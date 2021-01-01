بدائل - SendFox
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com، Inc. هي شركة برمجيات أمريكية قائمة على السحابة ومقرها في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا. توفر خدمة إدارة علاقات العملاء (CRM) وتبيع أيضًا مجموعة تكميلية من تطبيقات المؤسسات التي تركز على خدمة العملاء وأتمتة التسويق والتحليلات وتطوير التطبيقات. في عام 2020، صنفت مجلة Fortune شركة Salesfor...
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp هي عبارة عن منصة أمريكية لأتمتة التسويق وخدمة التسويق عبر البريد الإلكتروني. المنصة هي الاسم التجاري لمشغلها، Rocket Science Group، وهي شركة أمريكية تأسست عام 2001 على يد بن تشيستنت ومارك أرمسترونج، مع انضمام دان كورزيوس في وقت لاحق. "تم إطلاق Mailchimp، الذي تم تسميته على اسم شخصية البطاق...
Square
squareup.com
Square، Inc. هي شركة خدمات مالية أمريكية ومجمع خدمات تجارية وشركة دفع عبر الهاتف المحمول ومقرها سان فرانسيسكو، كاليفورنيا. تقوم الشركة بتسويق منتجات مدفوعات البرامج والأجهزة وتوسعت لتشمل خدمات الأعمال الصغيرة. تأسست الشركة في عام 2009 على يد جاك دورسي وجيم ماكيلفي وأطلقت أول تطبيق وخدمة لها في عام 2...
Pipedrive
pipedrive.com
Pipedrive هي أداة إدارة علاقات العملاء (CRM) سهلة الاستخدام والمصنفة رقم 1 من قبل المستخدم. احصل على المزيد من العملاء المحتملين المؤهلين وتنمية أعمالك. قم بالتسجيل للحصول على نسخة تجريبية مجانية مدتها 14 يومًا.
Odoo
odoo.com
Odoo هو برنامج لإدارة الأعمال يشمل إدارة علاقات العملاء والتجارة الإلكترونية والفواتير والمحاسبة والتصنيع والمستودعات وإدارة المشاريع وإدارة المخزون. إصدار المجتمع هو برنامج حر، مرخص بموجب GNU LGPLv3. هناك أيضًا إصدار "Enterprise" خاص به، والذي يحتوي على ميزات وخدمات إضافية. يتم تنسيق الكود المصدري ...
Zoho Campaigns
zoho.com
برنامج التسويق عبر البريد الإلكتروني الذي يحفز المبيعات. قم بإنشاء وإرسال وتتبع حملات البريد الإلكتروني التي تساعدك على بناء قاعدة عملاء قوية. بدءًا من قوالب البريد الإلكتروني الرائعة ومرورًا بالمحرر سهل الاستخدام وأدوات التشغيل الآلي والتحليلات في الوقت الفعلي، توفر Zoho Campaigns كل ذلك.
Constant Contact
constantcontact.com
شركة Constant Contact, Inc. هي شركة تسويق عبر الإنترنت، يقع مقرها الرئيسي في والثام، ماساتشوستس، ولديها مكاتب إضافية في لوفلاند، كولورادو؛ ونيويورك، نيويورك. تأسست الشركة في عام 1995 وتم بيعها لاحقًا لشركة Endurance International في عام 2015.
MailerLite
mailerlite.com
قم بإنشاء حملات تسويق متقدمة عبر البريد الإلكتروني بميزات مثل الأتمتة والصفحات المقصودة والاستطلاعات. احصل على وصول مجاني إلى الميزات المميزة من خلال نسخة تجريبية مدتها 14 يومًا!
SendGrid
sendgrid.com
SendGrid (المعروفة أيضًا باسم Twilio SendGrid) هي عبارة عن منصة اتصالات للعملاء مقرها دنفر، كولورادو للبريد الإلكتروني الخاص بالمعاملات والتسويق. تأسست الشركة على يد إسحاق سالدانا، وخوسيه لوبيز، وتيم جينكينز في عام 2009، وتم احتضانها من خلال برنامج تسريع الأعمال Techstars. اعتبارًا من عام 2017، جمع...
Freshsales
freshworks.com
قم بتسريع إيراداتك من خلال المبيعات المستندة إلى السياق قم بتخصيص المشاركة، واختصر دورة مبيعاتك، وقم بتنمية أعمالك من خلال Freshsales مجموعة منتجات مليئة بالميزات للشركات من جميع الأحجام. تحديث البرامج السحابية التي سيحبها فريقك. الدعم | مبيعات | اي تي اس ام | سحابة PBX
ConvertKit
convertkit.com
احصل على أدوات التسويق عبر البريد الإلكتروني والأتمتة التي تحتاجها لتنمية مدونتك وأعمالك. انضم إلى أكثر من 100000 منشئ وجرب ConvertKit اليوم.
SuiteDash
suitedash.com
صمم بوابة العميل الخاصة بك أو الوصول إلى بوابة العميل باستخدام برنامج بوابة العميل الآمن الخاص بنا: تسجيل الدخول ولوحة المعلومات وإشعارات البريد الإلكتروني ذات العلامة التجارية الكاملة مع العلامة البيضاء
GetResponse
getresponse.com
تقدم GetResponse منصة عبر الإنترنت لبرامج التسويق عبر البريد الإلكتروني ومنشئ الصفحات المقصودة واستضافة الندوات عبر الإنترنت وغير ذلك الكثير. جرب 30 يومًا مجانًا بدون بطاقة ائتمان!
SendPulse
sendpulse.com
قم بأتمتة عملية التسويق الخاصة بك واجمع جميع قنوات التوصيل في منصة واحدة: البريد الإلكتروني، وإشعارات الويب، والرسائل النصية القصيرة، وفايبر. © 2021
Systeme
systeme.io
يحتوي Systeme.io على جميع الأدوات التي تحتاجها لتنمية أعمالك التجارية عبر الإنترنت. انقر هنا لإنشاء حسابك المجاني!
HelpCrunch
helpcrunch.com
قم بتوسيع نطاق دعمك وتسويقك ومبيعاتك باستخدام مجموعة أدوات HelpCrunch المتكاملة - كل ما تحتاجه موجود الآن في مكان واحد.
AWeber
aweber.com
جرب AWeber مجانًا اليوم واحصل على جميع الحلول لتنمية قائمة بريدك الإلكتروني والتفاعل مع جمهورك وزيادة المبيعات. بطاقة الإئتمان غير مطالب بها.
Campaign Monitor
createsend.com
تحقيق النتائج من خلال التسويق عبر البريد الإلكتروني الذي لا يُنسى. لم يكن التواصل مع جمهورك أسهل من أي وقت مضى بفضل أدوات التسويق والأتمتة المباشرة عبر البريد الإلكتروني في Campaign Monitor.
Nutshell
nutshell.com
Nutshell هو نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) لأتمتة المبيعات سهل الاستخدام، ويساعد مندوبي المبيعات على الفوز بالمزيد من الصفقات، من خلال الإعداد السريع والتقارير القوية والدعم المجاني بنسبة 100%.
Hoppy Copy
hoppycopy.co
اكتب رسائل بريد إلكتروني عالية التحويل، أسرع 10 مرات. توفير ساعات لا تحصى من الكتابة. استخدم الذكاء الاصطناعي لإنشاء نسخة قوية لمئات من حملات التسويق عبر البريد الإلكتروني المختلفة والرسائل الإخبارية والمزيد — في ثوانٍ ⚡
NetHunt
nethunt.com
تقدم NetHunt برنامج CRM بالإضافة إلى دعم العملاء الممتاز وقاعدة المعرفة لفرق المبيعات والتسويق وخدمة العملاء. انضم إلينا!
Apptivo
apptivo.com
كانت مهمة Apptivo هي أن تكون حلاً ميسور التكلفة وسهل الاستخدام للشركات الصغيرة للتعاون مع العملاء من خلال توفير تطبيقات قابلة للتخصيص بدرجة كبيرة.
Cakemail
cakemail.com
جميع الأدوات التي تحتاجها لتوصيل رسائل البريد الإلكتروني التي يريدها الأشخاص. قم بإشراك جمهورك وتنمية أعمالك باستخدام الأدوات والدعم المستمر الذي تحتاجه لإرسال رسائل البريد الإلكتروني التسويقية والمعاملات.
Benchmark
benchmarkemail.com
خدمة التسويق عبر البريد الإلكتروني لجذب المشتركين ورعاية العملاء المحتملين وإرسال رسائل بريد إلكتروني جميلة وسريعة الاستجابة وتتبع النتائج.
Sender
sender.net
قم ببناء الجسر بين قوائم بريدك الإلكتروني والإيرادات. يمكّنك Sender من البقاء على اتصال مع عملائك بسرعة وسهولة وتنمية أعمالك - مع إنفاق أقل بكثير.
Litmus
litmus.com
يساعد Litmus المسوقين عبر البريد الإلكتروني على العمل بكفاءة أكبر والتعرف على الأخطاء المكلفة وتسريع أداء الحملة.
Customerly
customerly.io
امنح عملائك الدعم الذي يستحقونه. يُسهل برنامج Customerly الاستمرار في تقديم دعم عالمي المستوى لعملائك أثناء تنمية أعمالك وتوسيع نطاقها
SendX
sendx.io
برنامج تسويق عبر البريد الإلكتروني يساعدك في حملات البريد الإلكتروني والتسويق بالتنقيط ونمو القائمة والصفحات المقصودة ونماذج الويب ونوافذ البريد الإلكتروني المنبثقة والأتمتة. قم بإنشاء حساب التسويق عبر البريد الإلكتروني الخاص بك وابدأ النسخة التجريبية المجانية الآن.
FreshMail
freshmail.com
الوصول إلى حساب FreshMail الخاص بك من أي مكان. ملفاتك وبياناتك، بالإضافة إلى أدوات FreshMail، آمنة في سحابة مخصصة وجاهزة دائمًا للقاء
EmailOctopus
emailoctopus.com
قم بإدارة المشتركين وإرسال بريدهم الإلكتروني بتكلفة أرخص بكثير باستخدام EmailOctopus. قم بسحب وإسقاط أداة إنشاء البريد الإلكتروني والتحليلات القوية وتتبع الارتداد/الشكوى والمزيد.
Replyify
replyify.com
تعد تسلسلات حملات البريد الإلكتروني بالتنقيط هي الطريقة الأكثر فعالية لمديري الحسابات، وتطوير المبيعات، وتوليد الطلب، والتوظيف، والمخططين الماليين، ونواب الرئيس والمديرين التنفيذيين لإغلاق المزيد من الصفقات
CleverReach
cleverreach.com
باستخدام برنامج التسويق عبر البريد الإلكتروني CleverReach، يمكنك بسهولة إنشاء حملات بريد إلكتروني احترافية. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك إدارة المستلمين بشكل مثالي والاستفادة من التقارير البديهية.
Privy
privy.com
Privy.com هو المصدر الأول للتعرف على تسويق التجارة الإلكترونية... تعلم من خبراء التجارة الإلكترونية حول كيفية نمو مبيعاتهم من 0 دولار إلى مليون دولار.
Workbooks
workbooks.com
يمكنك تحقيق نجاح الأعمال باستخدام Workbooks CRM - وهو حل CRM ميسور التكلفة وغني بالميزات يمكّن الشركات من اكتساب العملاء وتحويلهم والاحتفاظ بهم.
Levitate
levitate.ai
تجمع منصة السعادة لدينا بين أدوات الاتصال الأصلية والمتخصصين المتفانين في النجاح والذكاء الاصطناعي لمساعدتك في بناء علاقات دائمة.
Zagomail
zagomail.com
التسويق عبر البريد الإلكتروني والأتمتة في مكان واحد. يشتمل مزود خدمة البريد الإلكتروني الشامل على كل ما تحتاجه لإنشاء التسويق عبر البريد الإلكتروني وأتمتته وإرساله وتتبعه والاستفادة منه.
Sendy
sendy.co
Sendy هو تطبيق نشرة إخبارية عبر البريد الإلكتروني مستضاف ذاتيًا يتيح لك إرسال رسائل بريد إلكتروني قابلة للتتبع عبر Amazon Simple Email Service (SES). يتيح لك ذلك إرسال رسائل بريد إلكتروني جماعية موثقة بسعر منخفض للغاية دون التضحية بإمكانية التسليم.
MailUp
mailup.com
MailUp هو الحل الكامل لتسليم البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة الذي يجمع بين أدوات تسويق البريد الإلكتروني القوية وترحيل SMTP والمكونات الإضافية لأنظمة التجارة الإلكترونية وإدارة علاقات العملاء وأنظمة إدارة المحتوى.
Bluecore
bluecore.com
Bluecore هي تقنية تسويق للبيع بالتجزئة تعيد تصور كيفية تواصل تجار التجزئة مع عملائهم من خلال التسويق عبر البريد الإلكتروني وتخصيص موقع الويب. طلب عرض تجريبي مجاني اليوم!
Totango
totango.com
Totango هو أحد برامج نجاح العملاء الذي يساعد المؤسسات على تحقيق نمو في الإيرادات وتقليل التقلبات مع التركيز على رحلة عميل SaaS. تجربة توتانجو مجانا.
iContact
icontact.com
يعد إرسال رسائل البريد الإلكتروني التسويقية أمرًا سهلاً باستخدام منصة البريد الإلكتروني للأعمال الخاصة بـ iContact. انتقل من الاشتراك إلى إرسال رسائل البريد الإلكتروني في دقائق. لا توجد خبرة تسويقية مطلوبة، ولا توجد شروط.
AdRoll
adroll.com
باستخدام برنامج التسويق المعتمد على الذكاء الاصطناعي من AdRoll، يمكنك الحصول على استهداف متطور للجمهور، والمشاركة عبر القنوات، والقياس المتقدم والإسناد، كل ذلك في مكان واحد. أنشئ علامة تجارية يحبها العملاء، وحوّل المزيد من الزوار إلى عملاء، وعزز ولاء العملاء من خلال منصة النمو الخاصة بـ AdRoll.
Mailmunch
mailmunch.com
Mailmunch هي خدمة كاملة للنمو والتسويق عبر البريد الإلكتروني للمدونين ورواد الأعمال المنفردين والشركات الناشئة والمؤسسات. من B2B إلى B2C، يعتمد أكثر من 500000 شركة على Mailmunch لتوليد آلاف العملاء المحتملين يوميًا وزيادة إيراداتها من التسويق عبر البريد الإلكتروني. إليك كل ما يمكنك فعله باستخدام Mai...
Interseller
interseller.io
يساعد Interseller مسؤولي التوظيف في العثور على المرشحين والتواصل معهم من خلال العثور على بريدهم الإلكتروني وإرسال تسلسلات البريد الإلكتروني.
QuickMail
quickmail.io
أرسل رسائل بريد إلكتروني آلية وابدأ المزيد من المحادثات. يعمل برنامجنا على تحسين إمكانية التسليم وأتمتة عمليات المتابعة حتى تحصل على المزيد من الردود بجهد أقل.
Success.ai
success.ai
يستخدم Success.ai الذكاء الاصطناعي لمساعدتك في إرسال عدد غير محدود من رسائل البريد الإلكتروني إلى العملاء المحتملين الذين تم التحقق منهم، مما يعزز انتشارك. نحن نحدد العملاء المحتملين المناسبين لاستهداف رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك وتخصيصها وتتبع نتائج حملاتك حتى تتمكن من تحقيق نمو لا يمكن إيقاف...
Selzy
selzy.com
أرسل رسائل بريد إلكتروني جماعية احترافية في وقت قصير جدًا مع خدمة التسويق عبر البريد الإلكتروني Selzy. تتبع الإحصاءات. إجراء اختبارات أ/ب. أتمتة الحملات. 15000 بريد إلكتروني مجاني.
Cyberimpact
cyberimpact.com
برنامج التسويق عبر البريد الإلكتروني الكندي المصمم لـ CASL والذي سيجلب لك راحة البال. قم بإنشاء رسائل إخبارية مذهلة في دقائق. قم بإنشاء حسابك المجاني!
Rasa.io
rasa.io
سواء كانت قائمة البريد الإلكتروني الخاصة بك تحتوي على 100 أو 100000 - يحصل الجميع على مجموعة من المقالات في النشرة الإخبارية الخاصة بهم تم اختيارها خصيصًا لهم. يمكنك تقديم فائدة حقيقية بانتظام لكل شخص في قائمة بريدك الإلكتروني باستخدام rasa.io. وليس فقط بشكل منتظم، ولكن بشكل وثيق الصلة بالموضوع.
Moosend
moosend.com
أسهل برامج التسويق والأتمتة عبر البريد الإلكتروني. Moosend هو الحل الأبسط والأكثر حداثة لتقديم تجارب التسويق عبر البريد الإلكتروني والأتمتة التي تدفع نمو الإيرادات الحقيقية.
Upland Adestra
uplandsoftware.com
برنامج أتمتة البريد الإلكتروني الذي يلهم المشاركة. قم بإشراك جمهور بريدك الإلكتروني بمحتوى مخصص يجذب التحويلات. Upland Adestra هي شركة عالمية رائدة في مجال توفير البريد الإلكتروني للتسويق من منظور الشخص الأول وحلول التسويق لدورة الحياة للعلامات التجارية العالمية والمتنامية على حدٍ سواء.
Robly
robly.com
Robly هو مبتكر رائد في أتمتة تسويق الأعمال الصغيرة. اخترع Robly برنامج OpenGen في عام 2014، كما اخترع Robly A.I. في عام 2015.
Emercury
emercury.net
تحويل المزيد من عملاء البريد الإلكتروني المحتملين إلى عملاء اكتشف منصة التسويق عبر البريد الإلكتروني التي يستخدمها المسوقون للوصول إلى عملائهم وتحويلهم والاحتفاظ بهم.
SailPlay
sailplay.com
Email marketing automation platform with features such as SMS campaigns, mobile optimization for emails, and easy integrations.
Mailee.me
mailee.me
The essential email marketing solution. Mailee helps you create and send powerful newsletters with ease. Start you too a new kind of email marketing.
Transpond
transpond.io
Try Transpond - Easy to use marketing suite. Create standout communications to send to your customers and grow your business.
EcoSend
ecosend.io
The world's first sustainable email marketing platform. Switch from MailChimp to send better email camaigns, grow your audience, and restore the planet.
SmartrMail
smartrmail.com
Send better email in less time. SmartrMail is the easiest way to send email that delights your customers and gets more sales. We integrate with Shopify, BigCommerce, WooCommerce and Neto. We're one of the most recommended email marketing apps in the e-commerce space. We have over 130+ five star revi...
DirectIQ
directiq.com
DirectIQ offers an easy-to-use email marketing interface that delivers results. Users can sign-up for free without a credit card and immediately start sending emails campaigns. Email marketers are free to choose from hundreds of modern email templates or to create new ones using a really easy-to-use...
ClickSend
clicksend.com
Communicate with your customers and staff via SMS, voice, email, rich media, direct mail and more with ClickSend. From single to scale by web app, API or integration.