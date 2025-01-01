بدائل - Sematext

Sentry
sentry.io
Sentry هو تطبيق لمراقبة الأخطاء والأداء في البرمجيات، يساعد المطورين على تحديد وإدارة المشاكل في التعليمات البرمجية في الوقت الفعلي.
Alibaba Cloud
alibabacloud.com
Alibaba Cloud هي منصة حوسبة سحابية تقدم خدمات التخزين والبيانات والذكاء الاصطناعي للشركات في جميع أنحاء العالم.
Freshservice
freshservice.com
Freshservice هو حل لإدارة الخدمات السحابية بذكاء، يساعد المؤسسات في تحسين كفاءة العمليات ودعم تكنولوجيا المعلومات بأسلوب مرن وسهل الاستخدام.
Datadog
datadoghq.com
DataDog هو منصة مراقبة وتحليل الأمان تساعد الفرق الفنية على تتبع أداء الأنظمة والتطبيقات في الوقت الحقيقي.
Atera
atera.com
Atera هي منصة لإدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات، تتيح المراقبة، إدارة التذاكر، وأتمتة العمليات في واجهة واحدة.
Hotjar
hotjar.com
Hotjar هي أداة لتحليل سلوك المستخدم على مواقع الويب، تقدم ميزات مثل خرائط الحرارة وتسجيلات الجلسات لجمع التعليقات وتحسين تجربة المستخدم.
Grafana
grafana.com
Grafana هي أداة مفتوحة المصدر لتصور البيانات والمراقبة، تتيح إنشاء لوحات معلومات باستخدام بيانات من مصادر متعددة وتحليلها.
Cisco
cisco.com
تطبيق Cisco Spaces هو منصة سحابية تربط الأشخاص والأشياء بالأماكن لتحويل المباني إلى مساحات ذكية وآمنة ومستدامة.
New Relic
newrelic.com
نيو ريلك هو تطبيق يتيح مراقبة وتصحيح وتحسين أداء التطبيقات والبنية التحتية من خلال تحليل البيانات في الوقت الفعلي.
Pulsetic
pulsetic.com
Pulsetic هو تطبيق لمراقبة توافر المواقع يساعد الشركات في تتبع أداء مواقعها وإخطارها عن أي توقف عبر عدة وسائل.
Opsgenie
atlassian.com
Opsgenie هو تطبيق لإدارة الحوادث والتنبيهات يساعد الفرق في تكنولوجيا المعلومات على الاستجابة بفعالية للمشكلات.
UptimeRobot
uptimerobot.com
UptimeRobot هو تطبيق لمراقبة مواقع الويب، يضمن توافرها ويقدم إشعارات فورية عند حدوث مشكلات، مما يساعد في الحفاظ على الأداء والثقة.
PagerDuty
pagerduty.com
PagerDuty هي منصة لإدارة الحوادث تساعد الفرق في تكنولوجيا المعلومات على الاستجابة للقضايا بشكل فعال وتقديم تنبيهات في الوقت الحقيقي.
Freshworks
freshworks.com
Freshworks هو تطبيق يتيح أتمتة العمليات التجارية لدعم العملاء، المبيعات وإدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات، مما يعزز الكفاءة التشغيلية.
Site24x7
site24x7.com
يقدم تطبيق Site24x7 خدمات مراقبة المواقع الإلكترونية المجانية والمدفوعة، بما في ذلك تنبيهات فورية عند عدم توفر الموقع.
Elastic Cloud
elastic.co
تقدم السحابة المرنة حلول البحث، الرصد، والأمان لتسهيل إدارة البيئات السحابية على مزودي الخدمة مثل AWS وAzure وGoogle Cloud.
Netdata
netdata.cloud
تطبيق NetData يراقب الأنظمة والتطبيقات في الوقت الحقيقي، يجمع مقاييس تفصيلية ويقدم تنبيهات صحية دون إعداد مسبق.
AppSignal
appsignal.com
AppSignal هو أداة لمراقبة أداء التطبيقات وتحليلها، تساعد المطورين على تحسين الأداء واكتشاف المشكلات في الوقت الحقيقي.
Better Stack
betterstack.com
Better Stack تطبيق لمراقبة وإدارة الأنظمة، يساعد في استكشاف الأخطاء وتحليل السجلات ويدير الحوادث بفعالية.
ClickPress
click.press
تحكم في موقع ووردبريس الخاص بك بسهولة مع ميزات بنقرة واحدة لتحسين الأداء وسرعة التحميل.
NitroPack
nitropack.io
NitroPack هو تطبيق لتحسين سرعة المواقع يوفر تخزين مؤقت متقدم وتحسين الصور والرموز، ويساعد في تحسين تجربة المستخدم وسرعة تحميل الصفحات.
LogRocket
logrocket.com
LogRocket هو تطبيق لرصد الأداء وتحليل سلوك المستخدم، يتيح تتبع الأخطاء وإعادة تشغيل جلسات المستخدم لتحسين تجربة التطبيقات.
Rollbar
rollbar.com
Rollbar أداة لتتبع وتصحيح الأخطاء في الوقت الفعلي لمساعدة المطورين على إدارة الأخطاء بكفاءة عبر منصات متعددة.
Sophos Central
sophos.com
تعتبر Sophos Central منصة شاملة لإدارة الأمن السيبراني، تدمج تقنيات الذكاء الاصطناعي لحماية الأجهزة من التهديدات الإلكترونية.
Hexometer
hexometer.com
Hexometer هو تطبيق لمراقبة أداء المواقع، يوفر تحليل للأخطاء والأمان وتجربة المستخدم وتحسين محركات البحث.
ExtraHop
extrahop.com
ExtraHop هي منصة لتحليل الشبكة تعمل على كشف التهديدات وتحسين أداء الشبكة من خلال جمع وتحليل بيانات الشبكة، وتوفير رؤى مفيدة للمستخدمين.
Contentsquare
contentsquare.com
Contentsquare هو تطبيق لتحليل تجربة المستخدم يساعد الشركات على فهم تفاعلات المستخدم وتحسين الأداء عبر الإنترنت.
Uptime
uptime.com
تطبيق Uptime يوفر مراقبة لمواقع الويب وأداء الخوادم، مما يساعد الشركات على تحسين موثوقية وسرعة الخدمات من خلال أدوات تحليل وتفاعل المستخدم.
Malcare
malcare.com
MalCare هو تطبيق أمان لمواقع WordPress، يوفر مسحًا تلقائيًا للبرامج الضارة وإزالة سريعة وجدار حماية لحماية الموقع.
Broadcom
broadcom.com
يوفر تطبيق Broadcom وسيلة آمنة للوصول وإدارة حلول التكنولوجيا الخاصة بـ Broadcom، بما في ذلك برمجيات الشبكات وأشباه الموصلات.
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