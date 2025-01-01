بدائل - Sematext

Sentry

Sentry

sentry.io

Sentry هو تطبيق لمراقبة الأخطاء والأداء في البرمجيات، يساعد المطورين على تحديد وإدارة المشاكل في التعليمات البرمجية في الوقت الفعلي.

Alibaba Cloud

Alibaba Cloud

alibabacloud.com

Alibaba Cloud هي منصة حوسبة سحابية تقدم خدمات التخزين والبيانات والذكاء الاصطناعي للشركات في جميع أنحاء العالم.

Freshservice

Freshservice

freshservice.com

Freshservice هو حل لإدارة الخدمات السحابية بذكاء، يساعد المؤسسات في تحسين كفاءة العمليات ودعم تكنولوجيا المعلومات بأسلوب مرن وسهل الاستخدام.

Datadog

Datadog

datadoghq.com

DataDog هو منصة مراقبة وتحليل الأمان تساعد الفرق الفنية على تتبع أداء الأنظمة والتطبيقات في الوقت الحقيقي.

Atera

Atera

atera.com

Atera هي منصة لإدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات، تتيح المراقبة، إدارة التذاكر، وأتمتة العمليات في واجهة واحدة.

Hotjar

Hotjar

hotjar.com

Hotjar هي أداة لتحليل سلوك المستخدم على مواقع الويب، تقدم ميزات مثل خرائط الحرارة وتسجيلات الجلسات لجمع التعليقات وتحسين تجربة المستخدم.

Grafana

Grafana

grafana.com

Grafana هي أداة مفتوحة المصدر لتصور البيانات والمراقبة، تتيح إنشاء لوحات معلومات باستخدام بيانات من مصادر متعددة وتحليلها.

Cisco

Cisco

cisco.com

تطبيق Cisco Spaces هو منصة سحابية تربط الأشخاص والأشياء بالأماكن لتحويل المباني إلى مساحات ذكية وآمنة ومستدامة.

New Relic

New Relic

newrelic.com

نيو ريلك هو تطبيق يتيح مراقبة وتصحيح وتحسين أداء التطبيقات والبنية التحتية من خلال تحليل البيانات في الوقت الفعلي.

Pulsetic

Pulsetic

pulsetic.com

Pulsetic هو تطبيق لمراقبة توافر المواقع يساعد الشركات في تتبع أداء مواقعها وإخطارها عن أي توقف عبر عدة وسائل.

Opsgenie

Opsgenie

atlassian.com

Opsgenie هو تطبيق لإدارة الحوادث والتنبيهات يساعد الفرق في تكنولوجيا المعلومات على الاستجابة بفعالية للمشكلات.

UptimeRobot

UptimeRobot

uptimerobot.com

UptimeRobot هو تطبيق لمراقبة مواقع الويب، يضمن توافرها ويقدم إشعارات فورية عند حدوث مشكلات، مما يساعد في الحفاظ على الأداء والثقة.

PagerDuty

PagerDuty

pagerduty.com

PagerDuty هي منصة لإدارة الحوادث تساعد الفرق في تكنولوجيا المعلومات على الاستجابة للقضايا بشكل فعال وتقديم تنبيهات في الوقت الحقيقي.

Freshworks

Freshworks

freshworks.com

Freshworks هو تطبيق يتيح أتمتة العمليات التجارية لدعم العملاء، المبيعات وإدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات، مما يعزز الكفاءة التشغيلية.

Site24x7

Site24x7

site24x7.com

يقدم تطبيق Site24x7 خدمات مراقبة المواقع الإلكترونية المجانية والمدفوعة، بما في ذلك تنبيهات فورية عند عدم توفر الموقع.

Elastic Cloud

Elastic Cloud

elastic.co

تقدم السحابة المرنة حلول البحث، الرصد، والأمان لتسهيل إدارة البيئات السحابية على مزودي الخدمة مثل AWS وAzure وGoogle Cloud.

Netdata

Netdata

netdata.cloud

تطبيق NetData يراقب الأنظمة والتطبيقات في الوقت الحقيقي، يجمع مقاييس تفصيلية ويقدم تنبيهات صحية دون إعداد مسبق.

AppSignal

AppSignal

appsignal.com

AppSignal هو أداة لمراقبة أداء التطبيقات وتحليلها، تساعد المطورين على تحسين الأداء واكتشاف المشكلات في الوقت الحقيقي.

Better Stack

Better Stack

betterstack.com

Better Stack تطبيق لمراقبة وإدارة الأنظمة، يساعد في استكشاف الأخطاء وتحليل السجلات ويدير الحوادث بفعالية.

ClickPress

ClickPress

click.press

تحكم في موقع ووردبريس الخاص بك بسهولة مع ميزات بنقرة واحدة لتحسين الأداء وسرعة التحميل.

NitroPack

NitroPack

nitropack.io

NitroPack هو تطبيق لتحسين سرعة المواقع يوفر تخزين مؤقت متقدم وتحسين الصور والرموز، ويساعد في تحسين تجربة المستخدم وسرعة تحميل الصفحات.

LogRocket

LogRocket

logrocket.com

LogRocket هو تطبيق لرصد الأداء وتحليل سلوك المستخدم، يتيح تتبع الأخطاء وإعادة تشغيل جلسات المستخدم لتحسين تجربة التطبيقات.

Rollbar

Rollbar

rollbar.com

Rollbar أداة لتتبع وتصحيح الأخطاء في الوقت الفعلي لمساعدة المطورين على إدارة الأخطاء بكفاءة عبر منصات متعددة.

Sophos Central

Sophos Central

sophos.com

تعتبر Sophos Central منصة شاملة لإدارة الأمن السيبراني، تدمج تقنيات الذكاء الاصطناعي لحماية الأجهزة من التهديدات الإلكترونية.

Hexometer

Hexometer

hexometer.com

Hexometer هو تطبيق لمراقبة أداء المواقع، يوفر تحليل للأخطاء والأمان وتجربة المستخدم وتحسين محركات البحث.

ExtraHop

ExtraHop

extrahop.com

ExtraHop هي منصة لتحليل الشبكة تعمل على كشف التهديدات وتحسين أداء الشبكة من خلال جمع وتحليل بيانات الشبكة، وتوفير رؤى مفيدة للمستخدمين.

Contentsquare

Contentsquare

contentsquare.com

Contentsquare هو تطبيق لتحليل تجربة المستخدم يساعد الشركات على فهم تفاعلات المستخدم وتحسين الأداء عبر الإنترنت.

Uptime

Uptime

uptime.com

تطبيق Uptime يوفر مراقبة لمواقع الويب وأداء الخوادم، مما يساعد الشركات على تحسين موثوقية وسرعة الخدمات من خلال أدوات تحليل وتفاعل المستخدم.

Malcare

Malcare

malcare.com

MalCare هو تطبيق أمان لمواقع WordPress، يوفر مسحًا تلقائيًا للبرامج الضارة وإزالة سريعة وجدار حماية لحماية الموقع.

Broadcom

Broadcom

broadcom.com

يوفر تطبيق Broadcom وسيلة آمنة للوصول وإدارة حلول التكنولوجيا الخاصة بـ Broadcom، بما في ذلك برمجيات الشبكات وأشباه الموصلات.

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