بدائل - sendwithus
AWS Console
amazon.com
Amazon Web Services (AWS) هي شركة تابعة لشركة Amazon توفر منصات الحوسبة السحابية وواجهات برمجة التطبيقات عند الطلب للأفراد والشركات والحكومات، على أساس الدفع المحدود أولاً بأول. توفر خدمات الويب للحوسبة السحابية مجموعة متنوعة من البنية التحتية التقنية المجردة الأساسية وكتل وأدوات الحوسبة الموزعة. إح...
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp عبارة عن منصة تسويق شاملة مصممة للشركات الصغيرة. باستخدام أدوات مثل إعداد التقارير والتحليلات، وإدارة علاقات العملاء للتسويق، وحملات البريد الإلكتروني، والنشرات الإخبارية، وإدارة المحتوى، يمكنك وضع عملائك في المركز، حتى تتمكن من التسويق بشكل أكثر ذكاءً وتنمية أعمالك بشكل أسرع. يساعدك تطبي...
Brevo
brevo.com
في مشهد الأعمال التنافسي اليوم، يعد تقديم خدمة عملاء استثنائية أمرًا بالغ الأهمية لبناء علامة تجارية مزدهرة. مع تطبيق Conversations by Brevo، يمكنك الارتقاء بدعم عملائك إلى آفاق جديدة مع تعزيز المبيعات وتنمية علاقات دائمة مع العملاء. تعمل منصتنا القوية والمتكاملة على تمكين فريقك من تقديم دعم رفيع ال...
GetResponse
getresponse.com
GetResponse عبارة عن منصة شاملة للتسويق عبر البريد الإلكتروني توفر للشركات الصغيرة ورجال الأعمال المنفردين والمدربين والمسوقين أدوات قوية وبأسعار معقولة لتنمية جمهورهم والتفاعل مع المشتركين لديهم وتحويل المشتركين إلى عملاء يدفعون. مع أكثر من 25 عامًا من الخبرة، يختار عملاؤنا GetResponse لحلنا سهل ال...
SendGrid
sendgrid.com
SendGrid (المعروفة أيضًا باسم Twilio SendGrid) هي عبارة عن منصة اتصالات للعملاء مقرها دنفر، كولورادو للبريد الإلكتروني الخاص بالمعاملات والتسويق. تأسست الشركة على يد إسحاق سالدانا، وخوسيه لوبيز، وتيم جينكينز في عام 2009، وتم احتضانها من خلال برنامج تسريع الأعمال Techstars. اعتبارًا من عام 2017، جمع...
Oracle Cloud Infrastructure
oracle.com
Oracle Cloud هي خدمة حوسبة سحابية تقدمها شركة Oracle Corporation توفر الخوادم والتخزين والشبكات والتطبيقات والخدمات من خلال شبكة عالمية من مراكز البيانات التي تديرها شركة Oracle Corporation. وتسمح الشركة بتوفير هذه الخدمات عند الطلب عبر الإنترنت.
SendPulse
sendpulse.com
SendPulse عبارة عن منصة أتمتة تسويقية متعددة القنوات لترويج الأعمال متعددة الأوجه والاحتفاظ بالعملاء. يتيح لك SendPulse إرسال حملات عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة، والعمل مع العملاء باستخدام برامج الدردشة الآلية لـ Telegram وFacebook Messenger وWhatsApp وInstagram، وإنشاء صفحات مقصودة...
Mailtrap
mailtrap.io
Mailtrap عبارة عن نظام أساسي لتسليم البريد الإلكتروني لفرق التطوير لاختبار البنية الأساسية للبريد الإلكتروني وإرسالها والتحكم فيها في مكان واحد، ويدعمها أكثر من 150 ألف مستخدم نشط شهريًا. يوفر Mailtrap كافة الأدوات اللازمة للعمل مع رسائل البريد الإلكتروني. اختبار البريد الإلكتروني - لاختبار رسائل ال...
Postmark
postmarkapp.com
Postmark هي خدمة تسليم البريد الإلكتروني التي يحبها المطورون وفرق المنتجات بالفعل. أرسل رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالمعاملات والتسويق وأرسلها إلى البريد الوارد في كل مرة. تحتفظ Postmark بواحدة من أفضل سمعة التسليم في الصناعة من خلال توجيه رسائل المعاملات والرسائل الترويجية من خلال بنية أساسية م...
Customer.io
customer.io
Customer.io عبارة عن منصة لمشاركة العملاء مصممة لفرق التسويق لإنشاء حملات تعتمد على البيانات تصل إلى الأشخاص عبر جميع قنوات المراسلة في الوقت المناسب. تتضمن مجموعة المنتجات الخاصة بهم Journeys، وهي أداة أتمتة للمراسلة لجميع احتياجات المشاركة، وData Pipelines، وهي منصة بيانات العملاء التي تربط مجموعة...
Emma
myemma.com
تساعد Emma by Marigold المسوقين على إنشاء وتقديم حملات بريد إلكتروني ورسائل نصية قصيرة مخصصة وموجهة لتحقيق نتائج أعمال حقيقية. سواء كنت فريقًا مكونًا من فرد واحد أو فريقًا موزعًا عالميًا، فإن مواردنا تسهل عليك إنشاء حملات بسيطة تعتمد على البيانات وتتصل وتتحول عبر القنوات. كما نقدم أيضًا قوالب قابلة ...
Omnisend
omnisend.com
Omnisend عبارة عن منصة تسويق عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة مع مجموعة من الميزات المصممة خصيصًا لمساعدة متاجر التجارة الإلكترونية على تنمية أعمالها التجارية عبر الإنترنت بشكل أسرع. التكامل بنقرة واحدة مع منصات التجارة الإلكترونية الرئيسية، والأتمتة المعدة مسبقًا وقوالب البريد الإلكترو...
HelpCrunch
helpcrunch.com
تعد HelpCrunch منصة اتصالات العملاء الأعلى تقييمًا للدعم والتسويق والمبيعات. يمكنك زيادة التحويلات والمبيعات وتحسين الدعم والنمو بشكل أسرع باستخدام HelpCrunch. تشمل الميزات ما يلي: - الدردشة المباشرة - Chatbot - قاعدة المعرفة - التسويق عبر البريد الإلكتروني - النوافذ المنبثقة جرب HelpCrunch مجانًا ل...
Mailgun
mailgun.com
مجموعة من واجهات برمجة التطبيقات القوية التي تمكنك من إرسال واستقبال وتتبع البريد الإلكتروني من تطبيقك بسهولة سواء كنت تستخدم Python أو Ruby أو PHP أو C# أو Node.js أو Java. يعمل تكامل SMTP السهل وواجهة برمجة تطبيقات RESTful البسيطة على التخلص من التفاصيل الفوضوية لإرسال البريد الإلكتروني الخاص بالم...
MoEngage
moengage.com
MoEngage عبارة عن منصة لمشاركة العملاء تعتمد على الرؤى وتحظى بثقة أكثر من 1200 علامة تجارية استهلاكية عالمية مثل Ally Financial وMcAfee و7-Eleven وSamsung وFlipkart وDomino's وNestle وDeutsche Telekom وAirtel والمزيد. تستخدم العلامات التجارية الرقمية الأولى والمؤسساتية من أكثر من 35 دولة MoEngage لت...
Zoho ZeptoMail
zoho.com
ZeptoMail (المعروفة سابقًا باسم TransMail) هي خدمة مخصصة لإرسال البريد الإلكتروني للمعاملات من Zoho. يسمح ZeptoMail للمستخدمين فقط بإرسال رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالمعاملات، مما يساعدنا على ضمان التسليم الموثوق والمضمون لرسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالمعاملات الخاصة بك. خيارات الإعداد يوف...
Campaign Monitor
createsend.com
تعتبر Campaign Monitor by Marigold أداة مباشرة للتسويق عبر البريد الإلكتروني تمكن المسوقين من إرسال رسائل بريد إلكتروني جميلة وشخصية، وإنشاء قناة موثوقة لزيادة التفاعل مع المشتركين وتعزيز القراء المخلصين والتحويلات. تتيح القوالب الجميلة وأداة السحب والإفلات والتجزئة القائمة على المشاركة للمسوقين تقد...
Mailjet
mailjet.com
Mailjet هو مزود خدمة بريد إلكتروني قوي تستخدمه أكثر من 150.000 شركة في جميع أنحاء العالم لإنشاء رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالتسويق والمعاملات وإرسالها وتتبعها. يمكن للبنية التحتية المرنة لـ Mailjet التوسع تلقائيًا لإرسال ما يصل إلى 15 مليون رسالة بريد إلكتروني/الساعة (لكل مستخدم) عبر واجهة برمج...
Sender
sender.net
تتمثل نقاط القوة الرئيسية لـ Sender في إمكانية تسليم البريد الإلكتروني العالية وسهولة الاستخدام الحائزة على جوائز والقدرة على تحمل التكاليف التي لا مثيل لها. تم تصميم Sender خصيصًا للتجارة الإلكترونية والمدونين مع الكثير من الميزات الإضافية، ولكنه يناسب تمامًا جميع أنواع الأعمال - بدءًا من الشركات ا...
Transpond
transpond.io
إدارة المشتركين وتصميم قوالب جميلة وإنشاء رسائل بريد إلكتروني آلية وإرسال الحملات وتتبعها. مرحبًا بكم في Transpond - منصة التسويق المتطورة. جرب Transpond - مجموعة تسويقية سهلة الاستخدام. قم بإنشاء اتصالات متميزة لإرسالها إلى عملائك وتنمية أعمالك.
dotdigital
dotdigital.com
Dotdigital عبارة عن منصة متكاملة لتجربة العملاء والبيانات (CXDP) تعمل على تمكين فرق التسويق من تجاوز توقعات العملاء من خلال رحلات عبر القنوات مخصصة للغاية. باستخدام Dotdigital، يمكن للمسوقين توحيد بيانات العملاء وإثرائها وتقسيمها بسلاسة. من خلال كسر صوامع البيانات، تعمل Dotdigital على تبسيط عملية صن...
Knock
knock.app
Knock عبارة عن بنية أساسية مرنة وموثوقة للإشعارات تم تصميمها لتناسب احتياجاتك. استخدم واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بنا لإشراك المستخدمين، وتعزيز سير العمل عبر القنوات، وإدارة تفضيلات الإشعارات. الميزات الرئيسية: - إدارة القالب - الإخطارات داخل التطبيق - إمكانية الملاحظة - محرك سير العمل - التفضيل...
SparkPost
developers.sparkpost.com
SparkPost هو المزود الأول للبنية التحتية للبريد الإلكتروني في العالم وخدمة تسليم البريد الإلكتروني الأكثر أداءً المتاحة. يرسل عملاؤنا ما يزيد عن 5 تريليون رسالة سنويًا، أي أكثر من 37 بالمائة من رسائل البريد الإلكتروني المخصصة للأعمال في العالم. يرسل العديد من عملاء SparkPost - بما في ذلك أكبر الشبكا...
ClickSend
clicksend.com
ClickSend هو برنامج اتصالات للشركات والمطورين. نحن نقدم الرسائل القصيرة ورسائل الوسائط المتعددة والصوت والبريد عبر الإنترنت والبريد الإلكتروني والفاكس - لمساعدتك في التحدث إلى الأشخاص الذين يهمونك. يتم دعم ClickSend بواسطة فريقنا الموهوب الذي يضم أكثر من 100 شخص يعملون في أستراليا والفلبين وإنجلتر...
Freshmarketer
freshmarketer.com
يساعد Freshmarketer فرق التسويق على تقديم تجارب أكثر تخصيصًا للعملاء في كل نقطة اتصال عبر دورة حياتهم. احصل على رؤى حول سلوك جمهورك ومشاركته لإنشاء تجارب فريدة للمشتري. يمكنك أتمتة المحادثات مع زوار موقع الويب باستخدام روبوتات الدردشة المدعمة بالذكاء الاصطناعي، وتقسيم جهات الاتصال إلى قوائم، وإنشاء...
Jango Mail
jangomail.com
JangoMail عبارة عن منصة فريدة لتسويق البريد الإلكتروني تجعل تسليم البريد الإلكتروني بسيطًا وقابلاً للتخصيص. سواء كنت مبتدئًا على الويب أو خبيرًا في قواعد البيانات، يوجد حل JangoMail مناسب لك. يقدم JangoMail دعمًا للعملاء على مدار 24 ساعة، ومحرر HTML متطورًا، وأكثر من 200 قالبًا مصممًا بشكل احترافي،...
Courier
courier.com
تم تصميم Courier للمطورين، وهو أسرع طريقة لإضافة إشعارات المنتج متعددة القنوات إلى تطبيق الويب أو سطح المكتب أو الهاتف المحمول الخاص بك. اجعل حياة المطورين أسهل من خلال مجموعة من الميزات مثل التشغيل الآلي وإدارة التفضيلات وسجلات التدقيق ووضع العلامات البيضاء. تحظى بثقة الشركات الناشئة المبتكرة مثل ...
Turbosmtp
serversmtp.com
TurboSMTP عبارة عن خدمة SMTP (بروتوكول نقل البريد البسيط) موثوقة وغنية بالميزات مصممة لتبسيط تسليم البريد الإلكتروني للشركات والأفراد على حدٍ سواء. باستخدام TurboSMTP، يمكن للمستخدمين إرسال رسائل البريد الإلكتروني بكفاءة وأمان، مما يضمن وصول رسائلهم إلى صناديق البريد الوارد للمستلمين دون تأخير أو تع...
Helpmonks
helpmonks.com
Helpmonks عبارة عن منصة متكاملة لمشاركة العملاء. تساعد ميزات مثل المهام للفرق، وإمكانيات إدارة العملاء، وإنشاء مسارات عمل تلقائية، وتعيين رسائل البريد الإلكتروني، ووضع علامات على رسائل البريد الإلكتروني للبقاء منظمًا، وإضافة ملاحظات داخلية على تخفيف عبء عمل البريد الإلكتروني وتخفيف العبء على رسائل ا...
MailUp
mailup.com
يعد MailUp حلاً بسيطًا وقابلاً للتطوير لإنشاء الحملات التسويقية لتطبيقات البريد الإلكتروني والرسائل القصيرة والمراسلة وأتمتتها وتخصيصها. يحظى بثقة ما يزيد عن 10,000 عميل حول العالم، فهو يوفر ميزات أتمتة متقدمة وأفضل التقنيات لاستراتيجيات التسويق الخاصة بك. حل كامل لاحتياجات التسويق متعدد القنوات: ا...