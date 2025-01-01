Alternatifler - Sematext

Sentry
sentry.io
Sentry, uygulama kod sağlığını izleyen bir hata izleme ve performans izleme platformudur. Geliştiricilere hataları tanımlama, izleme ve yönetme imkanı sunar.
Alibaba Cloud
alibabacloud.com
Alibaba Cloud, veri depolama, işleme ve yapay zeka hizmetleri sunan bir bulut bilişim platformudur. Asya-Pasifik bölgesindeki işletmelere yönelik çözümler geliştirir.
Freshservice
freshservice.com
Freshservice, bulut tabanlı bir BT hizmet yönetimi çözümüdür. Kullanıcı dostu arayüzü ile BT operasyonlarını yönetmeyi ve verimliliği artırmayı sağlar.
Datadog
datadoghq.com
Datadog, bulut tabanlı izleme platformu olarak uygulamalar ve altyapı için performans izleme, güvenlik yönetimi ve günlük yönetimi sunar.
Atera
atera.com
Atera, BT operasyonlarını uzaktan izleme, biletleme ve otomasyon gibi işlevlerle yönetmeyi sağlayan kapsamlı bir yönetim platformudur.
Hotjar
hotjar.com
Hotjar, web sitelerindeki kullanıcı davranışını analiz eden bir araçtır. Heatmap, oturum kaydı ve anket gibi özellikler sunarak kullanıcı deneyimini iyileştirmeye yardımcı olur.
Grafana
grafana.com
Grafana, kullanıcıların farklı veri kaynaklarından verileri keşfetmelerine, analiz etmelerine ve görselleştirmelerine yardımcı olan bir açık kaynaklı analiz aracıdır.
Cisco
cisco.com
Cisco Spaces, binaları akıllı, güvenli ve sürdürülebilir hale getiren, insanları ve nesneleri mekanlarla bağlayan bir bulut platformudur.
New Relic
newrelic.com
New Relic, yazılım ve altyapının performansını gerçek zamanlı izlemek, hata ayıklamak ve geliştirmek için kapsamlı bir bulut tabanlı platformdur.
Pulsetic
pulsetic.com
Pulsetic, web sitelerinin performansını izleyen ve kesinti durumunda kullanıcıları bilgilendiren bir izleme aracıdır.
Opsgenie
atlassian.com
Opsgenie, olay yönetimi ve çağrı planlaması sağlayan bir çözüm olup, BT ekiplerinin uyarıları yönetmelerine ve sorunlara hızlıca yanıt vermelerine yardımcı olur.
UptimeRobot
uptimerobot.com
UptimeRobot, web sitelerinin izlenmesi için tasarlanmış bir uygulamadır. Kesinti durumunda kullanıcıya gerçek zamanlı bildirimler gönderir.
PagerDuty
pagerduty.com
PagerDuty, BT departmanları için olay yönetimi platformudur. Kesintileri bildirmek ve ekip işbirliğini sağlamak amacıyla otomasyon ve makine öğrenimi kullanır.
Freshworks
freshworks.com
Freshworks, BT, müşteri hizmetleri, satış ve pazarlama ekiplerinin verimliliğini artırmak için AI destekli iş yazılımları sunar.
Site24x7
site24x7.com
Site24x7, web sitelerini uzaktan izleme ve erişim sorunları için anlık e-posta/SMS uyarıları sunan bir hizmettir.
Elastic Cloud
elastic.co
Elastik Bulut, bulut ortamlarında veri analizi, gözlemlenebilirlik ve güvenlik sunar; Amazon, Azure ve Google Cloud ile entegrasyon sağlar.
Netdata
netdata.cloud
NetData, sistem sağlığı ve performansını gerçek zamanlı izleyen, kullanıcı dostu grafikler ve anlık uyarılar sunan bir izleme aracıdır.
AppSignal
appsignal.com
AppSignal, uygulama performansını izlemek ve sorunları tespit etmek için geliştiricilere yardımcı olan bir izleme aracıdır.
Better Stack
betterstack.com
Better Stack, teknoloji yığınlarını görselleştiren, sorunları tanımlayıp çözen ve olay yönetimi ile izleme sağlayan bir platformdur.
ClickPress
click.press
ClickPress, WordPress sitenizi tek tıklama ile yönetmenizi sağlayan bir uygulamadır. Hızlı yükleme ve yüksek performans sunar.
NitroPack
nitropack.io
NitroPack, web sitelerinin hızını artırmak için önbellekleme, görüntü optimizasyonu ve CDN hizmetleri sunan kullanıcı dostu bir araçtır.
LogRocket
logrocket.com
LogRocket, kullanıcı etkileşimlerini izleyip analiz ederek web ve mobil uygulama performansını artırmak için geliştiricilere derinlemesine bilgiler sunar.
Rollbar
rollbar.com
Rollbar, geliştiricilerin web ve mobil platformlarda hataları izleyip çözmelerine yardımcı olan bir hata izleme aracıdır.
Sophos Central
sophos.com
Sophos Central, kuruluşların cihazlarını yönetip koruyan, AI tabanlı siber güvenlik platformudur. Tehditleri tespit eder ve otomatik yanıt sağlar.
Hexometer
hexometer.com
Heksometre, web sitelerini izleyerek uptime, kullanıcı deneyimi, performans, güvenlik ve SEO sorunlarını tespit eden bir uygulamadır.
ExtraHop
extrahop.com
Extrahop, ağ algılama, performans yönetimi ve güvenlik analizi için kullanılan kapsamlı bir ağ analiz platformudur.
Contentsquare
contentsquare.com
Contentsquare, kullanıcıların çevrimiçi etkileşimlerini analiz eden ve deneyimi geliştiren bir dijital izleme platformudur.
Uptime
uptime.com
Uptime, web sitesi, sunucu ve API performansını gerçek zamanlı izleyen kapsamlı bir platformdur. Kullanıcı odaklı analiz ve test imkanları sunar.
Malcare
malcare.com
Malcare, WordPress siteleri için kötü amaçlı yazılım taraması, anında kaldırma ve gerçek zamanlı güvenlik duvarı sunarak web sitenizi korur.
Broadcom
broadcom.com
Broadcom uygulaması, kullanıcıların Broadcom'un teknoloji çözümlerine güvenli bir şekilde erişmelerini ve hizmetleri yönetmelerini sağlar.