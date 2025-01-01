Alternatifler - Sematext

Sentry

Sentry

sentry.io

Sentry, uygulama kod sağlığını izleyen bir hata izleme ve performans izleme platformudur. Geliştiricilere hataları tanımlama, izleme ve yönetme imkanı sunar.

Alibaba Cloud

Alibaba Cloud

alibabacloud.com

Alibaba Cloud, veri depolama, işleme ve yapay zeka hizmetleri sunan bir bulut bilişim platformudur. Asya-Pasifik bölgesindeki işletmelere yönelik çözümler geliştirir.

Freshservice

Freshservice

freshservice.com

Freshservice, bulut tabanlı bir BT hizmet yönetimi çözümüdür. Kullanıcı dostu arayüzü ile BT operasyonlarını yönetmeyi ve verimliliği artırmayı sağlar.

Datadog

Datadog

datadoghq.com

Datadog, bulut tabanlı izleme platformu olarak uygulamalar ve altyapı için performans izleme, güvenlik yönetimi ve günlük yönetimi sunar.

Atera

Atera

atera.com

Atera, BT operasyonlarını uzaktan izleme, biletleme ve otomasyon gibi işlevlerle yönetmeyi sağlayan kapsamlı bir yönetim platformudur.

Hotjar

Hotjar

hotjar.com

Hotjar, web sitelerindeki kullanıcı davranışını analiz eden bir araçtır. Heatmap, oturum kaydı ve anket gibi özellikler sunarak kullanıcı deneyimini iyileştirmeye yardımcı olur.

Grafana

Grafana

grafana.com

Grafana, kullanıcıların farklı veri kaynaklarından verileri keşfetmelerine, analiz etmelerine ve görselleştirmelerine yardımcı olan bir açık kaynaklı analiz aracıdır.

Cisco

Cisco

cisco.com

Cisco Spaces, binaları akıllı, güvenli ve sürdürülebilir hale getiren, insanları ve nesneleri mekanlarla bağlayan bir bulut platformudur.

New Relic

New Relic

newrelic.com

New Relic, yazılım ve altyapının performansını gerçek zamanlı izlemek, hata ayıklamak ve geliştirmek için kapsamlı bir bulut tabanlı platformdur.

Pulsetic

Pulsetic

pulsetic.com

Pulsetic, web sitelerinin performansını izleyen ve kesinti durumunda kullanıcıları bilgilendiren bir izleme aracıdır.

Opsgenie

Opsgenie

atlassian.com

Opsgenie, olay yönetimi ve çağrı planlaması sağlayan bir çözüm olup, BT ekiplerinin uyarıları yönetmelerine ve sorunlara hızlıca yanıt vermelerine yardımcı olur.

UptimeRobot

UptimeRobot

uptimerobot.com

UptimeRobot, web sitelerinin izlenmesi için tasarlanmış bir uygulamadır. Kesinti durumunda kullanıcıya gerçek zamanlı bildirimler gönderir.

PagerDuty

PagerDuty

pagerduty.com

PagerDuty, BT departmanları için olay yönetimi platformudur. Kesintileri bildirmek ve ekip işbirliğini sağlamak amacıyla otomasyon ve makine öğrenimi kullanır.

Freshworks

Freshworks

freshworks.com

Freshworks, BT, müşteri hizmetleri, satış ve pazarlama ekiplerinin verimliliğini artırmak için AI destekli iş yazılımları sunar.

Site24x7

Site24x7

site24x7.com

Site24x7, web sitelerini uzaktan izleme ve erişim sorunları için anlık e-posta/SMS uyarıları sunan bir hizmettir.

Elastic Cloud

Elastic Cloud

elastic.co

Elastik Bulut, bulut ortamlarında veri analizi, gözlemlenebilirlik ve güvenlik sunar; Amazon, Azure ve Google Cloud ile entegrasyon sağlar.

Netdata

Netdata

netdata.cloud

NetData, sistem sağlığı ve performansını gerçek zamanlı izleyen, kullanıcı dostu grafikler ve anlık uyarılar sunan bir izleme aracıdır.

AppSignal

AppSignal

appsignal.com

AppSignal, uygulama performansını izlemek ve sorunları tespit etmek için geliştiricilere yardımcı olan bir izleme aracıdır.

Better Stack

Better Stack

betterstack.com

Better Stack, teknoloji yığınlarını görselleştiren, sorunları tanımlayıp çözen ve olay yönetimi ile izleme sağlayan bir platformdur.

ClickPress

ClickPress

click.press

ClickPress, WordPress sitenizi tek tıklama ile yönetmenizi sağlayan bir uygulamadır. Hızlı yükleme ve yüksek performans sunar.

NitroPack

NitroPack

nitropack.io

NitroPack, web sitelerinin hızını artırmak için önbellekleme, görüntü optimizasyonu ve CDN hizmetleri sunan kullanıcı dostu bir araçtır.

LogRocket

LogRocket

logrocket.com

LogRocket, kullanıcı etkileşimlerini izleyip analiz ederek web ve mobil uygulama performansını artırmak için geliştiricilere derinlemesine bilgiler sunar.

Rollbar

Rollbar

rollbar.com

Rollbar, geliştiricilerin web ve mobil platformlarda hataları izleyip çözmelerine yardımcı olan bir hata izleme aracıdır.

Sophos Central

Sophos Central

sophos.com

Sophos Central, kuruluşların cihazlarını yönetip koruyan, AI tabanlı siber güvenlik platformudur. Tehditleri tespit eder ve otomatik yanıt sağlar.

Hexometer

Hexometer

hexometer.com

Heksometre, web sitelerini izleyerek uptime, kullanıcı deneyimi, performans, güvenlik ve SEO sorunlarını tespit eden bir uygulamadır.

ExtraHop

ExtraHop

extrahop.com

Extrahop, ağ algılama, performans yönetimi ve güvenlik analizi için kullanılan kapsamlı bir ağ analiz platformudur.

Contentsquare

Contentsquare

contentsquare.com

Contentsquare, kullanıcıların çevrimiçi etkileşimlerini analiz eden ve deneyimi geliştiren bir dijital izleme platformudur.

Uptime

Uptime

uptime.com

Uptime, web sitesi, sunucu ve API performansını gerçek zamanlı izleyen kapsamlı bir platformdur. Kullanıcı odaklı analiz ve test imkanları sunar.

Malcare

Malcare

malcare.com

Malcare, WordPress siteleri için kötü amaçlı yazılım taraması, anında kaldırma ve gerçek zamanlı güvenlik duvarı sunarak web sitenizi korur.

Broadcom

Broadcom

broadcom.com

Broadcom uygulaması, kullanıcıların Broadcom'un teknoloji çözümlerine güvenli bir şekilde erişmelerini ve hizmetleri yönetmelerini sağlar.

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