتصميم قوالب جميلة وإنشاء رسائل بريد إلكتروني آلية وإرسال الحملات وتتبعها. مرحبًا بكم في Transpond - منصة التسويق المتطورة. جرب Transpond - مجموعة تسويقية سهلة الاستخدام. قم بإنشاء اتصالات متميزة لإرسالها إلى عملائك وتنمية أعمالك.

dotdigital

dotdigital

dotdigital.com

Dotdigital عبارة عن منصة متكاملة لتجربة العملاء والبيانات (CXDP) تعمل على تمكين فرق التسويق من تجاوز توقعات العملاء من خلال رحلات عبر القنوات مخصصة للغاية. باستخدام Dotdigital، يمكن للمسوقين توحيد بيانات العملاء وإثرائها وتقسيمها بسلاسة. من خلال كسر صوامع البيانات، تعمل Dotdigital على تبسيط عملية صن...

Knock

Knock

knock.app

Knock عبارة عن بنية أساسية مرنة وموثوقة للإشعارات تم تصميمها لتناسب احتياجاتك. استخدم واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بنا لإشراك المستخدمين، وتعزيز سير العمل عبر القنوات، وإدارة تفضيلات الإشعارات. الميزات الرئيسية: - إدارة القالب - الإخطارات داخل التطبيق - إمكانية الملاحظة - محرك سير العمل - التفضيل...

SparkPost

SparkPost

developers.sparkpost.com

SparkPost هو المزود الأول للبنية التحتية للبريد الإلكتروني في العالم وخدمة تسليم البريد الإلكتروني الأكثر أداءً المتاحة. يرسل عملاؤنا ما يزيد عن 5 تريليون رسالة سنويًا، أي أكثر من 37 بالمائة من رسائل البريد الإلكتروني المخصصة للأعمال في العالم. يرسل العديد من عملاء SparkPost - بما في ذلك أكبر الشبكا...

ClickSend

ClickSend

clicksend.com

ClickSend هو برنامج اتصالات للشركات والمطورين. نحن نقدم الرسائل القصيرة ورسائل الوسائط المتعددة والصوت والبريد عبر الإنترنت والبريد الإلكتروني والفاكس - لمساعدتك في التحدث إلى الأشخاص الذين يهمونك. يتم دعم ClickSend بواسطة فريقنا الموهوب الذي يضم أكثر من 100 شخص يعملون في أستراليا والفلبين وإنجلتر...

Freshmarketer

Freshmarketer

freshmarketer.com

يساعد Freshmarketer فرق التسويق على تقديم تجارب أكثر تخصيصًا للعملاء في كل نقطة اتصال عبر دورة حياتهم. احصل على رؤى حول سلوك جمهورك ومشاركته لإنشاء تجارب فريدة للمشتري. يمكنك أتمتة المحادثات مع زوار موقع الويب باستخدام روبوتات الدردشة المدعمة بالذكاء الاصطناعي، وتقسيم جهات الاتصال إلى قوائم، وإنشاء...

Jango Mail

Jango Mail

jangomail.com

JangoMail عبارة عن منصة فريدة لتسويق البريد الإلكتروني تجعل تسليم البريد الإلكتروني بسيطًا وقابلاً للتخصيص. سواء كنت مبتدئًا على الويب أو خبيرًا في قواعد البيانات، يوجد حل JangoMail مناسب لك. يقدم JangoMail دعمًا للعملاء على مدار 24 ساعة، ومحرر HTML متطورًا، وأكثر من 200 قالبًا مصممًا بشكل احترافي،...

Courier

Courier

courier.com

تم تصميم Courier للمطورين، وهو أسرع طريقة لإضافة إشعارات المنتج متعددة القنوات إلى تطبيق الويب أو سطح المكتب أو الهاتف المحمول الخاص بك. اجعل حياة المطورين أسهل من خلال مجموعة من الميزات مثل التشغيل الآلي وإدارة التفضيلات وسجلات التدقيق ووضع العلامات البيضاء. تحظى بثقة الشركات الناشئة المبتكرة مثل ...

Turbosmtp

Turbosmtp

serversmtp.com

TurboSMTP عبارة عن خدمة SMTP (بروتوكول نقل البريد البسيط) موثوقة وغنية بالميزات مصممة لتبسيط تسليم البريد الإلكتروني للشركات والأفراد على حدٍ سواء. باستخدام TurboSMTP، يمكن للمستخدمين إرسال رسائل البريد الإلكتروني بكفاءة وأمان، مما يضمن وصول رسائلهم إلى صناديق البريد الوارد للمستلمين دون تأخير أو تع...

Helpmonks

Helpmonks

helpmonks.com

Helpmonks عبارة عن منصة متكاملة لمشاركة العملاء. تساعد ميزات مثل المهام للفرق، وإمكانيات إدارة العملاء، وإنشاء مسارات عمل تلقائية، وتعيين رسائل البريد الإلكتروني، ووضع علامات على رسائل البريد الإلكتروني للبقاء منظمًا، وإضافة ملاحظات داخلية على تخفيف عبء عمل البريد الإلكتروني وتخفيف العبء على رسائل ا...

MailUp

MailUp

mailup.com

يعد MailUp حلاً بسيطًا وقابلاً للتطوير لإنشاء الحملات التسويقية لتطبيقات البريد الإلكتروني والرسائل القصيرة والمراسلة وأتمتتها وتخصيصها. يحظى بثقة ما يزيد عن 10,000 عميل حول العالم، فهو يوفر ميزات أتمتة متقدمة وأفضل التقنيات لاستراتيجيات التسويق الخاصة بك. حل كامل لاحتياجات التسويق متعدد القنوات: ا...

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